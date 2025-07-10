Шабуніна переводять в іншу бригаду на ЛБЗ після зупинки ЦПК законопроєкту про амністію корупції в оборонці

Глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що після скандалу, яким Центр протидії корупції зупинив законопроєкт про амністію корупції в оборонці, його перевели в іншу бригаду на лінію бойового зіткнення.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт про корупційну амністію, порятунок Чернишова, показовий бєспрєдєл щодо конкурсу БЕБ засвідчують, що Зеленського вже навіть видимість законності не цікавить.

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Віддам належне Начальнику Генштабу (Гнатову): знайшов юридичну конструкцію, як перевести обмежено придатного в бойову механізовану бригаду, яка тримає ЛБЗ на Харківщині. Принагідно дякую за підвищення", - розповів він.

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За словами Шабуніна, він не має наміру оскаржувати цей наказ.

"Гідність – це простий концепт, зрозумілий будь-якому сержанту ЗСУ. І аж геть далекий команді Зеленського – див. на безхребетно-одноголосне рішення Кабміну по БЕБ. Такою дріб’язково-мстивою не була навіть команда Януковича", - додав він.

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