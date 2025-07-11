ГБР проводит обыск у Шабунина, - ЦПК

ГБР проводит обыск у Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

"По состоянию на сейчас нам известно, что ГБРовцы изъяли у Виталия телефон. Также обыски проводят у Виталия дома, где проживает жена и двое маленьких детей.

В чем смысл таких обысков, если Виталий там минимум несколько месяцев не проживает - мы не понимаем.

Нам также известно, что обыски проводят без решения суда", - говорится в сообщении.

В ЦПК предполагают, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина - Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК.

"Мы расцениваем эти обыски как очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака. Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты.

То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", - заявили в ЦПК.