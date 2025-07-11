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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество

Шабунин получил подозрение от ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, он систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных сил Украины.

Там отметили, что "данное процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью".

"Мобилизовавшись в 2022 году, фигурант в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу Сил обороны. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части", - утверждает ГБР.

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Кроме того, следствием установлено, что фигурант незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии, без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву.

Нынешнему военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного преступления) - завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

ГБР отмечает: закон должен быть один для всех, независимо от должности, публичного статуса или общественной деятельности. Патриотические лозунги не могут быть прикрытием для злоупотреблений, а настоящее служение государству проявляется не в громких заявлениях, а в соблюдении закона.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №13271-1, который позволит должностным лицам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

Шабунин Виталий (543) ГБР (3098) подозрение (525)


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Топ комментарии
+60
А ось цьму коли ж за те саме підозра буде? Чи він як кретин не підлягає мобілізації?
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11.07.2025 18:54 Ответить
+31
" ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади ...
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11.07.2025 19:04 Ответить
+21
За що боровся,на те й напоровся Віталя.....
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11.07.2025 18:53 Ответить
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На фронт ссуку
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11.07.2025 20:21 Ответить
Дурники, ви чому радієте? Мізки зовсім скисли? Тепер буде менше новин і розслідувань про корупціонерів, про завищені ціни в держ закупках, про "яйця по 17" ви більше не дізнаєтеся. Розкрадань коштів буде ще більше. А ви ідіоти радієте. Єрмак і Умєров теж радіє
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11.07.2025 20:25 Ответить
Та то все за бабло. Продажна мерзота отримала замовлення. За Залужного б такого не було. Вибори потрібні, бо просеремо країну
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11.07.2025 20:50 Ответить
Нннну вот нє. Ти або не знаєш, або на опу працюєш
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11.07.2025 21:02 Ответить
То наступних заарештують Вакарчука, який під час проходження військової служби дає концерти в Україні та за кордоном? Чи "єта другоє"?
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11.07.2025 20:26 Ответить
Гарна спроба єрмак, але ні
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11.07.2025 21:01 Ответить
Зелені уроди, ви типу подумали, шо ми тіпа повірили??? Ви шо вже, бєрєга поплутали там?
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11.07.2025 20:57 Ответить
Правилна!!! Ухилянт!
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11.07.2025 20:58 Ответить
О пішла професійна облава на Шабуніна. Ермакофродіти не сплять
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11.07.2025 21:12 Ответить
Тобто, якщо ти "антикорупціонер", то ти "рівніший" за інших? Можеш у війську лише рахуватися, отримуючи зарплатню як у зоні бойових дій, при цьому займатися своїми особистими справами, я правильно розумію?
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11.07.2025 21:13 Ответить
Плиснява силена вааще страх патеряла. 🤣🤣🤣
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11.07.2025 21:19 Ответить
Це не то ДБР яке на 24 лютого 2022 яке повним складом втікло на захід України? Зрозуміло для чого це роблять-звязати руки судовою тяганиною щоб не хватало часу на антикорупцію.
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11.07.2025 21:22 Ответить
Що ще очікувати від гундсих пидірасів?..
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11.07.2025 21:26 Ответить
Я вважаю, що головна ціль зеленої плісняви - Порошенко, всі ці шабуніни та такі інші, "туман"...
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11.07.2025 21:36 Ответить
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