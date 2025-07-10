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"Такой мстительной не была даже команда Януковича", - Шабунина переводят в другую бригаду из-за критических сообщений

Шабунина перевели в ЛБЗ в другую бригаду. Что известно

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что после скандала, которым Центр противодействия коррупции остановил законопроект об амнистии коррупции в оборонке, его перевели в другую бригаду на линию боевого соприкосновения.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект о коррупционной амнистии, спасение Чернышова, показательный беспредел по конкурсу БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость законности не интересует.

Чистой воды Людовик XIV: "Государство - это я".

Отдам должное Начальнику Генштаба (Гнатову): нашел юридическую конструкцию, как перевести ограниченно годного в боевую механизированную бригаду, которая держит ЛБЗ на Харьковщине. Попутно - спасибо за повышение", - рассказал он.

Читайте: "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который запрещает НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное или после их увольнения, или до назначения, - Шабунин

По словам Шабунина, он не намерен обжаловать этот приказ.

"Достоинство - это простой концепт, понятный любому сержанту ВСУ. И уж совсем далекий команде Зеленского - см. на бесхребетно-единогласное решение Кабмина по БЭБ. Такой мелочно-мстительной не была даже команда Януковича", - добавил он.

Читайте: "Слуги" Зеленского сегодня поддержат законопроекты, которые позволят коррупционерам спрятаться от суда в тылу и защитят самых зашкваренных судей от увольнения, - Шабунин

Шабунина перевели в ЛБЗ в другую бригаду. Что известно

Автор: 

Шабунин Виталий (541) Центр противодействия коррупции (252)


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Топ комментарии
+26
Паскудити кому? Корупційній падалі? Красти заважає?
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10.07.2025 09:42 Ответить
+25
Набрав у рота, московського лайна, щоб плювати Українцям у борщ??
Нік собі поміняй, довгоносик…
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10.07.2025 09:23 Ответить
+21
Дай зеленим виродкам волю так вони всіх в окопах погнонять. Передавай ПАдаляці привіт "пАзітівний".
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10.07.2025 09:25 Ответить
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Ванятко, і ти вилізло? Турбо патріот "Зелю геть, перевибори!", в чому не в ЗСУ?
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10.07.2025 11:15 Ответить
Шабулькін, може вже почнеш розповідати як і взагалі чи можливо успішно воювати з агресором на чолі зрадників, ворогів кацапів, махрових корупціонерів і відвертих диверсантів в тилу і вижити на фронті?
Чому всі українці підряд, також уже добровольці-іноземці усіма можливими способами уникають ставати під їх начало?
Чому це дуже схоже не на захист України від рашистської агресії, а на зухвалий геноцид українського населення у колаборації з агресором тих зрадників, диверсантів і корупціонерів у владі під прикриттям московської агресії проти України?
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10.07.2025 10:13 Ответить
Почитав коментарі в мережі стосовно Б. Буткевича / В. Шабуніна: "так їм, так їх! В мене броні нема, і в тебе не повинно бути, чого всі воюють, а ти ні; Дивіться, він висловлювася за ТЦК!!". Переважна купа таких людей радіє, що от, справедливість! Але, сумні новини для Вас, шановні. "Влада потужних" взяла напрямок на автократію без вагань: конкурс БЕБ, замовні статті на НАБУ, САП, санкції на опозицію, боротьба з тими, хто висвітлює корупційні процеси, підрив обороноздатності країни, те, що так не подобається АБ. Це не справедливість, шановні, це ознака того, що буде тільки гірше, і для Вас, як для тих, хто радіє - безпосередньо.
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10.07.2025 10:31 Ответить
Ці з самі коментатори скоро будуть переконувати нас, що сталінізм/путінізм це добре.
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10.07.2025 10:38 Ответить
В Европе всех неугодных отстраняют от выборов, партии, кандидатов в президенты как Ле Пен. Кого-то даже пытаются посадить. Полоумный дед в США завел на Трампа 1500 уголовных дел. Кацапский прохиндей, который утверждал что Америка полицейское государство недалек от истины. А деление на якобы демократии и диктатуры тупое промывание мозгов, одной сплоченной сектой лакеев-агитаторов власти, которых называют "журналистами". То что происходит в Украине это норма для всех стран.
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10.07.2025 10:51 Ответить
Ти мабуть переплутав опозицію з проплаченою кацапською агентурою. Те що відбувається в Україні - це реванш ригалєтівської прокацапської гопоти.
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10.07.2025 11:09 Ответить
Хіба суд не довів, що Трамп злодій?
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10.07.2025 11:20 Ответить
Ще один мудрий закордонний патріот. Ти, часом, не з тих, що: - Проголосую за Зе, в якщо піде щось не так - звалю за бугор!
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10.07.2025 11:18 Ответить
Олександирку, є такий термін, називається "VPN". Розумію, що складно, але ти спробуй. Я в тебе вірю.
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10.07.2025 11:26 Ответить
Говномєси - це ті хто тобі платять за твої тупорилі коментарі.
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10.07.2025 10:39 Ответить
То вже фашизм чи ще ні?
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10.07.2025 10:56 Ответить
Шабунін був корисний на свойому місці по боротьбі з корупцією. На тому фронті загинуло не меньш людей, ніж на фронті з рашою
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10.07.2025 10:57 Ответить
Челы думали что можно дальше играть в оппозицию. Смешные они.
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10.07.2025 11:04 Ответить
Ну, нічого,зате баригу-Пороха побороли,все норм
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10.07.2025 11:06 Ответить
Софія Федина:
Богдан Буткевич - один з небагатьох журналістів, які не бояться говорити правду про дії Єрмака і Зеленського з ознаками зради і наміром знищити всі державні інституції корупцією та нівелюванням законів, і, ймовірно, єдиний хто робить це у жорсткій формі на яку й заслуговують такі дії влади під час війни.
Зеленський, відчуваючи страх перед правдою і жорсткою критикою, особисто настояв на жорсткій мобілізації журналіста шляхом затримання. Знаю, що Буткевича цим не налякаєш, однак Зеленський вчергове підтвердив свою слабкість і мрію бути актором, якому всі аплодують, без жодної критики.
Для президента воюючої країни, де щодня гинуть воїни за нашу свободу, - Зеленський знову виглядає недолугим боягузом.
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10.07.2025 11:10 Ответить
Буткевич обсирал Порошенка активно. Не жалко.
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10.07.2025 11:34 Ответить
Хуцпа, sir...
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10.07.2025 11:18 Ответить
А як весело,безпечно і прибутково було з Порошенком боротися!Побороли,*****
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10.07.2025 11:25 Ответить
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