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Новини Обшуки у Шабуніна
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ДБР проводить обшуки у Шабуніна, у нього вилучено телефон, - ЦПК. ФОТО

шабунін

ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна  за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

"У Віталія Шабуніна проводять обшуки! За нашою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Віталія у Чугуївському районі Харківської області. Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон. 

Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо.

обшук у Шабуніна вдома
обшук у Шабуніна вдома
обшук у Шабуніна вдома
обшук у Шабуніна вдома

Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду", - ідеться у повідомленні.

У ЦПК припускають, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна - Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК.

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"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати.

Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія", - заявили у ЦПК.

ЦПК про обшуки у Шабуніна

Автор: 

обшук (1991) Шабунін Віталій (541) ДБР (3612)


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Топ коментарі
+18
Шабунін сам це створив.
Треба було раніше думати. Бо добре критикувати коли справжнє демократія, а не путінщина чи єрмаківщина
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11.07.2025 16:52 Відповісти
+17
наєм, лєщєнко і ще багато інших рвались до корита і до владної дупи
Я так зрозуміла що Порошенко не дав тим геям у поганому розумінні ні того ні іншого, тому вони і поливали його брудом.
Зараз в них не життя, а казка.
Показували найєма у парі з авакяном в Італії на конференції відновлення України. Ці прохвесіанали ще і відновлювати щось збираються, аж слинки котяться
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11.07.2025 17:01 Відповісти
+16
А що скажете за найома ? Які законні підстави його не мобілізації. Або осіб, які засідають на ісландія тв і вилизують зеввов очку ?
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11.07.2025 16:53 Відповісти
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>За місцем служби у Чугуївському районі Харківської області
>Віталій там мінімум кілька місяців не проживає.

СЗЧ?
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11.07.2025 16:44 Відповісти
Він два місяці не "вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей".
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11.07.2025 16:52 Відповісти
тільки зареєструвалась, щоб лайно своє кидати
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11.07.2025 16:52 Відповісти
Підставляй роду
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11.07.2025 17:06 Відповісти
Де докази, що фейковий антикорупціонер?
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11.07.2025 16:52 Відповісти
справжній антикорупціонер!
шоколядногобаригу під сраку ногою.
новиє ліца!
уря уря уря
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11.07.2025 16:57 Відповісти
А що скажете за найома ? Які законні підстави його не мобілізації. Або осіб, які засідають на ісландія тв і вилизують зеввов очку ?
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11.07.2025 16:53 Відповісти
до чого тут пуштун?
пуштуна наказали, пнувши від корита.
тому, переляканий вилизує сраку.
але ж, його братюня справжній ветеран, чи нє?
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11.07.2025 16:59 Відповісти
Державне Бюро Репресій
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11.07.2025 16:48 Відповісти
Шабунін сам це створив.
Треба було раніше думати. Бо добре критикувати коли справжнє демократія, а не путінщина чи єрмаківщина
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11.07.2025 16:52 Відповісти
Добре що він критикує, бо Наєм вже давно не критикує а робить гроші.
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11.07.2025 16:56 Відповісти
наєм, лєщєнко і ще багато інших рвались до корита і до владної дупи
Я так зрозуміла що Порошенко не дав тим геям у поганому розумінні ні того ні іншого, тому вони і поливали його брудом.
Зараз в них не життя, а казка.
Показували найєма у парі з авакяном в Італії на конференції відновлення України. Ці прохвесіанали ще і відновлювати щось збираються, аж слинки котяться
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11.07.2025 17:01 Відповісти
жабуні не повезло, завеликий конкурс на посади серед зелених прихвостнів, йому не дали, він обідився і почав знову натякати щоб дали посаду, то й взагалі поперли.
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11.07.2025 17:19 Відповісти
https://rozmova.wordpress.com/2019/08/01/vitaliy-shabunin/ Віталій Шабунін, антикорупціонер: Карма - с*ка

На Банкову вже два місяці як заїхав новий президент. Попередній - ганебно програв свій другий термін. А організація, яка доклалася до цього, і за нового президента залишається там, звідки вела свою "підривну діяльність" попередні п'ять років - під самим носом у нового господаря Банкової.

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11.07.2025 16:55 Відповісти
Нарешті багатих та елітних теж пресують. Нарешті.
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11.07.2025 16:59 Відповісти
як продажні зелені ботяри в коментах оживилися...радуются та рукаплещут ....мразото зелена
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11.07.2025 17:02 Відповісти
Zelenizm ?
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11.07.2025 17:02 Відповісти
Ось це іє справжнє обличчя влади, прибрати всіх хто критикує владу ,ні не з корупцією вони борятся, а з громадськими активістами ,журналістами ,волонтерами ,опозицією такого свавілля навіть при януковичі не було ,це щось нагадує рф тільки хвалити "найвеличнішого".
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11.07.2025 17:02 Відповісти
За що пресують Шабуніна , адже критику в нашій краіні
ніхто не забороняв ,
крім зеленої шобли , яка краде , аж іноді очі вилазать із орбіт
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11.07.2025 17:03 Відповісти
Критику ніхто не забороняв: Порошенка, опозиції, баби Валі з віником, але «слух зелених», наближених і особисто найвеличнішого зась
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11.07.2025 17:13 Відповісти
Як було до війни. Зелені мародери крали - так вони "заробляють". Шабунін про це писав - і так заробляв. Державні ворюги крадуть, "антикорупціонери" пишуть - і усі при ділах.

Але останнім часом все трішечки змініилося. Державні ворюги почали красти на крові. А люди сталі значно зліші. Тож тепер навіть той, хто пише - раніше небезпеки для ворюг не складав - та зараз ворюги вже синіють від страху - бо крадуть у ЛЮДЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ, які можуть ВБИВАТИ.

До війни такого не було....
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11.07.2025 17:04 Відповісти
начебто і зупинитися пора, та бігти не озираючись!
але ж....

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11.07.2025 17:09 Відповісти
Зелені гниди - клептомани. Україна - клептократія. Клептомани зупинитися не здатні...
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11.07.2025 17:11 Відповісти
невпинно прямуємо до статусу колонії параші, ще трохи і наша країна перетвориться на бульборашу у вишиванці.
наголосували топоголові дегенерати за голоборотька у 19.
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11.07.2025 17:13 Відповісти
до чого тут "наголосували"??? немає більше кого звинуватити??
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11.07.2025 17:53 Відповісти
невже кацапи проголосували за голоборотька та слуг ?
їжте не обляпайтесь
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11.07.2025 17:55 Відповісти
Сценарій по януковичу,розтягувати гумку поки не лусне тобі в лоба-Зебуба!
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11.07.2025 17:15 Відповісти
Класика - Мистецтво (95 кварталу) вимагає жертв.
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11.07.2025 17:18 Відповісти
Там ще й Ярмолюка мобілізували. Перед тим він виклав відео де розкритикував Безуглу. Демократія в дії)
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11.07.2025 17:18 Відповісти
Юзик, спишь хорошо?
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11.07.2025 17:20 Відповісти
Ну що, кацапстан у вишиванці успішно побудовано?
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11.07.2025 17:21 Відповісти
не називайте той шаркон ЦПК, ЦПК це Цивільний процесуальний кодекс, а не якась грантожерська гошка.
А яким чином переведення жабуні перешкоджає адвокатом прибути до нього додму на обшук?
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11.07.2025 17:23 Відповісти
Зеленський копіює усі дії Путіна. Спочатку зробив стовідсоткову цензуру на телебаченні. Зараз намагається знищити усіх хто критикує його владу. Навмисно не допустив незалежну від себе людину на керівника БЕБ, щоб була можливість знищити своїх політичних опонентів і провести після закінчення війни вибори без можливості вибору іншого кандидата крім нього
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11.07.2025 17:24 Відповісти
Зелені дебілкуваті інфантили роблять велику помилку - зачищаючи поле від напівлояльної так званої "опозиції" -Буткевичів, Шабунінів та інших "борцунів проти системи " ,які намагалися при цьому зручно в ній вмоститися - вони звільняють місце для більш безкомпромісних агресивно настроєних критиків влади - які обов'язков з'являться.
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11.07.2025 17:25 Відповісти
"ш9абуня" вирішив "побикувать"
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11.07.2025 17:33 Відповісти
це ти бик совєтській - колгоспний . партквиток кпсс давно від пилюки протирав таваріщ зампаліт ???
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11.07.2025 17:59 Відповісти
А Шабунін святий чи недоторканий?
Реформи його імені має зустрічати довірливо, це ж те за що він боровся.
Сподіваюсь ДБР розкриє секрет його статків.
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11.07.2025 17:48 Відповісти
суть не в тому. а в порушенні прав, законів, конституції, процедур.... свавілля "сильних"
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11.07.2025 17:55 Відповісти
 
 