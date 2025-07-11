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Новини
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"Слуга народу" Кунаєв орендує квартиру в елітному ЖК Києва: компенсацію у понад 1 млн грн отримав з бюджету, - ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Кунаєв орендує квартиру в одному з найдорожчих ЖК столиці на Печерську. За неї він отримує з бюджету компенсацію на оренду житла з податків українців по 20 тисяч гривень щомісяця. За такою схемою "слуга" зміг "зекономити" більш як 1 млн гривень упродовж кількох років.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Кунаєв — член фракції "Слуга народу". До цього він був заступником керівника Управління з маркетингу та продажу вертолітної техніки "Мотор Січі". Президента цього підприємства Вʼячеслава Богуслаєва нині підозрюють у держзраді.

Попри зв’язки з Богуслаєвим та роботу в стратегічно важливій оборонній галузі, Кунаєв отримав мандат і, як і чимало інших депутатів, скористався правом на компенсацію вартості житла.

Вказане помешкання площею 113 квадратних метрів розташоване в елітному ЖК "Бульвар фонтанів", вартість житла в якому значно перевищує середньоринкові показники. 

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"Здавалося б, формально — все законно. Проте копієчка до копієчки — і з бюджету вже виплачено понад мільйон гривень лише за проживання одного народного обранця. А його родина й без того не бідує", - йдеться в розслідуванні.

Нардеп Артем Кунаєв живе в елітній орендованій квартирі на Печерську

За даними з відкритих реєстрів, квартира, яку наразі орендує Кунаєв, раніше перебувала у власності його батька. Зараз орендує її у Сергія Коржова.

Окрім того, у тому ж житловому комплексі матір депутата, Олена Кунаєва, володіє двома паркомісцями, хоча офіційно жодної квартири там у неї немає.

Сама Олена Кунаєва купила квартиру в зовсім іншому будинку.

На родичку нардепа оформили 1 травня 2025-го квартиру в ЖК "Зарічний" у Дарницькому районі столиці. Йдеться про житло площею всього лише 40 кв. м.

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Нардеп Артем Кунаєв живе в елітній орендованій квартирі на Печерську
Нардеп Артем Кунаєв живе в елітній орендованій квартирі на Печерську
Нардеп Артем Кунаєв живе в елітній орендованій квартирі на Печерську

Автор: 

нерухомість (920) Бігус Денис (198) Слуга народу (2826) Кунаєв Артем (2)


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Топ коментарі
+15
«Слуга народу» - партія дармоїдів і паразитів, яка нищить державу!
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11.07.2025 16:51 Відповісти
+13
Кунаєв живе у країні мрій Шашличного
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11.07.2025 16:46 Відповісти
+11
Гринкевичі ржуть в голос! Ніщеброд!
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11.07.2025 16:45 Відповісти
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Гринкевичі ржуть в голос! Ніщеброд!
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11.07.2025 16:45 Відповісти
Але про ці «злидні» нікола не гавкнула третьякова та гетьманцем. Бо вони щось одне, а всі інші щось інше - третя палуба їх зеленого корабля мрій
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11.07.2025 17:44 Відповісти
Ви це зробили разом, зебіли!
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11.07.2025 17:57 Відповісти
Кунаєв живе у країні мрій Шашличного
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11.07.2025 16:46 Відповісти
от,млядь,жирують,а тупі виборці будудь голосувать за "сонцеликого" який НІЧОГО не знає про крадіжки,вже стільки накрали,що можно було другу армію озброїти
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11.07.2025 17:49 Відповісти
При попередниках такого не було.
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11.07.2025 16:46 Відповісти
так було всі 30 років незалежності і так буде завжди
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11.07.2025 16:54 Відповісти
Такого раніше не було. Зараз зовсім нема ніякого контролю за можновладцями.
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11.07.2025 16:56 Відповісти
колице можновладці в УКраїні не крали . наведіть дати та приклади?
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11.07.2025 17:03 Відповісти
Завжди був фінансовий контроль. Що би щось відмити, придумувались схеми. Зараз нічого придумувати не треба бо контроль над країною втрачен.
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11.07.2025 17:06 Відповісти
багато ваший фіеесовий контроль корупціонерів посадив? правда оного посадили , лазаренка . але одно но посадив американський фінконтроль а його співучастниця та бойова подруга джулька досі як сир в маслі катається за вкрадені з бюджету кошти . так що не смішіть людей
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11.07.2025 17:15 Відповісти
Ну а що, війни нема ж вже? дрони вже купляти не треба, у військових з.п. від 300 000 грн і т.д.

Йо...на бінарна реальність у них у владі ...
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11.07.2025 16:47 Відповісти
За таке посполитим і померти не шкода, еге ж?
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11.07.2025 16:49 Відповісти
Це вам не якийсь там Стефанчук, котрому доводилося знімати вугол у тещі... 😂
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11.07.2025 16:49 Відповісти
«Слуга народу» - партія дармоїдів і паразитів, яка нищить державу!
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11.07.2025 16:51 Відповісти
73% лохам подобаєтся. Вони все чекають на халявний шашличний зашквар.
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11.07.2025 16:57 Відповісти
Я дивлюся що скоріше 2%, це подобається, бо настоюють більшу часть виборці проти себе, та свого кандидата.
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11.07.2025 17:12 Відповісти
Кожен день у влади нові зашквари - небожителі - їм все можна
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11.07.2025 16:52 Відповісти
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11.07.2025 16:54 Відповісти
Зроблено 4 помилки. Вірно -- "*********"
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11.07.2025 17:12 Відповісти
Все правильно написано.
І якраз на цю тему анекдот:

Ізя говорить Абраму:
- Ти знаєшь, а Рабінович, виявляється, підарас.
- Шо взял гроші в борг і не повертає?
- Та ні, я в хорошому сенсі слова.
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11.07.2025 17:45 Відповісти
Заступник керівника "Мотор Сич" з маркетингу...
Чому він не в тюрмі?!
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11.07.2025 17:13 Відповісти
Нигідники((
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11.07.2025 17:13 Відповісти
Це мародери які по указці нелоха знищують Україну і мародерять на крові,
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11.07.2025 17:20 Відповісти
У мене таке відчуття що вони на нього давно клали
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11.07.2025 17:29 Відповісти
Просто немає вже слів.
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11.07.2025 17:21 Відповісти
У мене теж, тільки слина і залишилась, да поряд немає ні одного можновладця.
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11.07.2025 17:27 Відповісти
Воно то так, але 20 тис в місяць, це відволікання уваги від мільйонів, які комунізмлять слуги, але ета другоє
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11.07.2025 17:21 Відповісти
Такої наглої поведінки ніхто не очікував, люди з пенсії перераховують кошти на війскових, а ця падлюка, точніше ці падлюки грабують державу як можуть. З такою зарплатнею і ще за квартиру гроші брати. Я зовсім не розумію хто це установив. Вони самим себе платню назначають. Колись мені знайомий депутат казав. Що вони для народу спектакль розігрують, а в їдальні та касі вони всі друзі, а тім паче коли за гроші для ВРУ їде мова. Здохнить вже ненажери
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11.07.2025 17:24 Відповісти
кунаєв ? явно нащадок пролетарів зі столипінських вагонів ....
паспорт негромадянина його чекає після нашої перемоги
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11.07.2025 17:42 Відповісти
''Слугам народу'' Зеленського'' можна красти, красти, красти.
Так вирішив ''мудрий'' Український народ.
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11.07.2025 17:55 Відповісти
 
 