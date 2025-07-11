ГБР проводит обыск у Шабунина, - ЦПК
ГБР проводит обыск у Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.
"По состоянию на сейчас нам известно, что ГБРовцы изъяли у Виталия телефон. Также обыски проводят у Виталия дома, где проживает жена и двое маленьких детей.
В чем смысл таких обысков, если Виталий там минимум несколько месяцев не проживает - мы не понимаем.
Нам также известно, что обыски проводят без решения суда", - говорится в сообщении.
В ЦПК предполагают, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина - Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК.
"Мы расцениваем эти обыски как очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака. Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты.
То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", - заявили в ЦПК.
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>Віталій там мінімум кілька місяців не проживає.
СЗЧ?
шоколядногобаригу під сраку ногою.
новиє ліца!
уря уря уря
пуштуна наказали, пнувши від корита.
тому, переляканий вилизує сраку.
але ж, його братюня справжній ветеран, чи нє?
Треба було раніше думати. Бо добре критикувати коли справжнє демократія, а не путінщина чи єрмаківщина
Я так зрозуміла що Порошенко не дав тим геям у поганому розумінні ні того ні іншого, тому вони і поливали його брудом.
Зараз в них не життя, а казка.
Показували найєма у парі з авакяном в Італії на конференції відновлення України. Ці прохвесіанали ще і відновлювати щось збираються, аж слинки котяться
На Банкову вже два місяці як заїхав новий президент. Попередній - ганебно програв свій другий термін. А організація, яка доклалася до цього, і за нового президента залишається там, звідки вела свою "підривну діяльність" попередні п'ять років - під самим носом у нового господаря Банкової.
ніхто не забороняв ,
крім зеленої шобли , яка краде , аж іноді очі вилазать із орбіт
Але останнім часом все трішечки змініилося. Державні ворюги почали красти на крові. А люди сталі значно зліші. Тож тепер навіть той, хто пише - раніше небезпеки для ворюг не складав - та зараз ворюги вже синіють від страху - бо крадуть у ЛЮДЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ, які можуть ВБИВАТИ.
До війни такого не було....
але ж....
наголосували топоголові дегенерати за голоборотька у 19.
А яким чином переведення жабуні перешкоджає адвокатом прибути до нього додму на обшук?