Цивінський: Для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відхилення моєї кандидатури на посаду голови БЕБ

Олександр Цивінський прокоментував рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Цивінського.

"Боротьба триває. Як стало відомо з деяких Telegram-каналів, 07 липня 2025 року Кабінет Міністрів України відхилив мою кандидатуру на посаду керівника Бюро економічної безпеки. Відхилення відбулось нібито з безпекових питань на підставі матеріалів, наданих Службою безпеки України. Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини та проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення ( з урахуванням того що я маю допуск до держтаємниці).", - наголосив він.

Він зазначив, що його позиція щодо цієї ситуації наступна:\

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Рішення КМУ (згадане у Telegram) не відповідає закону. Очікую публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами. Звернувся до КМУ, конкурсної комісії та СБУ з метою отримання усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки. Після отримання відповідних даних детально прокомунікую.

"Головне – мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган лише посилився. Окрема подяка всім за підтримку", - резюмував Цивінський.

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Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).