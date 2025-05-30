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Новини Законопроєкт про легалізацію корупційного майна
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"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте, або після їх звільнення, або до призначення, - Шабунін

вр,рада,верховна

Народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення.  Голосувати за нього його планують наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"82 депутати Зеленського зареєстрували законопроєкт про легалізацію корупційного майна — №13271-1. Законопроєкт забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте, або після їх звільнення, або до призначення.

Це означає, що наступного дня після звільнення депутати Зеленського закупляться дорогими тачками і нерухомістю (передбачаю – за кордоном)", - зазначив Шабунін.

Він додав, у разі прийняття цього законопроєкту, конфіскувати майно стане майже неможливо

"Якщо ви сумнівалися про щомісячні конверти для "слуг народу" — ось вам явка з повинною. Цей же законопроєкт "слуги" Зеленського тягнуть і для себе, і для бусінок, яким Офіс Президента має гарантувати безпеку від НАБУ/САП.

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Черговий весільний фотограф (чи незамінний менеджер Єрмака) перед призначенням вкаже у декларації 10 млн дол. подарунку від бабусі. А після призначення обросте лакшері майном, яке пояснить тим самими подарунком (а не вкраденими на посаді грошима). Це якщо раптом у вас була ілюзія про пріоритети депутатів Зеленського на порозі літнього наступу ворога", - наголосив Шабунін.

На сайті Центру протидії корупції зазначено, що авторами законопроєкту стали понад 90 осіб. Зокрема, слуги" Олександр Ткаченко (головний автор), Максим Бужанський, Юрій Камельчук, Павло Халімон, Ігор Фріс, Георгій Мазурашу, а також кілька представників екс ОПЗЖ, зокрема Григорій Мамка та Антоніна Славицька.

Багато з них є фігурантами антикорупційних розслідувань правоохоронних органів або журналістів.

"Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ця ініціатива "підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави.

Проте зміст законопроєкту свідчить про протилежне. Адже він є черговою спробою послабити існуючі інструменти запобігання корупції. Наприклад, моніторинг способу життя суб’єктів декларування", - пояснюють у ЦПК.

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Автор: 

законопроєкт (3614) корупція (4701) Шабунін Віталій (536) Центр протидії корупції (267)


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Топ коментарі
+9
Шось не зрозуміло, що за демократія, коли кучка тварюк захищає тільки себе
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30.05.2025 11:56
+7
Демократия закончилась весной 2019 когда толпа дебилов с веселым улюлюканьем привела к власти барыгу дегенерата. Который тут-же нарушил Конституцию под такое-же веселое улюлюканье дебилов. Все остальное - следствие.
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30.05.2025 12:03
+7
Если по научному - у нас сейчас какистократия.
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30.05.2025 12:09
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Хочуть посадовців відбілити?
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30.05.2025 11:55 Відповісти
Шось не зрозуміло, що за демократія, коли кучка тварюк захищає тільки себе
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30.05.2025 11:56 Відповісти
Демократия закончилась весной 2019 когда толпа дебилов с веселым улюлюканьем привела к власти барыгу дегенерата. Который тут-же нарушил Конституцию под такое-же веселое улюлюканье дебилов. Все остальное - следствие.
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30.05.2025 12:03 Відповісти
"Соломку підстілають" - не впевнені у результатах виборів?
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30.05.2025 11:56 Відповісти
народ повинен прийняти законопроект
про звільнення всіх цих депутатів
під час війни.
вони нікому в цей час не потрібні.
Для чого? щоб такі ось рішення приймати
В Україні повинно бути зараз два уряди
цей проросійський і народний,
але десь за кордоном, щоб мішки
з грошима не дотягнулись.
І Народний повинен в результаті і нарешті
змести це зросійщене лайно.
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30.05.2025 11:57 Відповісти
Зеленые гельминты очкуют и готовятся валить. Докерувались до ручки.
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30.05.2025 11:58 Відповісти
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30.05.2025 12:06 Відповісти
То Генерал Кривонос може повторити операцію «Обратка на злітно посадкову смугу»....
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30.05.2025 12:09 Відповісти
Рука руку моет, а слугонарод слуганарода кроет. Какая отвратительная хрень.
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30.05.2025 11:58 Відповісти
А якби перевіряли то що було б? Заплати 10% (чим більше вкрав - тим менший %) штрафу і гуляй.

Взагалі ми присутні при дуже цікавому історичному моменті. РФ відкочується в імперськість, а Україна - у феодалізм.
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30.05.2025 12:00 Відповісти
Если по научному - у нас сейчас какистократия.
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30.05.2025 12:09 Відповісти
з елементами клептократії або навпаки
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30.05.2025 12:18 Відповісти
Є таке поняття клептодемократія
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30.05.2025 12:30 Відповісти
у нашому випадку какістоклептодєрмократія
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30.05.2025 12:32 Відповісти
їжтехочповилазьтекратія...
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30.05.2025 12:33 Відповісти
ахахаха
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30.05.2025 12:00 Відповісти
вкрав-звільнився і живи в шоколаді, ***** і економіці і державі
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30.05.2025 12:03 Відповісти
mr. Pinochett, where are you?
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30.05.2025 12:04 Відповісти
Ну так як зміниться влата, можна прийняти закон про конфіскацію їх майна без перевірок
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30.05.2025 12:04 Відповісти
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30.05.2025 12:05 Відповісти
*****, кацапи пруть , окуповують нашу землю, а ці підари ніяк не нажруться!!
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30.05.2025 12:06 Відповісти
Ціх обрали 73 %.
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30.05.2025 12:23 Відповісти
"Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ця ініціатива "підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави.»

А брехня підвищує віру до правди.
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30.05.2025 12:07 Відповісти
Як старший брат зегнид орк - отріцательний рост економіки, обратное всплитіе...
Є в кого вчитись.
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30.05.2025 12:18 Відповісти
Зашибісь. Це тільки в нашій країні таке можливо коли вкрав мільярди за це отримав недоторканність себе і свого майна, а продав труси за 100грн штраф від 17000-51000грн. Ще збираються відбирати майно і штрафувати на десятки тисяч гривень голодранців які ношені труси, черевики чи розсаду по інтернету продають або не хочуть іти захищати тих хто вкрав мільярди. Недавно бачив відео як два жирних поліцаї в якомусь забитому селі докопалися до бабів які продавали біля траси розсаду помідорів і петрушку. ****, і це під час війни коли люди виживають як можуть. Одні вороги бомбами розбивають будинки і вбивають людей а інші здирають з бідних людей штани і чобати
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30.05.2025 12:08 Відповісти
Хай зразу виходить, якщо до сих пір не зрозумів що пуйло-"владімір" бачить в Трампоні рудого наївного лоха.
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30.05.2025 12:09 Відповісти
Які молодці.
Накрав і зі спокійною совістю у відставку. А хто не вспів вчасно змитись - я невінават.
По перше - весело і не нудно. Чудова гра на виживання.
Модливо навіть створити елітний клуб - "Нелох" какой нібудь.
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30.05.2025 12:13 Відповісти
Какая разніца, хоть паржом - хужи ні будіт...
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30.05.2025 12:16 Відповісти
Слугам - узаконене мародерство, а народу - війна. Головне щоб не Порошенко або Залужний президент.
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30.05.2025 12:18 Відповісти
Гетьманцев, желєзняк, іонушас, радіна(подруна і соратниця шабуніна) енд компані. Ті що так прагнуть народу щастя, що аж кушать не могут.
Більш того ці депусрати внесли щакон який збільшує поріг покарання ща недостовірні данні в їх деклараціях.
А саме :народні депутати пропонують змінити умови для притягнення до відповідальності за декларування недостовірних відомостей посадовцями та незаконне збагачення. Відповідні ідеї втілені наразі у трьох законопроектах 13271, 13271-1 та 13271-2 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК, КУпАП.
Зокрема, пропонується, щоб відповідальність за статтею 172-6 КУпАП наставала за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів. Тобто, поріг відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення наставатиме за розходження даних на суму від 454 200 грн. Наразі, нагадаємо, відповідальність за статтею 172-6 КУпАП починається з недостовірного декларування на суму розбіжності 302 800 грн..

Відповідно, посувається поріг для відповідальності за Кримінальним кодексом.

У ч. 1 статті 366-2 «Декларування недостовірної інформації» пропонується встановити, що буде каратися умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів. Тобто, від 2 271 000 грн до 7 570 000 грн.

Отак. Грабуй, але пі..ди на вуха лохторату про «зажравшихся» поокурорів, суддів, військових. Нехай лохи лютують, але депусратів і мільйонерів крадіїв не торкаються
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30.05.2025 12:26 Відповісти
Ну що ж тут дивного? Головне не вийти на самих себе.
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30.05.2025 12:31 Відповісти
ЗЛОДІЙ буде сидіти в в'язниці. Те, що приймають підкупольники всупереч Конституції є нікчемним.
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30.05.2025 12:33 Відповісти
Українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88 нувориші
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30.05.2025 12:34 Відповісти
 
 