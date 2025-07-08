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Новини
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НАБУ провело обшук у "слуги народу" Каптєлова через майно його дружини у Москві

НАБУ провело обшук у

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук у помешканні народного депутата від фракції "Слуги народу" Романа Каптєлова у межах справи про ймовірне недостовірне декларування.

Про це свідчить рішення Вищого антикорупційного суду та підтверджують співрозмовники видання "Слово і діло" в антикорупційних органах.

Зокрема, детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Каптєлова 17 червня. У результаті обшуку у депутата вилучили мобільний телефон, який мав систему логічного захисту. Політик відмовився його розблокувати, тому телефон вилучили і визнали речовим доказом для проведення експертизи. Суд на прохання детективів наклав на вилучений телефон арешт.

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Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що дружина нардепа від "Слуги народу" Романа Каптєлова має громадянство РФ та мешкає у Росії. Також родина парламентаря з 2015-го року володіє квартирою в Москві, але у своїх деклараціях депутат цю інформацію приховав.

10 лютого 2025 року НАБУ розпочало розслідування за фактом імовірного недостовірного декларування щодо Каптєлова. Зокрема, депутат не вказав у декларації відомості про членів його сім'ї, а також про належне їм на праві власності майно, а також доходи дружини Євгенії Каптєлової, вважає слідство.

За даними "Схем", дружина Каптєлова залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і вирушила до Москви, де почала працювати на російську державну установу.

Каптєлов обрався до ВР від "Слуги народу" на 36 окрузі з центром в Павлограді.

Автор: 

НАБУ (1558) обшук (610) росія (14637) Слуга народу (190) Каптєлов Роман (1)


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Накоптив? - пожурять - шо спіймався
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08.07.2025 12:52 Відповісти
Наївний, він не піймався, а його упіймали, бо крисячив. Може тільки і пожурять, якщо поділиться
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08.07.2025 13:06 Відповісти
Рыло показалось подозрительным, уточнил. Каптеловым он стал выйдя замуж за свою жену, а девичья фамилия его Мигрин. Он из тех, кто тихонько в лес уходит где-то под Иерусалимом.
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08.07.2025 12:59 Відповісти
Подякувати надо четвертий рік війни, а вона тримає явочну квартиру в центрі ворожого кодла. Хоча, якщо все перевірити, то може не лише їх сім'я, і не лише в ху...лограде, а і в Україні теж.
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08.07.2025 13:02 Відповісти
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Любов Совяк
· https://www.facebook.com/groups/538179537155024/?multi_permalinks=1515819579391010&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZWd3x_zzJUeODEvpcExlRQTJ_L4COG_rqsaOJowUcEuia9R3-zG6CDJSCqTFMFMSHGxtU3yQAno7IGn26gupqAnZTVrrgdE1rCOT2-uk1FqXxkZ7xcStSjlNNgU_oGzkJCargFk0_HMt8VPyRkA5-qrBA8tX16eIs9-onnMhQXpPWrHf8Cnl12EUg975oh8XI6kUdTGeKbZ4SmJSgRbZfrb&__tn__=%2CO%2CP-R 23 апрель ·

СЛУГА ЗІ ШПИГУНСЬКИМ ПІДТЕКСТОМ

Видання "Схеми" розповіло практично шпигунську історію про депутата від "Слуги народу". І про не менш цікаву байдужість президентської фракції до ситуації що сталася. Отже.

Є у ВР такий депутат Роман Каптєлов, від народження - Роман Мігрін. Каптєловим він став після шлюбу з Євгенією Каптєловою - взяв прізвище дружини. До Верховної Ради потрапив як депутат від партії Зеленського "Слуга народу".

Чим займався Каптєлов до депутатства? Був директором "Фонду Інкерман" - благодійної організації, створеної власниками Кримського винного заводу. Каптєлов тоді влаштовував молодіжні семінари у Севастополі.

Каптєлов виступав проти зближення України з Європою, а Україну називав "маріонеткою Європи". Виступав проти перейменувань населених пунктів.

Взагалі, треба зауважити - Слуга народу з якогось часу стала позбавлятися депутатів зі стрьомною репутацією. Зі Слуги народу у різні часи були виключені Дубінський, Дмитрук, Безугла, Мазурашу, Куницький. А от Бужанський та Каптєлов - все ще у "Слузі народу". Для депутатів-служок такі погляди - ніяк не рідкість.

Далі - цікавіше. Увагу журналістів привернула діяльність дружини депутата, чиє прізвище він носить. За місяць до повномасштабного вторгнення Євгенія Каптєлова вилетіла до Москви - через Туреччину. Далі просто цікаво.

В Україні мадам Каптєлова мала простенький бізнес - прокат іграшок. Проте. У Москві вона починає працювати як сімейна нутриціологиня та психосоматологиня. При чому ціни вона виставляє доволі таки кусючі. Нічого не хочу сказати, але надто це нагадує контору "Роги і копита" Остапа Бендера, яка займалася чим завгодно, крім власне прийому у населення рогів і ратиць.

Далі - більше. У 2023 р. Євгенія Каптєлова стала працювати у державній установі м. Москва під назвою "Об'єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу".

А ця установа активно співпрацює з такою собі організацією "Воін". Це всеросійський центр військово-спортивної підготовки молоді, створений за дорученням Володимира Путіна - з метою «виховати нове покоління патріотів та захисників Росії». Серед іншого на базі установ "Об'єднання культурних центрів" ця сама організація "Воін" обучає операторів БПЛА - для російської армії.

Журналісти встановили, що на жовтень 2024 р. Євгенія Каптєлова продовжувала працювати в російській бюджетній установі і навіть засвітилася на фото з одного з їхніх заходів.

До речі, мадам Каптєлова за свідченнями журналістів "Схем" у Москві не так вже й погано заробляє. Лише за основним місцем роботи за 9 місяців вона заробила в еквіваленті біля 300 тисяч грн. Не самі великі гроші. Але.

Від 2015 р. подружжя Каптєлових мають в Москві у співваласності квартиру на 100 квадратів, вартістю приблизно у 17,5 мільйонів грн. Власники квартири - дев'ять осіб, серед яких п'ятеро - прямі родичі Каптєлових. Своя квартира - це вам не орендувати житло в Москві, заробітчани такому обзаздряться.

До речі, саме через фінансові питання про цю історію дізналися ми. Депутат Каптєлов нахімічив з доходами дружини і московським майном у своїй декларації. Чим і привернув увагу ЗМІ.

Можна, звісно, сказати, що в депутата через політичні переконання розвалилася сім'я, але от біда - журналісти точно встановили, що Роман і Євгенія Каптєлови регулярно бувають у Туреччині в один і той самий час.

А тепер питання - має депутат Каптєлов доступ до секретної інформації? Він його може мати. А якщо до цього він фінансово зацікавить кількох колег, матиме гарантовано. То чи не сталося так, що дружина українського депутата в московській державній установі працює за сприяння ФСБ, бо її чоловік надає цій зловісній організації певні послуги?

На це питання чітко відповісти мусять ДБР та СБУ. А "Слуга народу" мусить як мінімум відерагувати на перебування у своїх лавах депутата з аж такими деталями біографії.

Але - диво. Розслідування "Схем" вперше вийшло у грудні 2024 р. І досі - ані мур-мур.

І все це - в країні де президент впроваджує перевентивні санкції!

Печера Дракона.
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08.07.2025 13:04 Відповісти
Дружина Працює на ворога. Повинен сам !!скласти повноваження. Крапка.
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08.07.2025 13:12 Відповісти
УВАГА ВСІМ!
ОСЬ ВАМ ПРЯМЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОСІЙСЬНОГО (КРЕМЛІВСЬКОГО) СЛІДУ У ЧИННІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ!
ТОММУ РУКИ ГЕТЬ ВІД ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА!
НАРОД УКРАЇНИ, ЛЮСТРУЙТЕ ЗРАДНИКІВ!
СМЕРТЬ ШПИГУНАМ МОСКВИ В УКРАЇНІ!
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08.07.2025 13:18 Відповісти

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