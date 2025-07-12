Подозрение Шабунину - до@б за то, что и как он говорит, - BIHUS.Info
Дело против главы ЦПК Виталия Шабунина является реакцией власти на критику со стороны активиста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление BIHUS.Info и руководителя проекта Дениса Бигуса.
"Чернышов на экранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурса БЭБа - теперь апофеоз идиотизма с Шабуниным. Здесь сложно что-то добавить к уже написанным другими словам поддержки. Но есть две вещи, которые мне хочется проговорить.
Первая - чисто терминологическая. Во многих постах я вижу термин "выборочное правосудие". И мне это не кажется правильным. Видимо, потому, что я там никакого правосудия не вижу - ни выборочного, ни неизбирательного", - говорится в заявлении.
"Но у меня есть более точный термин. Его не положишь на стол послам, но ситуацию он описывает значительно лучше. Этот термин - "до#б". В отличие от "выборочного правосудия", он исчерпывающий и не несет лишних смыслов. До#б никак не коррелирует с "правосудием" или законом".
До#б - именно о том, что вы думаете, когда это слышите. О гоповстве (гопничестве?). Возможность и желание. Все - больше для него ничего не нужно. Остальное: "почему в шапке?", "почему без шапки?", - уже ситуативные детали. Дело Виталия, обыски, подозрение - это до#б за то, что и как он говорит", - добавляет Бигус.
Он также отмечает, что исследовав сообщения о ситуации с Шабуниным в соцсетях, ни те, кто его поддерживает, ни те, кто сейчас злорадствует не видят законных оснований для возбуждения уголовного производства против активиста.
"Оценка событий и эмоции у этих групп, конечно, разные. Но то, что это доёб политического характера, - не поддается сомнению ни одной из сторон и является common knowledge, как бы эти два термина странно и не звучали в одном предложении.
Удивляться таймингу (то самое "кучно ложится"), методам (обыскам у семьи) или говорить о последствиях подобного решения? В концепции "до#б" это не имеет особого смысла. Уверен, что ни один из этих вопросов ни у организаторов, ни у реализаторов даже не возникал. "Потому что могут, что не ясно", - резюмирует он.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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дякуємо 73% охлосу за президента раздвараса
Тому очевидно - армію перетворили на інструмент політичного тиску.
Досліджувати потрібно не дописи в соцмережах ,а факти в кримінальній справі . І хто не полінувався пошукати і почитати ці факти - не сумнівається в тому ,що підстави для арешту Шабуніна були.
Оскліьки Шабунін "боровся "проти корупції - то він мав бути сами кришталево чистим від махінацій . А він вирішив ,що можна бортися з корупцією по українськи - антикорупціонерити і мати мальникий гешефтик одночасно.
А проблема тільки в тому ,що садять дійсно тільки тих ,хто не подобається владі ,а великі злодії з її когорти спокійно собі крадуть далі
Ну і у нас є, наприклад, Пікалов, який числиться в Нацгвардії, але гастролює з 95 кварталом...
Статус дезертира, зарплатка 600 грн для покалічених бійців, тюремний строк за СЗЧ - ця вся нудна законодавча умовність існує лише для смердів, для роьотяг із села, лагідно бусифікованих нашими "котиками" зі сцикака. Для вищих істот з білою кісткою і голубою кров'ю на зразок таких прикормлених на ґрантах борцунів з корупцією шЛьобуніних - для них інші закони.
Розслідувачі та журналісти - не можуть йти на службу до держорганів - бо після цього вони перстають бути незалежними.
Але!!! Коли Зеленський і Ко. в 2019р. "ломав через коліно" конституцію України, порушив баланс влади в "Парламентсько-президентській демократії" між парламентом, президентом і судовою гілкою влади - чи не Шабунін більше за всіх "рвав на собі сорочку" за цей 95-й квартал?
Ну то ситуація цілком логічно пришла до стану - "За шо боролись - на то і напоролись".
Які ще тут можуть бути питання?
А я спрорбую -+ вбивство полковника спеца-героя може навіть ПРимародеренними спецами Татарова ( бо саме влада заявила про відсутність московького сліду)... Чому мені здається що його друг Червінський знає щось більше...
Кремль+ЄРМАКОМАРОДЕРАТ готують збурення суспільства , ненавчасний супротив- бардак, у МАРОДЕРАТУ особлива ПРичина залишитися ПРи владі а у Кремля .... ну так він з перших днів пішов на договрняк з БОНЕВТІКАМИ - работайтє рєбята в тилу !!!
Нехай скаже "дякую"
Мразота
Шабунін, Каленюк та інші в ЦПК свого часу зайнялись доброю справою, але, чомусь вирішили, що порушувати закони, конституцію інколи можна, наче б то це на користь державі, а вийшло, що все повернулось бумерангом.