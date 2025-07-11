УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9073 відвідувача онлайн
Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
6 402 85

Критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство

Шабунін отримав підозру від ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, він систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.

Там наголосили, що "дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю".

"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", - стверджує ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки у Шабуніна, у нього вилучено телефон, - ЦПК. ФОТО

Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такою мстивою не була навіть команда Януковича", - Шабуніна переводять в іншу бригаду через критичні дописи

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народупідтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Автор: 

Шабунін Віталій (541) ДБР (3612) підозра (814)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
А ось цьму коли ж за те саме підозра буде? Чи він як кретин не підлягає мобілізації?
показати весь коментар
11.07.2025 18:54 Відповісти
+20
" ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади ...
показати весь коментар
11.07.2025 19:04 Відповісти
+12
За що боровся,на те й напоровся Віталя.....
показати весь коментар
11.07.2025 18:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
с!
справедливість!
показати весь коментар
11.07.2025 18:52 Відповісти
За що боровся,на те й напоровся Віталя.....
показати весь коментар
11.07.2025 18:53 Відповісти
Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського

показати весь коментар
11.07.2025 18:56 Відповісти
Шабунін? А що там Баканов?
Умкло? Кур-р-рва...
показати весь коментар
11.07.2025 19:10 Відповісти
А ось цьму коли ж за те саме підозра буде? Чи він як кретин не підлягає мобілізації?
показати весь коментар
11.07.2025 18:54 Відповісти
єто другоє , цє як, Чернишов( гаманець зейла) ванька Баканов ( дах зрадникам і мародерам) їм все , а критикуючи і оппозиціі - беззаконня
показати весь коментар
11.07.2025 19:00 Відповісти
Доречі, частково 95 квартал можна було побачити(не знаю як зараз, але рік тому так) на вході в ботсад в Києві. Охороняють. Така в них тяжка служба.
показати весь коментар
11.07.2025 19:08 Відповісти
А чого не зоопарк?
показати весь коментар
11.07.2025 19:16 Відповісти
А ти думаєш, що він не записаний в Сили оборони і не бере свої 50 тисяч на кишенькові витрати? Його друг Пікалов в Нацгвардії записаний, в цей думаєш нє?
показати весь коментар
11.07.2025 19:18 Відповісти
Ви що? Як таке можна?
На клоунів 95кварталу і всіх їхніх родичів, друзів і партнерів розповсюджується БРОНЬ.
Їм не можна воювати - вони є стратегічним запасом влади.
За те щоб вони могли спокійно ''па-ржать'' в тилу - за них у війні проти москальських окупантів повинні воювати прості хлопці і дівчата.
показати весь коментар
11.07.2025 19:40 Відповісти
Для того ,щоб боротися проти брехні та злодіїв- потрібно самому бути праведником .
показати весь коментар
11.07.2025 18:55 Відповісти
ну, от.
тепер шабуня свята людина.
постраждав в боротьбі з диктатурою.
правда, котру сам притаскав, але кому то цікаво.....
показати весь коментар
11.07.2025 18:59 Відповісти
Обома руками був за ішака ,а потім викинули з човна.Карма вона така штука,непередбачувана.
показати весь коментар
11.07.2025 18:56 Відповісти
Посмів критикувати кума Чернишова
показати весь коментар
11.07.2025 19:18 Відповісти
ZE ностра пожирає , своїх творців ! Ці мразоти , нічим не кращі рашистів , вони смавпували диктатуру і кооператив "зелене озеро" точнісінько , як на паРаші , їх консультує папаша фсф бшник ермака , він пройшов шлях нКВД
показати весь коментар
11.07.2025 19:29 Відповісти
Такі ж звинувачення, були злампічені, потікавшими з України особами з МВС, татаровим та портновськими прокурорськими, і для Майданівців, у 2014 році!?!?!
Татаров і портновські, використовують старі папери??
показати весь коментар
11.07.2025 18:56 Відповісти
А для чого стільки пишете про цього ******, який, як медійна особа, цю банду привів до влади? Співчуття не буде, цей ішак цілеспрямовано топив проукраїнського президента і вихваляв антиукраїнського кандидата
показати весь коментар
11.07.2025 18:57 Відповісти
Тобто кожного військового на позашляховику, що їздив по місту , можна посадить? 🤬🤬🤬
показати весь коментар
11.07.2025 18:57 Відповісти
Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка.
показати весь коментар
11.07.2025 19:07 Відповісти
Оооо, этот антикоррупционер уже минимум лет 10-15 лишних на воле бегает.
показати весь коментар
11.07.2025 18:58 Відповісти
Слухай, рускій, от чому кацапська рийка століттями в українському тарелі?
показати весь коментар
11.07.2025 19:24 Відповісти
Да, Шабунин хфамилиё рюское чёрт его знает шо оно в Украине делает..
показати весь коментар
11.07.2025 19:43 Відповісти
Дараґой таварісчь Волк! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована у війні, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь цензори, парашэнкі, чєрнаволы, бєньдєры ?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают-нах, ніхто не мовкає *****, ні одної фашистської вишиванки, ****, ні одного
тризуба-бль, шахеди не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах-***! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте? Ну заради чого Ви себе так катуєте?! Ну заради чого ??? Родіна ж зовйот!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще пару поколінь і Московія стане мусульманською державою.
І Вам пістуц... Готуйтесь до обрізання...
показати весь коментар
11.07.2025 20:10 Відповісти
за часів президенства ПП телефонів у шабуніна не вилучали та обшуків не проводили
показати весь коментар
11.07.2025 18:59 Відповісти
А жаль, может на пару работали.
показати весь коментар
11.07.2025 19:00 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3120848/*********************************************************************************************************
показати весь коментар
11.07.2025 19:05 Відповісти
Знову за кимось плаче Ростов.
показати весь коментар
11.07.2025 19:01 Відповісти
Ну що,весело,безпечно і прибильно було проти бариги Порошенка боротися?Поборов?Насолоджуйся тепер перемогою,курво.
показати весь коментар
11.07.2025 19:01 Відповісти
зате, як тонесенько від війни відкосив!
от, хитросраке падло.
показати весь коментар
11.07.2025 19:04 Відповісти
А ЩО шАБУНІН КОТИВ БОЧКУ НА ПОРОХА? ПРОСТО НЕ ПАМЯТАЮ
показати весь коментар
11.07.2025 19:24 Відповісти
Ще й , як , на всіх єфірах оббріхував і вихваляв банду зейла
показати весь коментар
11.07.2025 19:32 Відповісти
ДІДЬКО ТОДІ З ШАБУНІНИМ.ХАЙ ХАВАЄ ШО КУПИВ.ЧЕРЕЗ ТАКИХ ПАСКУД МАЄМО МАФІЮ ЗЕБІЛІВ
показати весь коментар
11.07.2025 19:39 Відповісти
2016- Порошенко перетворився на Януковича - Шабунін
показати весь коментар
11.07.2025 20:05 Відповісти
Це вже несмішно(Нехай неідеальний,але не сцикун.
показати весь коментар
11.07.2025 19:02 Відповісти
зловтішання прихильників зеленського, "партіїрегіонів", "шарія" та іншого лайна очікувані та зрозумілі.
зловтішання прихильників Порошенка засмучують.
показати весь коментар
11.07.2025 19:02 Відповісти
ой, яка біда....
сам-самісінький, ти тут, прихильник шабуні.
показати весь коментар
11.07.2025 19:09 Відповісти
вибачте, але ви ідіот, якщо не здатні давати коректну оцінку подіям через власні упередження.
показати весь коментар
11.07.2025 19:20 Відповісти
ні!
вам нема пробачення!
ідіот ви!
показати весь коментар
11.07.2025 19:22 Відповісти
які зловтішання , просто ми не злопам'ятні , а пам'ять в нас добра ! Самє Шабунін , постійно оббріхував Порошенко і вихваляв антиукраїнську мразоту зеленського з ойго кварталом фсб шним
показати весь коментар
11.07.2025 19:37 Відповісти
Зловтішання?Шабунін і привів зе до влади.Пісочити Пороха треба було,однозначно,але з розумом
показати весь коментар
11.07.2025 20:04 Відповісти
от й реакція яку я передбачав й яка є вірною: https://eurosolidarity.org/2025/07/11/poroshenko-pro/ просто залишу це тут для вас, Vika Lysenko та інших.
показати весь коментар
11.07.2025 20:17 Відповісти
Так найвеличніший 6 разів ухилявся і...?
показати весь коментар
11.07.2025 19:03 Відповісти
от блін!
а, кажуть, що боневтік.
показати весь коментар
11.07.2025 19:23 Відповісти
" ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади ...
показати весь коментар
11.07.2025 19:04 Відповісти
Тому на всіх телеканал дні війни рахуються від 2022.
показати весь коментар
11.07.2025 19:08 Відповісти
Стаття 436-2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатої у 2014 році, глорифікація її учасників.
- караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
показати весь коментар
11.07.2025 19:22 Відповісти
От чого ви чужинця цькуєте?! Він же чужинець і пох йому ваша Україна. Він має свою етнічну батьківщину.
показати весь коментар
11.07.2025 19:18 Відповісти
Щось його туди не тягне...
показати весь коментар
11.07.2025 19:26 Відповісти
то нехай і піз … на історіческую родіну , але ж , треба знищувати Україну , паралельно мародерячі в три глотки
показати весь коментар
11.07.2025 19:35 Відповісти
Закон один. Застосування закону для всіх різне
показати весь коментар
11.07.2025 19:32 Відповісти
4 рази точно
показати весь коментар
11.07.2025 19:39 Відповісти
Ви не розумієте! Бубочка героїчно голіруч захопив Москву, а клятий Порох так і надіслав йому підмогу!
показати весь коментар
11.07.2025 19:37 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2025 19:07 Відповісти
Це наклеп, подивіться в його чесні очі.

показати весь коментар
11.07.2025 19:08 Відповісти
класичні ригоАнальні дії мусорних органів
показати весь коментар
11.07.2025 19:08 Відповісти
Нічого особливого. Звичайне життя в диктаторській країні.
показати весь коментар
11.07.2025 19:10 Відповісти
ох и законы у нас)..после СЗЧ спокойно возвращайся, а за ухиляння 10 лет!, если машина не оформлена, значит это и не в "личных целях")))
показати весь коментар
11.07.2025 19:11 Відповісти
Дивуюся, що Залужному ще не пришили педофілію...
показати весь коментар
11.07.2025 19:19 Відповісти
Ще не вечір
показати весь коментар
11.07.2025 19:30 Відповісти
Найвеличніший навряд зможе брати участь в майбутніх виборах Президента України. Занадто глибокою занозою для Трампа він став. Не може бути двох найвеличніших політиків **********, і в цьому питанні я ставлю на Трампа.
показати весь коментар
11.07.2025 19:24 Відповісти
У Шабуні немає потужного кума
показати весь коментар
11.07.2025 19:16 Відповісти
ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону.

Це мабуть тост в АП проголосили, після чого всі дружно зареготали. Десь я вже чув про ухилянтов, мабуть після цього можна вже йти на вибори
показати весь коментар
11.07.2025 19:18 Відповісти
Клятый Порох...да дурик...
показати весь коментар
11.07.2025 19:18 Відповісти
пам'ятаю, костюм вареного омара виборцям зайшов на ура.
показати весь коментар
11.07.2025 19:19 Відповісти
Моя думка проста.
Якщо мобілізувався на посаду в СОУ - виконуй обов'язки.
Якщо в піхоті - бери до рук автомат і шуруй в посадку. Якщо в пілоту - бери пульта і шуруй туди ж. Вон, Монатик (здається) мобілізувався до орекестру - ніяких претензій, все чесно.
А ось так, як фігурант (і не він один такий, це модно дуже) - я це не сприймаю.
Ну і використання транспорту військового в якості сраковозки - це я теж не підтримую, навпаки, це дуже некрасиво.
І у мене таке відношення до будь-кого, бо сам я простий піхотинець. І ц моїх хлопців таке ж відношення.
Ми їх просто називаємо - "блатні".
показати весь коментар
11.07.2025 19:19 Відповісти
Даніло, а чого ж ти в упор не бачишь, підручних зейла , як , Чернишов, Стефанишина , ………Тимошенко кирилку , який вкрав 50 броньованих автівок для порятунку поранених, і пішов на підвищення , жирних уродів з 95 кварталу , яким зейло вручив ордена ( цє ***… повна ……)
показати весь коментар
11.07.2025 19:46 Відповісти
Ти взагалі не зрозумів значить, що відбувається. Шабунін є діректором центру протидії корупції. Його центр тиждень тому завадив прийняттю огидного зеленого закону про амністію тим, хто краде гроші на оборонних закупівлях. І одразу Єрмак почав мститися.
показати весь коментар
11.07.2025 19:50 Відповісти
Війна проти москальських окупантів розпочалася у 2014році.
Громадянин Володимир Зеленський з Кривого Рогу за цей час 4рази ухилявся від служби в Збройних Силах України.
Мало того - Зеленський за цей час неодноразово їздив на територію держави-окупанта і співпрацював з окупантами.
Його дружина Олена агітувала здавати позиції українських воїнів москальським окупантам.
Запитання - чому подружжю Зеленських з Кривого Рогу досі не винесено вирок Українським судом і вони не сидять у тюрмі з довічним ув'язненням...????
показати весь коментар
11.07.2025 19:26 Відповісти
Ета другоє, нє раскачівайтє лодку
показати весь коментар
11.07.2025 19:33 Відповісти
Коломойська сволота вкрай знахабніла.
показати весь коментар
11.07.2025 19:28 Відповісти
Так буде з усіма жополизами ЗЕлі, які будуть розвертатись проти нього. Ніколи такого не було і тут знову. Шабуніна на передок!!! Я маю на увазі передок Єрмака у вигляді пропелера.
показати весь коментар
11.07.2025 19:29 Відповісти
Коли це ДБР почали займатись "ухилянтами" і "безпідставним використанням службового транспорту"? Їм нема чим зайнятись? Чи хтось "дуже попросив"?
показати весь коментар
11.07.2025 19:32 Відповісти
Шабунін просто не зрозумів що Президентом уже не Порошенко, коли можна було ляпати що завгодно. Карма таки догнала...
Ще б Бігуса прищемили.
показати весь коментар
11.07.2025 19:37 Відповісти
200%
показати весь коментар
11.07.2025 19:43 Відповісти
Товаришь Зеленскій, проізошла чудовішьная ошибка'!
показати весь коментар
11.07.2025 19:43 Відповісти
Дуче Беніто Муссоліні: «Друзям - все, ворогам - закон»
показати весь коментар
11.07.2025 19:43 Відповісти
От до кого ні тіні співчуття...
показати весь коментар
11.07.2025 19:44 Відповісти
Як же від цього несе зеленою гниллю
показати весь коментар
11.07.2025 19:45 Відповісти
Система пережує всіх, навіть тих, хто голосно їй аплодує.
показати весь коментар
11.07.2025 19:59 Відповісти
Мати казали, що не треба івно чіпати, бо сам смердіти бу.
показати весь коментар
11.07.2025 20:03 Відповісти
Ну якщо відомих почали пакувати, як то Буткевича, а тепер Шабуніна, то навідомих просто будуть вбивати.
Ласкаво просимо до Української Народної Демократичної Республіки.
показати весь коментар
11.07.2025 20:06 Відповісти
Виталий Шабунин: «С политической точки зрения, Порошенко - враг пострашнее Януковича»
показати весь коментар
11.07.2025 20:10 Відповісти
 
 