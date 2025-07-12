Підозра Шабуніну - мікс нікчемності, вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР, - "слуга народу" Радіна

Підозра голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну є політичним переслідуванням.

Про це голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна написала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозра Віталію Шабуніну — це черговий приклад міксу нікчемності, вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР за принципом "друзям - усе, ворогам - закон", - зазначила нардепка.

"Рано чи пізно ми це викорінимо. Політичні переслідування в Україні ніколи не закінчувалися вдало.Моя підтримка Віталію, його дружині і дітям", - додала Радіна.

Також читайте: "Такою мстивою не була навіть команда Януковича", - Шабуніна переводять в іншу бригаду через критичні дописи

Нагадаємо, що критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.