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Новости Подозрение Шабунину
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Подозрение Шабунину - микс никчемности, избирательного кривосудия и преследований от ГБР, - "слуга народа" Радина

Виталий Шабунин

Подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину является политическим преследованием.

Об этом председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрение Виталию Шабунину - это очередной пример микса ничтожности, выборочного кривосудия и преследований от ГБР по принципу "друзьям - все, врагам - закон", - отметила нардеп.

"Рано или поздно мы это искореним. Политические преследования в Украине никогда не заканчивались удачно. Моя поддержка Виталию, его жене и детям", - добавила Радина.

Также читайте: "Такой мстительной не была даже команда Януковича", - Шабунина переводят в другую бригаду из-за критических сообщений

Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

Шабунин Виталий (543) Радина Анастасия (19) подозрение (529)


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Топ комментарии
+13
розкажіть будь даска.
шо ж, всі так кинулися шабуню визволяти?
що ж, такого видатного, героїчного зробив заробітчанин на грантах для україни?
привів до влади зелених дегенератів мародерів?
запевняю вас, з шабунєю все буде о'кей!
мало того, деякі відбиті наглухо вкраїнчики оберуть його в депутати.
а, зараз, шабуня відмазав себе від окопа.

але ж, як технічно зе!шобла перевела увагу україни від своєї брехні та безкінечних пройобів.
молодці.
давайте далі обсмоктувати ікону правдорубства шабуню.....
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12.07.2025 10:47 Ответить
+10
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12.07.2025 11:08 Ответить
+8
Шабунін - корупціонер. Така людина не має права боротися з корупцією.
Зневага до тих, хто захищає цю мразоту
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12.07.2025 10:51 Ответить
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Тю,хтось покладе партбілет на стіл скоро...
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12.07.2025 10:37 Ответить
Одна Безугла не встигає,помічницю їй дали.З партбілотом там все домовлено
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12.07.2025 10:43 Ответить
Рівень ЗЕкоманди.
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12.07.2025 10:47 Ответить
розкажіть будь даска.
шо ж, всі так кинулися шабуню визволяти?
що ж, такого видатного, героїчного зробив заробітчанин на грантах для україни?
привів до влади зелених дегенератів мародерів?
запевняю вас, з шабунєю все буде о'кей!
мало того, деякі відбиті наглухо вкраїнчики оберуть його в депутати.
а, зараз, шабуня відмазав себе від окопа.

але ж, як технічно зе!шобла перевела увагу україни від своєї брехні та безкінечних пройобів.
молодці.
давайте далі обсмоктувати ікону правдорубства шабуню.....
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12.07.2025 10:47 Ответить
розказую: тримав в напрязі корупціонерів і доповідав західним партнерам про рівень піздєца у владі.
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12.07.2025 10:52 Ответить
бугага
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12.07.2025 11:00 Ответить
де сміятися?
хоча, ні!
сумувати треба.
бо, одного відбитого прихильника шабуні, я вже знайшов.
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12.07.2025 11:01 Ответить
зараз їх сюди набіжить ціла купа, ще таке собі тьєре рве сраку за жабуню.
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12.07.2025 11:05 Ответить
Це сарказм чи анекдот?🤣🤣🤣🤣
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12.07.2025 11:15 Ответить
Західні партнери без шабуніна знали про ******* в Україні. Теж мені правдолюб
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12.07.2025 11:16 Ответить
Безугла, перелогінься.)
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12.07.2025 11:19 Ответить
Пити потрібно менше або добре закушуй
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12.07.2025 11:29 Ответить
сам ти, безугла!
я ж, тебе так не ображав!
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12.07.2025 11:29 Ответить
Це манера безуглої просто. Якби теж накидуючи на владу, замилювати очі, і виправдовувати злочини, коли влада пресує останніх людей, хто хоч якось намагається боротися з їх безпределом і диктатурою.
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12.07.2025 12:00 Ответить
Шабунін доречі, хоч якось боровся з брехнею і пройобами зеленої, а тепер хто буде боротися, ти? Підтримуйте далі зелених, що задавили всю опозицію в Україні і перетворюють на Росію. Порошенко пресують, Шабуніна пресують, Бутусова з Буткевичем пресують, опозиційні телеканали позакривав.. А іншою опозиції в нас немає вже. Всіх інших Єрмак підмяв під себе.
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12.07.2025 12:14 Ответить
Навіщо розповідати щось тому, хто не почує? Не варто метати бісер перед свиньми.
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12.07.2025 12:40 Ответить
Шабунін - корупціонер. Така людина не має права боротися з корупцією.
Зневага до тих, хто захищає цю мразоту
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12.07.2025 10:51 Ответить
Перднути в калюжу може кожен. Докази в студію, справедливий ви наш!
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12.07.2025 11:20 Ответить
а хто має право - прізвища можна
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12.07.2025 11:21 Ответить
Ну не коорупционер а грантоед и любитель работать по заказам и не любитель платить налоги.
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12.07.2025 12:02 Ответить
Просто цікаво, чк Ви розумієте термін "корупціонер".
Схоже, що для Вас це така ж невідома *****,, як офшори. 😁
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12.07.2025 12:24 Ответить
Це тобі Єрмак сказав чи Татаров?
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12.07.2025 12:41 Ответить
Все идиоты,кто думает,что работая только языком можно искоренить квартальную коррупцию поймут свою ошибку уже глядя на все происходящее с небес.
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12.07.2025 10:52 Ответить
Порох йому не подобався, але зараз зелена свобода слова и зелена демократія стануть для Шабуніна до вподоби.
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12.07.2025 10:57 Ответить
це чергове шойло від 95 квартала, нічим поганим для щабуні не закінчиться.
а, ось нова політсила, конкурентна пороху, вже майже створена.
всі, умовно розчаровані зе!біли побіжуть обирати притулу або шабуню.
пінчук з ахметовим вкладуться обов'язково.
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12.07.2025 11:07 Ответить
Твій Порох породив Зеленського, бо настільки замахав усіх своєю брехнею, що воліли проголосувати хоч за клована, аби тільки не за цього жлоба.
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12.07.2025 12:44 Ответить
"Переслідування ДБР...". Та не сміши,Настя. Для всіх очевидно чиї це переслідування.
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12.07.2025 11:04 Ответить
якщо підозра обґрунтована і викладені в ній факти мали місце, то це не звільняє т.з. "антикорупціонера" від відповідальності і не означає, що він може щось порушувати. Але є адвокати, є обвинувачення, є суд нехай доводять його вину.
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12.07.2025 11:04 Ответить
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12.07.2025 11:08 Ответить
Чергова портновщина від привладних зеленського, з 2019 року!!
Зачистка інформПростору від правди, про злочини призначенців зелеського, для виборчого процесу!!
Оманські з ОПУ, відкрито гадять проти України!!
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12.07.2025 11:11 Ответить
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. М'ясні штурми та загранотряди на фронті і фізичне знищення своїх опонентів може стати реальністю в Україні.
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12.07.2025 11:16 Ответить
Закон один для всіх, тм більше для реформаторів які за гранти вижрали в Україні, як головці сиру безліч ходів для процвітання корупції, вседозволеності і революційного швондеризму - більшовизм у справі знищення державного управління всієї країни.
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12.07.2025 11:20 Ответить
Гранти - це гроші які виділяє Євросоюз та інші організації на створення демократії та антикорупційних органів. Це не українські гроші з бюджету які розкрадає Зеленський та його слуги. Тому Зеленський проти журналістів які висвітлюють його корупцію та корупцію в його оточенні.
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12.07.2025 11:51 Ответить
Риба гниє з голови.ЗЕбіл патологічно,маніакально ненавидить не тільки Пороха але і критику.Пригадайте його дебільну багатогодинну прес-конференцію і його реакцію на питання журналістів Ткача,Бутусова.Коли головред Цензора сказав,що хотілось встати і заїхати в рило Зеленському за його брехню.В ланцюгу ЗЕбільних першу скрипку грає Єрмак.Якщо цей ланцюг прибрати Зеленський-голий король,втім віиі так "голий".
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12.07.2025 12:28 Ответить
А чому срана ментовська дбр лізе до ЗСУ. Де військова поліція?!? Невже ті паліцаї з дбр ще і на ноль ходять для розслідувань?
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12.07.2025 12:32 Ответить
Коли безпечно, ходять.
У повній викладці у броні та у масках до жінки та дитини Шабуніна завалитися можуть, наприклад.

А так ми добре пам'ятаємо, хто наприкінці лютого 2022 спалив документи і серед перших чкурнув з Києва.
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12.07.2025 12:48 Ответить
ДБР? Воно тільки виконує накази. І більше нічого...
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12.07.2025 12:45 Ответить
> вибіркового кривосуддя та переслідувань від ДБР за принципом "друзям - усе, ворогам - закон"
То есть, соблюдение закона - это "кривосуддя"
Война - это мир
Свобода - это рабство
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12.07.2025 13:09 Ответить
 
 