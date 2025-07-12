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"Підозра Шабуніну - тиск та політичне переслідування за критику влади": "Голос", "ЄС", Transparency International та представники ЗМІ виступили на захист голови ЦПК

Віталій Шабунін

Напередодні ДБР повідомило про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Представники політичних сил, журналісти та громадські організації виступили на його захисти, зазначивши, що підозра є спробою політичного тиску на активіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, на захист Шабуніна стали нардепи "Голосу".

Так, члени депутатської фракції ПП "ГОЛОС" закликають владу зупинити незаконні дії правоохоронних органів та надати публічні роз'яснення ситуації навколо тиску на Шабуніна та його родину.

"За даними з відкритих джерел, обшуки проводяться без ухвали суду, що суперечить кримінально-процесуальному законодавству, яке не передбачає проведення обшуків та вилучення будь-яких речей до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Враховуючи це, члени депутатської фракції ПП "ГОЛОС" заявляють, що у даному випадку правоохоронці можуть використовуватись владою з метою політичної розправи, і такі дії є абсолютно неприйнятними. Політично вмотивоване використання правоохоронних органів є неприпустимим для демократичної країни", - йдеться у заяві.

"Використання правоохоронних органів з метою тиску на політичних опонентів влади набуває ознак системності. І це в рази небезпечніше у момент, коли ворог робить все для розколу суспільства, а опоненти серед членів ЄС у цей час критикують Україну, намагаючись зірвати процедуру вступу", - наголосив член депутатської фракції ПП "ГОЛОС" Ярослав Юрчишин.

Читайте також: Підозра Шабуніну - мікс нікчемності, вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР, - "слуга народу" Радіна

Висловилась також політсила "Європейська солідарність", вимагаючи перезавантаження ДБР.

"Вручення підозри і обшуки в будинку громадського активіста, військовослужбовця ЗСУ Віталія Шабуніна – ще одна ганебна справа з череди інших, мета яких виключно одна: закрити всім рота, залякати, примусити мовчати про корупцію і зловживання влади, авторитарні тенденції і відкат від реформ..."ЄС" висловлює солідарність і підтримку В. Шабуніну і його родині, бо за сфабрикованою справою стоїть виключно одне - помста за критику влади. Ми не завжди погоджувалися з позицією Віталія, він багато і часто безпідставно критикував і нашу команду, але те, що зараз дозволяє собі ДБР - це політична розправа над критиками влади", - йдеться у заяві.

На захист Шабуніна виступила також редакція ZN.UA.

"Обшуки ДБР у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а також повідомлення йому про підозру - маркерна подія. Вона чітко окреслює лінію поведінки влади до і після атаки на Бюро економічної безпеки. Бо БЕБ, коли уряд, порушивши закон, цинічно відхилив кандидатуру обраного на прозорому конкурсі Олександра Цивінського, був першим. Шабунін став - другим.

Так, до Віталія Шабуніна є запитання. Так, він буває надто категоричним і емоційно різким. Його стиль роботи подобається не всім, як, втім, і не всі можуть пред'явити суспільству такі результати своєї діяльності.

Але водночас не можна забувати: усе, що робив Віталій Шабунін, не мало на меті власне збагачення. Це видно з його способу життя, родини, принципів. Його діяльність завжди була спрямована на благо суспільства. Якщо й були помилки - то у боротьбі за тих, кого він навіть не знав. А не за "своїх".

Тому все, що сьогодні відбувається довкола конкурсу на голову БЕБ, довкола Шабуніна (а ці події невипадково розгортаються паралельно) - не про БЕБ і не про Шабуніна. Це - про давнє, глибоко приховане бажання кількох змін корумпованої та непрофесійної влади розправитися з тими, кого раніше не могли знищити тільки через наявність діючої зовнішньої підтримки. Такою підтримкою був Вашингтон. Як основа для просування свободи слова, законності, боротьби з корупцією, прозорих виборів, побудови ефективності інституцій і рівності всіх перед законом.

На жаль, і історію з Бюро економічної безпеки, і безпрецедентну ситуацію з обшуками у Віталія Шабуніна без ухвали суду неможливо списати на "ексцес виконавця". Бо кожного дня, коли Шабунін перебував у своїй частині, офіцери мали наказ фотографувати його "за важкою роботою" і надсилати ці фото на Банкову. Саме щодо нього президент Зеленський порушував питання на Ставці.

Без прямого тиску з боку Зеленського голова СБУ Василь Малюк ніколи б не підписав нічим необґрунтований лист до конкурсної комісії щодо Олександра Цивінського. Але саме цей лист став підставою для позиції Кабінету міністрів, який проголосував за цілковито свавільне рішення про скасування результатів конкурсу. Ця антидемократична риба гниє з голови.

Поки росія відгризає в нас села, на всій іншій території влада відгризає права й свободи - а отже, й перспективу України бути не росією", - йдеться у заяві ЗМІ.

Також читайте: Порошенко про обшуки у Шабуніна: Це наступ на антикорупційні структури тих, хто наживається на війні

Також із критикою на адресу ДБР виступила журналістка Наталія Седлецька.

"Переслідування Шабуніна - це одночасний перетин найбільш небезпечних для суспільства практик. Притаманних Росії, але не тій Україні, за яку бореться нація. Чи є сумніви що це помста за критику влади та вибіркове правосуддя? Хто довго стежить за роботою ДБР знає, що про самостійність в ухваленні настільки політично чутливих рішень там не йдеться. А керівник ДБР обирався на Банковій у прямому сенсі. Думаю те, чим ця історія закінчиться буде багато значити для перспективи України не стати Росією. Підтримка Віталію та родині", - пише журналістка.

Організація Transparency International Ukraine також відреагувала.

Як зазначили там, українська спільнота стала свідком кричущих дій правоохоронців щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. У день, коли на Міжнародній конференції з питань відбудови представники громадськості говорили про спроможність України до реформ та прогресу, вдома спостерігається тиск на громсектор.

"У контексті останніх подій - зокрема відмови Кабінету Міністрів призначити керівника Бюро економічної безпеки та активних слідчих дій НАБУ і САП у справі, що стосуються високопосадовця уряду, - постає закономірне питання щодо того, який сигнал українська влада надсилає суспільству та міжнародним партнерам.

Складно не помітити, що ці дії спрямовані продемонструвати політичний контроль над частиною правоохоронної системи у відповідь на незалежну діяльність реформованих антикорупційних інституцій та підтримку, яку вони отримують з боку громадянського суспільства.

Тих, хто не боїться говорити вголос, хто відстоює принципи прозорості та підзвітності, хто вимагає реальних змін, не варто змушувати мовчати. Їхні голоси критично важливі для країни, яка у війні вже 12-й рік.

Тиск на громадянське суспільство та активістів це - прямий удар по тих цінностях, які всі ми відстоюємо у боротьбі з ворогом. Наше майбутнє - за демократією та верховенством закону, і сьогодні в діях правоохоронців ми їх не побачили", - йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Автор: 

Шабунін Віталій (545) Седлецька Наталія (93) Центр протидії корупції (271) Голос партія (513) Європейська Солідарність (1096)


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Топ коментарі
+12
https://www.facebook.com/share/p/1C6Y4M6C5f/?mibextid=wwXIfr Ростислав Павленкоhttps://www.facebook.com/share/p/1C6Y4M6C5f/?mibextid=wwXIfr , народний депутат:

АНТИМАЙДАН ВИПРОБОВУЄ МЕЖІ
Щоб зрозуміти, що відбувається, варто подивитись на ретроспективу і перспективу - хоча б кількох тижнів.
І осягнути всю картину.
Бо обшуки і підозра Віталію Шабуніну - подія з того ж ряду, що і «мобілізація» Богдана Буткевича. І демонстративна, внаглу, під барабани телеграм-помийок і бадьорі коментарі піар-обслуги, відмова виконати закон щодо призначення керівника БЕБ. І наїзди на бізнес, із пошуком абсурдних «фіскальних ухилень», а то і «державної зради». І обшуки в родичів нардепа «ЄС» Ніни Южаніної. І обшуки та вилучення телефона дипломата Костянтина Єлісєєва. І топтання по правах місцевих громад - від Рівного до Чернігова, від Сум до Києва. І, зрештою, «санкції» проти Петра Порошенка - в купі з понад сотнею «справ».
Це лише те, що на поверхні. У заголовках новин. У звітах європейських органів і Меморандумі комісара з прав людини Ради Європи.
Все це - прояви одного явища. Антимайдан тестує межі.
Після Революції гідності стало якось неприйнятно топтати Конституцію і закон, зневажати думку союзників, плювати на думку громадськості - яка не зманіпульована владною пропагандою.
Мимохіть, навіть після 2019, можновладці мусили бачити якісь межі. Роздратування цим фактом - у кожному рядку телеграм-помийки нині покійного Портнова. Але також - і у фразі Зеленського зразка весни-2020: «Я був готовий вішати, і це було б швидше, але ми ж обрали демократію».
Тепер, схоже, на Банковій окрилення від безкарності. На тлі страху за власне майбутнє. Дуже небезпечне поєднання.
Відстороненим розумом тут можна було б виводити висновки:
- що дозволяти монополію на владу не можна;
- що порушників закону з силових структур треба карати, бо непокаране зло вертається і мститься за ті хвилини страху, що пережило при зміні влади після Майдану;
- що запобіжників проти сваволі має бути ще більше.
Але до всього цього Україна ще має дожити. Спроба з неї диктатуру ці шанси зменшує - бо в протистоянні диктатур важливо лише, скільки у тебе багнетів і грошей.
Однак на Банковій увірували, що можна інакше. Що все зійде з рук - бо «ніхто не захоче сваритися з владою України під час війни».
Такий стан їм дуже вигідний. Тож, вони кинули виклик усім:
- політичним опонентам - показують, що зможуть розправлятися з ким завгодно, доки інші сподіватимуться, що пронесе;
- громадянському суспільству - проводячи знакові зачистки і демонструючи, що хвалена громадянська солідарність українців стала породнім звуком;
- журналістам - цинічно апелюючи до мобілізаційного законодавства, яке самі не раз порушували;
- підприємцям - показуючи, що «тилові силовики» є найефективнішими рейдерами;
- зрештою, партнерам - ховаючись за «а спробуйте нам грошей не дати, будете посіпаками путіна».
З цього зашморгу доведеться вириватися лише разом. Бо країна мрій Банкової - непридатна для життя українців. Незгодним уже пропонувалося емігрувати - але українці знаходили інші варіанти вирішити подібні проблеми. Схоже, всім незгодним із запровадженням диктатури знову кидають виклик.
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12.07.2025 11:16 Відповісти
+9
З шабуньки такий же "критик влади" як з зєлєнского президент...
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12.07.2025 11:14 Відповісти
+7
Я не хочу підтримувати чи критикувати Шабуніна , до нього є багато як питань так і позитивних моментів , але факт один - зелена влада авторитарна по суті , є ворогом України і намагається знищити своїх критиків усіма методами . Ми впевнемо рухаємось до 33 року як при Сталіні і в мене складається таке враження , що нас спеціально готують до воз'єднання з кацапами таким чином щоб ми самі цього хотіли , створюючи умови гірші ніж на кацапії.
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12.07.2025 11:20 Відповісти
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Голобородько в ударі!
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12.07.2025 11:13 Відповісти
А Юййля чого мовчить? Щось виторговує у влади?
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12.07.2025 11:16 Відповісти
З шабуньки такий же "критик влади" як з зєлєнского президент...
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12.07.2025 11:14 Відповісти
Наразі ми в одному човні, так що не гребіть в різні сторони
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12.07.2025 11:39 Відповісти
Але завдяки шабунькам зеленський і прийшов до влади.
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12.07.2025 12:03 Відповісти
Жодного тиску не має. Закон один для всіх і для шабуніних в тому числі.
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12.07.2025 11:14 Відповісти
Один випе...д і 30 срібняків у кишені !!!
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12.07.2025 11:17 Відповісти
ще поперди, може голосніше дзвеніти будуть
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12.07.2025 11:19 Відповісти
Це вам так платять за такий дебілізм? Сподіваюсь, ви як чесна людина🤪 сплачуєте за це всі податки і на армію в тому числі.
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12.07.2025 11:22 Відповісти
Забагато новин про шабуніна
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12.07.2025 11:14 Відповісти
він просто привід, а так нахрін нікому не потрібен.
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12.07.2025 11:20 Відповісти
Если бы не "партнерство", на Западе давно бы официально объявили Украину диктатурой. Все эти почетные ярлыки зависят от поведения по отношению к Западу
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12.07.2025 11:15 Відповісти
Ну "партнерство" з Заходом, це дуже немаленькі відкати, відмивання грошей..... тому "партнерство" буде тривалим. Вже мостять пиляти ойри на "відновленні" України. А то, що Україну перетворили на концтабір, то "цивілізованому, демократичному" Заходу глубоко пох
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12.07.2025 11:24 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/1C6Y4M6C5f/?mibextid=wwXIfr Ростислав Павленкоhttps://www.facebook.com/share/p/1C6Y4M6C5f/?mibextid=wwXIfr , народний депутат:

АНТИМАЙДАН ВИПРОБОВУЄ МЕЖІ
Щоб зрозуміти, що відбувається, варто подивитись на ретроспективу і перспективу - хоча б кількох тижнів.
І осягнути всю картину.
Бо обшуки і підозра Віталію Шабуніну - подія з того ж ряду, що і «мобілізація» Богдана Буткевича. І демонстративна, внаглу, під барабани телеграм-помийок і бадьорі коментарі піар-обслуги, відмова виконати закон щодо призначення керівника БЕБ. І наїзди на бізнес, із пошуком абсурдних «фіскальних ухилень», а то і «державної зради». І обшуки в родичів нардепа «ЄС» Ніни Южаніної. І обшуки та вилучення телефона дипломата Костянтина Єлісєєва. І топтання по правах місцевих громад - від Рівного до Чернігова, від Сум до Києва. І, зрештою, «санкції» проти Петра Порошенка - в купі з понад сотнею «справ».
Це лише те, що на поверхні. У заголовках новин. У звітах європейських органів і Меморандумі комісара з прав людини Ради Європи.
Все це - прояви одного явища. Антимайдан тестує межі.
Після Революції гідності стало якось неприйнятно топтати Конституцію і закон, зневажати думку союзників, плювати на думку громадськості - яка не зманіпульована владною пропагандою.
Мимохіть, навіть після 2019, можновладці мусили бачити якісь межі. Роздратування цим фактом - у кожному рядку телеграм-помийки нині покійного Портнова. Але також - і у фразі Зеленського зразка весни-2020: «Я був готовий вішати, і це було б швидше, але ми ж обрали демократію».
Тепер, схоже, на Банковій окрилення від безкарності. На тлі страху за власне майбутнє. Дуже небезпечне поєднання.
Відстороненим розумом тут можна було б виводити висновки:
- що дозволяти монополію на владу не можна;
- що порушників закону з силових структур треба карати, бо непокаране зло вертається і мститься за ті хвилини страху, що пережило при зміні влади після Майдану;
- що запобіжників проти сваволі має бути ще більше.
Але до всього цього Україна ще має дожити. Спроба з неї диктатуру ці шанси зменшує - бо в протистоянні диктатур важливо лише, скільки у тебе багнетів і грошей.
Однак на Банковій увірували, що можна інакше. Що все зійде з рук - бо «ніхто не захоче сваритися з владою України під час війни».
Такий стан їм дуже вигідний. Тож, вони кинули виклик усім:
- політичним опонентам - показують, що зможуть розправлятися з ким завгодно, доки інші сподіватимуться, що пронесе;
- громадянському суспільству - проводячи знакові зачистки і демонструючи, що хвалена громадянська солідарність українців стала породнім звуком;
- журналістам - цинічно апелюючи до мобілізаційного законодавства, яке самі не раз порушували;
- підприємцям - показуючи, що «тилові силовики» є найефективнішими рейдерами;
- зрештою, партнерам - ховаючись за «а спробуйте нам грошей не дати, будете посіпаками путіна».
З цього зашморгу доведеться вириватися лише разом. Бо країна мрій Банкової - непридатна для життя українців. Незгодним уже пропонувалося емігрувати - але українці знаходили інші варіанти вирішити подібні проблеми. Схоже, всім незгодним із запровадженням диктатури знову кидають виклик.
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12.07.2025 11:16 Відповісти
З більшостью думок можна погодитись , але не треба южаніну приписувати до святих .
ця ЦУКА зробила лобістський закон про евробляхи і лишила 1,5 млн українців нормальних дешевих авто на той час і зараз українці не можуть мати дешеві европейські авто, бо АВТОБАРИГИ УСЕ ПРИХВАТИЗУВАЛИ ЗАВДЯКІ ЦІЕЙ ЦУКЕ
. Їй взагалі не місце у владі
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12.07.2025 11:46 Відповісти
І що, за ввезені євробляхи не потрібно було реєструвати і взагалі платити податків?
Ну і позиція....
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12.07.2025 12:14 Відповісти
Цій жіночці " бізнес" на барижничистві євробляхами зламали. Вона тоді топила за Зеленьського у розрахунку, що " новіє літса", сдєлают барігам харашо
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12.07.2025 12:58 Відповісти
І правильно роблять, що вводять обов'язок сплачувати податкиипри імпорті будь- чого. Так роблять всі країни, щоб БАРИГи із СЛОВАЧЧИНИ у тому числі, не збагачувлися за рахунок українських песіонерів.
Щоб автобариги, трохи приходили до тями.

Обзор от ИИ



+7

При ввезенні автомобілів зі Словаччини за межі ЄС, необхідно сплатити митні платежі, які включають мито, акцизний збір та ПДВ. Розмір мита може складати 10% від вартості автомобіля, для електромобілів - 0%. Акциз залежить від об'єму двигуна та віку автомобіля, а ПДВ становить 20% від суми вартості автомобіля, мита та акцизу.
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12.07.2025 12:56 Відповісти
отакої.....
спасайте мене!
мені рота закривають!
а, я не буду мовчати!
я, всім розкажу правду!
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12.07.2025 11:58 Відповісти
А давайте по порядку, а що самозваний антикорупціонер жабуня, може щось порушувати, бо він типа борцун з корупцією? Ні значить, ні. Якщо щось порушив, то нехай відповідає, він же за це бореться? чи ні?
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12.07.2025 11:17 Відповісти
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12.07.2025 11:18 Відповісти
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-kAg&__tn__=-UC*F Олексій Голобуцький

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02LkSh8kM4CWnxnChiGg7uwQnazzwwHBg5se1MX7MvSouLzVaUcSZkDX88VmrzHNFml?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-kAg&__tn__=%2CO*F 1 дн. ·Вєрка Сердючка виступила на італійському весіллі молодшої доньки корупціонера Злочевського Анни: той видав її за онука, сина і племінника українських медичних монополістів Антона Фісталя. Весілля святкували із розмахом в елітному замку у передмісті Флоренції.
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12.07.2025 11:19 Відповісти
Цікаво , а ХТО і ЗА СКІЛЬКІ зняв зі злочевського обминувачення у корупції ?
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12.07.2025 11:20 Відповісти
та є в новинах, відкупився донатом на ЗСУ пару лямів доларів і штраф великий заплатив.
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12.07.2025 11:23 Відповісти
Це ж він володар якихось АЗС ?
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12.07.2025 11:36 Відповісти
Загалом весілля святкували три дні. На ньому були присутні приблизно 150 гостей, серед них - багато людей, пов'язаних з Росією або тимчасово окупованими територіями України. Зокрема, дідусь нареченого Еміль залишився в Донецьку після окупації та навіть голосував на російському псевдореферендумі. Дядько - Герман Фісталь - за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ та САП за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі медичного обладнання для онкохворих. За даними правоохоронців, учасники схеми заволоділи 231 млн грн шляхом завищення вартості обладнання.
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12.07.2025 11:21 Відповісти
Ізьякою метою ти всунула цю інформацію на гілку?
Тобі Сєрдючка сильно подобається, чи Злочєвський?
Тут більшості людей і першого і на другого - наплювати і розтерти.
Слухай Сєрдючку у себе в хаті
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12.07.2025 13:05 Відповісти
Правильне рішення опозиційних Сил, дивлячись на АнтиУкраїнські дії Оманських, за участю зеленського з 2019 року!!
А стефанчуки із шмигалем та державними слкхужбовцями ДБР, з переляку гадять під себе, бо свої посади, вони використовують, не для посилення безпеки України та захисту її Національних інтересів, а виключно, для ОСОБИСТОГО збагачення та родичів!
Добре, що Західні Партнери знають про цих осіб та їх «бізнеси» з млн грн статками, які з'явилися з 2019 року, після отримання ними ПОСАД!!
Слава Україні! АРМІЯ ! МОВА !! ВІРА !!!
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12.07.2025 11:19 Відповісти
Я не хочу підтримувати чи критикувати Шабуніна , до нього є багато як питань так і позитивних моментів , але факт один - зелена влада авторитарна по суті , є ворогом України і намагається знищити своїх критиків усіма методами . Ми впевнемо рухаємось до 33 року як при Сталіні і в мене складається таке враження , що нас спеціально готують до воз'єднання з кацапами таким чином щоб ми самі цього хотіли , створюючи умови гірші ніж на кацапії.
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12.07.2025 11:20 Відповісти
Будиноку Шабуні спалили вже в 2020-му, чи навіть пізніше.
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12.07.2025 12:03 Відповісти
"Саме "ЗЕ-влада" "Шабуню " і "попередила" - будеш "видєливаться" - кончим.... І "Шабуня" заткнувся... А зараз ЗЕ-владі знадобилась нова "жертва" - щоб показать "бидлу", хто в домі хазяїн... І вони вирішили "кинуть під танки" його...
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12.07.2025 12:15 Відповісти
Шкода що цього типа там не було
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12.07.2025 12:47 Відповісти
І давно це стало "законним" - отримувати зарплату військового - і не служити?
Чи в нас окремі закони для "борцунів"? Якщо ти періодично критикуєш владу і трохи крадеш - то злодієм тебе вважати не можна?

Хоча в країні кривих дзеркал ,де ,ті хто краде на дронах вважаються - великими валантьорами , а добровільні власники руснявих паспортів - патріотичними лідерами громадської думки - це мабуть норма ...
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12.07.2025 11:24 Відповісти
Цікаво цікаво -
«добровільні власники руснявих паспортів - патріотичними лідерами громадської думки»
Назвить призвіща будь ласка
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12.07.2025 11:37 Відповісти
Наприкінці березня 2014 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83 окупації Криму Росією, отримав в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Сімферополі паспорт громадянина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації. Як пояснював сам Казарін https://www.facebook.com/kazarin.pavel/posts/2931592340222405 [1] цей крок був пов'язаний з тим, що він планував залишитись поруч з батьками і заради цього був готовий отримати окупаційні документи. Його батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Казарін також отримав російське громадянствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В січні 2020 року він подав заявку в російське консульство на вихід з громадянства.
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12.07.2025 11:43 Відповісти
Ви мабуть самі з собою сперечаєтесь. Бо самі написали ж що подав заявку на вихід з громадянства
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12.07.2025 12:22 Відповісти
Я вам навів цитату з вікіпедії - прочитавши яку кожен може зробити висновки.

Людина !!!! ЗРАЗУ !! ПІСЛЯ ОКУПАЦІЇ ПОДАЄ НА ГРОМАДЯНСТВО московії -І ВИХОДИТЬ З НЬОГО через !!!СІМ!!!! років - тепер розповідає про патріотизм для українців ?
Для мене він політрук зелений звичайний - який лиже одне місце офісу Резидента , бо СБУ тримає цього "патріота " міцно за одні причандали ...і стискає періодично для більшого прояву патріотизму...
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12.07.2025 12:45 Відповісти
Нехай Седлецька, яка тут виступає на захист Шабуні, і яку часто показують на аналі Садового "24", нехай спитає в редакторів "24", чому вони нічого не говорять ні за Буткевича, ні за Шабуніна.
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12.07.2025 11:34 Відповісти
От крику розвели.
Ну він же дійсно таким чином з'їбнув з частини, до якої мобілізувався. І дійсно хєр зна як юзав волонтерське авто для тієї в/ч🤷‍♂️
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12.07.2025 11:35 Відповісти
Спалились ті хто кормиться разом з Шабуніним з однієї цицьки.
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12.07.2025 11:40 Відповісти
Ці антизаконні дії зеленої влади проти антикорупційних органів та громадської думки засвідчують одне -- зелена влада відкрила другий фронт проти України і відкрито стала на бік сосії у боротьбі проти українців.
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12.07.2025 11:41 Відповісти
Цейво, кароч він отримував на ЦПК по мільйону баксів на рік, і числився в військовій частині - в частині не знаходився але кожен місяць приходив отримати 50000 грн зарплати. Йому було мало грошей від USAID. Придбав машину під виглядом передачі в війська але залишив собі крузака. Ну таке - мама любіт скорость номер 2.
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12.07.2025 12:02 Відповісти
А куди тікатимуть всі ці керівники ДБР та інші виконавці політзамовлення після зміни влади? В рашку наврядчи, можуть у штормZ відправити. На Захід, так Захід їх екстрадує. До Ізраїлю, так треба бути кучерявим.
Залишається одне - втекти на Марс разом з Маском
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12.07.2025 12:02 Відповісти
вони ше 20 років будуть керувати, а ти переживаєш куди вони втечуть ))
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12.07.2025 12:25 Відповісти
В цей час ЗЄля з Єрмаком і Чернишовим створюють вигляд ІБД в Італії. До них також підключився інший ухилянт Аваков з рюкзаком.
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12.07.2025 12:12 Відповісти
Хоча Малюк людина патріотична - він людина ЗЕбіла,буде рвати все що потребують ЗЕлені сволоти А ще роль Єрмака недооцінена в плані помсти,командного верховенства.Для того він і підібрав оту сволоту Татарова,який в 2013-14роках підшивав справи на майданівців,а тепер як цепний пес служить ЗЕбілам.
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12.07.2025 12:14 Відповісти
Ну будем посмотреть. Очень удобно быть активистом, нарушать закон и связывать это с давлением. Пока ничего не понятно, хотя шабунин вызывает у меня только негативные эмоции.
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12.07.2025 12:25 Відповісти
Де злодій Чернишов? Міністр ще досі?!?!
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12.07.2025 12:33 Відповісти
Воно такий антікорупціонер як я балерина
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12.07.2025 12:42 Відповісти
усе, що робив Віталій Шабунін, не мало на меті власне збагачення. Це видно з його способу життя, родини, принципів. Його діяльність завжди була спрямована на благо суспільства. Джерело: https://censor.net/ua/n3562887
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12.07.2025 12:51 Відповісти
 
 