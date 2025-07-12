Подозрение Шабунину - до@б за то, что и как он говорит, - BIHUS.Info

Дело против главы ЦПК Виталия Шабунина является реакцией власти на критику со стороны активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление BIHUS.Info и руководителя проекта Дениса Бигуса.

"Чернышов на экранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурса БЭБа - теперь апофеоз идиотизма с Шабуниным. Здесь сложно что-то добавить к уже написанным другими словам поддержки. Но есть две вещи, которые мне хочется проговорить.

Первая - чисто терминологическая. Во многих постах я вижу термин "выборочное правосудие". И мне это не кажется правильным. Видимо, потому, что я там никакого правосудия не вижу - ни выборочного, ни неизбирательного", - говорится в заявлении.

"Но у меня есть более точный термин. Его не положишь на стол послам, но ситуацию он описывает значительно лучше. Этот термин - "до#б". В отличие от "выборочного правосудия", он исчерпывающий и не несет лишних смыслов. До#б никак не коррелирует с "правосудием" или законом".

До#б - именно о том, что вы думаете, когда это слышите. О гоповстве (гопничестве?). Возможность и желание. Все - больше для него ничего не нужно. Остальное: "почему в шапке?", "почему без шапки?", - уже ситуативные детали. Дело Виталия, обыски, подозрение - это до#б за то, что и как он говорит", - добавляет Бигус.

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Он также отмечает, что исследовав сообщения о ситуации с Шабуниным в соцсетях, ни те, кто его поддерживает, ни те, кто сейчас злорадствует не видят законных оснований для возбуждения уголовного производства против активиста.

"Оценка событий и эмоции у этих групп, конечно, разные. Но то, что это доёб политического характера, - не поддается сомнению ни одной из сторон и является common knowledge, как бы эти два термина странно и не звучали в одном предложении.

Удивляться таймингу (то самое "кучно ложится"), методам (обыскам у семьи) или говорить о последствиях подобного решения? В концепции "до#б" это не имеет особого смысла. Уверен, что ни один из этих вопросов ни у организаторов, ни у реализаторов даже не возникал. "Потому что могут, что не ясно", - резюмирует он.

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Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.