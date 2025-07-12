"Зеленский строит коррупционный авторитаризм во время военного положения", - ЦПК о подозрении Шабунину

Подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину является показательным наказанием, чтобы продемонстрировать, что власть может сделать что угодно и с кем угодно в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия коррупции пишет в колонке на "УП".

В заявлении ЦПК отмечают, что Зеленский строит коррупционный авторитаризм во время военного положения, и дело в отношении Шабунина является ничем иным, как показательным наказанием, чтобы продемонстрировать, что власть может сделать что угодно и с кем угодно в стране - как бы абсурдно это ни выглядело.

Также отмечается, что Банковая через подконтрольное Татарову Госбюро расследований (ГБР) и анонимные Telegram-каналы стремится превратить Виталия Шабунина в "уклониста" и "мошенника".

ГБР объявило подозрение Шабунину за "уклонение от несения военной службы" и "мошенничество" (по ч. 4 ст. 409 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса). Параллельно прошли обыски у Виталия по месту прохождения службы восточнее Чугуева и в Киеве в доме, где сейчас проживает его семья. Все эти обыски прошли без решения суда, с многочисленными нарушениями и без участия адвокатов. Следователи изъяли телефон у Виталия, жены и даже телефон и планшет у малолетних детей.

ЦПК отмечает, что подозрению ГБР уже больше года предшествовали системные попытки через провластные Telegram-каналы дискредитировать Виталия именно по тем же обвинениям, которые ГБР указала в официальной коммуникации. Поэтому подробно на них сосредоточимся.

Также отмечается, что Шабунин добровольно официально мобилизовался в ряды Вооруженных Сил с начала полномасштабного вторжения 25.02.2022. Участвовал в обороне Киева, после отступления россиян весной служил в ТрО в части, которая дислоцировалась на Киевщине. Проходил службу и в Донецкой области, и в Киеве. Последние месяцы - на Харьковщине.

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Каждый раз он находился по месту дислокации того подразделения, где в соответствии с военными приказами своего руководства проходил военную службу.

Как отмечают в ЦПК, обвинения ГБР касаются эпизода и периода времени с сентября 2022 года по февраль 2023 года, когда во время пребывания его подразделения ТрО на Киевщине в Сухолучье Виталий был командирован в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Обвинения ГБР абсолютно абсурдны, поскольку он был командирован в НАПК в соответствии с приказом, который как солдат просто не мог не выполнять. Невыполнение приказа - прямое нарушение закона.

"Опять же, в то время его подразделение ТрО дислоцировалось в Сухолучье, поэтому упрек ГБР и подконтрольных власти Telegram-каналов о том, что он мог "уклоняться от военной службы на передовой", является бессмысленным. После завершения командировки в НАПК Виталий вместе со своим подразделением поехал в Донецкую область и проходил военную службу там", - говорится в заявлении.

Во время командировки в НАПК Виталий занимался продвижением антикоррупционных изменений и реформ, в том числе в оборонном секторе. Он в частности занимался восстановлением электронного декларирования, планированием и разработкой решений по уменьшению злоупотреблений в оборонных закупках, которые позже после печально известного скандала с "яйцами по 17 грн" были приняты на законодательном уровне.

"Мошеннические действия" со стороны Шабунина, по мнению ГБР, заключаются в том, что, находясь в командировке в НАПК, Виталий получал денежное обеспечение военнослужащего и якобы завладел этими средствами путем обмана.

"Поскольку Виталий выполнял приказ командования о командировке в НАПК, то нет никаких оснований утверждать о каком-либо завладении любыми средствами. Это была официальная зарплата военнослужащего", - отмечают в ЦПК.

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Шабунин получал стандартные военные выплаты: 20 тысяч грн денежного обеспечения и дополнительное вознаграждение (не "боевые") в 30 тысяч грн, которая была в то время предусмотрена для всех без исключения военнослужащих независимо от места службы (постановление Кабинета Министров Украины #168 от 28.02.2022 года в действующей на конец 2022 - начало 2023 редакции).

Сумма, которой, по мнению ГБР, незаконно завладел Шабунин, нанеся "материальный ущерб государственному бюджету в лице воинской части" - 224 249,49 грн, из которых. 183 811,06 грн - это денежное обеспечение военнослужащего, а 40 438,43 грн - это уплаченный ЕСВ.

"Как начисленное и уплаченное военной частью в бюджет ЕСВ можно расценить как убытки для государственного бюджета - остается абсурдной загадкой", - акцентируют внимание в ЦПК.

В подозрении Виталию Шабунину нет ни слова о якобы незаконном использовании Виталием авто 2005 года выпуска, приобретенного для него как для военнослужащего благотворительным фондом.

Однако ГБР абсолютно манипулятивно упоминает об этом в своем официальном релизе аналогично анонимным Telegram-каналам.

Ранее и сам Виталий, и благотворители, которые финансировали приобретение этого авто на имя Шабунина как физического лица, уже объясняли законность этих действий.

По данным ЦПК, во время проведения следственных действий адвокаты, которым удалось прибыть уже постфактум, зафиксировали многочисленные нарушения со стороны ГБР:

Прежде всего, все обыски проводились без всяких постановлений суда, хотя расследование начато еще в декабре 2023 года. Никаких аргументов и оснований для проведения неотложного обыска без решения суда следователи не привели;

Как в доме в Киеве, так и в Харьковской области обыски были организованы таким образом, чтобы адвокаты не имели возможности прибыть вовремя и принять все меры для соблюдения прав, следователи намеренно не ждали адвокатов;

Во время обыска на Харьковщине изъятие большинства техники и предметов не было зафиксировано на видео. Следователи ГБР изъяли, в частности, технику неизвестного происхождения, которая могла быть подброшена. Не исключено, что это сделали для организации в будущем провокаций и дискредитационных кампаний;

Следователи изъяли ряд предметов, которые не имеют никакого отношения к сути уголовного производства (личную технику жены и детей, часы Виталия);

После прибытия адвокатов и их попыток зафиксировать процесс - ГБР угрожало изъять телефоны у самих адвокатов.

Представители ГБР завершили следственные действия только сегодня ночью. Они сообщили, что будут ходатайствовать о мере пресечения Шабунину в виде личного обязательства. Время судебного разбирательства пока не известно.

Сейчас Шабунин находится на Харьковщине по месту военной службы.

"Мы убеждены, что кроме незаконного преследования обыски являются попыткой со стороны власти также получить доступ к информации о деятельности Центра противодействия коррупции. Мы ожидаем дальнейших провокаций. Напомним, что постановления по этому уголовному производству систематически незаконно попадают в публичный доступ, включая персональные данные Виталия и членов его семьи", - резюмировали в ЦПК.