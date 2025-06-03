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"Слуги" Зеленского сегодня поддержат законопроекты, которые позволят коррупционерам спрятаться от суда в тылу и защитят самых загрязненных судей от увольнения, - Шабунин

Виталий Шабунин

Сегодня, 3 июня 2025 года, состоится очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" намерена поддержать ряд скандальных законопроектов.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня "слуги" Зеленского в Раде собираются проголосовать законопроекты, которые:

1) бетонируют схему побега от суда через мобилизацию в тыл (в частности, как Насиров) (законопроект №13178)

2) защищают от увольнения самых зашкварных судей (законопроект №13165-2).

"Зачем депутаты так драконят общество? Предполагаю, что законопроект №13165-2 о защите зашкварных судей им спустили с ОП, чтобы подгрести Портновское наследство", - отмечает он.

По словам Шабунина, в законопроекте №13178 "слуги" вместо уничтожить - бетонируют остановку судебного наказания ТОП-коррупционеров, которые скрываются от тюрьмы (через "мобилизацию"): суд будет идти только в случае, когда "мобилизованный" обвиняемый не будет возражать.

"Например, в деле Насирова это означало бы, что суд могут продолжить только если сам Насиров не будет против этого. Если вы вдруг думали, что Насиров был единственным, то нет - таких хитро#опых еще 54 обвиняемых ТОП-коррупционеров", - отмечает глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование

Также отмечается, что в законопроекте №13165-2 депутаты сводят к формальности проверку деклараций добропорядочности судей: их можно будет проверить только за последний отчетный год.

"То есть, если залет состоялся раньше, то и проверять его будет запрещено. Например, становится невозможно выгнать подельников Князева, с которыми тот брал $3 млн взятки. Сейчас за ложь в декларации добропорядочности судью можно уволить. Законопроект "слуг" - полностью исключает эту норму", - отмечает Шабунин.

"Из свежего, Судья Верховного Суда Стефанив живет в квартире площадью 205 м2 в центре Киева (ценой в 5 млн грн), записанную на племянницу (как установили "Схемы") - еще и гражданку рф. Вчера коллеги судьи Стефанив делегировали ее в Большую Палату Верховного Суда. Уже после скандала с квартирой. Вот такой Верховный Суд защищают "слуги Зеленского", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который запрещает НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное или после их увольнения, или до назначения.

шабунин скрин

Автор: 

коррупция (8573) мобилизация (2808) Шабунин Виталий (538) Насиров Роман (764) Слуга народа (2635)


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Топ комментарии
+22
Одне очевидне досягнення гундосого важко недооцінити - при ньому корупція досягла таких висот, що напевно навіть яник в рашці в **** і задається питанням "А що, так можна було?"
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03.06.2025 09:08 Ответить
+14
Тому і приїздив, військовозобов'язаний Портнов, в Українудо Зеленського в ОПУ, для підготовки і проведення цих авантюр в законодавстві України!!
Зеленський, з групою помічників ригоАНАЛІВ, гадять в Україні у такий спосіб руками портновських швондерів на посадах!! Усьо ж па Регламенту КМУ і ВРУ роблять оті держсекретарі у ЦОВВ і Секретаріаті КМУ!! Немчинов, може ж, усьо пояснинити!!!
Потновці на посадах в органах державної влади, як ржа залізо, розїдають Україну!!
Сирійці, з цим непотребом від башара асада, знайшли дієвий спосіб покінчити, без повторних рецидивів та подальшою конфіскацією майна і статків, цих заробітчан на посадах!
Слава Україні!!
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03.06.2025 09:18 Ответить
+11
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03.06.2025 09:11 Ответить
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Одне очевидне досягнення гундосого важко недооцінити - при ньому корупція досягла таких висот, що напевно навіть яник в рашці в **** і задається питанням "А що, так можна було?"
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03.06.2025 09:08 Ответить
Агент Буратіна свою роботу робить вправно
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03.06.2025 09:15 Ответить
Сваіх нє брасают...
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03.06.2025 09:08 Ответить
Бачили очі, що купували (голосували за зелену монобільшість) - плачте тепер, хоч повилазьте.
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03.06.2025 09:08 Ответить
а ти з тих хто купує чи з тих хто продає?
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03.06.2025 11:06 Ответить
Не факт, Голоси "підраховує" ЦВК.
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03.06.2025 11:24 Ответить
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03.06.2025 09:11 Ответить
Це той Шабунін що топив за Невтікача у 2019 році?
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03.06.2025 09:12 Ответить
Це той кого зелені та слуги люто ненавидять, та поливають брудом.
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03.06.2025 09:20 Ответить
Та хоть голубих, але він підняв питання про те що відбувається, а говномети це питання не обговорюють, а обливають брудом Шабуніна. Ей троль, як прокоментуєш події у ВР?
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03.06.2025 09:41 Ответить
🤣🤣🤣
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03.06.2025 10:55 Ответить
ти можеш навести доказ своїх слів, юрист? чи зіл'єшся як всі накидачі лайна і посівальники розбрату українського народу з НЕ українськими ІР .
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03.06.2025 11:07 Ответить
Чергове потужне підтвердження "справедливої" мобілізації суспільства для війни👍
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03.06.2025 09:14 Ответить
Єдина можлива справедлива мобілізація - це добровільні контракти шляхом підвищення податків. А якщо народ не готовий платити податки за захист, то й захищати такий народ не варто.
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03.06.2025 09:42 Ответить
Тому і приїздив, військовозобов'язаний Портнов, в Українудо Зеленського в ОПУ, для підготовки і проведення цих авантюр в законодавстві України!!
Зеленський, з групою помічників ригоАНАЛІВ, гадять в Україні у такий спосіб руками портновських швондерів на посадах!! Усьо ж па Регламенту КМУ і ВРУ роблять оті держсекретарі у ЦОВВ і Секретаріаті КМУ!! Немчинов, може ж, усьо пояснинити!!!
Потновці на посадах в органах державної влади, як ржа залізо, розїдають Україну!!
Сирійці, з цим непотребом від башара асада, знайшли дієвий спосіб покінчити, без повторних рецидивів та подальшою конфіскацією майна і статків, цих заробітчан на посадах!
Слава Україні!!
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03.06.2025 09:18 Ответить
Сирійці - молодці; але найкращим у світі борцем з корупцією був великий інквізитор Томас Торквемада. Повага також Робесп'єру.
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03.06.2025 11:00 Ответить
Куля звільняє від усіх проблем.
А там вже хай Бог розбирається.
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03.06.2025 09:19 Ответить
Мене зовсім не дивує поведінка "людей", яким "какая разніца", "посмотрєть в глаза путіну" та "сойтісь по срєдіне". Вони діють як московські підари, бо близькі їм ментально. Атакують у спину в найважчий момент у житті деражви та народу. З 2019 року Україні доводиться важко боротися на два фронти: проти підарів московських та підарів зелених.
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03.06.2025 09:19 Ответить
Що там за судді такі? Ті, кого призначали при п'ятому, чи там ще якісь були?
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03.06.2025 09:22 Ответить
І при шостому теж, не мрій.
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03.06.2025 09:50 Ответить
Портнов здох, а справа його жива процвітає.....
Насправді це зелені мразі, підложують собі "соломки",, на випадок втрати влади, чи її частини в майбутньому - роблять все, щоб притягнути їх до відповідальності за "гроші на крові" та корупцію було неможливо. Нажаль втрачено момент коли суддівська система стала найбільшим злом України. І тепер може заблокувати ледь не всі зміни законодавства, направлені на обмеження свавілля та корупції судів.
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03.06.2025 09:24 Ответить
Захід на це дає гроші??? Оце упоротий! Ти би може чистої води попив
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03.06.2025 09:31 Ответить
Минулого року Захід дав десь 100 млрд. дол. - що дорівнює державному бюджету України.
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03.06.2025 09:34 Ответить
Ти який з цього зробив висновок? Що захід все це влаштовує? Оце непдорозуміння точно з тих 73%
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03.06.2025 09:37 Ответить
Ти би перед тім як клавиши тиснуть мозок задіяв
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03.06.2025 09:42 Ответить
як задіяти те чого нема?
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03.06.2025 11:09 Ответить
І що нам робити?
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03.06.2025 09:31 Ответить
Мабуть ти рашист, бо тільки вони так мислити можуть
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03.06.2025 09:43 Ответить
Це просто убоге створіння, з альтернативною реальністю
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03.06.2025 09:55 Ответить
Якщо народ це не влаштовує, то де протести? Чому народ 30 років голосує за хабарників?
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03.06.2025 09:56 Ответить
Тому що державу просрали у 2019, всі гілки влади окуповані, а ті хто можуть протестувати взяли в руки зброю ще у 2014 та 2022 і більшість з них нажаль загинула, решта в окопах сидить, а лишилась непротестна маса та всякі покидькі, які поливають брудом ЄС та троллять ситуацію під час війни, де тіпа протести.
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03.06.2025 10:07 Ответить
От я й кажу, що більшість (51+%) народу це влаштовує. Кілька відсотків нічого змінити не можуть, якщо вони не протестують проти влади.
А ЄС не робить заяв проти корупції та бусифікації, не вводить санкцій, а дає десятки мільярдів доларів. ЄС такий гарний і пухнастий?
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03.06.2025 10:13 Ответить
Більшисть народу, як і у всьому світі десь близко 75%, легко піддаються маніпуляціям і не здатні розуміти події через причино-наслідковий зв"язок, що ти дуже гарно тут продемонстрував
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03.06.2025 11:05 Ответить
Державу прослала корумпована "еліта", яку старанно опікував Кремль.
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03.06.2025 11:07 Ответить
Цю вакханалію може зупинити лише Євросоюз.
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03.06.2025 09:28 Ответить
Доказів що "Оце все ЄС влаштовує" звісно і тебе немає, навіть якихось непрямих. Може твої зелені використовують ситуацію, в якій вони тримають державу в заручниках? Тобі таке в голову звісно не влізе, бо там вже заняте місце срачем "оце все"
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03.06.2025 09:48 Ответить
Якщо це для тебе доказ, то ти з тих, кому пигульки треба приймати
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03.06.2025 09:53 Ответить
У вас немає контраргументів. Що і треба було довести.
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03.06.2025 09:57 Ответить
На твій пердеш контраргументи? Оце фантазер!
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03.06.2025 10:10 Ответить
Від карми несховпються!
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03.06.2025 09:29 Ответить
Ага! А ще горітимуть у пеклі ті, хто вірять у пекло.
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03.06.2025 09:47 Ответить
Голобородько - це той же Янукович, тільки ще небезпечніший. Він цементує корупцію навічно, бо навіть скасування закону не відмінить наслідки його застосування. Ця сволота знищує демократію в державі послідовно. У нього велика підтримка серед населення, яке просто тупе й нічого не розуміє, крім Марафону. "Дайте мені засоби масової інформації і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней". Йозеф Геббельс.
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03.06.2025 09:48 Ответить
Колись кричали:"Спасибі жителям Донбасса за президента ...дораса!"Тепер треба дякувати тим 73% які вибрали по приколу.Як життя старе: тіж схеми,був Портнов став Татаров,був Льовочкін став Єрмак,та ще 4-5-6 потужних менеджерів на чолі з "неперевершеним".Та ще по новому прогнивша правоохоронна система.Судді це взагалі каста яку хочеться на шию булижник і з кручі.
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03.06.2025 09:58 Ответить
Ні, треба дякувати 90%, які 30 років голосують за хабарників та маріонеток олігархів.
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03.06.2025 10:02 Ответить
Нарід пишається своїм козирним презедентом і його менеджерами-мародерами.
Всі, хто не пишається, агенти Кремля!

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03.06.2025 10:36 Ответить
нароту подобається, гундоса почвара може в очі сцяти і будуть говорити божа роса...
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03.06.2025 10:57 Ответить
Брависимо!
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03.06.2025 10:58 Ответить
Гундосні портновсько-татарівсько-зеленські суди вийшли на фінашну пряму і нормальні люди перестали їм вірити, бо частина з них перетворилася дядями і тьотями, що мають печатки та ставлять під під текстами злочинної групи "Іменем України". Запрацювали суди лінча, портнов не дасть збрехати. А вчора в Дніпропетровський області поліцейські хотіли відпустити двох п'яних чи занаркочених шмар, але люди оточмили їх і зайнялися виховною роботом, бо ті шмари ледь не збили автомобілем дітей.
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03.06.2025 11:16 Ответить
а що жабуні не подобається, він же топив за зелю і гнав на пороха. і взагалі, міг би повернутися на свою істєріческую родіну, болота мацковські, і там йому буде порядок.
Щодо, як воно каже ухилення від суду через мобілізацію, а як суд може розглядати справу без обвинуваченого, така норма в законі була завжди. Ну закінчиться війна і справа продовжиться, але для жабуні треба зрада.
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03.06.2025 11:39 Ответить
 
 