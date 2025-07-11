ДБР проводить обшуки у Шабуніна, у нього вилучено телефон, - ЦПК. ФОТО

ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

"У Віталія Шабуніна проводять обшуки! За нашою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Віталія у Чугуївському районі Харківської області. Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон.

Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо.









Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду", - ідеться у повідомленні.

У ЦПК припускають, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна - Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК.

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"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати.

Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія", - заявили у ЦПК.