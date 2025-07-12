Подозрение Шабунину - микс никчемности, избирательного кривосудия и преследований от ГБР, - "слуга народа" Радина

Подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину является политическим преследованием.

Об этом председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрение Виталию Шабунину - это очередной пример микса ничтожности, выборочного кривосудия и преследований от ГБР по принципу "друзьям - все, врагам - закон", - отметила нардеп.

"Рано или поздно мы это искореним. Политические преследования в Украине никогда не заканчивались удачно. Моя поддержка Виталию, его жене и детям", - добавила Радина.

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Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.