Шабуніна переводять в іншу бригаду на ЛБЗ після зупинки ЦПК законопроєкту про амністію корупції в оборонці
Глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що після скандалу, яким Центр протидії корупції зупинив законопроєкт про амністію корупції в оборонці, його перевели в іншу бригаду на лінію бойового зіткнення.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей законопроєкт про корупційну амністію, порятунок Чернишова, показовий бєспрєдєл щодо конкурсу БЕБ засвідчують, що Зеленського вже навіть видимість законності не цікавить.
Чистої води Людовік XIV: "Держава - це я".
Віддам належне Начальнику Генштабу (Гнатову): знайшов юридичну конструкцію, як перевести обмежено придатного в бойову механізовану бригаду, яка тримає ЛБЗ на Харківщині. Принагідно дякую за підвищення", - розповів він.
За словами Шабуніна, він не має наміру оскаржувати цей наказ.
"Гідність – це простий концепт, зрозумілий будь-якому сержанту ЗСУ. І аж геть далекий команді Зеленського – див. на безхребетно-одноголосне рішення Кабміну по БЕБ. Такою дріб’язково-мстивою не була навіть команда Януковича", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Нік собі поміняй, довгоносик…
всіх балаболів кидають на штурм!
а, так було класно?
тепло затишно сито?
чи, шабуня не ненароджений для піф паф? оно, хай микола гниє в окопах?
ти проти того зоб шабуня виконав свій обов'язок?
свій обов'язок перед зеленими дегенератами мародерами, яких всіма правдами та не правдами пихав на трон?
я ж не знав.
А от ти, зважаючи на те, що ніяких обов'язків ти виконувати не збираєшся, стулило б пельку.
тобто, микола з петром, хай бігають по посадкам, а квіточка шабуня не для того зростала?
"а квіточка шабуня"
Про квіточок мають право писати тільки ті, хто захищає країну сам. А чмо, гриша, яке може тільки смердіти з під дивану, про квіточок писати права не має, бо це чмо само себе квіточкою вважає.
скільки вас тут онуків енкедешників?
чи ти онук суді з трійки?
твоя б воля, розстріляв би відразу?
такі схеми ж треба вигадати, а потім втілити.
Просто пан Шабунін дуже зручно мобілізувався до війська в 22 році на тилову посаду і з Києва дуже завзято махав шашкой. А коли йому запропонували спуститись в шанці, то сів на жопу як буткевич і влаштував плач Ярославни на весь Фейсбук
Тобто на вашу думку Україні антикорупціонери - зайві і не потрібні? Красти заважають, так?
Але ж зараз він хоч якось напихує лідорам.
Лідори залюбки відправили б усіх в окопи, хто їм напихує.
Але ж тоді нікого не залишиться, хто б міг їм напихувати.
Для суспільства погано, коли нейтраліщують тих, кто критикує владу. Це крок ще у більшу прірву.
Не варто радіти таким процесам, навіть якщо вам не подобається людина.
Це як з Порошенко було під час виборів.
Багатьом він дуже не подобався.
Всі проголосували емоціями, а не логікою і зробили собі гірше.
напихує.?
ти, хоч раз в його напихуваннях бачив прізвище зе!поца?
ой, нє?
ніфіга собі напихувач.....
За це його перевели на ЛБЗ.
Хто може з цього радіти - тільки кацап/підкацаплений та посіпака мародерів.
Вони самі себе тут виявляють, як цей "гріша".
Але й багато з особливостями нервової системи
пустопорожній шум!
і обов'язково про шоколадного баригу, з ліпецькою фабрикою!
свінрчуки все таке....
обов'язково про новие ліца.
а потім: ой, ******** зренія лішают.......
Скоро всім рота заткнуть....кому краще стане?
Тобто наказ Гнатова ?
Це ж ти з окопу пишеш, вірно? Чи ти не "всі"?
Шабунін, доречі, в ЗСУ, але обмежено придатний не може бути в окопі на ЛБЗ - це прямо заборонено законом. Він може бути у частинах забеспечення, в евакуації, в штабі і тд.
Загальновідомо, який величезний ризик воювати в штурмових підрозділах. Щоб першим знищити ворога, рятуючи життя собі і побратимам, необхідно ворога вчасно побачити, а отже нормальний зір для штурмовика - перша життєва необхідність.
Ті, хто посилає на штурм людей, які за медичними висновками не здатні побачити ворога в бою, тим самим допомагають ворогу вбивати не тільки таких, як Шабунін , але і його побратимів, які штурмують ворога разом...
Ти взагалі уявляєш собі що таке такий військовий підрозділ як ******* механізована бригада і скільки там посад на яких люди тільки те й роблять що сидять за комп'ютерами і жодного разу не брали до рук зброю?
Він ніби й зараз старається, але ж його "свинарчуки" і "барихи" ох як дорого нам тепер коштують...
Не підкорився б наказу найпотужнішого моментально виявився б послом у Тьмутаракані.
Чому всі українці підряд, також уже добровольці-іноземці усіма можливими способами уникають ставати під їх начало?
Чому це дуже схоже не на захист України від рашистської агресії, а на зухвалий геноцид українського населення у колаборації з агресором тих зрадників, диверсантів і корупціонерів у владі під прикриттям московської агресії проти України?