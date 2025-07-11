ДБР проводить обшуки у Шабуніна, у нього вилучено телефон, - ЦПК. ФОТО
ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.
"У Віталія Шабуніна проводять обшуки! За нашою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Віталія у Чугуївському районі Харківської області. Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон.
Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо.
Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду", - ідеться у повідомленні.
У ЦПК припускають, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна - Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК.
"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати.
Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія", - заявили у ЦПК.
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>Віталій там мінімум кілька місяців не проживає.
СЗЧ?
шоколядногобаригу під сраку ногою.
новиє ліца!
уря уря уря
пуштуна наказали, пнувши від корита.
тому, переляканий вилизує сраку.
але ж, його братюня справжній ветеран, чи нє?
Треба було раніше думати. Бо добре критикувати коли справжнє демократія, а не путінщина чи єрмаківщина
Я так зрозуміла що Порошенко не дав тим геям у поганому розумінні ні того ні іншого, тому вони і поливали його брудом.
Зараз в них не життя, а казка.
Показували найєма у парі з авакяном в Італії на конференції відновлення України. Ці прохвесіанали ще і відновлювати щось збираються, аж слинки котяться
На Банкову вже два місяці як заїхав новий президент. Попередній - ганебно програв свій другий термін. А організація, яка доклалася до цього, і за нового президента залишається там, звідки вела свою "підривну діяльність" попередні п'ять років - під самим носом у нового господаря Банкової.
ніхто не забороняв ,
крім зеленої шобли , яка краде , аж іноді очі вилазать із орбіт
Але останнім часом все трішечки змініилося. Державні ворюги почали красти на крові. А люди сталі значно зліші. Тож тепер навіть той, хто пише - раніше небезпеки для ворюг не складав - та зараз ворюги вже синіють від страху - бо крадуть у ЛЮДЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ, які можуть ВБИВАТИ.
До війни такого не було....
але ж....
наголосували топоголові дегенерати за голоборотька у 19.
їжте не обляпайтесь
А яким чином переведення жабуні перешкоджає адвокатом прибути до нього додму на обшук?
Реформи його імені має зустрічати довірливо, це ж те за що він боровся.
Сподіваюсь ДБР розкриє секрет його статків.