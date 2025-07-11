Критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство
Працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, він систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.
Там наголосили, що "дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю".
"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", - стверджує ДБР.
Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.
Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону.
Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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справедливість!
Умкло? Кур-р-рва...
На клоунів 95кварталу і всіх їхніх родичів, друзів і партнерів розповсюджується БРОНЬ.
Їм не можна воювати - вони є стратегічним запасом влади.
За те щоб вони могли спокійно ''па-ржать'' в тилу - за них у війні проти москальських окупантів повинні воювати прості хлопці і дівчата.
тепер шабуня свята людина.
постраждав в боротьбі з диктатурою.
правда, котру сам притаскав, але кому то цікаво.....
Татаров і портновські, використовують старі папери??
тризуба-бль, шахеди не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах-***! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте? Ну заради чого Ви себе так катуєте?! Ну заради чого ??? Родіна ж зовйот!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще пару поколінь і Московія стане мусульманською державою.
І Вам пістуц... Готуйтесь до обрізання...
от, хитросраке падло.
зловтішання прихильників Порошенка засмучують.
сам-самісінький, ти тут, прихильник шабуні.
вам нема пробачення!
ідіот ви!
а, кажуть, що боневтік.
- караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Це мабуть тост в АП проголосили, після чого всі дружно зареготали. Десь я вже чув про ухилянтов, мабуть після цього можна вже йти на вибори
Якщо мобілізувався на посаду в СОУ - виконуй обов'язки.
Якщо в піхоті - бери до рук автомат і шуруй в посадку. Якщо в пілоту - бери пульта і шуруй туди ж. Вон, Монатик (здається) мобілізувався до орекестру - ніяких претензій, все чесно.
А ось так, як фігурант (і не він один такий, це модно дуже) - я це не сприймаю.
Ну і використання транспорту військового в якості сраковозки - це я теж не підтримую, навпаки, це дуже некрасиво.
І у мене таке відношення до будь-кого, бо сам я простий піхотинець. І ц моїх хлопців таке ж відношення.
Ми їх просто називаємо - "блатні".
Громадянин Володимир Зеленський з Кривого Рогу за цей час 4рази ухилявся від служби в Збройних Силах України.
Мало того - Зеленський за цей час неодноразово їздив на територію держави-окупанта і співпрацював з окупантами.
Його дружина Олена агітувала здавати позиції українських воїнів москальським окупантам.
Запитання - чому подружжю Зеленських з Кривого Рогу досі не винесено вирок Українським судом і вони не сидять у тюрмі з довічним ув'язненням...????
Ще б Бігуса прищемили.
Ласкаво просимо до Української Народної Демократичної Республіки.