"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте, або після їх звільнення, або до призначення, - Шабунін
Народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього його планують наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.
"82 депутати Зеленського зареєстрували законопроєкт про легалізацію корупційного майна — №13271-1. Законопроєкт забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте, або після їх звільнення, або до призначення.
Це означає, що наступного дня після звільнення депутати Зеленського закупляться дорогими тачками і нерухомістю (передбачаю – за кордоном)", - зазначив Шабунін.
Він додав, у разі прийняття цього законопроєкту, конфіскувати майно стане майже неможливо
"Якщо ви сумнівалися про щомісячні конверти для "слуг народу" — ось вам явка з повинною. Цей же законопроєкт "слуги" Зеленського тягнуть і для себе, і для бусінок, яким Офіс Президента має гарантувати безпеку від НАБУ/САП.
Черговий весільний фотограф (чи незамінний менеджер Єрмака) перед призначенням вкаже у декларації 10 млн дол. подарунку від бабусі. А після призначення обросте лакшері майном, яке пояснить тим самими подарунком (а не вкраденими на посаді грошима). Це якщо раптом у вас була ілюзія про пріоритети депутатів Зеленського на порозі літнього наступу ворога", - наголосив Шабунін.
На сайті Центру протидії корупції зазначено, що авторами законопроєкту стали понад 90 осіб. Зокрема, слуги" Олександр Ткаченко (головний автор), Максим Бужанський, Юрій Камельчук, Павло Халімон, Ігор Фріс, Георгій Мазурашу, а також кілька представників екс ОПЗЖ, зокрема Григорій Мамка та Антоніна Славицька.
Багато з них є фігурантами антикорупційних розслідувань правоохоронних органів або журналістів.
"Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ця ініціатива "підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави.
Проте зміст законопроєкту свідчить про протилежне. Адже він є черговою спробою послабити існуючі інструменти запобігання корупції. Наприклад, моніторинг способу життя суб’єктів декларування", - пояснюють у ЦПК.
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про звільнення всіх цих депутатів
під час війни.
вони нікому в цей час не потрібні.
Для чого? щоб такі ось рішення приймати
В Україні повинно бути зараз два уряди
цей проросійський і народний,
але десь за кордоном, щоб мішки
з грошима не дотягнулись.
І Народний повинен в результаті і нарешті
змести це зросійщене лайно.
Взагалі ми присутні при дуже цікавому історичному моменті. РФ відкочується в імперськість, а Україна - у феодалізм.
А брехня підвищує віру до правди.
Є в кого вчитись.
Накрав і зі спокійною совістю у відставку. А хто не вспів вчасно змитись - я невінават.
По перше - весело і не нудно. Чудова гра на виживання.
Модливо навіть створити елітний клуб - "Нелох" какой нібудь.
Більш того ці депусрати внесли щакон який збільшує поріг покарання ща недостовірні данні в їх деклараціях.
А саме :народні депутати пропонують змінити умови для притягнення до відповідальності за декларування недостовірних відомостей посадовцями та незаконне збагачення. Відповідні ідеї втілені наразі у трьох законопроектах 13271, 13271-1 та 13271-2 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК, КУпАП.
Зокрема, пропонується, щоб відповідальність за статтею 172-6 КУпАП наставала за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів. Тобто, поріг відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення наставатиме за розходження даних на суму від 454 200 грн. Наразі, нагадаємо, відповідальність за статтею 172-6 КУпАП починається з недостовірного декларування на суму розбіжності 302 800 грн..
Відповідно, посувається поріг для відповідальності за Кримінальним кодексом.
У ч. 1 статті 366-2 «Декларування недостовірної інформації» пропонується встановити, що буде каратися умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів. Тобто, від 2 271 000 грн до 7 570 000 грн.
Отак. Грабуй, але пі..ди на вуха лохторату про «зажравшихся» поокурорів, суддів, військових. Нехай лохи лютують, але депусратів і мільйонерів крадіїв не торкаються