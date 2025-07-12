Підозра Шабуніну - дой@б за те, що і як він говорить, - BIHUS.Info

Справа проти голови ЦПК Віталія Шабуніна є реакцією влади на критику з боку активіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву BIHUS.Info та керівника проєкту Дениса Бігуса.

"Чернишов на екранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурсу БЕБу - тепер апофеоз ідіотизму з Шабуніним. Тут складно щось додати до вже написаних іншими слів підтримки. Але є дві речі, які мені хочеться проговорити.

Перша - чисто термінологічна. У багатьох постах я бачу термін "вибіркове правосуддя". І мені це не здається правильним. Мабуть, тому, що я там жодного правосуддя не бачу - ані вибіркового, ані невибіркового", - йдеться у заяві.

"Але в мене є більш влучний термін. Його не покладеш на стіл послам, але ситуацію він описує значно краще. Цей термін — "дой#б". На відміну від "вибіркового правосуддя", він вичерпний і не несе зайвих сенсів. Дойоб ніяк не корелює з "правосуддям" чи законом".

Дой#б - саме про те, що ви думаєте, коли це чуєте. Про гопівство (гопниківство?). Можливість і бажання. Все - більше для нього нічого не потрібно. Решта: "чому в шапці?", "чому без шапки?", - вже ситуативні деталі. Справа Віталія, обшуки, підозра - це дой#б за те, що і як він говорить", - додає Бігус.

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Він також зазначає, що дослідивши дописи щодо ситуації з Шабуніним у соцмережах, ані ті, хто його підтримує, ані ті, хто зараз зловтішається не бачать законних підстав для порушення кримінального провадження проти активіста.

"Оцінка подій і емоції в цих груп, звісно, різні. Але те, що це дойоб політичного характеру, - не піддається сумніву жодною зі сторін і є common knowledge, як би ці два терміни дивно і не звучали в одному реченні.

Дивуватись таймінгу (те саме "кучно лягає"), методам (обшукам у родини) чи говорити про наслідки подібного рішення? У концепції "дойоб" це не має особливого сенсу. Впевнений, що жодне з цих питань ані в організаторів, ані в реалізаторів навіть не виникало. "Бо можуть, чьо не ясно", - резюмує він.

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.