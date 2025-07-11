Порошенко про обшуки у Шабуніна: Це наступ на антикорупційні структури тих, хто наживається на війні
Петро Порошенко вважає обшуки у голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна частиною наступу на антикорупційні структури тих, хто наживається на війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Можна по-різному ставитися до діяльності Віталія Шабуніна, але за будь-яких обставин у нас відбувався діалог. Я вдячний йому за допомогу в створенні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні за часів моєї каденції", – зазначив політик.
"Але обшуки у Віталія я розцінюю значно ширше. Як прояв тотального наступу влади та найнятої нею портновської судово-правоохоронної мафії на антикорупційні органи з метою прикрити тих, хто заробляє на війні. Це частина одного великого процесу. Як і зрив призначення нового очільника БЕБ, і феєричний законопроект слуг про амністію усім, хто здійснив злочини на оборонних закупівлях… Але це, на жаль, і частина процесу побудови в Україні авторитарного режиму, що є загрозою нашому європейському вибору", – застерігає Порошенко.
"Це виклик, який потребує наших спільних зусиль разом з громадянським суспільством та закордонними партнерами", – вважає лідер "ЄС".
Фракція "Європейська Солідарність" також вимагає перезавантаження ДБР, яке перетворилось на репресивний орган влади. Про це йдеться у заяві фракції:
"Європейська Солідарність" вимагає негайного перезавантаження ДБР, яке з правоохоронного органу перетворилося на Державне Бюро Розправ з опозицією, критиками влади, бізнесом і неугодними Банковій.
ДБР, яке має 100% бронь від мобілізації, в повному складі зникло з Києва в страшні дні лютого 2022 року, емігрувавши на Закарпаття і Львівщину. Після деокупації Києва ДБРівці повернулися в столицю і заступили до улюбленої справи – зачистка нелояльних до ОП.
Вручення підозри і обшуки в будинку громадського активіста, військовослужбовця ЗСУ Віталія Шабуніна – ще одна ганебна справа з череди інших, мета яких виключно одна: закрити всім рота, залякати, примусити мовчати про корупцію і зловживання влади, авторитарні тенденції і відкат від реформ.
З 2018 року "ЄС" неодноразово звертала увагу суспільства і неурядових організацій на брудну роль ДБР в політично вмотивованих справах, тиск на опозицію і її лідера, журналістів, активістів. Саме ДБР за пасквілями Портнова – Деркача порушила більше 100 кримінальних справ проти лідера опозиції Петро Порошенко, саме слідчі ДБР влаштовують позасудові обшуки в родин опозиції, кошмарили сімʼю Ніна Южаніна. Тепер прийшли і до громадських активістів. Це ДБР тримає в заручниках бойових командирів і простих співробітників УДО, вимагаючи від них фальшивих показів у сфабрикованих справах.
Ми вимагаємо відставки керівника ДБР, звіту перед парламентом, прийняття законопроєкту про заборону позасудових обшуків ( відповідний проєкт зареєструвала наша фракція).
Очевидно, що за свавіллям ДБР стоїть Офіс Президента. Кожна нова подібна справа віддаляє Україну від перемоги, від членства в ЄС і НАТО, бо підриває довіру до влади і руйнує єдність, яка так потрібна країні.
"ЄС" висловлює солідарність і підтримку В. Шабуніну і його родині, бо за сфабрикованою справою стоїть виключно одне – помста за критику влади. Ми не завжди погоджувалися з позицією Віталія, він багато і часто безпідставно критикував і нашу команду, але те, що зараз дозволяє собі ДБР – це політична розправа над критиками влади".
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які результати його діяльності?
Не пам'ятаю чи є хоч одна заява цього антикорупціонера у правоохоронні органи щодо порушення владою законів. А от ********* - це скільки завгодно.
А коли під грант, та й ще з Держдепу, сам щось нариєш, і відосик з текстом забацаєш - о, це вже пачка купюр, і не гривень...
Наскільки я знаю - числився у Кличка на Київ-24
Але не в Бутусова.
Всі журналісти в Бутусова відмічаються окремими статтями в розділі "Резонанс". Буткевича там нема, і не було. Шкода, що в Бутусова не наведено списку редакції...
А те що блоги... Так блоги його і Марини - не спеціально для цензора. Вони - десь по іншим соцмережам, і місцеві редактори їх тут тегають.
Хоча: є декілька авторів блогів, які пишуть спецом дл розділу "Блоги" цензора. Деякі цікаво писали, але нажаль,пішли: Кочетков, Клочко, вже тавно нема тут їх текстів.
тому не пишіть нісенітниці
Але знаю, що в Буткевича є свій ютуб.
Можливо, Цензор ютуб Буткевича ставить також по договору?
Ну, не знаю.
Ще раз: в Бутусова нема списку редколегії.
І т ому будуть суперечки.
Звичайно, те, що їхні теки появляються тут в розділі "блоги" - то це з їхнього дозволу, скоріш за все, письмового" Тому і фраза "активно висвітлює ключові події в Україні та світі на платформі "Цензор.НЕТ"" - иоже бути. Але оригінал, зазвичай з інших соцмереж, скоріш за все, з FB
Буткевич є блогером (автором колонок), але не входить до складу редакційної команди (редколегії чи штатної редакції) - це чітко зазначають на сайті.
Дякую, Ви знайшли підтвердження того, про що я на 99% здогадувався.
але, я бачив як розмовляв бутусов на марафоні.
саме, тоді я відкрив для себе бутусова. потім бачив його на фронті, поки безугла не заборонила.
про буткевича, мало шо знаю, і не горю жєланієм багато знати.
пішов воювати і добре.
піздіти не треба, що квіточка зростала не для цього.
кожного дня людолови привозять посполитих на дврз.
щось ще, чи тема закрита?
Тупо висери ображенки.
ти любиш буткевича, я ні.
ми у різних світах.
Респект!
Але Порошенко реальний політик з ДУЖЕ великим бекграундом і досвітом, він знає ЩО і ЯК треба робити в політиці. Тому він зараз так і вчиняє, бо він за Україну, а не за якогось мудака на грантах.
Це ще одна ганебна справа, що стає поряд із вилученням клістронів у бойових розрахунків на позиціях ППО ЗСУ напередодні рашистської навали. Бо із цією навалою триває інша - корумпційної мафії при владі.
шабуня святой, що повстав проти темряви!
Але тут йдеться про нецільове і непропорційне задіяння правоохоронного органу у політичних розбірках під час війни зі смертельним ворогом.
не до вас особисто, до всіх.
звідки ви всі взялися? з андромеди час назад телепортувалися?
тридцять років україна як гімно в ополонці.
мєнти потрібні будь якій владі! і будь яка влада юзає мєнтів на свій розсуд.
посполиті, мають єдину можливість, радіти справедливості!! бо несправедливість, кожного дня, кожної години, на кожному кроці.
шабуня усцикався від щастя бути при зелених дегенератах мародерах? добро пожаловать!
буткевич гавнюкал на всіх захищаючи тцк? добро пожаловать!
Про те, що дійде саме до цього, розумні люди казали ще у 2019. Хібащо ЗЄ придумав кидати незгодних не до буцигарні, а на убой на фронт.
І це вдвічі ганебно, що влада використовує мобілізацію, як покарання зводячи на нуль будь-яку мотивацію. "Потрапив у ЗСУ - невдаха або ворог влади".
Переслідування журналістів- утиски свободи слова.
А тепер здогадаймося з одного разу, чому українцям не світить ЄС та НАТО?
Джерело: https://censor.net/ua/n3562738
Не у чернишових і стефанішиної, обшуками займаються привладні вертухаї на посадах, а серед тих Українців, які викривають кримінальні оборудки, привладних посадовців від зеленського!