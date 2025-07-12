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Новини Підозра Шабуніну
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Підозра Шабуніну - мікс нікчемності, вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР, - "слуга народу" Радіна

Віталій Шабунін

Підозра голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну є політичним переслідуванням.

Про це голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна написала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозра Віталію Шабуніну — це черговий приклад міксу нікчемності, вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР за принципом "друзям - усе, ворогам - закон", - зазначила нардепка. 

"Рано чи пізно ми це викорінимо. Політичні переслідування в Україні ніколи не закінчувалися вдало.Моя підтримка Віталію, його дружині і дітям", - додала Радіна.

Також читайте: "Такою мстивою не була навіть команда Януковича", - Шабуніна переводять в іншу бригаду через критичні дописи

Нагадаємо, що критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Автор: 

Шабунін Віталій (545) Радіна Анастасія (22) підозра (821)


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Топ коментарі
+13
розкажіть будь даска.
шо ж, всі так кинулися шабуню визволяти?
що ж, такого видатного, героїчного зробив заробітчанин на грантах для україни?
привів до влади зелених дегенератів мародерів?
запевняю вас, з шабунєю все буде о'кей!
мало того, деякі відбиті наглухо вкраїнчики оберуть його в депутати.
а, зараз, шабуня відмазав себе від окопа.

але ж, як технічно зе!шобла перевела увагу україни від своєї брехні та безкінечних пройобів.
молодці.
давайте далі обсмоктувати ікону правдорубства шабуню.....
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12.07.2025 10:47 Відповісти
+10
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12.07.2025 11:08 Відповісти
+8
Шабунін - корупціонер. Така людина не має права боротися з корупцією.
Зневага до тих, хто захищає цю мразоту
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12.07.2025 10:51 Відповісти
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Тю,хтось покладе партбілет на стіл скоро...
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12.07.2025 10:37 Відповісти
Одна Безугла не встигає,помічницю їй дали.З партбілотом там все домовлено
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12.07.2025 10:43 Відповісти
Рівень ЗЕкоманди.
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12.07.2025 10:47 Відповісти
розкажіть будь даска.
шо ж, всі так кинулися шабуню визволяти?
що ж, такого видатного, героїчного зробив заробітчанин на грантах для україни?
привів до влади зелених дегенератів мародерів?
запевняю вас, з шабунєю все буде о'кей!
мало того, деякі відбиті наглухо вкраїнчики оберуть його в депутати.
а, зараз, шабуня відмазав себе від окопа.

але ж, як технічно зе!шобла перевела увагу україни від своєї брехні та безкінечних пройобів.
молодці.
давайте далі обсмоктувати ікону правдорубства шабуню.....
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12.07.2025 10:47 Відповісти
розказую: тримав в напрязі корупціонерів і доповідав західним партнерам про рівень піздєца у владі.
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12.07.2025 10:52 Відповісти
бугага
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12.07.2025 11:00 Відповісти
де сміятися?
хоча, ні!
сумувати треба.
бо, одного відбитого прихильника шабуні, я вже знайшов.
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12.07.2025 11:01 Відповісти
зараз їх сюди набіжить ціла купа, ще таке собі тьєре рве сраку за жабуню.
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12.07.2025 11:05 Відповісти
Це сарказм чи анекдот?🤣🤣🤣🤣
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12.07.2025 11:15 Відповісти
Західні партнери без шабуніна знали про ******* в Україні. Теж мені правдолюб
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12.07.2025 11:16 Відповісти
Безугла, перелогінься.)
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12.07.2025 11:19 Відповісти
Пити потрібно менше або добре закушуй
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12.07.2025 11:29 Відповісти
сам ти, безугла!
я ж, тебе так не ображав!
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12.07.2025 11:29 Відповісти
Це манера безуглої просто. Якби теж накидуючи на владу, замилювати очі, і виправдовувати злочини, коли влада пресує останніх людей, хто хоч якось намагається боротися з їх безпределом і диктатурою.
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12.07.2025 12:00 Відповісти
Шабунін доречі, хоч якось боровся з брехнею і пройобами зеленої, а тепер хто буде боротися, ти? Підтримуйте далі зелених, що задавили всю опозицію в Україні і перетворюють на Росію. Порошенко пресують, Шабуніна пресують, Бутусова з Буткевичем пресують, опозиційні телеканали позакривав.. А іншою опозиції в нас немає вже. Всіх інших Єрмак підмяв під себе.
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12.07.2025 12:14 Відповісти
Навіщо розповідати щось тому, хто не почує? Не варто метати бісер перед свиньми.
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12.07.2025 12:40 Відповісти
Шабунін - корупціонер. Така людина не має права боротися з корупцією.
Зневага до тих, хто захищає цю мразоту
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12.07.2025 10:51 Відповісти
Перднути в калюжу може кожен. Докази в студію, справедливий ви наш!
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12.07.2025 11:20 Відповісти
а хто має право - прізвища можна
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12.07.2025 11:21 Відповісти
Ну не коорупционер а грантоед и любитель работать по заказам и не любитель платить налоги.
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12.07.2025 12:02 Відповісти
Просто цікаво, чк Ви розумієте термін "корупціонер".
Схоже, що для Вас це така ж невідома *****,, як офшори. 😁
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12.07.2025 12:24 Відповісти
Це тобі Єрмак сказав чи Татаров?
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12.07.2025 12:41 Відповісти
Все идиоты,кто думает,что работая только языком можно искоренить квартальную коррупцию поймут свою ошибку уже глядя на все происходящее с небес.
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12.07.2025 10:52 Відповісти
Порох йому не подобався, але зараз зелена свобода слова и зелена демократія стануть для Шабуніна до вподоби.
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12.07.2025 10:57 Відповісти
це чергове шойло від 95 квартала, нічим поганим для щабуні не закінчиться.
а, ось нова політсила, конкурентна пороху, вже майже створена.
всі, умовно розчаровані зе!біли побіжуть обирати притулу або шабуню.
пінчук з ахметовим вкладуться обов'язково.
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12.07.2025 11:07 Відповісти
Твій Порох породив Зеленського, бо настільки замахав усіх своєю брехнею, що воліли проголосувати хоч за клована, аби тільки не за цього жлоба.
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12.07.2025 12:44 Відповісти
"Переслідування ДБР...". Та не сміши,Настя. Для всіх очевидно чиї це переслідування.
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12.07.2025 11:04 Відповісти
якщо підозра обґрунтована і викладені в ній факти мали місце, то це не звільняє т.з. "антикорупціонера" від відповідальності і не означає, що він може щось порушувати. Але є адвокати, є обвинувачення, є суд нехай доводять його вину.
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12.07.2025 11:04 Відповісти
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12.07.2025 11:08 Відповісти
Чергова портновщина від привладних зеленського, з 2019 року!!
Зачистка інформПростору від правди, про злочини призначенців зелеського, для виборчого процесу!!
Оманські з ОПУ, відкрито гадять проти України!!
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12.07.2025 11:11 Відповісти
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. М'ясні штурми та загранотряди на фронті і фізичне знищення своїх опонентів може стати реальністю в Україні.
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12.07.2025 11:16 Відповісти
Закон один для всіх, тм більше для реформаторів які за гранти вижрали в Україні, як головці сиру безліч ходів для процвітання корупції, вседозволеності і революційного швондеризму - більшовизм у справі знищення державного управління всієї країни.
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12.07.2025 11:20 Відповісти
Гранти - це гроші які виділяє Євросоюз та інші організації на створення демократії та антикорупційних органів. Це не українські гроші з бюджету які розкрадає Зеленський та його слуги. Тому Зеленський проти журналістів які висвітлюють його корупцію та корупцію в його оточенні.
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12.07.2025 11:51 Відповісти
Риба гниє з голови.ЗЕбіл патологічно,маніакально ненавидить не тільки Пороха але і критику.Пригадайте його дебільну багатогодинну прес-конференцію і його реакцію на питання журналістів Ткача,Бутусова.Коли головред Цензора сказав,що хотілось встати і заїхати в рило Зеленському за його брехню.В ланцюгу ЗЕбільних першу скрипку грає Єрмак.Якщо цей ланцюг прибрати Зеленський-голий король,втім віиі так "голий".
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12.07.2025 12:28 Відповісти
А чому срана ментовська дбр лізе до ЗСУ. Де військова поліція?!? Невже ті паліцаї з дбр ще і на ноль ходять для розслідувань?
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12.07.2025 12:32 Відповісти
Коли безпечно, ходять.
У повній викладці у броні та у масках до жінки та дитини Шабуніна завалитися можуть, наприклад.

А так ми добре пам'ятаємо, хто наприкінці лютого 2022 спалив документи і серед перших чкурнув з Києва.
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12.07.2025 12:48 Відповісти
ДБР? Воно тільки виконує накази. І більше нічого...
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12.07.2025 12:45 Відповісти
> вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР за принципом "друзям - усе, ворогам - закон"
То есть, соблюдение закона - это "кривосуддя"
Война - это мир
Свобода - это рабство
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12.07.2025 13:09 Відповісти
 
 