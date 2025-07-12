Подозрение Шабунину - микс никчемности, избирательного кривосудия и преследований от ГБР, - "слуга народа" Радина
Подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину является политическим преследованием.
Об этом председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Подозрение Виталию Шабунину - это очередной пример микса ничтожности, выборочного кривосудия и преследований от ГБР по принципу "друзьям - все, врагам - закон", - отметила нардеп.
"Рано или поздно мы это искореним. Политические преследования в Украине никогда не заканчивались удачно. Моя поддержка Виталию, его жене и детям", - добавила Радина.
Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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шо ж, всі так кинулися шабуню визволяти?
що ж, такого видатного, героїчного зробив заробітчанин на грантах для україни?
привів до влади зелених дегенератів мародерів?
запевняю вас, з шабунєю все буде о'кей!
мало того, деякі відбиті наглухо вкраїнчики оберуть його в депутати.
а, зараз, шабуня відмазав себе від окопа.
але ж, як технічно зе!шобла перевела увагу україни від своєї брехні та безкінечних пройобів.
молодці.
давайте далі обсмоктувати ікону правдорубства шабуню.....
хоча, ні!
сумувати треба.
бо, одного відбитого прихильника шабуні, я вже знайшов.
я ж, тебе так не ображав!
Зневага до тих, хто захищає цю мразоту
Схоже, що для Вас це така ж невідома *****,, як офшори. 😁
а, ось нова політсила, конкурентна пороху, вже майже створена.
всі, умовно розчаровані зе!біли побіжуть обирати притулу або шабуню.
пінчук з ахметовим вкладуться обов'язково.
Зачистка інформПростору від правди, про злочини призначенців зелеського, для виборчого процесу!!
Оманські з ОПУ, відкрито гадять проти України!!
У повній викладці у броні та у масках до жінки та дитини Шабуніна завалитися можуть, наприклад.
А так ми добре пам'ятаємо, хто наприкінці лютого 2022 спалив документи і серед перших чкурнув з Києва.
То есть, соблюдение закона - это "кривосуддя"
Война - это мир
Свобода - это рабство