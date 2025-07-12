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Новости Подозрение Шабунину
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Подозрение Шабунину - до@б за то, что и как он говорит, - BIHUS.Info

Бигус о деле Шабунина

Дело против главы ЦПК Виталия Шабунина является реакцией власти на критику со стороны активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление BIHUS.Info и руководителя проекта Дениса Бигуса.

"Чернышов на экранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурса БЭБа - теперь апофеоз идиотизма с Шабуниным. Здесь сложно что-то добавить к уже написанным другими словам поддержки. Но есть две вещи, которые мне хочется проговорить.

Первая - чисто терминологическая. Во многих постах я вижу термин "выборочное правосудие". И мне это не кажется правильным. Видимо, потому, что я там никакого правосудия не вижу - ни выборочного, ни неизбирательного", - говорится в заявлении.

"Но у меня есть более точный термин. Его не положишь на стол послам, но ситуацию он описывает значительно лучше. Этот термин - "до#б". В отличие от "выборочного правосудия", он исчерпывающий и не несет лишних смыслов. До#б никак не коррелирует с "правосудием" или законом".

До#б - именно о том, что вы думаете, когда это слышите. О гоповстве (гопничестве?). Возможность и желание. Все - больше для него ничего не нужно. Остальное: "почему в шапке?", "почему без шапки?", - уже ситуативные детали. Дело Виталия, обыски, подозрение - это до#б за то, что и как он говорит", - добавляет Бигус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленский приказал закрыть Шабунина на Ставке верховного главнокомандующего", - ZN.ua

Он также отмечает, что исследовав сообщения о ситуации с Шабуниным в соцсетях, ни те, кто его поддерживает, ни те, кто сейчас злорадствует не видят законных оснований для возбуждения уголовного производства против активиста.

"Оценка событий и эмоции у этих групп, конечно, разные. Но то, что это доёб политического характера, - не поддается сомнению ни одной из сторон и является common knowledge, как бы эти два термина странно и не звучали в одном предложении.

Удивляться таймингу (то самое "кучно ложится"), методам (обыскам у семьи) или говорить о последствиях подобного решения? В концепции "до#б" это не имеет особого смысла. Уверен, что ни один из этих вопросов ни у организаторов, ни у реализаторов даже не возникал. "Потому что могут, что не ясно", - резюмирует он.

Также читайте: "Зеленский строит коррупционный авторитаризм во время военного положения", - ЦПК о подозрении Шабунину

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

Шабунин Виталий (543) ГБР (3105) Бигус (195)


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Топ комментарии
+13
Ну якщо позітівні блогєри вже аж так хочуть торжества букви закона про мобілізацію - то я сильно сумніваюсь, що Шабунін більше "ухилявся від служби" ніж Подоляк або простигосподи Іванов.

Тому очевидно - армію перетворили на інструмент політичного тиску.
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12.07.2025 15:30 Ответить
+10
зеленський і єрмак йдуть по шляху путіна. Хай горять в пеклі разом з ним. Це нечисть, яка знищує Україну
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12.07.2025 15:36 Ответить
+6
класична ригоАналівська схема.

дякуємо 73% охлосу за президента раздвараса
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12.07.2025 15:29 Ответить
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класична ригоАналівська схема.

дякуємо 73% охлосу за президента раздвараса
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12.07.2025 15:29 Ответить
Ну якщо позітівні блогєри вже аж так хочуть торжества букви закона про мобілізацію - то я сильно сумніваюсь, що Шабунін більше "ухилявся від служби" ніж Подоляк або простигосподи Іванов.

Тому очевидно - армію перетворили на інструмент політичного тиску.
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12.07.2025 15:30 Ответить
або ж 4-кратний ухилянт Найвеличніший Боневтік
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12.07.2025 15:37 Ответить
Хоч би вже передоз спіймав...
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12.07.2025 15:39 Ответить
Там ще є колишній посол, який усіх відправляв на фронт з лопатами, а сам звалив в США працювати викладачем 🤦🤦🤦
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12.07.2025 15:39 Ответить
зеленський і єрмак йдуть по шляху путіна. Хай горять в пеклі разом з ним. Це нечисть, яка знищує Україну
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12.07.2025 15:36 Ответить
У зеленого бидла і "дойоби" бидлячі.
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12.07.2025 15:37 Ответить
Він також зазначає, що дослідивши дописи щодо ситуації з Шабуніним у соцмережах, ані ті, хто його підтримує, ані ті, хто зараз зловтішається не бачать законних підстав для порушення кримінального провадження проти активіста. Джерело: https://censor.net/ua/n3562920

Досліджувати потрібно не дописи в соцмережах ,а факти в кримінальній справі . І хто не полінувався пошукати і почитати ці факти - не сумнівається в тому ,що підстави для арешту Шабуніна були.
Оскліьки Шабунін "боровся "проти корупції - то він мав бути сами кришталево чистим від махінацій . А він вирішив ,що можна бортися з корупцією по українськи - антикорупціонерити і мати мальникий гешефтик одночасно.

А проблема тільки в тому ,що садять дійсно тільки тих ,хто не подобається владі ,а великі злодії з її когорти спокійно собі крадуть далі
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12.07.2025 15:38 Ответить
"антикорупціонерити і мати маленький гешефтик одночасно" - згадайте, скільки у нас створено різних державних "контор", котрі саме за таким принципом і працюють
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12.07.2025 15:41 Ответить
Так така схема з відрядженнями використовується і владою і низка чиновників та навіть судей так зараз працює. І у їх випадку це нормально. Якщо вище командування затвердило відрядження (пох, Шабуніну чи ще комусь), то які питання тоді?
Ну і у нас є, наприклад, Пікалов, який числиться в Нацгвардії, але гастролює з 95 кварталом...
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12.07.2025 15:52 Ответить
Це не є нормально ,це незаконно . Тому так важливо бути приниципово чесним. Не можна бути трошки вагітним
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12.07.2025 16:08 Ответить
Ви не розумієте: "ета савсєм друґоє"©
Статус дезертира, зарплатка 600 грн для покалічених бійців, тюремний строк за СЗЧ - ця вся нудна законодавча умовність існує лише для смердів, для роьотяг із села, лагідно бусифікованих нашими "котиками" зі сцикака. Для вищих істот з білою кісткою і голубою кров'ю на зразок таких прикормлених на ґрантах борцунів з корупцією шЛьобуніних - для них інші закони.
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12.07.2025 15:50 Ответить
Дякую за коментар
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12.07.2025 16:09 Ответить
Дуже сумно що Бігусня вважає себе за потужний авторитет.
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12.07.2025 15:41 Ответить
Сумно ,що посполиті вважають сексотів за авторитет.

Розслідувачі та журналісти - не можуть йти на службу до держорганів - бо після цього вони перстають бути незалежними.
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12.07.2025 16:11 Ответить
можу тільки сказати , шо керівництво 🤡 в Україні ,можливо дуже влаштовує ЄС , та 100% московію , теріторію зеленський здає кожного дня , війна топчиться в Україні , відтягуючі іниціативу захисту для Заходу ,дякуючі гумовій допомозі від демократичного світу, тому зеленська зірка ще тліє , але як вона смердить для всіх ...і це факт ...
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12.07.2025 15:41 Ответить
Гнети треба гундосу, мстиву почвару... заради влади готовий саджати кого завгодно тільки не своїх дружбанів.
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12.07.2025 15:42 Ответить
Дєніску спустили з ланцюга, бо настав час відробляти вкладені в нього ґрантові баблосікі
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12.07.2025 15:42 Ответить
Корупція, затикання рота тим, що говорять про неї - це, звісно, погано і не припустимо. Це придушення демократії!
Але!!! Коли Зеленський і Ко. в 2019р. "ломав через коліно" конституцію України, порушив баланс влади в "Парламентсько-президентській демократії" між парламентом, президентом і судовою гілкою влади - чи не Шабунін більше за всіх "рвав на собі сорочку" за цей 95-й квартал?
Ну то ситуація цілком логічно пришла до стану - "За шо боролись - на то і напоролись".
Які ще тут можуть бути питання?
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12.07.2025 15:42 Ответить
ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ - от прийшли й за ВАМИ (двобойобами типу бігусів та шабуніних) -поки ви мовчали неважливо коли але ДО - чи то на каналі Пінчука у стаді БУРАТІНІВИБОРІВ чи Єрамкомарафону пізніше ...Першими з Вас отямився я й не злякався Юрій Бутусов , й за це честь йому та хвала як воїну тим паче!!!
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12.07.2025 15:45 Ответить
Бігус -"Чернишов на екранах Ukrainian Recovery Conference, провал конкурсу БЕБу - тепер апофеоз ідіотизму з Шабуніним. Тут складно щось додати ..."
А я спрорбую -+ вбивство полковника спеца-героя може навіть ПРимародеренними спецами Татарова ( бо саме влада заявила про відсутність московького сліду)... Чому мені здається що його друг Червінський знає щось більше...

Кремль+ЄРМАКОМАРОДЕРАТ готують збурення суспільства , ненавчасний супротив- бардак, у МАРОДЕРАТУ особлива ПРичина залишитися ПРи владі а у Кремля .... ну так він з перших днів пішов на договрняк з БОНЕВТІКАМИ - работайтє рєбята в тилу !!!
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12.07.2025 15:59 Ответить
а оплатою собі зрробіть - скільки намародерите- то все ваше. У вас є актор - в нього все пролучицця краще навіть ніж бути коміком , та ще й є ПРиставлений вчасно й дуже ПРиближено ПРодюсер
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12.07.2025 16:01 Ответить
Ці суки ЗЕлені грають по-лєнінські":шаг вперед,два шага назад".ЗЕленський анонсує про перший кластер переговорів про вступ в ЄС,а тут події з Шабуніним.І що Євросоюз цього не побачить?Переговори можуть бути здвинуті. Не можу сказати що це вийшло від самого Зеленського,але Єрмак і Татаров як два пальці об асфальт.
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12.07.2025 15:46 Ответить
А хтось думав, що буде якось по другому?
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12.07.2025 15:49 Ответить
Бігус це теж розвідник як і буткевич?
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12.07.2025 15:52 Ответить
Він ж ще раніше за Буткевича зізнався. Тільки він СБУ, а не ГУР)))
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12.07.2025 15:54 Ответить
Корупціонер Шабунін має сидіти за гратами. Служба - це лайт версія для нього.
Нехай скаже "дякую"
Мразота
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12.07.2025 15:55 Ответить
От з цього й робіть висновки - або Україна має бути демократією з Верховенством Права для всіх без виключень, або чергові злодюжки, гопники та шахраї біля "корита" - тобто при владі.
Шабунін, Каленюк та інші в ЦПК свого часу зайнялись доброю справою, але, чомусь вирішили, що порушувати закони, конституцію інколи можна, наче б то це на користь державі, а вийшло, що все повернулось бумерангом.
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12.07.2025 16:03 Ответить
мені цікаво коли знайдуть в лісі відрізану голову якогось журналіста? памятаєте гонгадзе?-я-а потім будуть плівки
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12.07.2025 16:08 Ответить
 
 