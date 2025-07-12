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Новини Підозра Шабуніну
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Підозра Шабуніну - дой@б за те, що і як він говорить, - BIHUS.Info

Бігус про справу Шабуніна

Справа проти голови ЦПК Віталія Шабуніна є реакцією влади на критику з боку активіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву BIHUS.Info та керівника проєкту Дениса Бігуса.

"Чернишов на екранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурсу БЕБу - тепер апофеоз ідіотизму з Шабуніним. Тут складно щось додати до вже написаних іншими слів підтримки. Але є дві речі, які мені хочеться проговорити.

Перша - чисто термінологічна. У багатьох постах я бачу термін "вибіркове правосуддя". І мені це не здається правильним. Мабуть, тому, що я там жодного правосуддя не бачу - ані вибіркового, ані невибіркового", - йдеться у заяві.

"Але в мене є більш влучний термін. Його не покладеш на стіл послам, але ситуацію він описує значно краще. Цей термін — "дой#б". На відміну від "вибіркового правосуддя", він вичерпний і не несе зайвих сенсів. Дойоб ніяк не корелює з "правосуддям" чи законом".

Дой#б - саме про те, що ви думаєте, коли це чуєте. Про гопівство (гопниківство?). Можливість і бажання. Все - більше для нього нічого не потрібно. Решта: "чому в шапці?", "чому без шапки?", - вже ситуативні деталі. Справа Віталія, обшуки, підозра - це дой#б за те, що і як він говорить", - додає Бігус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський наказав закрити Шабуніна на Ставці верховного головнокомандувача", - ZN.ua

Він також зазначає, що дослідивши дописи щодо ситуації з Шабуніним у соцмережах, ані ті, хто його підтримує, ані ті, хто зараз зловтішається не бачать законних підстав для порушення кримінального провадження проти активіста.

"Оцінка подій і емоції в цих груп, звісно, різні. Але те, що це дойоб політичного характеру, - не піддається сумніву жодною зі сторін і є common knowledge, як би ці два терміни дивно і не звучали в одному реченні.

Дивуватись таймінгу (те саме "кучно лягає"), методам (обшукам у родини) чи говорити про наслідки подібного рішення? У концепції "дойоб" це не має особливого сенсу. Впевнений, що жодне з цих питань ані в організаторів, ані в реалізаторів навіть не виникало. "Бо можуть, чьо не ясно", - резюмує він.

Також читайте: "Зеленський будує корупційний авторитаризм під час воєнного стану", - ЦПК про підозру Шабуніну

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Автор: 

Шабунін Віталій (545) ДБР (3620) Бігус Денис (199)


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Топ коментарі
+17
Ну якщо позітівні блогєри вже аж так хочуть торжества букви закона про мобілізацію - то я сильно сумніваюсь, що Шабунін більше "ухилявся від служби" ніж Подоляк або простигосподи Іванов.

Тому очевидно - армію перетворили на інструмент політичного тиску.
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12.07.2025 15:30 Відповісти
+14
зеленський і єрмак йдуть по шляху путіна. Хай горять в пеклі разом з ним. Це нечисть, яка знищує Україну
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12.07.2025 15:36 Відповісти
+10
класична ригоАналівська схема.

дякуємо 73% охлосу за президента раздвараса
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12.07.2025 15:29 Відповісти
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класична ригоАналівська схема.

дякуємо 73% охлосу за президента раздвараса
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12.07.2025 15:29 Відповісти
Ну якщо позітівні блогєри вже аж так хочуть торжества букви закона про мобілізацію - то я сильно сумніваюсь, що Шабунін більше "ухилявся від служби" ніж Подоляк або простигосподи Іванов.

Тому очевидно - армію перетворили на інструмент політичного тиску.
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12.07.2025 15:30 Відповісти
або ж 4-кратний ухилянт Найвеличніший Боневтік
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12.07.2025 15:37 Відповісти
Хоч би вже передоз спіймав...
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12.07.2025 15:39 Відповісти
Там ще є колишній посол, який усіх відправляв на фронт з лопатами, а сам звалив в США працювати викладачем 🤦🤦🤦
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12.07.2025 15:39 Відповісти
зеленський і єрмак йдуть по шляху путіна. Хай горять в пеклі разом з ним. Це нечисть, яка знищує Україну
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12.07.2025 15:36 Відповісти
У зеленого бидла і "дойоби" бидлячі.
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12.07.2025 15:37 Відповісти
В мене питання - якби Зеленському розум , а не повна довіра ПРодюсерові з юнацьких років , він у цій шабунінобебівськочернишовській ситуації виходив би з оцим ЯНЕЛОХ-2 - ЯНЕПУТІН ?
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12.07.2025 17:02 Відповісти
Він також зазначає, що дослідивши дописи щодо ситуації з Шабуніним у соцмережах, ані ті, хто його підтримує, ані ті, хто зараз зловтішається не бачать законних підстав для порушення кримінального провадження проти активіста. Джерело: https://censor.net/ua/n3562920

Досліджувати потрібно не дописи в соцмережах ,а факти в кримінальній справі . І хто не полінувався пошукати і почитати ці факти - не сумнівається в тому ,що підстави для арешту Шабуніна були.
Оскліьки Шабунін "боровся "проти корупції - то він мав бути сами кришталево чистим від махінацій . А він вирішив ,що можна бортися з корупцією по українськи - антикорупціонерити і мати мальникий гешефтик одночасно.

А проблема тільки в тому ,що садять дійсно тільки тих ,хто не подобається владі ,а великі злодії з її когорти спокійно собі крадуть далі
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12.07.2025 15:38 Відповісти
"антикорупціонерити і мати маленький гешефтик одночасно" - згадайте, скільки у нас створено різних державних "контор", котрі саме за таким принципом і працюють
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12.07.2025 15:41 Відповісти
Так така схема з відрядженнями використовується і владою і низка чиновників та навіть судей так зараз працює. І у їх випадку це нормально. Якщо вище командування затвердило відрядження (пох, Шабуніну чи ще комусь), то які питання тоді?
Ну і у нас є, наприклад, Пікалов, який числиться в Нацгвардії, але гастролює з 95 кварталом...
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12.07.2025 15:52 Відповісти
Це не є нормально ,це незаконно . Тому так важливо бути приниципово чесним. Не можна бути трошки вагітним
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12.07.2025 16:08 Відповісти
Ви не розумієте: "ета савсєм друґоє"©
Статус дезертира, зарплатка 600 грн для покалічених бійців, тюремний строк за СЗЧ - ця вся нудна законодавча умовність існує лише для смердів, для роьотяг із села, лагідно бусифікованих нашими "котиками" зі сцикака. Для вищих істот з білою кісткою і голубою кров'ю на зразок таких прикормлених на ґрантах борцунів з корупцією шЛьобуніних - для них інші закони.
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12.07.2025 15:50 Відповісти
Дякую за коментар
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12.07.2025 16:09 Відповісти
Дуже сумно що Бігусня вважає себе за потужний авторитет.
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12.07.2025 15:41 Відповісти
Сумно ,що посполиті вважають сексотів за авторитет.

Розслідувачі та журналісти - не можуть йти на службу до держорганів - бо після цього вони перстають бути незалежними.
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12.07.2025 16:11 Відповісти
можу тільки сказати , шо керівництво 🤡 в Україні ,можливо дуже влаштовує ЄС , та 100% московію , теріторію зеленський здає кожного дня , війна топчиться в Україні , відтягуючі іниціативу захисту для Заходу ,дякуючі гумовій допомозі від демократичного світу, тому зеленська зірка ще тліє , але як вона смердить для всіх ...і це факт ...
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12.07.2025 15:41 Відповісти
Гнети треба гундосу, мстиву почвару... заради влади готовий саджати кого завгодно тільки не своїх дружбанів.
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12.07.2025 15:42 Відповісти
Дєніску спустили з ланцюга, бо настав час відробляти вкладені в нього ґрантові баблосікі
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12.07.2025 15:42 Відповісти
Корупція, затикання рота тим, що говорять про неї - це, звісно, погано і не припустимо. Це придушення демократії!
Але!!! Коли Зеленський і Ко. в 2019р. "ломав через коліно" конституцію України, порушив баланс влади в "Парламентсько-президентській демократії" між парламентом, президентом і судовою гілкою влади - чи не Шабунін більше за всіх "рвав на собі сорочку" за цей 95-й квартал?
Ну то ситуація цілком логічно пришла до стану - "За шо боролись - на то і напоролись".
Які ще тут можуть бути питання?
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12.07.2025 15:42 Відповісти
ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ - от прийшли й за ВАМИ (двобойобами типу бігусів та шабуніних) -поки ви мовчали неважливо коли але ДО - чи то на каналі Пінчука у стаді БУРАТІНІВИБОРІВ чи Єрамкомарафону пізніше ...Першими з Вас отямився я й не злякався Юрій Бутусов , й за це честь йому та хвала як воїну тим паче!!!
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12.07.2025 15:45 Відповісти
Бігус -"Чернишов на екранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурсу БЕБу - тепер апофеоз ідіотизму з Шабуніним. Тут складно щось додати ..."
А я спрорбую -+ вбивство полковника спеца-героя може навіть ПРимародеренними спецами Татарова ( бо саме влада заявила про відсутність московького сліду)... Чому мені здається що його друг Червінський знає щось більше...

Кремль+ЄРМАКОМАРОДЕРАТ готують збурення суспільства , ненавчасний супротив- бардак, у МАРОДЕРАТУ особлива ПРичина залишитися ПРи владі а у Кремля .... ну так він з перших днів пішов на договрняк з БОНЕВТІКАМИ - работайтє рєбята в тилу !!!
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12.07.2025 15:59 Відповісти
а оплатою собі зрробіть - скільки намародерите- то все ваше. У вас є актор - в нього все пролучицця краще навіть ніж бути коміком , та ще й є ПРиставлений вчасно й дуже ПРиближено ПРодюсер
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12.07.2025 16:01 Відповісти
Ці суки ЗЕлені грають по-лєнінські":шаг вперед,два шага назад".ЗЕленський анонсує про перший кластер переговорів про вступ в ЄС,а тут події з Шабуніним.І що Євросоюз цього не побачить?Переговори можуть бути здвинуті. Не можу сказати що це вийшло від самого Зеленського,але Єрмак і Татаров як два пальці об асфальт.
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12.07.2025 15:46 Відповісти
А хтось думав, що буде якось по другому?
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12.07.2025 15:49 Відповісти
Бігус це теж розвідник як і буткевич?
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12.07.2025 15:52 Відповісти
Він ж ще раніше за Буткевича зізнався. Тільки він СБУ, а не ГУР)))
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12.07.2025 15:54 Відповісти
Корупціонер Шабунін має сидіти за гратами. Служба - це лайт версія для нього.
Нехай скаже "дякую"
Мразота
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12.07.2025 15:55 Відповісти
От з цього й робіть висновки - або Україна має бути демократією з Верховенством Права для всіх без виключень, або чергові злодюжки, гопники та шахраї біля "корита" - тобто при владі.
Шабунін, Каленюк та інші в ЦПК свого часу зайнялись доброю справою, але, чомусь вирішили, що порушувати закони, конституцію інколи можна, наче б то це на користь державі, а вийшло, що все повернулось бумерангом.
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12.07.2025 16:03 Відповісти
мені цікаво коли знайдуть в лісі відрізану голову якогось журналіста? памятаєте гонгадзе?-я-а потім будуть плівки
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12.07.2025 16:08 Відповісти
Прочитав Чекалкіна. Зустрічаються в опорнику на передовій Шабунін, Бігус і Будкевич (чи як його). Сержант їх питає: "Ну, що, хлопці, здолали баригу?"
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12.07.2025 16:33 Відповісти
коротко й дуже дуже влучно - сказати більше нічого.
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12.07.2025 16:39 Відповісти
А хто такий бігус? ще одно вилізло, яке топило за зе зі всіх дірок перед виборами?
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12.07.2025 16:55 Відповісти
 
 