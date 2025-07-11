Порошенко про обшуки у Шабуніна: Це наступ на антикорупційні структури тих, хто наживається на війні

Петро Порошенко вважає обшуки у голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна частиною наступу на антикорупційні структури тих, хто наживається на війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Можна по-різному ставитися до діяльності Віталія Шабуніна, але за будь-яких обставин у нас відбувався діалог. Я вдячний йому за допомогу в створенні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні за часів моєї каденції", – зазначив політик.

"Але обшуки у Віталія я розцінюю значно ширше. Як прояв тотального наступу влади та найнятої нею портновської судово-правоохоронної мафії на антикорупційні органи з метою прикрити тих, хто заробляє на війні. Це частина одного великого процесу. Як і зрив призначення нового очільника БЕБ, і феєричний законопроект слуг про амністію усім, хто здійснив злочини на оборонних закупівлях… Але це, на жаль, і частина процесу побудови в Україні авторитарного режиму, що є загрозою нашому європейському вибору", – застерігає Порошенко.

"Це виклик, який потребує наших спільних зусиль разом з громадянським суспільством та закордонними партнерами", – вважає лідер "ЄС".

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Фракція "Європейська Солідарність" також вимагає перезавантаження ДБР, яке перетворилось на репресивний орган влади. Про це йдеться у заяві фракції:

"Європейська Солідарність" вимагає негайного перезавантаження ДБР, яке з правоохоронного органу перетворилося на Державне Бюро Розправ з опозицією, критиками влади, бізнесом і неугодними Банковій.

ДБР, яке має 100% бронь від мобілізації, в повному складі зникло з Києва в страшні дні лютого 2022 року, емігрувавши на Закарпаття і Львівщину. Після деокупації Києва ДБРівці повернулися в столицю і заступили до улюбленої справи – зачистка нелояльних до ОП.

Вручення підозри і обшуки в будинку громадського активіста, військовослужбовця ЗСУ Віталія Шабуніна – ще одна ганебна справа з череди інших, мета яких виключно одна: закрити всім рота, залякати, примусити мовчати про корупцію і зловживання влади, авторитарні тенденції і відкат від реформ.

З 2018 року "ЄС" неодноразово звертала увагу суспільства і неурядових організацій на брудну роль ДБР в політично вмотивованих справах, тиск на опозицію і її лідера, журналістів, активістів. Саме ДБР за пасквілями Портнова – Деркача порушила більше 100 кримінальних справ проти лідера опозиції Петро Порошенко, саме слідчі ДБР влаштовують позасудові обшуки в родин опозиції, кошмарили сімʼю Ніна Южаніна. Тепер прийшли і до громадських активістів. Це ДБР тримає в заручниках бойових командирів і простих співробітників УДО, вимагаючи від них фальшивих показів у сфабрикованих справах.

Ми вимагаємо відставки керівника ДБР, звіту перед парламентом, прийняття законопроєкту про заборону позасудових обшуків ( відповідний проєкт зареєструвала наша фракція).

Очевидно, що за свавіллям ДБР стоїть Офіс Президента. Кожна нова подібна справа віддаляє Україну від перемоги, від членства в ЄС і НАТО, бо підриває довіру до влади і руйнує єдність, яка так потрібна країні.

"ЄС" висловлює солідарність і підтримку В. Шабуніну і його родині, бо за сфабрикованою справою стоїть виключно одне – помста за критику влади. Ми не завжди погоджувалися з позицією Віталія, він багато і часто безпідставно критикував і нашу команду, але те, що зараз дозволяє собі ДБР – це політична розправа над критиками влади".

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