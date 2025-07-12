"Подозрение Шабунину - давление и политическое преследование за критику власти": "Голос", "ЕС", Transparency International и представители СМИ выступили в защиту главы ЦПК
Накануне ГБР сообщило о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Представители политических сил, журналисты и общественные организации выступили в его защиту, отметив, что подозрение является попыткой политического давления на активиста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, на защиту Шабунина стали нардепы "Голоса".
Так, члены депутатской фракции ПП "ГОЛОС" призывают власть остановить незаконные действия правоохранительных органов и предоставить публичные разъяснения ситуации вокруг давления на Шабунина и его семью.
"По данным из открытых источников, обыски проводятся без решения суда, что противоречит уголовно-процессуальному законодательству, которое не предусматривает проведение обысков и изъятие любых вещей до внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР.
Учитывая это, члены депутатской фракции ПП "ГОЛОС" заявляют, что в данном случае правоохранители могут использоваться властью с целью политической расправы, и такие действия абсолютно неприемлемы. Политически мотивированное использование правоохранительных органов недопустимо для демократической страны", - говорится в заявлении.
"Использование правоохранительных органов с целью давления на политических оппонентов власти приобретает признаки системности. И это в разы опаснее в момент, когда враг делает все для раскола общества, а оппоненты среди членов ЕС в это время критикуют Украину, пытаясь сорвать процедуру вступления", - отметил член депутатской фракции ПП "ГОЛОС" Ярослав Юрчишин.
Высказалась также политсила "Европейская солидарность", требуя перезагрузки ГБР.
"Вручение подозрения и обыски в доме общественного активиста, военнослужащего ВСУ Виталия Шабунина - еще одно позорное дело из ряда других, цель которых исключительно одна: закрыть всем рот, запугать, заставить молчать о коррупции и злоупотреблениях власти, авторитарных тенденциях и откате от реформ... "ЕС" выражает солидарность и поддержку В. Шабунину и его семье, потому что за сфабрикованным делом стоит исключительно одно - месть за критику власти. Мы не всегда соглашались с позицией Виталия, он много и часто безосновательно критиковал и нашу команду, но то, что сейчас позволяет себе ГБР - это политическая расправа над критиками власти", - говорится в заявлении.
В защиту Шабунина выступила также редакция ZN.UA.
"Обыски ГБР у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, а также сообщение ему о подозрении - маркерное событие. Оно четко очерчивает линию поведения власти до и после атаки на Бюро экономической безопасности. Потому что БЭБ, когда правительство, нарушив закон, цинично отклонило кандидатуру избранного на прозрачном конкурсе Александра Цивинского, был первым. Шабунин стал - вторым.
Да, к Виталию Шабунину есть вопросы. Да, он бывает слишком категоричным и эмоционально резким. Его стиль работы нравится не всем, как, впрочем, и не все могут предъявить обществу такие результаты своей деятельности.
Но в то же время нельзя забывать: все, что делал Виталий Шабунин, не имело целью собственное обогащение. Это видно из его образа жизни, семьи, принципов. Его деятельность всегда была направлена на благо общества. Если и были ошибки - то в борьбе за тех, кого он даже не знал. А не за "своих".
Поэтому все, что сегодня происходит вокруг конкурса на главу БЭБ, вокруг Шабунина (а эти события неслучайно разворачиваются параллельно) - не о БЭБ и не о Шабунине. Это - о давнем, глубоко скрытом желании нескольких смен коррумпированной и непрофессиональной власти расправиться с теми, кого раньше не могли уничтожить только из-за наличия действующей внешней поддержки. Такой поддержкой был Вашингтон. Как основа для продвижения свободы слова, законности, борьбы с коррупцией, прозрачных выборов, построения эффективности институтов и равенства всех перед законом.
К сожалению, и историю с Бюро экономической безопасности, и беспрецедентную ситуацию с обысками у Виталия Шабунина без решения суда невозможно списать на "эксцесс исполнителя". Потому что каждый день, когда Шабунин находился в своей части, офицеры имели приказ фотографировать его "за тяжелой работой" и отправлять эти фото на Банковую. Именно по нему президент Зеленский поднимал вопрос на Ставке.
Без прямого давления со стороны Зеленского глава СБУ Василий Малюк никогда бы не подписал ничем необоснованное письмо в конкурсную комиссию по Александру Цивинскому. Но именно это письмо стало основанием для позиции Кабинета министров, который проголосовал за совершенно произвольное решение об отмене результатов конкурса. Эта антидемократическая рыба гниет с головы.
Пока Россия отгрызает у нас села, на всей остальной территории власть отгрызает права и свободы - а значит, и перспективу Украины быть не Россией", - говорится в заявлении СМИ.
Также с критикой в адрес ГБР выступила журналистка Наталья Седлецкая.
"Преследование Шабунина - это одновременное пересечение наиболее опасных для общества практик. Присущих России, но не той Украине, за которую борется нация. Есть ли сомнения, что это месть за критику власти и выборочное правосудие? Кто долго следит за работой ГБР знает, что о самостоятельности в принятии столь политически чувствительных решений там речь не идет. А руководитель ГБР избирался на Банковой в прямом смысле. Думаю то, чем эта история закончится будет много значить для перспективы Украины не стать Россией. Поддержка Виталию и семье", - пишет журналистка.
Организация Transparency International Ukraine также отреагировала.
Как отметили там, украинское сообщество стало свидетелем вопиющих действий правоохранителей в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. В день, когда на Международной конференции по вопросам восстановления представители общественности говорили о способности Украины к реформам и прогрессу, дома наблюдается давление на гражданский сектор.
"В контексте последних событий - в частности отказа Кабинета Министров назначить руководителя Бюро экономической безопасности и активных следственных действий НАБУ и САП по делу, касающемуся высокопоставленного чиновника правительства, - возникает закономерный вопрос о том, какой сигнал украинская власть посылает обществу и международным партнерам.
Сложно не заметить, что эти действия направлены продемонстрировать политический контроль над частью правоохранительной системы в ответ на независимую деятельность реформированных антикоррупционных институтов и поддержку, которую они получают со стороны гражданского общества.
Тех, кто не боится говорить вслух, кто отстаивает принципы прозрачности и подотчетности, кто требует реальных изменений, не стоит заставлять молчать. Их голоса критически важны для страны, которая в войне уже 12-й год.
Давление на гражданское общество и активистов - это прямой удар по тем ценностям, которые все мы отстаиваем в борьбе с врагом. Наше будущее - за демократией и верховенством закона, и сегодня в действиях правоохранителей мы их не увидели", - говорится в заявлении организации.
Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
АНТИМАЙДАН ВИПРОБОВУЄ МЕЖІ
Щоб зрозуміти, що відбувається, варто подивитись на ретроспективу і перспективу - хоча б кількох тижнів.
І осягнути всю картину.
Бо обшуки і підозра Віталію Шабуніну - подія з того ж ряду, що і «мобілізація» Богдана Буткевича. І демонстративна, внаглу, під барабани телеграм-помийок і бадьорі коментарі піар-обслуги, відмова виконати закон щодо призначення керівника БЕБ. І наїзди на бізнес, із пошуком абсурдних «фіскальних ухилень», а то і «державної зради». І обшуки в родичів нардепа «ЄС» Ніни Южаніної. І обшуки та вилучення телефона дипломата Костянтина Єлісєєва. І топтання по правах місцевих громад - від Рівного до Чернігова, від Сум до Києва. І, зрештою, «санкції» проти Петра Порошенка - в купі з понад сотнею «справ».
Це лише те, що на поверхні. У заголовках новин. У звітах європейських органів і Меморандумі комісара з прав людини Ради Європи.
Все це - прояви одного явища. Антимайдан тестує межі.
Після Революції гідності стало якось неприйнятно топтати Конституцію і закон, зневажати думку союзників, плювати на думку громадськості - яка не зманіпульована владною пропагандою.
Мимохіть, навіть після 2019, можновладці мусили бачити якісь межі. Роздратування цим фактом - у кожному рядку телеграм-помийки нині покійного Портнова. Але також - і у фразі Зеленського зразка весни-2020: «Я був готовий вішати, і це було б швидше, але ми ж обрали демократію».
Тепер, схоже, на Банковій окрилення від безкарності. На тлі страху за власне майбутнє. Дуже небезпечне поєднання.
Відстороненим розумом тут можна було б виводити висновки:
- що дозволяти монополію на владу не можна;
- що порушників закону з силових структур треба карати, бо непокаране зло вертається і мститься за ті хвилини страху, що пережило при зміні влади після Майдану;
- що запобіжників проти сваволі має бути ще більше.
Але до всього цього Україна ще має дожити. Спроба з неї диктатуру ці шанси зменшує - бо в протистоянні диктатур важливо лише, скільки у тебе багнетів і грошей.
Однак на Банковій увірували, що можна інакше. Що все зійде з рук - бо «ніхто не захоче сваритися з владою України під час війни».
Такий стан їм дуже вигідний. Тож, вони кинули виклик усім:
- політичним опонентам - показують, що зможуть розправлятися з ким завгодно, доки інші сподіватимуться, що пронесе;
- громадянському суспільству - проводячи знакові зачистки і демонструючи, що хвалена громадянська солідарність українців стала породнім звуком;
- журналістам - цинічно апелюючи до мобілізаційного законодавства, яке самі не раз порушували;
- підприємцям - показуючи, що «тилові силовики» є найефективнішими рейдерами;
- зрештою, партнерам - ховаючись за «а спробуйте нам грошей не дати, будете посіпаками путіна».
З цього зашморгу доведеться вириватися лише разом. Бо країна мрій Банкової - непридатна для життя українців. Незгодним уже пропонувалося емігрувати - але українці знаходили інші варіанти вирішити подібні проблеми. Схоже, всім незгодним із запровадженням диктатури знову кидають виклик.
ця ЦУКА зробила лобістський закон про евробляхи і лишила 1,5 млн українців нормальних дешевих авто на той час і зараз українці не можуть мати дешеві европейські авто, бо АВТОБАРИГИ УСЕ ПРИХВАТИЗУВАЛИ ЗАВДЯКІ ЦІЕЙ ЦУКЕ
. Їй взагалі не місце у владі
Ну і позиція....
Щоб автобариги, трохи приходили до тями.
Обзор от ИИ
+7
При ввезенні автомобілів зі Словаччини за межі ЄС, необхідно сплатити митні платежі, які включають мито, акцизний збір та ПДВ. Розмір мита може складати 10% від вартості автомобіля, для електромобілів - 0%. Акциз залежить від об'єму двигуна та віку автомобіля, а ПДВ становить 20% від суми вартості автомобіля, мита та акцизу.
спасайте мене!
мені рота закривають!
а, я не буду мовчати!
я, всім розкажу правду!
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02LkSh8kM4CWnxnChiGg7uwQnazzwwHBg5se1MX7MvSouLzVaUcSZkDX88VmrzHNFml?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-kAg&__tn__=%2CO*F 1 дн. ·Вєрка Сердючка виступила на італійському весіллі молодшої доньки корупціонера Злочевського Анни: той видав її за онука, сина і племінника українських медичних монополістів Антона Фісталя. Весілля святкували із розмахом в елітному замку у передмісті Флоренції.
Тобі Сєрдючка сильно подобається, чи Злочєвський?
Тут більшості людей і першого і на другого - наплювати і розтерти.
Слухай Сєрдючку у себе в хаті
А стефанчуки із шмигалем та державними слкхужбовцями ДБР, з переляку гадять під себе, бо свої посади, вони використовують, не для посилення безпеки України та захисту її Національних інтересів, а виключно, для ОСОБИСТОГО збагачення та родичів!
Добре, що Західні Партнери знають про цих осіб та їх «бізнеси» з млн грн статками, які з'явилися з 2019 року, після отримання ними ПОСАД!!
Слава Україні! АРМІЯ ! МОВА !! ВІРА !!!
Чи в нас окремі закони для "борцунів"? Якщо ти періодично критикуєш владу і трохи крадеш - то злодієм тебе вважати не можна?
Хоча в країні кривих дзеркал ,де ,ті хто краде на дронах вважаються - великими валантьорами , а добровільні власники руснявих паспортів - патріотичними лідерами громадської думки - це мабуть норма ...
«добровільні власники руснявих паспортів - патріотичними лідерами громадської думки»
Назвить призвіща будь ласка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В січні 2020 року він подав заявку в російське консульство на вихід з громадянства.
Людина !!!! ЗРАЗУ !! ПІСЛЯ ОКУПАЦІЇ ПОДАЄ НА ГРОМАДЯНСТВО московії -І ВИХОДИТЬ З НЬОГО через !!!СІМ!!!! років - тепер розповідає про патріотизм для українців ?
Для мене він політрук зелений звичайний - який лиже одне місце офісу Резидента , бо СБУ тримає цього "патріота " міцно за одні причандали ...і стискає періодично для більшого прояву патріотизму...
Ну він же дійсно таким чином з'їбнув з частини, до якої мобілізувався. І дійсно хєр зна як юзав волонтерське авто для тієї в/ч🤷♂️
Залишається одне - втекти на Марс разом з Маском