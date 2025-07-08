НАБУ провело обшук у "слуги народу" Каптєлова через майно його дружини у Москві

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук у помешканні народного депутата від фракції "Слуги народу" Романа Каптєлова у межах справи про ймовірне недостовірне декларування.

Про це свідчить рішення Вищого антикорупційного суду та підтверджують співрозмовники видання "Слово і діло" в антикорупційних органах.

Зокрема, детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Каптєлова 17 червня. У результаті обшуку у депутата вилучили мобільний телефон, який мав систему логічного захисту. Політик відмовився його розблокувати, тому телефон вилучили і визнали речовим доказом для проведення експертизи. Суд на прохання детективів наклав на вилучений телефон арешт.

Читайте також: "Слуги народу" готують амністію за корупцію та розкрадання на постачанні зброї для ЗСУ, – ЦПК

Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що дружина нардепа від "Слуги народу" Романа Каптєлова має громадянство РФ та мешкає у Росії. Також родина парламентаря з 2015-го року володіє квартирою в Москві, але у своїх деклараціях депутат цю інформацію приховав.

10 лютого 2025 року НАБУ розпочало розслідування за фактом імовірного недостовірного декларування щодо Каптєлова. Зокрема, депутат не вказав у декларації відомості про членів його сім'ї, а також про належне їм на праві власності майно, а також доходи дружини Євгенії Каптєлової, вважає слідство.

За даними "Схем", дружина Каптєлова залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і вирушила до Москви, де почала працювати на російську державну установу.

Каптєлов обрався до ВР від "Слуги народу" на 36 окрузі з центром в Павлограді.