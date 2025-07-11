РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10237 посетителей онлайн
Новости
3 393 38

ГБР проводит обыск у Шабунина, - ЦПК

шабунін

ГБР проводит обыск у Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

"По состоянию на сейчас нам известно, что ГБРовцы изъяли у Виталия телефон. Также обыски проводят у Виталия дома, где проживает жена и двое маленьких детей.

В чем смысл таких обысков, если Виталий там минимум несколько месяцев не проживает - мы не понимаем.

Нам также известно, что обыски проводят без решения суда", - говорится в сообщении.

В ЦПК предполагают, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина - Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК.

"Мы расцениваем эти обыски как очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака. Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты.

То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", - заявили в ЦПК.

Автор: 

обыск (1909) Шабунин Виталий (542) ГБР (3098)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Шабунін сам це створив.
Треба було раніше думати. Бо добре критикувати коли справжнє демократія, а не путінщина чи єрмаківщина
показать весь комментарий
11.07.2025 16:52 Ответить
+7
тільки зареєструвалась, щоб лайно своє кидати
показать весь комментарий
11.07.2025 16:52 Ответить
+6
Державне Бюро Репресій
показать весь комментарий
11.07.2025 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
>За місцем служби у Чугуївському районі Харківської області
>Віталій там мінімум кілька місяців не проживає.

СЗЧ?
показать весь комментарий
11.07.2025 16:44 Ответить
Він два місяці не "вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей".
показать весь комментарий
11.07.2025 16:52 Ответить
тільки зареєструвалась, щоб лайно своє кидати
показать весь комментарий
11.07.2025 16:52 Ответить
Підставляй роду
показать весь комментарий
11.07.2025 17:06 Ответить
Де докази, що фейковий антикорупціонер?
показать весь комментарий
11.07.2025 16:52 Ответить
справжній антикорупціонер!
шоколядногобаригу під сраку ногою.
новиє ліца!
уря уря уря
показать весь комментарий
11.07.2025 16:57 Ответить
А що скажете за найома ? Які законні підстави його не мобілізації. Або осіб, які засідають на ісландія тв і вилизують зеввов очку ?
показать весь комментарий
11.07.2025 16:53 Ответить
до чого тут пуштун?
пуштуна наказали, пнувши від корита.
тому, переляканий вилизує сраку.
але ж, його братюня справжній ветеран, чи нє?
показать весь комментарий
11.07.2025 16:59 Ответить
Державне Бюро Репресій
показать весь комментарий
11.07.2025 16:48 Ответить
Шабунін сам це створив.
Треба було раніше думати. Бо добре критикувати коли справжнє демократія, а не путінщина чи єрмаківщина
показать весь комментарий
11.07.2025 16:52 Ответить
Добре що він критикує, бо Наєм вже давно не критикує а робить гроші.
показать весь комментарий
11.07.2025 16:56 Ответить
наєм, лєщєнко і ще багато інших рвались до корита і до владної дупи
Я так зрозуміла що Порошенко не дав тим геям у поганому розумінні ні того ні іншого, тому вони і поливали його брудом.
Зараз в них не життя, а казка.
Показували найєма у парі з авакяном в Італії на конференції відновлення України. Ці прохвесіанали ще і відновлювати щось збираються, аж слинки котяться
показать весь комментарий
11.07.2025 17:01 Ответить
жабуні не повезло, завеликий конкурс на посади серед зелених прихвостнів, йому не дали, він обідився і почав знову натякати щоб дали посаду, то й взагалі поперли.
показать весь комментарий
11.07.2025 17:19 Ответить
https://rozmova.wordpress.com/2019/08/01/vitaliy-shabunin/ Віталій Шабунін, антикорупціонер: Карма - с*ка

На Банкову вже два місяці як заїхав новий президент. Попередній - ганебно програв свій другий термін. А організація, яка доклалася до цього, і за нового президента залишається там, звідки вела свою "підривну діяльність" попередні п'ять років - під самим носом у нового господаря Банкової.

показать весь комментарий
11.07.2025 16:55 Ответить
Нарешті багатих та елітних теж пресують. Нарешті.
показать весь комментарий
11.07.2025 16:59 Ответить
як продажні зелені ботяри в коментах оживилися...радуются та рукаплещут ....мразото зелена
показать весь комментарий
11.07.2025 17:02 Ответить
Zelenizm ?
показать весь комментарий
11.07.2025 17:02 Ответить
Ось це іє справжнє обличчя влади, прибрати всіх хто критикує владу ,ні не з корупцією вони борятся, а з громадськими активістами ,журналістами ,волонтерами ,опозицією такого свавілля навіть при януковичі не було ,це щось нагадує рф тільки хвалити "найвеличнішого".
показать весь комментарий
11.07.2025 17:02 Ответить
За що пресують Шабуніна , адже критику в нашій краіні
ніхто не забороняв ,
крім зеленої шобли , яка краде , аж іноді очі вилазать із орбіт
показать весь комментарий
11.07.2025 17:03 Ответить
Критику ніхто не забороняв: Порошенка, опозиції, баби Валі з віником, але «слух зелених», наближених і особисто найвеличнішого зась
показать весь комментарий
11.07.2025 17:13 Ответить
Як було до війни. Зелені мародери крали - так вони "заробляють". Шабунін про це писав - і так заробляв. Державні ворюги крадуть, "антикорупціонери" пишуть - і усі при ділах.

Але останнім часом все трішечки змініилося. Державні ворюги почали красти на крові. А люди сталі значно зліші. Тож тепер навіть той, хто пише - раніше небезпеки для ворюг не складав - та зараз ворюги вже синіють від страху - бо крадуть у ЛЮДЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ, які можуть ВБИВАТИ.

До війни такого не було....
показать весь комментарий
11.07.2025 17:04 Ответить
начебто і зупинитися пора, та бігти не озираючись!
але ж....

показать весь комментарий
11.07.2025 17:09 Ответить
Зелені гниди - клептомани. Україна - клептократія. Клептомани зупинитися не здатні...
показать весь комментарий
11.07.2025 17:11 Ответить
невпинно прямуємо до статусу колонії параші, ще трохи і наша країна перетвориться на бульборашу у вишиванці.
наголосували топоголові дегенерати за голоборотька у 19.
показать весь комментарий
11.07.2025 17:13 Ответить
Сценарій по януковичу,розтягувати гумку поки не лусне тобі в лоба-Зебуба!
показать весь комментарий
11.07.2025 17:15 Ответить
Класика - Мистецтво (95 кварталу) вимагає жертв.
показать весь комментарий
11.07.2025 17:18 Ответить
Там ще й Ярмолюка мобілізували. Перед тим він виклав відео де розкритикував Безуглу. Демократія в дії)
показать весь комментарий
11.07.2025 17:18 Ответить
Юзик, спишь хорошо?
показать весь комментарий
11.07.2025 17:20 Ответить
Ну що, кацапстан у вишиванці успішно побудовано?
показать весь комментарий
11.07.2025 17:21 Ответить
не називайте той шаркон ЦПК, ЦПК це Цивільний процесуальний кодекс, а не якась грантожерська гошка.
А яким чином переведення жабуні перешкоджає адвокатом прибути до нього додму на обшук?
показать весь комментарий
11.07.2025 17:23 Ответить
Зеленський копіює усі дії Путіна. Спочатку зробив стовідсоткову цензуру на телебаченні. Зараз намагається знищити усіх хто критикує його владу. Навмисно не допустив незалежну від себе людину на керівника БЕБ, щоб була можливість знищити своїх політичних опонентів і провести після закінчення війни вибори без можливості вибору іншого кандидата крім нього
показать весь комментарий
11.07.2025 17:24 Ответить
Зелені дебілкуваті інфантили роблять велику помилку - зачищаючи поле від напівлояльної так званої "опозиції" -Буткевичів, Шабунінів та інших "борцунів проти системи " ,які намагалися при цьому зручно в ній вмоститися - вони звільняють місце для більш безкомпромісних агресивно настроєних критиків влади - які обов'язков з'являться.
показать весь комментарий
11.07.2025 17:25 Ответить
 
 