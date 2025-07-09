"ЄС" вимагає від влади призначити законно обраного на конкурсі голову БЕБ, - Порошенко

Петро Порошенко заявив, що уряд має призначити головою БЕБ Олександра Цивінського – переможця конкурсу відповідно до чинного законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик наголосив, що зірване призначення руйнує довіру західних партнерів та шкодить інвестиційним перспективам України.

"Кабінет Міністрів, порушивши закон, порушивши наші міжнародні зобов’язання і як держави, і як уряду, який це обіцяв міжнародним партнерам, не виконав чітку вимогу законодавства і відмовився призначати керівником БЕБ переможця відкритого і прозорого конкурсу за участю іноземних експертів, який переміг – детектива НАБУ Олександра Цивінського. Причина лише одна: замість незалежного органу, який зможе розслідувати злочини в сфері економіки, намагаються створити черговий ручний каральний орган для розправи з країною, з демократією, з опозицією, з бізнесом. Для нас це абсолютно неприйнятно. І особливий цинізм цього, що це вони роблять прямо напередодні Ukraine Recovery Conference, конференції з відновлення України, яка у ці дні стартує в Римі", – заявив Порошенко.

"Ми офіційно вимагаємо від уряду негайно скликати засідання і затвердити кандидатуру Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки. Хоча як опозиційна фракція ми це робимо дуже нечасто, ми висловлюємо йому повну довіру, повну підтримку, доєднуємося до позицій підтримки, які висловлені нашими партнерами, і вимагаємо зупинити порушення закону. Якщо пан Олександр Цивінський прийме рішення в суді оскаржувати відмову в призначенні, яку з порушенням закону прийняв український уряд, ми готові надати йому повну підтримку – юридичну, політичну, інформаційну, міжнародну", – сказав лідер "ЄС".

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Він також зазначив, що представники фракції зареєструють проєкт постанови Верховної Ради України з вимогою негайно затвердити на засіданні уряду Олександра Цивінського керівником БЕБ.

"Ми офіційно звертаємося до правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи, реєстрації в ЄРДР для того, щоб встановити, хто саме здійснив самоуправство, дозволив собі, всупереч закону, не призначати Олександра Цивінського, і притягти їх до кримінальної відповідальності. Дії Кабінету Міністрів, які, я маю підстави це стверджувати, натхненні Офісом Президента, мають отримати ретельну і справедливу міжнародну оцінку наших партнерів. На жаль, це завдасть дуже серйозної шкоди Україні і нашій співпраці з партнерами, тому що перше, до чого це призводить, це підриває довіру не просто до української влади, а довіру до Української держави", – зауважив Порошенко.