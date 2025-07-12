"Подозрение Шабунину - давление и политическое преследование за критику власти": "Голос", "ЕС", Transparency International и представители СМИ выступили в защиту главы ЦПК

Накануне ГБР сообщило о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Представители политических сил, журналисты и общественные организации выступили в его защиту, отметив, что подозрение является попыткой политического давления на активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на защиту Шабунина стали нардепы "Голоса".

Так, члены депутатской фракции ПП "ГОЛОС" призывают власть остановить незаконные действия правоохранительных органов и предоставить публичные разъяснения ситуации вокруг давления на Шабунина и его семью.

"По данным из открытых источников, обыски проводятся без решения суда, что противоречит уголовно-процессуальному законодательству, которое не предусматривает проведение обысков и изъятие любых вещей до внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Учитывая это, члены депутатской фракции ПП "ГОЛОС" заявляют, что в данном случае правоохранители могут использоваться властью с целью политической расправы, и такие действия абсолютно неприемлемы. Политически мотивированное использование правоохранительных органов недопустимо для демократической страны", - говорится в заявлении.

"Использование правоохранительных органов с целью давления на политических оппонентов власти приобретает признаки системности. И это в разы опаснее в момент, когда враг делает все для раскола общества, а оппоненты среди членов ЕС в это время критикуют Украину, пытаясь сорвать процедуру вступления", - отметил член депутатской фракции ПП "ГОЛОС" Ярослав Юрчишин.

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Высказалась также политсила "Европейская солидарность", требуя перезагрузки ГБР.

"Вручение подозрения и обыски в доме общественного активиста, военнослужащего ВСУ Виталия Шабунина - еще одно позорное дело из ряда других, цель которых исключительно одна: закрыть всем рот, запугать, заставить молчать о коррупции и злоупотреблениях власти, авторитарных тенденциях и откате от реформ... "ЕС" выражает солидарность и поддержку В. Шабунину и его семье, потому что за сфабрикованным делом стоит исключительно одно - месть за критику власти. Мы не всегда соглашались с позицией Виталия, он много и часто безосновательно критиковал и нашу команду, но то, что сейчас позволяет себе ГБР - это политическая расправа над критиками власти", - говорится в заявлении.

В защиту Шабунина выступила также редакция ZN.UA.

"Обыски ГБР у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, а также сообщение ему о подозрении - маркерное событие. Оно четко очерчивает линию поведения власти до и после атаки на Бюро экономической безопасности. Потому что БЭБ, когда правительство, нарушив закон, цинично отклонило кандидатуру избранного на прозрачном конкурсе Александра Цивинского, был первым. Шабунин стал - вторым.

Да, к Виталию Шабунину есть вопросы. Да, он бывает слишком категоричным и эмоционально резким. Его стиль работы нравится не всем, как, впрочем, и не все могут предъявить обществу такие результаты своей деятельности.

Но в то же время нельзя забывать: все, что делал Виталий Шабунин, не имело целью собственное обогащение. Это видно из его образа жизни, семьи, принципов. Его деятельность всегда была направлена на благо общества. Если и были ошибки - то в борьбе за тех, кого он даже не знал. А не за "своих".

Поэтому все, что сегодня происходит вокруг конкурса на главу БЭБ, вокруг Шабунина (а эти события неслучайно разворачиваются параллельно) - не о БЭБ и не о Шабунине. Это - о давнем, глубоко скрытом желании нескольких смен коррумпированной и непрофессиональной власти расправиться с теми, кого раньше не могли уничтожить только из-за наличия действующей внешней поддержки. Такой поддержкой был Вашингтон. Как основа для продвижения свободы слова, законности, борьбы с коррупцией, прозрачных выборов, построения эффективности институтов и равенства всех перед законом.

К сожалению, и историю с Бюро экономической безопасности, и беспрецедентную ситуацию с обысками у Виталия Шабунина без решения суда невозможно списать на "эксцесс исполнителя". Потому что каждый день, когда Шабунин находился в своей части, офицеры имели приказ фотографировать его "за тяжелой работой" и отправлять эти фото на Банковую. Именно по нему президент Зеленский поднимал вопрос на Ставке.

Без прямого давления со стороны Зеленского глава СБУ Василий Малюк никогда бы не подписал ничем необоснованное письмо в конкурсную комиссию по Александру Цивинскому. Но именно это письмо стало основанием для позиции Кабинета министров, который проголосовал за совершенно произвольное решение об отмене результатов конкурса. Эта антидемократическая рыба гниет с головы.

Пока Россия отгрызает у нас села, на всей остальной территории власть отгрызает права и свободы - а значит, и перспективу Украины быть не Россией", - говорится в заявлении СМИ.

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Также с критикой в адрес ГБР выступила журналистка Наталья Седлецкая.

"Преследование Шабунина - это одновременное пересечение наиболее опасных для общества практик. Присущих России, но не той Украине, за которую борется нация. Есть ли сомнения, что это месть за критику власти и выборочное правосудие? Кто долго следит за работой ГБР знает, что о самостоятельности в принятии столь политически чувствительных решений там речь не идет. А руководитель ГБР избирался на Банковой в прямом смысле. Думаю то, чем эта история закончится будет много значить для перспективы Украины не стать Россией. Поддержка Виталию и семье", - пишет журналистка.

Организация Transparency International Ukraine также отреагировала.

Как отметили там, украинское сообщество стало свидетелем вопиющих действий правоохранителей в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. В день, когда на Международной конференции по вопросам восстановления представители общественности говорили о способности Украины к реформам и прогрессу, дома наблюдается давление на гражданский сектор.

"В контексте последних событий - в частности отказа Кабинета Министров назначить руководителя Бюро экономической безопасности и активных следственных действий НАБУ и САП по делу, касающемуся высокопоставленного чиновника правительства, - возникает закономерный вопрос о том, какой сигнал украинская власть посылает обществу и международным партнерам.

Сложно не заметить, что эти действия направлены продемонстрировать политический контроль над частью правоохранительной системы в ответ на независимую деятельность реформированных антикоррупционных институтов и поддержку, которую они получают со стороны гражданского общества.

Тех, кто не боится говорить вслух, кто отстаивает принципы прозрачности и подотчетности, кто требует реальных изменений, не стоит заставлять молчать. Их голоса критически важны для страны, которая в войне уже 12-й год.

Давление на гражданское общество и активистов - это прямой удар по тем ценностям, которые все мы отстаиваем в борьбе с врагом. Наше будущее - за демократией и верховенством закона, и сегодня в действиях правоохранителей мы их не увидели", - говорится в заявлении организации.

Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.