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Новости Законопроект о легализации коррупционного имущества
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"Слуги народа" зарегистрировали законопроект, запрещающий НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное либо после их увольнения, либо до назначения, - Шабунин

вр,рада,верховная

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него его планируют на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин.

"82 депутата Зеленского зарегистрировали законопроект о легализации коррупционного имущества - №13271-1. Законопроект запрещает НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное или после их увольнения, или до назначения.

Это означает, что на следующий день после увольнения депутаты Зеленского закупятся дорогими тачками и недвижимостью (предполагаю - за рубежом)", - отметил Шабунин.

Он добавил, в случае принятия этого законопроекта, конфисковать имущество станет почти невозможно

"Если вы сомневались о ежемесячных конвертах для "слуг народа" - вот вам явка с повинной. Этот же законопроект "слуги" Зеленского тянут и для себя, и для бусинок, которым Офис Президента должен гарантировать безопасность от НАБУ/САП.

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Очередной свадебный фотограф (или незаменимый менеджер Ермака) перед назначением укажет в декларации 10 млн долл. подарка от бабушки. А после назначения обрастет лакшери имуществом, которое объяснит тем самым подарком (а не украденными на должности деньгами). Это если вдруг у вас была иллюзия о приоритетах депутатов Зеленского на пороге летнего наступления врага", - подчеркнул Шабунин.

На сайте Центра противодействия коррупции указано, что авторами законопроекта стали более 90 человек. В частности, "слуги" Александр Ткаченко (главный автор), Максим Бужанский, Юрий Камельчук, Павел Халимон, Игорь Фрис, Георгий Мазурашу, а также несколько представителей экс ОПЗЖ, в частности, Григорий Мамка и Антонина Славицкая.

Многие из них являются фигурантами антикоррупционных расследований правоохранительных органов или журналистов.

"Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эта инициатива "повышает доверие граждан к антикоррупционной политике государства.

Однако содержание законопроекта свидетельствует об обратном. Ведь он является очередной попыткой ослабить существующие инструменты предотвращения коррупции. Например, мониторинг образа жизни субъектов декларирования", - объясняют в ЦПК.

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Автор: 

законопроект (3228) коррупция (8571) Шабунин Виталий (537) Центр противодействия коррупции (249)


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Топ комментарии
+9
Шось не зрозуміло, що за демократія, коли кучка тварюк захищає тільки себе
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30.05.2025 11:56
+7
Демократия закончилась весной 2019 когда толпа дебилов с веселым улюлюканьем привела к власти барыгу дегенерата. Который тут-же нарушил Конституцию под такое-же веселое улюлюканье дебилов. Все остальное - следствие.
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30.05.2025 12:03
+7
Если по научному - у нас сейчас какистократия.
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30.05.2025 12:09
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Хочуть посадовців відбілити?
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30.05.2025 11:55 Ответить
Шось не зрозуміло, що за демократія, коли кучка тварюк захищає тільки себе
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30.05.2025 11:56 Ответить
Демократия закончилась весной 2019 когда толпа дебилов с веселым улюлюканьем привела к власти барыгу дегенерата. Который тут-же нарушил Конституцию под такое-же веселое улюлюканье дебилов. Все остальное - следствие.
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30.05.2025 12:03 Ответить
та ні,демократія навіть не почалася ще з 1991,бо при владі були одні виродки,всі 34 роки ніщебродства,брехні,корупції......
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30.05.2025 12:45 Ответить
"Соломку підстілають" - не впевнені у результатах виборів?
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30.05.2025 11:56 Ответить
народ повинен прийняти законопроект
про звільнення всіх цих депутатів
під час війни.
вони нікому в цей час не потрібні.
Для чого? щоб такі ось рішення приймати
В Україні повинно бути зараз два уряди
цей проросійський і народний,
але десь за кордоном, щоб мішки
з грошима не дотягнулись.
І Народний повинен в результаті і нарешті
змести це зросійщене лайно.
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30.05.2025 11:57 Ответить
Зеленые гельминты очкуют и готовятся валить. Докерувались до ручки.
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30.05.2025 11:58 Ответить
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30.05.2025 12:06 Ответить
То Генерал Кривонос може повторити операцію «Обратка на злітно посадкову смугу»....
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30.05.2025 12:09 Ответить
Рука руку моет, а слугонарод слуганарода кроет. Какая отвратительная хрень.
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30.05.2025 11:58 Ответить
А якби перевіряли то що було б? Заплати 10% (чим більше вкрав - тим менший %) штрафу і гуляй.

Взагалі ми присутні при дуже цікавому історичному моменті. РФ відкочується в імперськість, а Україна - у феодалізм.
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30.05.2025 12:00 Ответить
Если по научному - у нас сейчас какистократия.
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30.05.2025 12:09 Ответить
з елементами клептократії або навпаки
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30.05.2025 12:18 Ответить
Є таке поняття клептодемократія
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30.05.2025 12:30 Ответить
у нашому випадку какістоклептодєрмократія
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30.05.2025 12:32 Ответить
їжтехочповилазьтекратія...
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30.05.2025 12:33 Ответить
ахахаха
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30.05.2025 12:00 Ответить
вкрав-звільнився і живи в шоколаді, ***** і економіці і державі
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30.05.2025 12:03 Ответить
mr. Pinochett, where are you?
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30.05.2025 12:04 Ответить
Ну так як зміниться влата, можна прийняти закон про конфіскацію їх майна без перевірок
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30.05.2025 12:04 Ответить
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30.05.2025 12:05 Ответить
*****, кацапи пруть , окуповують нашу землю, а ці підари ніяк не нажруться!!
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30.05.2025 12:06 Ответить
Ціх обрали 73 %.
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30.05.2025 12:23 Ответить
"Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ця ініціатива "підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави.»

А брехня підвищує віру до правди.
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30.05.2025 12:07 Ответить
Як старший брат зегнид орк - отріцательний рост економіки, обратное всплитіе...
Є в кого вчитись.
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30.05.2025 12:18 Ответить
Зашибісь. Це тільки в нашій країні таке можливо коли вкрав мільярди за це отримав недоторканність себе і свого майна, а продав труси за 100грн штраф від 17000-51000грн. Ще збираються відбирати майно і штрафувати на десятки тисяч гривень голодранців які ношені труси, черевики чи розсаду по інтернету продають або не хочуть іти захищати тих хто вкрав мільярди. Недавно бачив відео як два жирних поліцаї в якомусь забитому селі докопалися до бабів які продавали біля траси розсаду помідорів і петрушку. ****, і це під час війни коли люди виживають як можуть. Одні вороги бомбами розбивають будинки і вбивають людей а інші здирають з бідних людей штани і чобати
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30.05.2025 12:08 Ответить
Хай зразу виходить, якщо до сих пір не зрозумів що пуйло-"владімір" бачить в Трампоні рудого наївного лоха.
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30.05.2025 12:09 Ответить
Які молодці.
Накрав і зі спокійною совістю у відставку. А хто не вспів вчасно змитись - я невінават.
По перше - весело і не нудно. Чудова гра на виживання.
Модливо навіть створити елітний клуб - "Нелох" какой нібудь.
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30.05.2025 12:13 Ответить
Какая разніца, хоть паржом - хужи ні будіт...
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30.05.2025 12:16 Ответить
Слугам - узаконене мародерство, а народу - війна. Головне щоб не Порошенко або Залужний президент.
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30.05.2025 12:18 Ответить
Гетьманцев, желєзняк, іонушас, радіна(подруна і соратниця шабуніна) енд компані. Ті що так прагнуть народу щастя, що аж кушать не могут.
Більш того ці депусрати внесли щакон який збільшує поріг покарання ща недостовірні данні в їх деклараціях.
А саме :народні депутати пропонують змінити умови для притягнення до відповідальності за декларування недостовірних відомостей посадовцями та незаконне збагачення. Відповідні ідеї втілені наразі у трьох законопроектах 13271, 13271-1 та 13271-2 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК, КУпАП.
Зокрема, пропонується, щоб відповідальність за статтею 172-6 КУпАП наставала за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів. Тобто, поріг відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення наставатиме за розходження даних на суму від 454 200 грн. Наразі, нагадаємо, відповідальність за статтею 172-6 КУпАП починається з недостовірного декларування на суму розбіжності 302 800 грн..

Відповідно, посувається поріг для відповідальності за Кримінальним кодексом.

У ч. 1 статті 366-2 «Декларування недостовірної інформації» пропонується встановити, що буде каратися умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів. Тобто, від 2 271 000 грн до 7 570 000 грн.

Отак. Грабуй, але пі..ди на вуха лохторату про «зажравшихся» поокурорів, суддів, військових. Нехай лохи лютують, але депусратів і мільйонерів крадіїв не торкаються
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30.05.2025 12:26 Ответить
Ну що ж тут дивного? Головне не вийти на самих себе.
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30.05.2025 12:31 Ответить
ЗЛОДІЙ буде сидіти в в'язниці. Те, що приймають підкупольники всупереч Конституції є нікчемним.
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30.05.2025 12:33 Ответить
Українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88 нувориші
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30.05.2025 12:34 Ответить
Портновщина продовжує і далі ГАДИТИ в законодавстві України!!
Сирійці, більш рішуче і дієво з таким злом розібралимхся!!
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30.05.2025 12:43 Ответить
це пздц, хапуги хочуть врятувати своє майно, спочатку вони десь прилаштовуються непомітними дрібними хабарниками, нагрібають бабла, роблять свою "палавінку" чи родичів успішними "підприємцями", йдуть на високі посади за хабарі,і вже там родичі - "бізнесмени" дозволяють "офіційно" гребти ще у більших масштабах . Усіх, хто потенційно може брати хабарі, треба перевіряти разом з родичами, усі вони мають декларувати своє майно і до, і після, так більше можливостей їх хоча б колись виловити
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30.05.2025 12:44 Ответить
 
 