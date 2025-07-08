НАБУ провело обшук у "слуги народу" Каптєлова через майно його дружини у Москві
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук у помешканні народного депутата від фракції "Слуги народу" Романа Каптєлова у межах справи про ймовірне недостовірне декларування.
Про це свідчить рішення Вищого антикорупційного суду та підтверджують співрозмовники видання "Слово і діло" в антикорупційних органах.
Зокрема, детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Каптєлова 17 червня. У результаті обшуку у депутата вилучили мобільний телефон, який мав систему логічного захисту. Політик відмовився його розблокувати, тому телефон вилучили і визнали речовим доказом для проведення експертизи. Суд на прохання детективів наклав на вилучений телефон арешт.
Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що дружина нардепа від "Слуги народу" Романа Каптєлова має громадянство РФ та мешкає у Росії. Також родина парламентаря з 2015-го року володіє квартирою в Москві, але у своїх деклараціях депутат цю інформацію приховав.
10 лютого 2025 року НАБУ розпочало розслідування за фактом імовірного недостовірного декларування щодо Каптєлова. Зокрема, депутат не вказав у декларації відомості про членів його сім'ї, а також про належне їм на праві власності майно, а також доходи дружини Євгенії Каптєлової, вважає слідство.
За даними "Схем", дружина Каптєлова залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і вирушила до Москви, де почала працювати на російську державну установу.
Каптєлов обрався до ВР від "Слуги народу" на 36 окрузі з центром в Павлограді.
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Любов Совяк
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СЛУГА ЗІ ШПИГУНСЬКИМ ПІДТЕКСТОМ
Видання "Схеми" розповіло практично шпигунську історію про депутата від "Слуги народу". І про не менш цікаву байдужість президентської фракції до ситуації що сталася. Отже.
Є у ВР такий депутат Роман Каптєлов, від народження - Роман Мігрін. Каптєловим він став після шлюбу з Євгенією Каптєловою - взяв прізвище дружини. До Верховної Ради потрапив як депутат від партії Зеленського "Слуга народу".
Чим займався Каптєлов до депутатства? Був директором "Фонду Інкерман" - благодійної організації, створеної власниками Кримського винного заводу. Каптєлов тоді влаштовував молодіжні семінари у Севастополі.
Каптєлов виступав проти зближення України з Європою, а Україну називав "маріонеткою Європи". Виступав проти перейменувань населених пунктів.
Взагалі, треба зауважити - Слуга народу з якогось часу стала позбавлятися депутатів зі стрьомною репутацією. Зі Слуги народу у різні часи були виключені Дубінський, Дмитрук, Безугла, Мазурашу, Куницький. А от Бужанський та Каптєлов - все ще у "Слузі народу". Для депутатів-служок такі погляди - ніяк не рідкість.
Далі - цікавіше. Увагу журналістів привернула діяльність дружини депутата, чиє прізвище він носить. За місяць до повномасштабного вторгнення Євгенія Каптєлова вилетіла до Москви - через Туреччину. Далі просто цікаво.
В Україні мадам Каптєлова мала простенький бізнес - прокат іграшок. Проте. У Москві вона починає працювати як сімейна нутриціологиня та психосоматологиня. При чому ціни вона виставляє доволі таки кусючі. Нічого не хочу сказати, але надто це нагадує контору "Роги і копита" Остапа Бендера, яка займалася чим завгодно, крім власне прийому у населення рогів і ратиць.
Далі - більше. У 2023 р. Євгенія Каптєлова стала працювати у державній установі м. Москва під назвою "Об'єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу".
А ця установа активно співпрацює з такою собі організацією "Воін". Це всеросійський центр військово-спортивної підготовки молоді, створений за дорученням Володимира Путіна - з метою «виховати нове покоління патріотів та захисників Росії». Серед іншого на базі установ "Об'єднання культурних центрів" ця сама організація "Воін" обучає операторів БПЛА - для російської армії.
Журналісти встановили, що на жовтень 2024 р. Євгенія Каптєлова продовжувала працювати в російській бюджетній установі і навіть засвітилася на фото з одного з їхніх заходів.
До речі, мадам Каптєлова за свідченнями журналістів "Схем" у Москві не так вже й погано заробляє. Лише за основним місцем роботи за 9 місяців вона заробила в еквіваленті біля 300 тисяч грн. Не самі великі гроші. Але.
Від 2015 р. подружжя Каптєлових мають в Москві у співваласності квартиру на 100 квадратів, вартістю приблизно у 17,5 мільйонів грн. Власники квартири - дев'ять осіб, серед яких п'ятеро - прямі родичі Каптєлових. Своя квартира - це вам не орендувати житло в Москві, заробітчани такому обзаздряться.
До речі, саме через фінансові питання про цю історію дізналися ми. Депутат Каптєлов нахімічив з доходами дружини і московським майном у своїй декларації. Чим і привернув увагу ЗМІ.
Можна, звісно, сказати, що в депутата через політичні переконання розвалилася сім'я, але от біда - журналісти точно встановили, що Роман і Євгенія Каптєлови регулярно бувають у Туреччині в один і той самий час.
А тепер питання - має депутат Каптєлов доступ до секретної інформації? Він його може мати. А якщо до цього він фінансово зацікавить кількох колег, матиме гарантовано. То чи не сталося так, що дружина українського депутата в московській державній установі працює за сприяння ФСБ, бо її чоловік надає цій зловісній організації певні послуги?
На це питання чітко відповісти мусять ДБР та СБУ. А "Слуга народу" мусить як мінімум відерагувати на перебування у своїх лавах депутата з аж такими деталями біографії.
Але - диво. Розслідування "Схем" вперше вийшло у грудні 2024 р. І досі - ані мур-мур.
І все це - в країні де президент впроваджує перевентивні санкції!
Печера Дракона.
ОСЬ ВАМ ПРЯМЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОСІЙСЬНОГО (КРЕМЛІВСЬКОГО) СЛІДУ У ЧИННІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ!
ТОММУ РУКИ ГЕТЬ ВІД ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА!
НАРОД УКРАЇНИ, ЛЮСТРУЙТЕ ЗРАДНИКІВ!
СМЕРТЬ ШПИГУНАМ МОСКВИ В УКРАЇНІ!