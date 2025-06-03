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Новини
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"Слуги" Зеленського сьогодні підтримають законопроєкти, які дозволять корупціонерам заховатися від суду у тилу та захистять найзашквареніших суддів від звільнення, - Шабунін

віталій шабунін

Сьогодні, 3 червня 2025 року, відбудеться чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" має намір підтримати низку скандальних законопроєктів.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні "слуги" Зеленського в Раді збираються проголосувати законопроєкти, які:

1) бетонують схему втечі від суду через мобілізацію у тил (, зокрема, як Насіров) ( законопроєкт №13178)

2) захищають від звільнення найзашквареніших суддів ( законопроєкт №13165-2).

"Навіщо депутати аж так драконять суспільство? Припускаю, що законопроєкт №13165-2 про захист зашкварених суддів їм спустили з ОП, щоб підгребти Портновський спадок", - зауважує він.

За словами Шабуніна, у законопроєкті №13178 "слуги" замість знищити – бетонують зупинку судового покарання ТОП-корупціонерів, які ховаються від вʼязниці (через "мобілізацію"): суд йтиме лише у вападку, коли "мобілізований" обвинувачений не буде заперечувати.

"Наприклад, у справі Насірова це означало би, що суд можуть продовжити лише якщо сам Насіров не буде проти цього. Якщо ви раптом думали, що Насіров був єдиним, то ніт – таких хитро#опих ще 54 обвинувачених ТОП-корупціонери", - наголошує голова ЦПК.

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Також зазначається, що у законопроєкті №13165–2 депутати зводять до формальності перевірку декларацій доброчесності суддів: їх можна буде перевірити лише за останній звітний рік.

"Тобто, якщо зальот відбувся раніше, то й перевіряти його буде заборонено. Наприклад, стає неможливо вигнати подєльніків Князєва, з якими той брав $3 млн хабаря. Зараз за брехню в декларації доброчесності суддю можна звільнити. Законопроєкт "слуг" - повністю виключає цю норму", - наголошує Шабунін.

"Зі свіжого, Суддя Верховного Суду Стефанів мешкає в квартирі площею 205 м2 у центрі Києва (ціною в 5 млн грн), записану на племінницю (як встановили "Схеми") – ще й громадянку рф. Вчора колеги судді Стефанів делегували її у Велику Палату Верховного Суду. Вже після скандалу з квартирою. Ось такий Верховний Суд захищають "слуги Зеленського", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте або після їхнього звільнення, або до призначення.

шабунін скрін

Автор: 

корупція (4702) мобілізація (3112) Шабунін Віталій (537) Насіров Роман (988) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+23
Одне очевидне досягнення гундосого важко недооцінити - при ньому корупція досягла таких висот, що напевно навіть яник в рашці в **** і задається питанням "А що, так можна було?"
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03.06.2025 09:08 Відповісти
+15
Тому і приїздив, військовозобов'язаний Портнов, в Українудо Зеленського в ОПУ, для підготовки і проведення цих авантюр в законодавстві України!!
Зеленський, з групою помічників ригоАНАЛІВ, гадять в Україні у такий спосіб руками портновських швондерів на посадах!! Усьо ж па Регламенту КМУ і ВРУ роблять оті держсекретарі у ЦОВВ і Секретаріаті КМУ!! Немчинов, може ж, усьо пояснинити!!!
Потновці на посадах в органах державної влади, як ржа залізо, розїдають Україну!!
Сирійці, з цим непотребом від башара асада, знайшли дієвий спосіб покінчити, без повторних рецидивів та подальшою конфіскацією майна і статків, цих заробітчан на посадах!
Слава Україні!!
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03.06.2025 09:18 Відповісти
+12
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03.06.2025 09:11 Відповісти
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Одне очевидне досягнення гундосого важко недооцінити - при ньому корупція досягла таких висот, що напевно навіть яник в рашці в **** і задається питанням "А що, так можна було?"
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03.06.2025 09:08 Відповісти
Агент Буратіна свою роботу робить вправно
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03.06.2025 09:15 Відповісти
Сваіх нє брасают...
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03.06.2025 09:08 Відповісти
Бачили очі, що купували (голосували за зелену монобільшість) - плачте тепер, хоч повилазьте.
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03.06.2025 09:08 Відповісти
а ти з тих хто купує чи з тих хто продає?
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03.06.2025 11:06 Відповісти
Не факт, Голоси "підраховує" ЦВК.
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03.06.2025 11:24 Відповісти
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03.06.2025 09:11 Відповісти
Це той Шабунін що топив за Невтікача у 2019 році?
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03.06.2025 09:12 Відповісти
Це той кого зелені та слуги люто ненавидять, та поливають брудом.
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03.06.2025 09:20 Відповісти
Та хоть голубих, але він підняв питання про те що відбувається, а говномети це питання не обговорюють, а обливають брудом Шабуніна. Ей троль, як прокоментуєш події у ВР?
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03.06.2025 09:41 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.06.2025 10:55 Відповісти
ти можеш навести доказ своїх слів, юрист? чи зіл'єшся як всі накидачі лайна і посівальники розбрату українського народу з НЕ українськими ІР .
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03.06.2025 11:07 Відповісти
Бабі своїй будеш тикати...
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03.06.2025 11:43 Відповісти
Чергове потужне підтвердження "справедливої" мобілізації суспільства для війни👍
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03.06.2025 09:14 Відповісти
Єдина можлива справедлива мобілізація - це добровільні контракти шляхом підвищення податків. А якщо народ не готовий платити податки за захист, то й захищати такий народ не варто.
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03.06.2025 09:42 Відповісти
Тому і приїздив, військовозобов'язаний Портнов, в Українудо Зеленського в ОПУ, для підготовки і проведення цих авантюр в законодавстві України!!
Зеленський, з групою помічників ригоАНАЛІВ, гадять в Україні у такий спосіб руками портновських швондерів на посадах!! Усьо ж па Регламенту КМУ і ВРУ роблять оті держсекретарі у ЦОВВ і Секретаріаті КМУ!! Немчинов, може ж, усьо пояснинити!!!
Потновці на посадах в органах державної влади, як ржа залізо, розїдають Україну!!
Сирійці, з цим непотребом від башара асада, знайшли дієвий спосіб покінчити, без повторних рецидивів та подальшою конфіскацією майна і статків, цих заробітчан на посадах!
Слава Україні!!
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03.06.2025 09:18 Відповісти
Сирійці - молодці; але найкращим у світі борцем з корупцією був великий інквізитор Томас Торквемада. Повага також Робесп'єру.
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03.06.2025 11:00 Відповісти
Куля звільняє від усіх проблем.
А там вже хай Бог розбирається.
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03.06.2025 09:19 Відповісти
Мене зовсім не дивує поведінка "людей", яким "какая разніца", "посмотрєть в глаза путіну" та "сойтісь по срєдіне". Вони діють як московські підари, бо близькі їм ментально. Атакують у спину в найважчий момент у житті деражви та народу. З 2019 року Україні доводиться важко боротися на два фронти: проти підарів московських та підарів зелених.
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03.06.2025 09:19 Відповісти
Що там за судді такі? Ті, кого призначали при п'ятому, чи там ще якісь були?
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03.06.2025 09:22 Відповісти
І при шостому теж, не мрій.
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03.06.2025 09:50 Відповісти
Портнов здох, а справа його жива процвітає.....
Насправді це зелені мразі, підложують собі "соломки",, на випадок втрати влади, чи її частини в майбутньому - роблять все, щоб притягнути їх до відповідальності за "гроші на крові" та корупцію було неможливо. Нажаль втрачено момент коли суддівська система стала найбільшим злом України. І тепер може заблокувати ледь не всі зміни законодавства, направлені на обмеження свавілля та корупції судів.
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03.06.2025 09:24 Відповісти
Захід на це дає гроші??? Оце упоротий! Ти би може чистої води попив
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03.06.2025 09:31 Відповісти
Минулого року Захід дав десь 100 млрд. дол. - що дорівнює державному бюджету України.
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03.06.2025 09:34 Відповісти
Ти який з цього зробив висновок? Що захід все це влаштовує? Оце непдорозуміння точно з тих 73%
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03.06.2025 09:37 Відповісти
Ти би перед тім як клавиши тиснуть мозок задіяв
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03.06.2025 09:42 Відповісти
як задіяти те чого нема?
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03.06.2025 11:09 Відповісти
І що нам робити?
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03.06.2025 09:31 Відповісти
Мабуть ти рашист, бо тільки вони так мислити можуть
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03.06.2025 09:43 Відповісти
Це просто убоге створіння, з альтернативною реальністю
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03.06.2025 09:55 Відповісти
Якщо народ це не влаштовує, то де протести? Чому народ 30 років голосує за хабарників?
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03.06.2025 09:56 Відповісти
Тому що державу просрали у 2019, всі гілки влади окуповані, а ті хто можуть протестувати взяли в руки зброю ще у 2014 та 2022 і більшість з них нажаль загинула, решта в окопах сидить, а лишилась непротестна маса та всякі покидькі, які поливають брудом ЄС та троллять ситуацію під час війни, де тіпа протести.
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03.06.2025 10:07 Відповісти
От я й кажу, що більшість (51+%) народу це влаштовує. Кілька відсотків нічого змінити не можуть, якщо вони не протестують проти влади.
А ЄС не робить заяв проти корупції та бусифікації, не вводить санкцій, а дає десятки мільярдів доларів. ЄС такий гарний і пухнастий?
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03.06.2025 10:13 Відповісти
Більшисть народу, як і у всьому світі десь близко 75%, легко піддаються маніпуляціям і не здатні розуміти події через причино-наслідковий зв"язок, що ти дуже гарно тут продемонстрував
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03.06.2025 11:05 Відповісти
Державу прослала корумпована "еліта", яку старанно опікував Кремль.
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03.06.2025 11:07 Відповісти
Цю вакханалію може зупинити лише Євросоюз.
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03.06.2025 09:28 Відповісти
Доказів що "Оце все ЄС влаштовує" звісно і тебе немає, навіть якихось непрямих. Може твої зелені використовують ситуацію, в якій вони тримають державу в заручниках? Тобі таке в голову звісно не влізе, бо там вже заняте місце срачем "оце все"
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03.06.2025 09:48 Відповісти
Якщо це для тебе доказ, то ти з тих, кому пигульки треба приймати
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03.06.2025 09:53 Відповісти
У вас немає контраргументів. Що і треба було довести.
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03.06.2025 09:57 Відповісти
На твій пердеш контраргументи? Оце фантазер!
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03.06.2025 10:10 Відповісти
Від карми несховпються!
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03.06.2025 09:29 Відповісти
Ага! А ще горітимуть у пеклі ті, хто вірять у пекло.
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03.06.2025 09:47 Відповісти
Голобородько - це той же Янукович, тільки ще небезпечніший. Він цементує корупцію навічно, бо навіть скасування закону не відмінить наслідки його застосування. Ця сволота знищує демократію в державі послідовно. У нього велика підтримка серед населення, яке просто тупе й нічого не розуміє, крім Марафону. "Дайте мені засоби масової інформації і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней". Йозеф Геббельс.
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03.06.2025 09:48 Відповісти
Колись кричали:"Спасибі жителям Донбасса за президента ...дораса!"Тепер треба дякувати тим 73% які вибрали по приколу.Як життя старе: тіж схеми,був Портнов став Татаров,був Льовочкін став Єрмак,та ще 4-5-6 потужних менеджерів на чолі з "неперевершеним".Та ще по новому прогнивша правоохоронна система.Судді це взагалі каста яку хочеться на шию булижник і з кручі.
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03.06.2025 09:58 Відповісти
Ні, треба дякувати 90%, які 30 років голосують за хабарників та маріонеток олігархів.
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03.06.2025 10:02 Відповісти
Нарід пишається своїм козирним презедентом і його менеджерами-мародерами.
Всі, хто не пишається, агенти Кремля!

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03.06.2025 10:36 Відповісти
нароту подобається, гундоса почвара може в очі сцяти і будуть говорити божа роса...
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03.06.2025 10:57 Відповісти
Брависимо!
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03.06.2025 10:58 Відповісти
Гундосні портновсько-татарівсько-зеленські суди вийшли на фінашну пряму і нормальні люди перестали їм вірити, бо частина з них перетворилася дядями і тьотями, що мають печатки та ставлять під під текстами злочинної групи "Іменем України". Запрацювали суди лінча, портнов не дасть збрехати. А вчора в Дніпропетровський області поліцейські хотіли відпустити двох п'яних чи занаркочених шмар, але люди оточмили їх і зайнялися виховною роботом, бо ті шмари ледь не збили автомобілем дітей.
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03.06.2025 11:16 Відповісти
 
 