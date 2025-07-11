"Слуга народу" Кунаєв орендує квартиру в елітному ЖК Києва: компенсацію у понад 1 млн грн отримав з бюджету, - ЗМІ
Народний депутат від "Слуги народу" Артем Кунаєв орендує квартиру в одному з найдорожчих ЖК столиці на Печерську. За неї він отримує з бюджету компенсацію на оренду житла з податків українців по 20 тисяч гривень щомісяця. За такою схемою "слуга" зміг "зекономити" більш як 1 млн гривень упродовж кількох років.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Кунаєв — член фракції "Слуга народу". До цього він був заступником керівника Управління з маркетингу та продажу вертолітної техніки "Мотор Січі". Президента цього підприємства Вʼячеслава Богуслаєва нині підозрюють у держзраді.
Попри зв’язки з Богуслаєвим та роботу в стратегічно важливій оборонній галузі, Кунаєв отримав мандат і, як і чимало інших депутатів, скористався правом на компенсацію вартості житла.
Вказане помешкання площею 113 квадратних метрів розташоване в елітному ЖК "Бульвар фонтанів", вартість житла в якому значно перевищує середньоринкові показники.
"Здавалося б, формально — все законно. Проте копієчка до копієчки — і з бюджету вже виплачено понад мільйон гривень лише за проживання одного народного обранця. А його родина й без того не бідує", - йдеться в розслідуванні.
За даними з відкритих реєстрів, квартира, яку наразі орендує Кунаєв, раніше перебувала у власності його батька. Зараз орендує її у Сергія Коржова.
Окрім того, у тому ж житловому комплексі матір депутата, Олена Кунаєва, володіє двома паркомісцями, хоча офіційно жодної квартири там у неї немає.
Сама Олена Кунаєва купила квартиру в зовсім іншому будинку.
На родичку нардепа оформили 1 травня 2025-го квартиру в ЖК "Зарічний" у Дарницькому районі столиці. Йдеться про житло площею всього лише 40 кв. м.
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Йо...на бінарна реальність у них у владі ...
І якраз на цю тему анекдот:
Ізя говорить Абраму:
- Ти знаєшь, а Рабінович, виявляється, підарас.
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Чому він не в тюрмі?!
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Так вирішив ''мудрий'' Український народ.