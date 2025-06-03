"Слуги" Зеленського сьогодні підтримають законопроєкти, які дозволять корупціонерам заховатися від суду у тилу та захистять найзашквареніших суддів від звільнення, - Шабунін
Сьогодні, 3 червня 2025 року, відбудеться чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" має намір підтримати низку скандальних законопроєктів.
Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні "слуги" Зеленського в Раді збираються проголосувати законопроєкти, які:
1) бетонують схему втечі від суду через мобілізацію у тил (, зокрема, як Насіров) ( законопроєкт №13178)
2) захищають від звільнення найзашквареніших суддів ( законопроєкт №13165-2).
"Навіщо депутати аж так драконять суспільство? Припускаю, що законопроєкт №13165-2 про захист зашкварених суддів їм спустили з ОП, щоб підгребти Портновський спадок", - зауважує він.
За словами Шабуніна, у законопроєкті №13178 "слуги" замість знищити – бетонують зупинку судового покарання ТОП-корупціонерів, які ховаються від вʼязниці (через "мобілізацію"): суд йтиме лише у вападку, коли "мобілізований" обвинувачений не буде заперечувати.
"Наприклад, у справі Насірова це означало би, що суд можуть продовжити лише якщо сам Насіров не буде проти цього. Якщо ви раптом думали, що Насіров був єдиним, то ніт – таких хитро#опих ще 54 обвинувачених ТОП-корупціонери", - наголошує голова ЦПК.
Також зазначається, що у законопроєкті №13165–2 депутати зводять до формальності перевірку декларацій доброчесності суддів: їх можна буде перевірити лише за останній звітний рік.
"Тобто, якщо зальот відбувся раніше, то й перевіряти його буде заборонено. Наприклад, стає неможливо вигнати подєльніків Князєва, з якими той брав $3 млн хабаря. Зараз за брехню в декларації доброчесності суддю можна звільнити. Законопроєкт "слуг" - повністю виключає цю норму", - наголошує Шабунін.
"Зі свіжого, Суддя Верховного Суду Стефанів мешкає в квартирі площею 205 м2 у центрі Києва (ціною в 5 млн грн), записану на племінницю (як встановили "Схеми") – ще й громадянку рф. Вчора колеги судді Стефанів делегували її у Велику Палату Верховного Суду. Вже після скандалу з квартирою. Ось такий Верховний Суд захищають "слуги Зеленського", - резюмує він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте або після їхнього звільнення, або до призначення.
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Зеленський, з групою помічників ригоАНАЛІВ, гадять в Україні у такий спосіб руками портновських швондерів на посадах!! Усьо ж па Регламенту КМУ і ВРУ роблять оті держсекретарі у ЦОВВ і Секретаріаті КМУ!! Немчинов, може ж, усьо пояснинити!!!
Потновці на посадах в органах державної влади, як ржа залізо, розїдають Україну!!
Сирійці, з цим непотребом від башара асада, знайшли дієвий спосіб покінчити, без повторних рецидивів та подальшою конфіскацією майна і статків, цих заробітчан на посадах!
Слава Україні!!
А там вже хай Бог розбирається.
Насправді це зелені мразі, підложують собі "соломки",, на випадок втрати влади, чи її частини в майбутньому - роблять все, щоб притягнути їх до відповідальності за "гроші на крові" та корупцію було неможливо. Нажаль втрачено момент коли суддівська система стала найбільшим злом України. І тепер може заблокувати ледь не всі зміни законодавства, направлені на обмеження свавілля та корупції судів.
А ЄС не робить заяв проти корупції та бусифікації, не вводить санкцій, а дає десятки мільярдів доларів. ЄС такий гарний і пухнастий?
Всі, хто не пишається, агенти Кремля!