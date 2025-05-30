"Слуги народа" зарегистрировали законопроект, запрещающий НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное либо после их увольнения, либо до назначения, - Шабунин

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него его планируют на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин.

"82 депутата Зеленского зарегистрировали законопроект о легализации коррупционного имущества - №13271-1. Законопроект запрещает НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное или после их увольнения, или до назначения.

Это означает, что на следующий день после увольнения депутаты Зеленского закупятся дорогими тачками и недвижимостью (предполагаю - за рубежом)", - отметил Шабунин.

Он добавил, в случае принятия этого законопроекта, конфисковать имущество станет почти невозможно

"Если вы сомневались о ежемесячных конвертах для "слуг народа" - вот вам явка с повинной. Этот же законопроект "слуги" Зеленского тянут и для себя, и для бусинок, которым Офис Президента должен гарантировать безопасность от НАБУ/САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть Портнова ничего не изменила, теперь команда Зеленского, руками Татарова безраздельно управляет его наследием, - Шабунин. ВИДЕО

Очередной свадебный фотограф (или незаменимый менеджер Ермака) перед назначением укажет в декларации 10 млн долл. подарка от бабушки. А после назначения обрастет лакшери имуществом, которое объяснит тем самым подарком (а не украденными на должности деньгами). Это если вдруг у вас была иллюзия о приоритетах депутатов Зеленского на пороге летнего наступления врага", - подчеркнул Шабунин.

На сайте Центра противодействия коррупции указано, что авторами законопроекта стали более 90 человек. В частности, "слуги" Александр Ткаченко (главный автор), Максим Бужанский, Юрий Камельчук, Павел Халимон, Игорь Фрис, Георгий Мазурашу, а также несколько представителей экс ОПЗЖ, в частности, Григорий Мамка и Антонина Славицкая.

Многие из них являются фигурантами антикоррупционных расследований правоохранительных органов или журналистов.

"Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эта инициатива "повышает доверие граждан к антикоррупционной политике государства.

Однако содержание законопроекта свидетельствует об обратном. Ведь он является очередной попыткой ослабить существующие инструменты предотвращения коррупции. Например, мониторинг образа жизни субъектов декларирования", - объясняют в ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы хотят закрыть информацию о недвижимости, которая помогает фиксировать коррупцию, - ЦПК