"Такой мстительной не была даже команда Януковича", - Шабунина переводят в другую бригаду из-за критических сообщений
Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что после скандала, которым Центр противодействия коррупции остановил законопроект об амнистии коррупции в оборонке, его перевели в другую бригаду на линию боевого соприкосновения.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот законопроект о коррупционной амнистии, спасение Чернышова, показательный беспредел по конкурсу БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость законности не интересует.
Чистой воды Людовик XIV: "Государство - это я".
Отдам должное Начальнику Генштаба (Гнатову): нашел юридическую конструкцию, как перевести ограниченно годного в боевую механизированную бригаду, которая держит ЛБЗ на Харьковщине. Попутно - спасибо за повышение", - рассказал он.
По словам Шабунина, он не намерен обжаловать этот приказ.
"Достоинство - это простой концепт, понятный любому сержанту ВСУ. И уж совсем далекий команде Зеленского - см. на бесхребетно-единогласное решение Кабмина по БЭБ. Такой мелочно-мстительной не была даже команда Януковича", - добавил он.
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Чому всі українці підряд, також уже добровольці-іноземці усіма можливими способами уникають ставати під їх начало?
Чому це дуже схоже не на захист України від рашистської агресії, а на зухвалий геноцид українського населення у колаборації з агресором тих зрадників, диверсантів і корупціонерів у владі під прикриттям московської агресії проти України?
Богдан Буткевич - один з небагатьох журналістів, які не бояться говорити правду про дії Єрмака і Зеленського з ознаками зради і наміром знищити всі державні інституції корупцією та нівелюванням законів, і, ймовірно, єдиний хто робить це у жорсткій формі на яку й заслуговують такі дії влади під час війни.
Зеленський, відчуваючи страх перед правдою і жорсткою критикою, особисто настояв на жорсткій мобілізації журналіста шляхом затримання. Знаю, що Буткевича цим не налякаєш, однак Зеленський вчергове підтвердив свою слабкість і мрію бути актором, якому всі аплодують, без жодної критики.
Для президента воюючої країни, де щодня гинуть воїни за нашу свободу, - Зеленський знову виглядає недолугим боягузом.