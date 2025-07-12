Підозра Шабуніну - дой@б за те, що і як він говорить, - BIHUS.Info
Справа проти голови ЦПК Віталія Шабуніна є реакцією влади на критику з боку активіста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву BIHUS.Info та керівника проєкту Дениса Бігуса.
"Чернишов на екранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурсу БЕБу - тепер апофеоз ідіотизму з Шабуніним. Тут складно щось додати до вже написаних іншими слів підтримки. Але є дві речі, які мені хочеться проговорити.
Перша - чисто термінологічна. У багатьох постах я бачу термін "вибіркове правосуддя". І мені це не здається правильним. Мабуть, тому, що я там жодного правосуддя не бачу - ані вибіркового, ані невибіркового", - йдеться у заяві.
"Але в мене є більш влучний термін. Його не покладеш на стіл послам, але ситуацію він описує значно краще. Цей термін — "дой#б". На відміну від "вибіркового правосуддя", він вичерпний і не несе зайвих сенсів. Дойоб ніяк не корелює з "правосуддям" чи законом".
Дой#б - саме про те, що ви думаєте, коли це чуєте. Про гопівство (гопниківство?). Можливість і бажання. Все - більше для нього нічого не потрібно. Решта: "чому в шапці?", "чому без шапки?", - вже ситуативні деталі. Справа Віталія, обшуки, підозра - це дой#б за те, що і як він говорить", - додає Бігус.
Він також зазначає, що дослідивши дописи щодо ситуації з Шабуніним у соцмережах, ані ті, хто його підтримує, ані ті, хто зараз зловтішається не бачать законних підстав для порушення кримінального провадження проти активіста.
"Оцінка подій і емоції в цих груп, звісно, різні. Але те, що це дойоб політичного характеру, - не піддається сумніву жодною зі сторін і є common knowledge, як би ці два терміни дивно і не звучали в одному реченні.
Дивуватись таймінгу (те саме "кучно лягає"), методам (обшукам у родини) чи говорити про наслідки подібного рішення? У концепції "дойоб" це не має особливого сенсу. Впевнений, що жодне з цих питань ані в організаторів, ані в реалізаторів навіть не виникало. "Бо можуть, чьо не ясно", - резюмує він.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дякуємо 73% охлосу за президента раздвараса
Тому очевидно - армію перетворили на інструмент політичного тиску.
Досліджувати потрібно не дописи в соцмережах ,а факти в кримінальній справі . І хто не полінувався пошукати і почитати ці факти - не сумнівається в тому ,що підстави для арешту Шабуніна були.
Оскліьки Шабунін "боровся "проти корупції - то він мав бути сами кришталево чистим від махінацій . А він вирішив ,що можна бортися з корупцією по українськи - антикорупціонерити і мати мальникий гешефтик одночасно.
А проблема тільки в тому ,що садять дійсно тільки тих ,хто не подобається владі ,а великі злодії з її когорти спокійно собі крадуть далі
Ну і у нас є, наприклад, Пікалов, який числиться в Нацгвардії, але гастролює з 95 кварталом...
Статус дезертира, зарплатка 600 грн для покалічених бійців, тюремний строк за СЗЧ - ця вся нудна законодавча умовність існує лише для смердів, для роьотяг із села, лагідно бусифікованих нашими "котиками" зі сцикака. Для вищих істот з білою кісткою і голубою кров'ю на зразок таких прикормлених на ґрантах борцунів з корупцією шЛьобуніних - для них інші закони.
Розслідувачі та журналісти - не можуть йти на службу до держорганів - бо після цього вони перстають бути незалежними.
Але!!! Коли Зеленський і Ко. в 2019р. "ломав через коліно" конституцію України, порушив баланс влади в "Парламентсько-президентській демократії" між парламентом, президентом і судовою гілкою влади - чи не Шабунін більше за всіх "рвав на собі сорочку" за цей 95-й квартал?
Ну то ситуація цілком логічно пришла до стану - "За шо боролись - на то і напоролись".
Які ще тут можуть бути питання?
А я спрорбую -+ вбивство полковника спеца-героя може навіть ПРимародеренними спецами Татарова ( бо саме влада заявила про відсутність московького сліду)... Чому мені здається що його друг Червінський знає щось більше...
Кремль+ЄРМАКОМАРОДЕРАТ готують збурення суспільства , ненавчасний супротив- бардак, у МАРОДЕРАТУ особлива ПРичина залишитися ПРи владі а у Кремля .... ну так він з перших днів пішов на договрняк з БОНЕВТІКАМИ - работайтє рєбята в тилу !!!
Нехай скаже "дякую"
Мразота
Шабунін, Каленюк та інші в ЦПК свого часу зайнялись доброю справою, але, чомусь вирішили, що порушувати закони, конституцію інколи можна, наче б то це на користь державі, а вийшло, що все повернулось бумерангом.