"Підозра Шабуніну - тиск та політичне переслідування за критику влади": "Голос", "ЄС", Transparency International та представники ЗМІ виступили на захист голови ЦПК

Напередодні ДБР повідомило про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Представники політичних сил, журналісти та громадські організації виступили на його захисти, зазначивши, що підозра є спробою політичного тиску на активіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, на захист Шабуніна стали нардепи "Голосу".

Так, члени депутатської фракції ПП "ГОЛОС" закликають владу зупинити незаконні дії правоохоронних органів та надати публічні роз'яснення ситуації навколо тиску на Шабуніна та його родину.

"За даними з відкритих джерел, обшуки проводяться без ухвали суду, що суперечить кримінально-процесуальному законодавству, яке не передбачає проведення обшуків та вилучення будь-яких речей до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Враховуючи це, члени депутатської фракції ПП "ГОЛОС" заявляють, що у даному випадку правоохоронці можуть використовуватись владою з метою політичної розправи, і такі дії є абсолютно неприйнятними. Політично вмотивоване використання правоохоронних органів є неприпустимим для демократичної країни", - йдеться у заяві.

"Використання правоохоронних органів з метою тиску на політичних опонентів влади набуває ознак системності. І це в рази небезпечніше у момент, коли ворог робить все для розколу суспільства, а опоненти серед членів ЄС у цей час критикують Україну, намагаючись зірвати процедуру вступу", - наголосив член депутатської фракції ПП "ГОЛОС" Ярослав Юрчишин.

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Висловилась також політсила "Європейська солідарність", вимагаючи перезавантаження ДБР.

"Вручення підозри і обшуки в будинку громадського активіста, військовослужбовця ЗСУ Віталія Шабуніна – ще одна ганебна справа з череди інших, мета яких виключно одна: закрити всім рота, залякати, примусити мовчати про корупцію і зловживання влади, авторитарні тенденції і відкат від реформ..."ЄС" висловлює солідарність і підтримку В. Шабуніну і його родині, бо за сфабрикованою справою стоїть виключно одне - помста за критику влади. Ми не завжди погоджувалися з позицією Віталія, він багато і часто безпідставно критикував і нашу команду, але те, що зараз дозволяє собі ДБР - це політична розправа над критиками влади", - йдеться у заяві.

На захист Шабуніна виступила також редакція ZN.UA.

"Обшуки ДБР у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а також повідомлення йому про підозру - маркерна подія. Вона чітко окреслює лінію поведінки влади до і після атаки на Бюро економічної безпеки. Бо БЕБ, коли уряд, порушивши закон, цинічно відхилив кандидатуру обраного на прозорому конкурсі Олександра Цивінського, був першим. Шабунін став - другим.

Так, до Віталія Шабуніна є запитання. Так, він буває надто категоричним і емоційно різким. Його стиль роботи подобається не всім, як, втім, і не всі можуть пред'явити суспільству такі результати своєї діяльності.

Але водночас не можна забувати: усе, що робив Віталій Шабунін, не мало на меті власне збагачення. Це видно з його способу життя, родини, принципів. Його діяльність завжди була спрямована на благо суспільства. Якщо й були помилки - то у боротьбі за тих, кого він навіть не знав. А не за "своїх".

Тому все, що сьогодні відбувається довкола конкурсу на голову БЕБ, довкола Шабуніна (а ці події невипадково розгортаються паралельно) - не про БЕБ і не про Шабуніна. Це - про давнє, глибоко приховане бажання кількох змін корумпованої та непрофесійної влади розправитися з тими, кого раніше не могли знищити тільки через наявність діючої зовнішньої підтримки. Такою підтримкою був Вашингтон. Як основа для просування свободи слова, законності, боротьби з корупцією, прозорих виборів, побудови ефективності інституцій і рівності всіх перед законом.

На жаль, і історію з Бюро економічної безпеки, і безпрецедентну ситуацію з обшуками у Віталія Шабуніна без ухвали суду неможливо списати на "ексцес виконавця". Бо кожного дня, коли Шабунін перебував у своїй частині, офіцери мали наказ фотографувати його "за важкою роботою" і надсилати ці фото на Банкову. Саме щодо нього президент Зеленський порушував питання на Ставці.

Без прямого тиску з боку Зеленського голова СБУ Василь Малюк ніколи б не підписав нічим необґрунтований лист до конкурсної комісії щодо Олександра Цивінського. Але саме цей лист став підставою для позиції Кабінету міністрів, який проголосував за цілковито свавільне рішення про скасування результатів конкурсу. Ця антидемократична риба гниє з голови.

Поки росія відгризає в нас села, на всій іншій території влада відгризає права й свободи - а отже, й перспективу України бути не росією", - йдеться у заяві ЗМІ.

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Також із критикою на адресу ДБР виступила журналістка Наталія Седлецька.

"Переслідування Шабуніна - це одночасний перетин найбільш небезпечних для суспільства практик. Притаманних Росії, але не тій Україні, за яку бореться нація. Чи є сумніви що це помста за критику влади та вибіркове правосуддя? Хто довго стежить за роботою ДБР знає, що про самостійність в ухваленні настільки політично чутливих рішень там не йдеться. А керівник ДБР обирався на Банковій у прямому сенсі. Думаю те, чим ця історія закінчиться буде багато значити для перспективи України не стати Росією. Підтримка Віталію та родині", - пише журналістка.

Організація Transparency International Ukraine також відреагувала.

Як зазначили там, українська спільнота стала свідком кричущих дій правоохоронців щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. У день, коли на Міжнародній конференції з питань відбудови представники громадськості говорили про спроможність України до реформ та прогресу, вдома спостерігається тиск на громсектор.

"У контексті останніх подій - зокрема відмови Кабінету Міністрів призначити керівника Бюро економічної безпеки та активних слідчих дій НАБУ і САП у справі, що стосуються високопосадовця уряду, - постає закономірне питання щодо того, який сигнал українська влада надсилає суспільству та міжнародним партнерам.

Складно не помітити, що ці дії спрямовані продемонструвати політичний контроль над частиною правоохоронної системи у відповідь на незалежну діяльність реформованих антикорупційних інституцій та підтримку, яку вони отримують з боку громадянського суспільства.

Тих, хто не боїться говорити вголос, хто відстоює принципи прозорості та підзвітності, хто вимагає реальних змін, не варто змушувати мовчати. Їхні голоси критично важливі для країни, яка у війні вже 12-й рік.

Тиск на громадянське суспільство та активістів це - прямий удар по тих цінностях, які всі ми відстоюємо у боротьбі з ворогом. Наше майбутнє - за демократією та верховенством закону, і сьогодні в діях правоохоронців ми їх не побачили", - йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.