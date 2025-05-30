"Слуги народа" зарегистрировали законопроект, запрещающий НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное либо после их увольнения, либо до назначения, - Шабунин
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него его планируют на следующей неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин.
"82 депутата Зеленского зарегистрировали законопроект о легализации коррупционного имущества - №13271-1. Законопроект запрещает НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное или после их увольнения, или до назначения.
Это означает, что на следующий день после увольнения депутаты Зеленского закупятся дорогими тачками и недвижимостью (предполагаю - за рубежом)", - отметил Шабунин.
Он добавил, в случае принятия этого законопроекта, конфисковать имущество станет почти невозможно
"Если вы сомневались о ежемесячных конвертах для "слуг народа" - вот вам явка с повинной. Этот же законопроект "слуги" Зеленского тянут и для себя, и для бусинок, которым Офис Президента должен гарантировать безопасность от НАБУ/САП.
Очередной свадебный фотограф (или незаменимый менеджер Ермака) перед назначением укажет в декларации 10 млн долл. подарка от бабушки. А после назначения обрастет лакшери имуществом, которое объяснит тем самым подарком (а не украденными на должности деньгами). Это если вдруг у вас была иллюзия о приоритетах депутатов Зеленского на пороге летнего наступления врага", - подчеркнул Шабунин.
На сайте Центра противодействия коррупции указано, что авторами законопроекта стали более 90 человек. В частности, "слуги" Александр Ткаченко (главный автор), Максим Бужанский, Юрий Камельчук, Павел Халимон, Игорь Фрис, Георгий Мазурашу, а также несколько представителей экс ОПЗЖ, в частности, Григорий Мамка и Антонина Славицкая.
Многие из них являются фигурантами антикоррупционных расследований правоохранительных органов или журналистов.
"Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эта инициатива "повышает доверие граждан к антикоррупционной политике государства.
Однако содержание законопроекта свидетельствует об обратном. Ведь он является очередной попыткой ослабить существующие инструменты предотвращения коррупции. Например, мониторинг образа жизни субъектов декларирования", - объясняют в ЦПК.
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про звільнення всіх цих депутатів
під час війни.
вони нікому в цей час не потрібні.
Для чого? щоб такі ось рішення приймати
В Україні повинно бути зараз два уряди
цей проросійський і народний,
але десь за кордоном, щоб мішки
з грошима не дотягнулись.
І Народний повинен в результаті і нарешті
змести це зросійщене лайно.
Взагалі ми присутні при дуже цікавому історичному моменті. РФ відкочується в імперськість, а Україна - у феодалізм.
А брехня підвищує віру до правди.
Є в кого вчитись.
Накрав і зі спокійною совістю у відставку. А хто не вспів вчасно змитись - я невінават.
По перше - весело і не нудно. Чудова гра на виживання.
Модливо навіть створити елітний клуб - "Нелох" какой нібудь.
Більш того ці депусрати внесли щакон який збільшує поріг покарання ща недостовірні данні в їх деклараціях.
А саме :народні депутати пропонують змінити умови для притягнення до відповідальності за декларування недостовірних відомостей посадовцями та незаконне збагачення. Відповідні ідеї втілені наразі у трьох законопроектах 13271, 13271-1 та 13271-2 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК, КУпАП.
Зокрема, пропонується, щоб відповідальність за статтею 172-6 КУпАП наставала за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів. Тобто, поріг відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення наставатиме за розходження даних на суму від 454 200 грн. Наразі, нагадаємо, відповідальність за статтею 172-6 КУпАП починається з недостовірного декларування на суму розбіжності 302 800 грн..
Відповідно, посувається поріг для відповідальності за Кримінальним кодексом.
У ч. 1 статті 366-2 «Декларування недостовірної інформації» пропонується встановити, що буде каратися умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів. Тобто, від 2 271 000 грн до 7 570 000 грн.
Отак. Грабуй, але пі..ди на вуха лохторату про «зажравшихся» поокурорів, суддів, військових. Нехай лохи лютують, але депусратів і мільйонерів крадіїв не торкаються
Сирійці, більш рішуче і дієво з таким злом розібралимхся!!