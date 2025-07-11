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"Слуга народа" Кунаев арендует квартиру в элитном ЖК Киева: компенсацию в размере более 1 млн грн получил из бюджета, - СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Кунаев арендует квартиру в одном из самых дорогих ЖК столицы на Печерске. За нее он получает из бюджета компенсацию на аренду жилья из налогов украинцев по 20 тысяч гривен ежемесячно. По такой схеме "слуга" смог "сэкономить" более 1 млн гривен в течение нескольких лет.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Кунаев - член фракции "Слуга народа". До этого он был заместителем руководителя Управления по маркетингу и продажам вертолетной техники "Мотор Сичи". Президента этого предприятия Вячеслава Богуслаева сейчас подозревают в госизмене.

Несмотря на связи с Богуслаевым и работу в стратегически важной оборонной отрасли, Кунаев получил мандат и, как и многие другие депутаты, воспользовался правом на компенсацию стоимости жилья.

Указанное помещение площадью 113 квадратных метров расположено в элитном ЖК "Бульвар фонтанов", стоимость жилья в котором значительно превышает среднерыночные показатели.

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Несмотря на связи с Богуслаевым и работу в стратегически важной оборонной отрасли, Кунаев получил мандат и, как и многие другие депутаты, воспользовался правом на компенсацию стоимости жилья.

"Казалось бы, формально - все законно. Однако копеечка к копеечке - и из бюджета уже выплачено более миллиона гривен только за проживание одного народного избранника. А его семья и без того не бедствует", - говорится в расследовании.

Нардеп Артем Кунаев живет в элитной съемной квартире на Печерске

По данным из открытых реестров, квартира, которую сейчас арендует Кунаев, ранее находилась в собственности его отца. Сейчас арендует ее у Сергея Коржова.

Кроме того, в том же жилом комплексе мать депутата, Елена Кунаева, владеет двумя паркоместами, хотя официально никакой квартиры там у нее нет.

Сама Елена Кунаева купила квартиру в совсем другом доме.

На родственницу нардепа оформили 1 мая 2025-го квартиру в ЖК "Заречный" в Дарницком районе столицы. Речь идет о жилье площадью всего лишь 40 кв. м.

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Нардеп Артем Кунаев живет в элитной съемной квартире на Печерске
Нардеп Артем Кунаев живет в элитной съемной квартире на Печерске
Нардеп Артем Кунаев живет в элитной съемной квартире на Печерске

Автор: 

недвижимость (822) Бигус (195) Слуга народа (2640) Кунаев Артем (1)


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Топ комментарии
+15
«Слуга народу» - партія дармоїдів і паразитів, яка нищить державу!
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11.07.2025 16:51 Ответить
+14
Кунаєв живе у країні мрій Шашличного
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11.07.2025 16:46 Ответить
+12
Гринкевичі ржуть в голос! Ніщеброд!
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11.07.2025 16:45 Ответить
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Гринкевичі ржуть в голос! Ніщеброд!
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11.07.2025 16:45 Ответить
Але про ці «злидні» нікола не гавкнула третьякова та гетьманцем. Бо вони щось одне, а всі інші щось інше - третя палуба їх зеленого корабля мрій
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11.07.2025 17:44 Ответить
Ви це зробили разом, зебіли!
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11.07.2025 17:57 Ответить
Кунаєв живе у країні мрій Шашличного
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11.07.2025 16:46 Ответить
от,млядь,жирують,а тупі виборці будудь голосувать за "сонцеликого" який НІЧОГО не знає про крадіжки,вже стільки накрали,що можно було другу армію озброїти
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11.07.2025 17:49 Ответить
При попередниках такого не було.
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11.07.2025 16:46 Ответить
так було всі 30 років незалежності і так буде завжди
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11.07.2025 16:54 Ответить
Такого раніше не було. Зараз зовсім нема ніякого контролю за можновладцями.
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11.07.2025 16:56 Ответить
колице можновладці в УКраїні не крали . наведіть дати та приклади?
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11.07.2025 17:03 Ответить
Завжди був фінансовий контроль. Що би щось відмити, придумувались схеми. Зараз нічого придумувати не треба бо контроль над країною втрачен.
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11.07.2025 17:06 Ответить
багато ваший фіеесовий контроль корупціонерів посадив? правда оного посадили , лазаренка . але одно но посадив американський фінконтроль а його співучастниця та бойова подруга джулька досі як сир в маслі катається за вкрадені з бюджету кошти . так що не смішіть людей
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11.07.2025 17:15 Ответить
Ну а що, війни нема ж вже? дрони вже купляти не треба, у військових з.п. від 300 000 грн і т.д.

Йо...на бінарна реальність у них у владі ...
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11.07.2025 16:47 Ответить
За таке посполитим і померти не шкода, еге ж?
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11.07.2025 16:49 Ответить
Це вам не якийсь там Стефанчук, котрому доводилося знімати вугол у тещі... 😂
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11.07.2025 16:49 Ответить
«Слуга народу» - партія дармоїдів і паразитів, яка нищить державу!
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11.07.2025 16:51 Ответить
73% лохам подобаєтся. Вони все чекають на халявний шашличний зашквар.
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11.07.2025 16:57 Ответить
Я дивлюся що скоріше 2%, це подобається, бо настоюють більшу часть виборці проти себе, та свого кандидата.
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11.07.2025 17:12 Ответить
Кожен день у влади нові зашквари - небожителі - їм все можна
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11.07.2025 16:52 Ответить
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11.07.2025 16:54 Ответить
Зроблено 4 помилки. Вірно -- "*********"
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11.07.2025 17:12 Ответить
Все правильно написано.
І якраз на цю тему анекдот:

Ізя говорить Абраму:
- Ти знаєшь, а Рабінович, виявляється, підарас.
- Шо взял гроші в борг і не повертає?
- Та ні, я в хорошому сенсі слова.
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11.07.2025 17:45 Ответить
Заступник керівника "Мотор Сич" з маркетингу...
Чому він не в тюрмі?!
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11.07.2025 17:13 Ответить
Нигідники((
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11.07.2025 17:13 Ответить
Це мародери які по указці нелоха знищують Україну і мародерять на крові,
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11.07.2025 17:20 Ответить
У мене таке відчуття що вони на нього давно клали
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11.07.2025 17:29 Ответить
Просто немає вже слів.
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11.07.2025 17:21 Ответить
У мене теж, тільки слина і залишилась, да поряд немає ні одного можновладця.
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11.07.2025 17:27 Ответить
Воно то так, але 20 тис в місяць, це відволікання уваги від мільйонів, які комунізмлять слуги, але ета другоє
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11.07.2025 17:21 Ответить
Такої наглої поведінки ніхто не очікував, люди з пенсії перераховують кошти на війскових, а ця падлюка, точніше ці падлюки грабують державу як можуть. З такою зарплатнею і ще за квартиру гроші брати. Я зовсім не розумію хто це установив. Вони самим себе платню назначають. Колись мені знайомий депутат казав. Що вони для народу спектакль розігрують, а в їдальні та касі вони всі друзі, а тім паче коли за гроші для ВРУ їде мова. Здохнить вже ненажери
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11.07.2025 17:24 Ответить
кунаєв ? явно нащадок пролетарів зі столипінських вагонів ....
паспорт негромадянина його чекає після нашої перемоги
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11.07.2025 17:42 Ответить
''Слугам народу'' Зеленського'' можна красти, красти, красти.
Так вирішив ''мудрий'' Український народ.
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11.07.2025 17:55 Ответить
Та його ще преміювати треба, бо орендує квартиру за ціною втричі нище ринкової. Скільки грошей для держави зекономив!
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11.07.2025 18:04 Ответить
Из за коррупционеров Украине денег не дают на постройку военной промышленности, как по Ленд Лиз делали раньше. И власть они бояться потерять, потому что потерять бояться все и получить срок.
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11.07.2025 18:06 Ответить
Очередной "птенец из гнезда партии Зеленского". А раз птенец, то кушать сильно хочет
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11.07.2025 18:07 Ответить
 
 