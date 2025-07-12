Підозра Шабуніну - мікс нікчемності, вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР, - "слуга народу" Радіна
Підозра голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну є політичним переслідуванням.
Про це голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна написала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Підозра Віталію Шабуніну — це черговий приклад міксу нікчемності, вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР за принципом "друзям - усе, ворогам - закон", - зазначила нардепка.
"Рано чи пізно ми це викорінимо. Політичні переслідування в Україні ніколи не закінчувалися вдало.Моя підтримка Віталію, його дружині і дітям", - додала Радіна.
Нагадаємо, що критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
шо ж, всі так кинулися шабуню визволяти?
що ж, такого видатного, героїчного зробив заробітчанин на грантах для україни?
привів до влади зелених дегенератів мародерів?
запевняю вас, з шабунєю все буде о'кей!
мало того, деякі відбиті наглухо вкраїнчики оберуть його в депутати.
а, зараз, шабуня відмазав себе від окопа.
але ж, як технічно зе!шобла перевела увагу україни від своєї брехні та безкінечних пройобів.
молодці.
давайте далі обсмоктувати ікону правдорубства шабуню.....
хоча, ні!
сумувати треба.
бо, одного відбитого прихильника шабуні, я вже знайшов.
я ж, тебе так не ображав!
Зневага до тих, хто захищає цю мразоту
Схоже, що для Вас це така ж невідома *****,, як офшори. 😁
а, ось нова політсила, конкурентна пороху, вже майже створена.
всі, умовно розчаровані зе!біли побіжуть обирати притулу або шабуню.
пінчук з ахметовим вкладуться обов'язково.
Зачистка інформПростору від правди, про злочини призначенців зелеського, для виборчого процесу!!
Оманські з ОПУ, відкрито гадять проти України!!
У повній викладці у броні та у масках до жінки та дитини Шабуніна завалитися можуть, наприклад.
А так ми добре пам'ятаємо, хто наприкінці лютого 2022 спалив документи і серед перших чкурнув з Києва.
То есть, соблюдение закона - это "кривосуддя"
Война - это мир
Свобода - это рабство