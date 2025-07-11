"Слуга народа" Кунаев арендует квартиру в элитном ЖК Киева: компенсацию в размере более 1 млн грн получил из бюджета, - СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Кунаев арендует квартиру в одном из самых дорогих ЖК столицы на Печерске. За нее он получает из бюджета компенсацию на аренду жилья из налогов украинцев по 20 тысяч гривен ежемесячно. По такой схеме "слуга" смог "сэкономить" более 1 млн гривен в течение нескольких лет.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Кунаев - член фракции "Слуга народа". До этого он был заместителем руководителя Управления по маркетингу и продажам вертолетной техники "Мотор Сичи". Президента этого предприятия Вячеслава Богуслаева сейчас подозревают в госизмене.

Несмотря на связи с Богуслаевым и работу в стратегически важной оборонной отрасли, Кунаев получил мандат и, как и многие другие депутаты, воспользовался правом на компенсацию стоимости жилья.

Указанное помещение площадью 113 квадратных метров расположено в элитном ЖК "Бульвар фонтанов", стоимость жилья в котором значительно превышает среднерыночные показатели.

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Несмотря на связи с Богуслаевым и работу в стратегически важной оборонной отрасли, Кунаев получил мандат и, как и многие другие депутаты, воспользовался правом на компенсацию стоимости жилья.

"Казалось бы, формально - все законно. Однако копеечка к копеечке - и из бюджета уже выплачено более миллиона гривен только за проживание одного народного избранника. А его семья и без того не бедствует", - говорится в расследовании.

По данным из открытых реестров, квартира, которую сейчас арендует Кунаев, ранее находилась в собственности его отца. Сейчас арендует ее у Сергея Коржова.

Кроме того, в том же жилом комплексе мать депутата, Елена Кунаева, владеет двумя паркоместами, хотя официально никакой квартиры там у нее нет.

Сама Елена Кунаева купила квартиру в совсем другом доме.

На родственницу нардепа оформили 1 мая 2025-го квартиру в ЖК "Заречный" в Дарницком районе столицы. Речь идет о жилье площадью всего лишь 40 кв. м.

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