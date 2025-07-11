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Новини Обшуки у Шабуніна
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Порошенко про обшуки у Шабуніна: Це наступ на антикорупційні структури тих, хто наживається на війні

дбр

Петро Порошенко вважає обшуки у голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна частиною наступу на антикорупційні структури тих, хто наживається на війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Можна по-різному ставитися до діяльності Віталія Шабуніна, але за будь-яких обставин у нас відбувався діалог. Я вдячний йому за допомогу в створенні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні за часів моєї каденції", – зазначив політик.

"Але обшуки у Віталія я розцінюю значно ширше. Як прояв тотального наступу влади та найнятої нею портновської судово-правоохоронної мафії на антикорупційні органи з метою прикрити тих, хто заробляє на війні. Це частина одного великого процесу. Як і зрив призначення нового очільника БЕБ, і феєричний законопроект слуг про амністію усім, хто здійснив злочини на оборонних закупівлях… Але це, на жаль, і частина процесу побудови в Україні авторитарного режиму, що є загрозою нашому європейському вибору", – застерігає Порошенко.

"Це виклик, який потребує наших спільних зусиль разом з громадянським суспільством та закордонними партнерами", – вважає лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає від влади призначити законно обраного на конкурсі голову БЕБ, - Порошенко

Фракція "Європейська Солідарність" також вимагає перезавантаження ДБР, яке перетворилось на репресивний орган влади. Про це йдеться у заяві фракції:

"Європейська Солідарність" вимагає негайного перезавантаження ДБР, яке з правоохоронного органу перетворилося на Державне Бюро Розправ з опозицією, критиками влади, бізнесом і неугодними Банковій.

ДБР, яке має 100% бронь від мобілізації, в повному складі зникло з Києва в страшні дні лютого 2022 року, емігрувавши на Закарпаття і Львівщину. Після деокупації Києва ДБРівці повернулися в столицю і заступили до улюбленої справи – зачистка нелояльних до ОП.

Вручення підозри і обшуки в будинку громадського активіста, військовослужбовця ЗСУ Віталія Шабуніна – ще одна ганебна справа з череди інших, мета яких виключно одна: закрити всім рота, залякати, примусити мовчати про корупцію і зловживання влади, авторитарні тенденції і відкат від реформ.

З 2018 року "ЄС" неодноразово звертала увагу суспільства і неурядових організацій на брудну роль ДБР в політично вмотивованих справах, тиск на опозицію і її лідера, журналістів, активістів. Саме ДБР за пасквілями Портнова – Деркача порушила більше 100 кримінальних справ проти лідера опозиції Петро Порошенко, саме слідчі ДБР влаштовують позасудові обшуки в родин опозиції, кошмарили сімʼю Ніна Южаніна. Тепер прийшли і до громадських активістів. Це ДБР тримає в заручниках бойових командирів і простих співробітників УДО, вимагаючи від них фальшивих показів у сфабрикованих справах.

Ми вимагаємо відставки керівника ДБР, звіту перед парламентом, прийняття законопроєкту про заборону позасудових обшуків ( відповідний проєкт зареєструвала наша фракція).

Очевидно, що за свавіллям ДБР стоїть Офіс Президента. Кожна нова подібна справа віддаляє Україну від перемоги, від членства в ЄС і НАТО, бо підриває довіру до влади і руйнує єдність, яка так потрібна країні.

"ЄС" висловлює солідарність і підтримку В. Шабуніну і його родині, бо за сфабрикованою справою стоїть виключно одне – помста за критику влади. Ми не завжди погоджувалися з позицією Віталія, він багато і часто безпідставно критикував і нашу команду, але те, що зараз дозволяє собі ДБР – це політична розправа над критиками влади".

Також читайте: Критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство

Автор: 

Порошенко Петро (15210) Шабунін Віталій (541) ДБР (3612) Європейська Солідарність (1096)


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Топ коментарі
+10
Рюзкє, що тобі треба на українському форумі? Тут воткі нєт...
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11.07.2025 21:12 Відповісти
+8
Шабунін не ангел, але щось знайшов. Товсте...
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11.07.2025 20:49 Відповісти
+7
Заважає красти Зе-банді.
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11.07.2025 20:54 Відповісти
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Шабунін не ангел, але щось знайшов. Товсте...
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11.07.2025 20:49 Відповісти
На Юзика намекаешь?
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11.07.2025 20:51 Відповісти
1.Кабмін досі не надав жодного документа щодо конкурсу на посаду директора БЕБ, - Цивінський

Олександр Цивінський досі не отримав жодних відповідей, рішень чи матеріалів щодо відхилення його кандидатури на посаду директора БЕБ.

2 У Раді Європи стурбовані санкціями української влади проти Порошенка

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті наголосив, що воєнний стан не може бути виправданням для згортання демократії, переслідування політичних опонентів і запровадження проти них позасудових санкцій, а також тиску на медіа.
3Повідомлено про заочну підозру Сергію Курченку та іншим російським ділкам, які "привласнили" українські підприємства на ТОТ, - СБУ- це родич по дружині Сергія ПРитули?
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11.07.2025 21:43 Відповісти
4. Буткевича на фронт . Це вже ПРиготуватися Бутусову з фронту до буцегарні?
5 Вбитий високого рівня спец патріот Полковник СБУ - МАРОДЕРНЯ ВІДВЕРТО ЗАЯВИЛА В ЗАГРОЗУ - мацква до цього не причетна. ( тобто ТАТАРОВ?)
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11.07.2025 21:47 Відповісти
С Шабунина антикоррупционер как из Промокашки скрипач Петя, ты хоть не пались так..
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11.07.2025 20:49 Відповісти
Рюзкє, що тобі треба на українському форумі? Тут воткі нєт...
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11.07.2025 21:12 Відповісти
Та то шо у тебя нет водки то таке хуже шо у тебя мозгов нет..
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11.07.2025 21:17 Відповісти
Воно тупе і не зрозуміє. Його треба просто в бан - там їхнє гніздо.
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11.07.2025 21:59 Відповісти
Ага, как с игруна хером на рояле президент
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11.07.2025 21:14 Відповісти
Ніхто не зрівняється з Серый Вовк в боротьбі з корупцією!!!
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11.07.2025 21:26 Відповісти
Всі Зеботи тільки на руzzком.
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11.07.2025 22:16 Відповісти
і нехай зелені соплі шось векнуть. Позитивні - фас!
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11.07.2025 20:53 Відповісти
Прямо над тобою такий.
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11.07.2025 21:03 Відповісти
Заважає красти Зе-банді.
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11.07.2025 20:54 Відповісти
і, як назаважав?
які результати його діяльності?
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11.07.2025 20:56 Відповісти
Ну як... Просто лайномет.

Не пам'ятаю чи є хоч одна заява цього антикорупціонера у правоохоронні органи щодо порушення владою законів. А от ********* - це скільки завгодно.
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11.07.2025 20:58 Відповісти
ну так заробляти потрібно. Заява - і що? Як мінімум розслідування офіційних держорганів. Як правило - з висновком "частково підтіерджено, на виних накладено стягнення".

А коли під грант, та й ще з Держдепу, сам щось нариєш, і відосик з текстом забацаєш - о, це вже пачка купюр, і не гривень...
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11.07.2025 21:08 Відповісти
Шо є, те і є...Крім пустодзвонства, ніхера...хай чмокає
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11.07.2025 21:09 Відповісти
Гранты..
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11.07.2025 20:59 Відповісти
Юрій Бутусов, Віталій Шабунін, Богдан Буткевич. Кого наступного корупційно-мародерсько-диверсійний підрозділ фсб руками татарівських тонтон-макутів відтягне від мікрофону та ефіру щоби не заважали вигризати воюючу державу зсередини?
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11.07.2025 20:57 Відповісти
не порівнюй бутусова, з буткевичем і тим більше з шабунею?
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11.07.2025 21:00 Відповісти
Ти ж в курсі, що Буткевич журналіст ЦензорНет, а Бутусов його Головний редактор?
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11.07.2025 21:07 Відповісти
з якого це дива Буткевич - журналіст на Цензорі?
Наскільки я знаю - числився у Кличка на Київ-24
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11.07.2025 21:09 Відповісти
І що? Одна з площадок де він був ведучим.
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11.07.2025 21:12 Відповісти
Буткевич у Кличка - може і так.
Але не в Бутусова.
Всі журналісти в Бутусова відмічаються окремими статтями в розділі "Резонанс". Буткевича там нема, і не було. Шкода, що в Бутусова не наведено списку редакції...
А те що блоги... Так блоги його і Марини - не спеціально для цензора. Вони - десь по іншим соцмережам, і місцеві редактори їх тут тегають.
Хоча: є декілька авторів блогів, які пишуть спецом дл розділу "Блоги" цензора. Деякі цікаво писали, але нажаль,пішли: Кочетков, Клочко, вже тавно нема тут їх текстів.
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11.07.2025 21:22 Відповісти
Буткевич вів ютуб канал "цензор.нет".
тому не пишіть нісенітниці
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11.07.2025 21:25 Відповісти
О! в ютуб я не ходок! Тут спорити не буду.
Але знаю, що в Буткевича є свій ютуб.
Можливо, Цензор ютуб Буткевича ставить також по договору?
Ну, не знаю.
Ще раз: в Бутусова нема списку редколегії.
І т ому будуть суперечки.
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11.07.2025 21:28 Відповісти
Богдан Буткевич, відомий журналіст та аналітик, активно висвітлює ключові події в Україні та світі на платформі "Цензор.НЕТ". В останні новини входить його аналіз почергової мобілізації в Росії, приватизацію заводів, конфіскованих у росіян, та культурні події, як благодійні концерти. Журналіст не втрачає нагоди гостро критикувати дії агресора і звертає увагу на реакції світової спільноти на події в Україні, наголошує на важливості інформаційної війни в ******** конфліктах. Буткевич є автором різноманітних репортажів і інтерв'ю, що розкривають нюанси української і міжнародної політики. Слідкуйте за оновленнями на тему Богдана Буткевича на Цензор.НЕТ, де він продовжує відстежувати і аналізувати головні новини року.
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11.07.2025 21:14 Відповісти
вище пояснив.
Звичайно, те, що їхні теки появляються тут в розділі "блоги" - то це з їхнього дозволу, скоріш за все, письмового" Тому і фраза "активно висвітлює ключові події в Україні та світі на платформі "Цензор.НЕТ"" - иоже бути. Але оригінал, зазвичай з інших соцмереж, скоріш за все, з FB
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11.07.2025 21:25 Відповісти
Ну я його більш-менш дивися. І він неодноразово казав, що Бутусов його шеф у редакції Цензор.
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11.07.2025 21:27 Відповісти
чат GPT

Буткевич є блогером (автором колонок), але не входить до складу редакційної команди (редколегії чи штатної редакції) - це чітко зазначають на сайті.
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11.07.2025 21:53 Відповісти
Ну, от, я і про це.
Дякую, Ви знайшли підтвердження того, про що я на 99% здогадувався.
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11.07.2025 21:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GfMIztdKIVU ОПЕРАЦІЯ "ТЦК". Для чого РФ цілеспрямовано б'є по будівлях ТЦК? || Цензор.НЕТ
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11.07.2025 21:17 Відповісти
Редакція Цензор.НЕТ може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі "Блоги" несуть автори текстів.
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11.07.2025 21:10 Відповісти
Він не просто блогер, а саме журналіст Цензор. Нет.
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11.07.2025 21:11 Відповісти
насправді мені абсолютно похер.
але, я бачив як розмовляв бутусов на марафоні.
саме, тоді я відкрив для себе бутусова. потім бачив його на фронті, поки безугла не заборонила.
про буткевича, мало шо знаю, і не горю жєланієм багато знати.
пішов воювати і добре.
піздіти не треба, що квіточка зростала не для цього.
кожного дня людолови привозять посполитих на дврз.
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11.07.2025 21:16 Відповісти
"Нє чітал, но осуждаю".
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11.07.2025 21:17 Відповісти
нехай, так.
щось ще, чи тема закрита?
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11.07.2025 21:19 Відповісти
Та ні. Просто це підтверджує нульову цінність всього, що було тобою написано вище.
Тупо висери ображенки.
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11.07.2025 21:23 Відповісти
я ж сказав, шо нехай так.
ти любиш буткевича, я ні.
ми у різних світах.
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11.07.2025 21:26 Відповісти
бутусов теж з тієї плеяди- аби не Порошенко
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11.07.2025 22:14 Відповісти
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11.07.2025 21:00 Відповісти
Свого часу він рятував ЗЕ.Саме він підтримав не на часі.Допоміг врятувати-отримав подяку
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11.07.2025 21:07 Відповісти
Дякую,Петр Алексеевич!
Респект!
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11.07.2025 21:04 Відповісти
Це політичний діяч і знає, як треба себе поводити. Але я пригадую тааку ж(майже) ситуйовину з отим стернухою, коли його притягували за вбивство. Тоді Порошенко теж заступився і шо потім зробила ця одеська сявка? Правлильно - почав поливати брудом Порошенко. А що зараз витворяє ця гнида стернуха? Правильно - вилизує ЗЕ і заробляє на донатах.
Але Порошенко реальний політик з ДУЖЕ великим бекграундом і досвітом, він знає ЩО і ЯК треба робити в політиці. Тому він зараз так і вчиняє, бо він за Україну, а не за якогось мудака на грантах.
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11.07.2025 22:09 Відповісти
Це щоби зафіксувати факт правопопушень, начебто допущених Шабуніним, які йому тепер вміняє ДБР, потрібно було відкрити НСРД, здійснювати цілодобове стеження трьома бригадами оперативників впродовж як мінімум пів року, спалити тонни бензину, виплатити мільйони зарплат задіяного у цьому фарсі апарату правоохоронного органу, замість того, щоби слідкувати за справжніми копупціонерами і розкрадачами бюджету при владі.
Це ще одна ганебна справа, що стає поряд із вилученням клістронів у бойових розрахунків на позиціях ППО ЗСУ напередодні рашистської навали. Бо із цією навалою триває інша - корумпційної мафії при владі.
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11.07.2025 21:05 Відповісти
дада!
шабуня святой, що повстав проти темряви!
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11.07.2025 21:11 Відповісти
Ваш скепсис справедливий. І має під собою підстави.
Але тут йдеться про нецільове і непропорційне задіяння правоохоронного органу у політичних розбірках під час війни зі смертельним ворогом.
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11.07.2025 21:33 Відповісти
ну, їй богу!
не до вас особисто, до всіх.
звідки ви всі взялися? з андромеди час назад телепортувалися?
тридцять років україна як гімно в ополонці.
мєнти потрібні будь якій владі! і будь яка влада юзає мєнтів на свій розсуд.
посполиті, мають єдину можливість, радіти справедливості!! бо несправедливість, кожного дня, кожної години, на кожному кроці.
шабуня усцикався від щастя бути при зелених дегенератах мародерах? добро пожаловать!
буткевич гавнюкал на всіх захищаючи тцк? добро пожаловать!
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11.07.2025 21:46 Відповісти
тіпа пеця не наживається на війні
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11.07.2025 21:11 Відповісти
Факти приведете?
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11.07.2025 21:35 Відповісти
Петро Олексійович Вальцман?
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11.07.2025 21:40 Відповісти
Тю, мудило - цю методичку вже давно змінили! Чи тебе при прийомі на роботу не просвітили?
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11.07.2025 22:11 Відповісти
Та на війні наживаються сотні і сотні тисяч - виборів немає ні загальнодержавних, ні місцевих, сотні тисяч чиновників залишаються на своїх посадах починаючи від Зеленського і закінчуючи старостами сіл. Фінансування МВС виросло в 4 рази від початку повномасштабної війни, а штат залишився приблизно той самий. Сотні тисяч тилових, штабних та інших примазаних служать в ЗСУ фактично ходячи як на звичайну роботу і получають десятки тисяч гривень. ТЦК просто купаються в доларах, прикордонники теж. Одним словом думаю біля 1 мільйона чоловік получають пряму вигоду від війни
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11.07.2025 21:12 Відповісти
Давайте чесно.

Про те, що дійде саме до цього, розумні люди казали ще у 2019. Хібащо ЗЄ придумав кидати незгодних не до буцигарні, а на убой на фронт.

І це вдвічі ганебно, що влада використовує мобілізацію, як покарання зводячи на нуль будь-яку мотивацію. "Потрапив у ЗСУ - невдаха або ворог влади".
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11.07.2025 21:22 Відповісти
Перепощу анекдот у Вовнянко, на одному опорніку зустрілися Шабунін, Бігус і Буткевич, а сержант їх запитує, ну що воїни, побороли Баригу?
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11.07.2025 21:24 Відповісти
Краще класика не скажеш: "Щури попереду, позаду - таргани і **********. І вся ця ********* нєчисть з усіх боків повзе на Україну. Тримайся, друже, я передбачаю, що таргани всіх ********** поїдять, а пацюки закусять тарганами, і самі здохнуть. Це - закон природи. Ще Дарвін бородатий нас учив, що всі потвори врешті-решт зникають. Натомість все красиве і розумне, як ми з тобою, залишається. То ж нах%й песимізм!"
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11.07.2025 21:32 Відповісти
Санкції проти Порошенка- порушення прав людини.
Переслідування журналістів- утиски свободи слова.

А тепер здогадаймося з одного разу, чому українцям не світить ЄС та НАТО?
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11.07.2025 21:34 Відповісти
потому, что все президенты- свинярчуки
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11.07.2025 21:38 Відповісти
Деяким презЕдентам до Гладковських, як до неба рачки.
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11.07.2025 21:47 Відповісти
честнейший президент свинярчуков
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11.07.2025 21:37 Відповісти
У Раді Європи стурбовані санкціями української влади проти Порошенка
Джерело: https://censor.net/ua/n3562738
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11.07.2025 21:48 Відповісти
Єрмак з Татаровим рулять .Роль завхоза колись буде розкрита.ЗЕля під контролем смотрящего.Куди він не їздив,де не був рядом "віце-президент.Всі спецслужби які працюють не на Україну,а на трійцю Єрмак-ЗЕленський -Татаров будуть розігнанні .
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11.07.2025 21:46 Відповісти
Зеленський, з Оманськими єрмака і татарова в опу, пішли шляхом ригоАНАЛІВ, у 2014 році, переслідуючи та арештовуючи, Майданівців!!
Не у чернишових і стефанішиної, обшуками займаються привладні вертухаї на посадах, а серед тих Українців, які викривають кримінальні оборудки, привладних посадовців від зеленського!
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11.07.2025 21:52 Відповісти
 
 