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Шабуніна переводять в іншу бригаду на ЛБЗ після зупинки ЦПК законопроєкту про амністію корупції в оборонці

Шабуніна перевели на ЛБЗ в іншу бригаду. Що відомо

Глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що після скандалу, яким Центр протидії корупції зупинив законопроєкт про амністію корупції в оборонці, його перевели в іншу бригаду на лінію бойового зіткнення.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт про корупційну амністію, порятунок Чернишова, показовий бєспрєдєл щодо конкурсу БЕБ засвідчують, що Зеленського вже навіть видимість законності не цікавить.

Чистої води Людовік XIV: "Держава - це я".

Віддам належне Начальнику Генштабу (Гнатову): знайшов юридичну конструкцію, як перевести обмежено придатного в бойову механізовану бригаду, яка тримає ЛБЗ на Харківщині. Принагідно дякую за підвищення", - розповів він.

Читайте: "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте або після їхнього звільнення, або до призначення, - Шабунін

За словами Шабуніна, він не має наміру оскаржувати цей наказ.

"Гідність – це простий концепт, зрозумілий будь-якому сержанту ЗСУ. І аж геть далекий команді Зеленського – див. на безхребетно-одноголосне рішення Кабміну по БЕБ. Такою дріб’язково-мстивою не була навіть команда Януковича", - додав він.

Читайте: "Слуги" Зеленського сьогодні підтримають законопроєкти, які дозволять корупціонерам заховатися від суду у тилу та захистять найзашквареніших суддів від звільнення, - Шабунін

Шабуніна перевели на ЛБЗ в іншу бригаду. Що відомо

Автор: 

Шабунін Віталій (540) Центр протидії корупції (270)


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Топ коментарі
+18
Паскудити кому? Корупційній падалі? Красти заважає?
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10.07.2025 09:42 Відповісти
+16
Набрав у рота, московського лайна, щоб плювати Українцям у борщ??
Нік собі поміняй, довгоносик…
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10.07.2025 09:23 Відповісти
+14
Дай зеленим виродкам волю так вони всіх в окопах погнонять. Передавай ПАдаляці привіт "пАзітівний".
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10.07.2025 09:25 Відповісти
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Такі не повинні воювати. Вони повинні лише звинувачувати і викривати.
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10.07.2025 09:19 Відповісти
Набрав у рота, московського лайна, щоб плювати Українцям у борщ??
Нік собі поміняй, довгоносик…
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10.07.2025 09:23 Відповісти
Шабунін патріот і бажає захистити Неньку від москалів. Тому нехай воює, на цей раз зброєю.
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10.07.2025 09:40 Відповісти
И гранты пусть свои задонатит,налоги он сам платить очень не любил,зато других критиковал..
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10.07.2025 10:13 Відповісти
Сидиш в Австрії, то закрий рота. Втікач. Ніякого відношення до України не маєш. Наволоч
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10.07.2025 10:22 Відповісти
жабуня етнічний кацап, воно тільки паскудити може
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10.07.2025 09:39 Відповісти
Паскудити кому? Корупційній падалі? Красти заважає?
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10.07.2025 09:42 Відповісти
А зеля типова ж..ва, воно не тільки паскудить, а ще й наживається на цьому.
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10.07.2025 10:13 Відповісти
да, що ж за день такий?
всіх балаболів кидають на штурм!
а, так було класно?
тепло затишно сито?
чи, шабуня не ненароджений для піф паф? оно, хай микола гниє в окопах?
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10.07.2025 09:21 Відповісти
"...всіх балаболів кидають на штурм!..." - не всіх...
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10.07.2025 09:23 Відповісти
Дай зеленим виродкам волю так вони всіх в окопах погнонять. Передавай ПАдаляці привіт "пАзітівний".
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10.07.2025 09:25 Відповісти
не пойняв!
ти проти того зоб шабуня виконав свій обов'язок?
свій обов'язок перед зеленими дегенератами мародерами, яких всіма правдами та не правдами пихав на трон?
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10.07.2025 09:29 Відповісти
Hrysha Hlyba ти вже виконав свій обов'язок по захисту України?
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10.07.2025 09:35 Відповісти
а ти?
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10.07.2025 09:39 Відповісти
Тільки сцикливий бабєц може так відповідати жінці стосовно суто чоловічого обов'язку.
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10.07.2025 09:47 Відповісти
твоя подруга?
я ж не знав.
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10.07.2025 09:53 Відповісти
Шабунін і так виконує свій обов'язок і як обмежено придатний не може бути на ЛБЗ.
А от ти, зважаючи на те, що ніяких обов'язків ти виконувати не збираєшся, стулило б пельку.
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10.07.2025 09:38 Відповісти
Закон про обмежено придатних, зокрема, Закон України № 3621-IX, скасував статус "обмежено придатний" до військової служби.

тобто, микола з петром, хай бігають по посадкам, а квіточка шабуня не для того зростала?
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10.07.2025 09:49 Відповісти
Скасовано тільки назву, суть залишилась там сама - люди з обмеженням по здоров'ю не можуть бути штурмовиками. Бо якщо людина без окулярів нічого не бачить - з нею толку на передку 0.

"а квіточка шабуня"
Про квіточок мають право писати тільки ті, хто захищає країну сам. А чмо, гриша, яке може тільки смердіти з під дивану, про квіточок писати права не має, бо це чмо само себе квіточкою вважає.
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10.07.2025 09:53 Відповісти
да, шо ж таке коїться?
скільки вас тут онуків енкедешників?
чи ти онук суді з трійки?
твоя б воля, розстріляв би відразу?
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10.07.2025 09:59 Відповісти
Нічого. Я впевнений що зрештою справедливість переможе і країна справжніми Героями назве тих, хто мав розум не йти на війну, хто мав сміливість перепливти через Тису, хто був змушений у неповні 30 років одружитися із старою бабцею-інвалідом чи просидів всю війну в квартирі, не маючи можливості ходити на роботу, в той час коли його діти голодували і просили хоча б кусник хліба. Час все розставить на свої місця!
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10.07.2025 10:14 Відповісти
це, сильні сміливі креативні люди.
такі схеми ж треба вигадати, а потім втілити.
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10.07.2025 10:17 Відповісти
Так, от тільки статус обмежено придатних відмінили. І зараз ти або придатний (майже завжди) або непридатний. Якщо сумніваєтесь, може глянути https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text розклад хвороб, станів і тд, там придатні майже всі, ті хто непридатні то в них, з тими хворобами, ітак життя не цукор. Як ви розумієте, звичайний Микола зі Шполи буде придатним апріорі, хіба його на каталці привезуть на ВЛК.
Просто пан Шабунін дуже зручно мобілізувався до війська в 22 році на тилову посаду і з Києва дуже завзято махав шашкой. А коли йому запропонували спуститись в шанці, то сів на жопу як буткевич і влаштував плач Ярославни на весь Фейсбук
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10.07.2025 09:55 Відповісти
Скасували тільки назву - зараз це називається "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони". Список хвороб - майже той же самий, який і був для обмежено придатних.
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10.07.2025 10:00 Відповісти
жабуня, свого часу, щоб не служити в армії, закінчував військову кафедру, а потім, раптом, виявилося, що він не може служити за релігійними переконаннями, маючи молодше офіцерське звання. і працює не по спеціальності, нрантожерів у нас не випускають. а взагалі жабуня етнічний кацап
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10.07.2025 10:30 Відповісти
"нрантожерів у нас не випускают"

Тобто на вашу думку Україні антикорупціонери - зайві і не потрібні? Красти заважають, так?
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10.07.2025 10:33 Відповісти
Він то їх пихав на трон.
Але ж зараз він хоч якось напихує лідорам.
Лідори залюбки відправили б усіх в окопи, хто їм напихує.
Але ж тоді нікого не залишиться, хто б міг їм напихувати.
Для суспільства погано, коли нейтраліщують тих, кто критикує владу. Це крок ще у більшу прірву.
Не варто радіти таким процесам, навіть якщо вам не подобається людина.
Це як з Порошенко було під час виборів.
Багатьом він дуже не подобався.
Всі проголосували емоціями, а не логікою і зробили собі гірше.
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10.07.2025 09:40 Відповісти
що що робить?
напихує.?
ти, хоч раз в його напихуваннях бачив прізвище зе!поца?
ой, нє?
ніфіга собі напихувач.....
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10.07.2025 09:44 Відповісти
Коли залишиться тільки калофон, сподіваюсь, ти будеш задоволений.
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10.07.2025 09:49 Відповісти
Шабунін викриває мародерів, що грабують та нищать Україну під час війни, а отже - працюють на інтереси ворога та , фактично, допомагають ворогові вбивати українців.
За це його перевели на ЛБЗ.
Хто може з цього радіти - тільки кацап/підкацаплений та посіпака мародерів.
Вони самі себе тут виявляють, як цей "гріша".
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10.07.2025 10:24 Відповісти
Мабуть і таких багато
Але й багато з особливостями нервової системи
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10.07.2025 10:32 Відповісти
авжеш, таким як ти краще інформаційна тиша за злочини зе-шобли
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10.07.2025 09:33 Відповісти
та, ну яка тиша?
пустопорожній шум!
і обов'язково про шоколадного баригу, з ліпецькою фабрикою!
свінрчуки все таке....
обов'язково про новие ліца.
а потім: ой, ******** зренія лішают.......
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10.07.2025 09:36 Відповісти
от зараз обов'язково приплітати ще й і Порошенко?
Скоро всім рота заткнуть....кому краще стане?
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10.07.2025 09:38 Відповісти
Це тролль за зарплатні. Він сам у цьому зізнавався. Його завдання - розкидуватися лайном і влаштовувати срачі. Я всі його пости як "спам" помічаю.
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10.07.2025 10:07 Відповісти
та да усіх в окопи....окрім зеленого кодла....
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10.07.2025 09:49 Відповісти
Колишній депутат Рівненської міської ради, а нині керівник неурядової громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін входить до команди новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю телеканалу NewsOne розповів близький соратник олігарха Ігора Коломойського та Володимира Зеленського, адвокат Андрій Богдан.
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10.07.2025 09:51 Відповісти
Хочуть вбити ? Ох уж ці єврейські ігри
Тобто наказ Гнатова ?
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10.07.2025 09:22 Відповісти
В будь-якій демократичній країні такий злочинець вже давно б імпічмент отримав за свою корупційну "помсту". Цей недолугий узурпатор мабуть вважає всю країну своєю вотчиною, а її населення своїми "лічними" рабами, яких можна на голову скарати коли захочеться. Курва кремлівська взагалі вже береги поплутало від своєї безкарності і вседозволеності
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10.07.2025 09:59 Відповісти
Ні це не диктатура!А шо раньше лудще було?Свинарчуки!
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10.07.2025 09:26 Відповісти
З Буткевичем в один взвод
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10.07.2025 09:27 Відповісти
один кулемет на двох.
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10.07.2025 09:31 Відповісти
Довбодятел, ти щасливий що зелене шобло повністю знищує опозицію та перетворює Україну на Малоросію,
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10.07.2025 09:53 Відповісти
Це ж треба таке
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10.07.2025 09:29 Відповісти
Хто такий цей шабулін? Депутат сільської ради якоїсь? Ні, звичайний журналіст. Воювати мають всі особливо депутати, прокурори, мєнти та всім кому я плачу зарплату.
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10.07.2025 09:29 Відповісти
" Воювати мають всі"

Це ж ти з окопу пишеш, вірно? Чи ти не "всі"?
Шабунін, доречі, в ЗСУ, але обмежено придатний не може бути в окопі на ЛБЗ - це прямо заборонено законом. Він може бути у частинах забеспечення, в евакуації, в штабі і тд.
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10.07.2025 09:40 Відповісти
А де Шабунін пише, що він в окопі? В його дописі йдеться тільки про те, що його перевели в бойову бригаду, яка виконує завдання на ЛБЗ. Бригада виконує, в не безпосередньо Шабунін. Відкрию тобі секрет. Бойові бригади також мають штаби і підрозділи забезпечення. І в них також є багато посад на яких можуть перебувати обмежено придатні. І перебувають, а не відсуджуються по тилах.
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10.07.2025 10:20 Відповісти
Схоже на те, що Шабуніна замовили впливові корупціонери. У його дописі це непрямо вказано.
Загальновідомо, який величезний ризик воювати в штурмових підрозділах. Щоб першим знищити ворога, рятуючи життя собі і побратимам, необхідно ворога вчасно побачити, а отже нормальний зір для штурмовика - перша життєва необхідність.
Ті, хто посилає на штурм людей, які за медичними висновками не здатні побачити ворога в бою, тим самим допомагають ворогу вбивати не тільки таких, як Шабунін , але і його побратимів, які штурмують ворога разом...
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10.07.2025 10:22 Відповісти
І тебе також запитаю. Де Шабунін пише, що його перевели в штурмовики і відправили в окопи?
Ти взагалі уявляєш собі що таке такий військовий підрозділ як ******* механізована бригада і скільки там посад на яких люди тільки те й роблять що сидять за комп'ютерами і жодного разу не брали до рук зброю?
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10.07.2025 10:32 Відповісти
Тим самим зелені мародери на крові визнають факт що відправка на передову в їх розумінні-покарання. За довгий язик,за викривання їхніх схем...за все що їм не подобається. То чому дивуватися що прості люди не поспішають на фронт, щоб прикривати їхні корупційні сраки.
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10.07.2025 09:34 Відповісти
Скільки ботів поналазило які критикуют не тих хто краде під час війни ,а тих викриває злодіїв ,як правило корупція і влада клоунів тотожня.
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10.07.2025 09:37 Відповісти
Влада клоунів - це наслідок діяльності таких як Шабуня. Псевдо викрадачів злодіїв і антикорупціонерів. Які свідомо чи несвідомо прописували Віслюка на трон.
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10.07.2025 09:54 Відповісти
Воно то так, але ж Віталік за тих самих, хто краде, так старався, так старався... От йому й нагадують.
Він ніби й зараз старається, але ж його "свинарчуки" і "барихи" ох як дорого нам тепер коштують...
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10.07.2025 10:03 Відповісти
Ніколи не був симпатиком Шабуніна та Буткевича, часто їх критикував, особливо у 2019 році. Але ті, які радіють та зловтішаються тим, що Буткевича бусифікували, а Шабуніна перевели на ЛБЗ, ви довбойоби. Бо причиною чому так сталося з цими двома є те, що вони кажуть правду яка неприємна режиму зеленського, завдяки в тому числі Шабуніну та Буткевичу люди дізнавалися правду, яку ніколи б не сказали на зе-шмарафонє. Влада зелених покидьків будує в Україні рашку, а ви радієте, що влада фактично заткнула рота двом черговим джерелам інформації, які не були підпорядковані ОПє, бо зрозуміло, що тепер ані Шабунін, ані Буткевич не зможуть робити репортажі та висвітлювати, в тому числі для вас, той бєспрєдєл, який чинить зелена шобла.
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10.07.2025 09:40 Відповісти
І те, що люди настільки тупі, щоб цього не зрозуміти, дуже засмучує.
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10.07.2025 09:48 Відповісти
На превеликий жаль у більшості людей відсутнє критичне мислення і їм важко відслідковувати причинно-наслідкові звʼязки подій які навколо них відбуваються. Нові вибори в Україні можуть нічого не змінити і є велика ймовірність що українці знову наступлять на ті самі граблі, як було в 2019 році і багато разів до того.
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10.07.2025 10:04 Відповісти
Люди? Та тут більше "зе-ботня" - "накидує на вентилятор", за гріш (та "бронь" від мобіоізації). Створюють "видимість" та "одобрямс від народу" для "найвеличнішого" та його "свити" (мародерів-корупціонерів).
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10.07.2025 10:33 Відповісти
Звісно що зелена влада буде затикати рота всіх, хто її критикує і викриває її злочини. Шабунін і буткевич критикували і Порошенка, він їх не притісняв, хлопчики помилились із зЄ, не на того коня(осла) поставили
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10.07.2025 10:02 Відповісти
тепер гнатова підвищать до генерал-лейтенанта.
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10.07.2025 09:46 Відповісти
А він самостійно щось може вирішувати?
Не підкорився б наказу найпотужнішого моментально виявився б послом у Тьмутаракані.
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10.07.2025 10:27 Відповісти
Мені завжди цікаво читати коментарі,аніж статті. Кожен раз дивуюсь,які насправді тупорилі деякі українці,не можуть зрозуміти простих істин,що право в Державі встановлюють не доярки і трактористи,а ті,що щось кумекають в тій демократії і праві!!! Як приклад, можу навести таку ідею,на завтра МОБІЛІЗУВАТИ ВСИХ айтішників,конструкторів,винахідників і т.д.--бо чим вони кращі за тракториста Миколу,хай чешуть на передок і виконують свій обов*язок!! Так от,недоумки,ДЯКУЮЧИ таким,як Мадяр,Україна зберегла ТИСЯЧІ життів цих Микол!! І не розуміти цього-це навіть не ганебно,а зрадницько!!! Можливо цей Шабунін і не такий святий,але дякуючи таким,ми хоч щось чуємо і бачимо,при совку всі були глухонімими і сліпими,а ті хто щось бачив,були на **Соловках**
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10.07.2025 09:55 Відповісти
Повністю підтримую вашу позицію. Але на превеликий жаль таких коментарів як ваш дуже мало. І це дуже засмучує.
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10.07.2025 10:07 Відповісти
Хлопчина доклав руку до зупинки корупційного законопроекту зелених мародерів, служить в ЗСУ, не скаржиться на перведення в іншу бригаду на ЛБЗ, а лише висвітлює миршавість зелених мстітєлєй, однак знаходиться куча ікспердів з коментарями на кшталт: " А чого він не должін служить, а так їму і нада"...Люди, ви зовсім їбан...лись?!
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10.07.2025 10:05 Відповісти
Це ж липецька ботоферма. Чому дивуватись?
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10.07.2025 10:16 Відповісти
А що ви від Зеленського очікували ? Корупцію в нашій країні ніщо не повинно обмежувати !
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10.07.2025 10:05 Відповісти
Чи то в Бога перше квітня , чи то карма прилетіла - чекаю новин про ,що Казаріна переводять в штурмовики, Дикого привезуть від пінгвінів ...
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10.07.2025 10:06 Відповісти
Цей вибір «абинепорошенків» у 2019 мудрий народ буде вихаркувати кров'ю не одне покоління.
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10.07.2025 10:08 Відповісти
Шабулькін, може вже почнеш розповідати як і взагалі чи можливо успішно воювати з агресором на чолі зрадників, ворогів кацапів, махрових корупціонерів і відвертих диверсантів в тилу і вижити на фронті?
Чому всі українці підряд, також уже добровольці-іноземці усіма можливими способами уникають ставати під їх начало?
Чому це дуже схоже не на захист України від рашистської агресії, а на зухвалий геноцид українського населення у колаборації з агресором тих зрадників, диверсантів і корупціонерів у владі під прикриттям московської агресії проти України?
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10.07.2025 10:13 Відповісти
Почитав коментарі в мережі стосовно Б. Буткевича / В. Шабуніна: "так їм, так їх! В мене броні нема, і в тебе не повинно бути, чого всі воюють, а ти ні; Дивіться, він висловлювася за ТЦК!!". Переважна купа таких людей радіє, що от, справедливість! Але, сумні новини для Вас, шановні. "Влада потужних" взяла напрямок на автократію без вагань: конкурс БЕБ, замовні статті на НАБУ, САП, санкції на опозицію, боротьба з тими, хто висвітлює корупційні процеси, підрив обороноздатності країни, те, що так не подобається АБ. Це не справедливість, шановні, це ознака того, що буде тільки гірше, і для Вас, як для тих, хто радіє - безпосередньо.
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10.07.2025 10:31 Відповісти
 
 