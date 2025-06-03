"Слуги" Зеленского сегодня поддержат законопроекты, которые позволят коррупционерам спрятаться от суда в тылу и защитят самых загрязненных судей от увольнения, - Шабунин
Сегодня, 3 июня 2025 года, состоится очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" намерена поддержать ряд скандальных законопроектов.
Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня "слуги" Зеленского в Раде собираются проголосовать законопроекты, которые:
1) бетонируют схему побега от суда через мобилизацию в тыл (в частности, как Насиров) (законопроект №13178)
2) защищают от увольнения самых зашкварных судей (законопроект №13165-2).
"Зачем депутаты так драконят общество? Предполагаю, что законопроект №13165-2 о защите зашкварных судей им спустили с ОП, чтобы подгрести Портновское наследство", - отмечает он.
По словам Шабунина, в законопроекте №13178 "слуги" вместо уничтожить - бетонируют остановку судебного наказания ТОП-коррупционеров, которые скрываются от тюрьмы (через "мобилизацию"): суд будет идти только в случае, когда "мобилизованный" обвиняемый не будет возражать.
"Например, в деле Насирова это означало бы, что суд могут продолжить только если сам Насиров не будет против этого. Если вы вдруг думали, что Насиров был единственным, то нет - таких хитро#опых еще 54 обвиняемых ТОП-коррупционеров", - отмечает глава ЦПК.
Также отмечается, что в законопроекте №13165-2 депутаты сводят к формальности проверку деклараций добропорядочности судей: их можно будет проверить только за последний отчетный год.
"То есть, если залет состоялся раньше, то и проверять его будет запрещено. Например, становится невозможно выгнать подельников Князева, с которыми тот брал $3 млн взятки. Сейчас за ложь в декларации добропорядочности судью можно уволить. Законопроект "слуг" - полностью исключает эту норму", - отмечает Шабунин.
"Из свежего, Судья Верховного Суда Стефанив живет в квартире площадью 205 м2 в центре Киева (ценой в 5 млн грн), записанную на племянницу (как установили "Схемы") - еще и гражданку рф. Вчера коллеги судьи Стефанив делегировали ее в Большую Палату Верховного Суда. Уже после скандала с квартирой. Вот такой Верховный Суд защищают "слуги Зеленского", - резюмирует он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который запрещает НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное или после их увольнения, или до назначения.
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Зеленський, з групою помічників ригоАНАЛІВ, гадять в Україні у такий спосіб руками портновських швондерів на посадах!! Усьо ж па Регламенту КМУ і ВРУ роблять оті держсекретарі у ЦОВВ і Секретаріаті КМУ!! Немчинов, може ж, усьо пояснинити!!!
Потновці на посадах в органах державної влади, як ржа залізо, розїдають Україну!!
Сирійці, з цим непотребом від башара асада, знайшли дієвий спосіб покінчити, без повторних рецидивів та подальшою конфіскацією майна і статків, цих заробітчан на посадах!
Слава Україні!!
А там вже хай Бог розбирається.
Насправді це зелені мразі, підложують собі "соломки",, на випадок втрати влади, чи її частини в майбутньому - роблять все, щоб притягнути їх до відповідальності за "гроші на крові" та корупцію було неможливо. Нажаль втрачено момент коли суддівська система стала найбільшим злом України. І тепер може заблокувати ледь не всі зміни законодавства, направлені на обмеження свавілля та корупції судів.
А ЄС не робить заяв проти корупції та бусифікації, не вводить санкцій, а дає десятки мільярдів доларів. ЄС такий гарний і пухнастий?
Всі, хто не пишається, агенти Кремля!
Щодо, як воно каже ухилення від суду через мобілізацію, а як суд може розглядати справу без обвинуваченого, така норма в законі була завжди. Ну закінчиться війна і справа продовжиться, але для жабуні треба зрада.