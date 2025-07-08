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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Цивінський: Для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відхилення моєї кандидатури на посаду голови БЕБ

Олекснадр Цивінський

Олександр Цивінський прокоментував рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Цивінського.

"Боротьба триває. Як стало відомо з деяких Telegram-каналів, 07 липня 2025 року Кабінет Міністрів України відхилив мою кандидатуру на посаду керівника Бюро економічної безпеки. Відхилення відбулось нібито з безпекових питань на підставі матеріалів, наданих Службою безпеки України. Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини та проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення ( з урахуванням того що я маю допуск до держтаємниці).", - наголосив він.

Він зазначив, що його позиція щодо цієї ситуації наступна:\

Читайте: Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля із закликом переглянути рішення про призначення голови БЕБ

  1. Рішення КМУ (згадане у Telegram) не відповідає закону. Очікую публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами.
  2. Звернувся до КМУ, конкурсної комісії та СБУ з метою отримання усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки. Після отримання відповідних даних детально прокомунікую.

"Головне – мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган лише посилився. Окрема подяка всім за підтримку", - резюмував Цивінський.

Також читайте: Несплата податків на 344 мільйони: БЕБ повідомило про підозру колишнім топменеджерам пов’язаної з олігархом авіакомпанії

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Автор: 

Бюро економічної безпеки (675) Цивінський Олександр (1)


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Топ коментарі
+3
Небезпека для розкрадання Зе-шоблом України.
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08.07.2025 21:55 Відповісти
+1
хіхіхіхі.....
безугла! твій вихід!
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08.07.2025 21:53 Відповісти
+1
Можливо те що батько проживає в рф? Хоча для "зе-манди", це було би ключовим аргументом для призначення...
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08.07.2025 21:56 Відповісти
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хіхіхіхі.....
безугла! твій вихід!
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08.07.2025 21:53 Відповісти
Небезпека для розкрадання Зе-шоблом України.
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08.07.2025 21:55 Відповісти
Таварісчь! Прєкратітє аньтісімітізь! На вас чекає новий Закон про антисемітизм і тюрма!!!
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08.07.2025 22:12 Відповісти
Можливо те що батько проживає в рф? Хоча для "зе-манди", це було би ключовим аргументом для призначення...
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08.07.2025 21:56 Відповісти
У Сирського і батько, і мати на роZії, ще й затяті путіністи, але це не муляє Зермакам.
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08.07.2025 22:17 Відповісти
А нагадайте мені, де проживаютб на даний час родичі Сирського? У цьому випадку ризиків ніхто не бачить? Цікаво, чому?
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08.07.2025 22:20 Відповісти
"Головне-мій намір....",це ї є по їхньому "безпекові оцінки".
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08.07.2025 21:57 Відповісти
Даний кандидат не прлйшов головної перевірки-не поцілував перстень на руці єрмака
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08.07.2025 21:58 Відповісти
Не цілував Червону Шапку Єрмака 😁
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08.07.2025 22:11 Відповісти
"Головне - мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган".
Ось і сам назвав причину-чому.
Та і перед тим чи проходив співбесіду у ерма?
Якщо ні,то також причина.
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08.07.2025 22:02 Відповісти
То питай - міністри які ваші пред"яви? - Єрмак шо не так? - а то почав насипати - я - сякий - такий
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08.07.2025 22:02 Відповісти
нібито з безпекових питань

Пан Цивінський ніби з дуба впав? БЕЗПЕКОВІ ПИТАННЯ для зелених мерзотників ознаяє тільки одне - безпека для їхніх срак - все. Не безпека України, не безпека громадян - тільки безпека для клінічних ворюг і зрадників, які захопили владу в Україні.

А якесь НЕЗАЛЕЖНЕ беб - це для ЄрмаЗеленського і всієї цієї шобли - таки небезпека, на відміну від рашистів, на яких Єрмак гарує 24/7.
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08.07.2025 22:11 Відповісти
Обідєлі!
І кого обідєть посмелі? Мєня!
МЄНЯ!!!
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08.07.2025 22:19 Відповісти
 
 