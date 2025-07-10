"Такой мстительной не была даже команда Януковича", - Шабунина переводят в другую бригаду из-за критических сообщений

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что после скандала, которым Центр противодействия коррупции остановил законопроект об амнистии коррупции в оборонке, его перевели в другую бригаду на линию боевого соприкосновения.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект о коррупционной амнистии, спасение Чернышова, показательный беспредел по конкурсу БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость законности не интересует.

Чистой воды Людовик XIV: "Государство - это я".

Отдам должное Начальнику Генштаба (Гнатову): нашел юридическую конструкцию, как перевести ограниченно годного в боевую механизированную бригаду, которая держит ЛБЗ на Харьковщине. Попутно - спасибо за повышение", - рассказал он.

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По словам Шабунина, он не намерен обжаловать этот приказ.

"Достоинство - это простой концепт, понятный любому сержанту ВСУ. И уж совсем далекий команде Зеленского - см. на бесхребетно-единогласное решение Кабмина по БЭБ. Такой мелочно-мстительной не была даже команда Януковича", - добавил он.

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