Кабмін в порушення закону відхилив рішення конкурсної комісії щодо нового голови БЕБ. Це зриває зобов’язання по МВФ та ЄС, - Железняк

У понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що це рішення Кабміну порушує закон про БЕБ та зриває зобовʼязання України по МВФ та ЄС.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці продажні корупційні м*** в ПОРУШЕННЯ закону вирішили відхилити рішення конкурсної комісії та типу повторно провести конкурс на голову БЕБ. Це чиста маніпуляція і зриває наші зобовʼязання по МВФ та ЄС. Зроблено всім урядом одноголосно по вказівці ОП і особисто Зеленського. Тому що обраний кандидат від НАБУ для них є ризик викриття всіх схем, які ті набудували. Все. У мене немає слів окрім того, що чистий злочин і сподіваюсь колись всі хто за це проголосували на засіданні Уряду понесуть пряму кримінальну відповідальність за це……Ось вам і все бажання влади боротися з корупцією", - заявив нардеп.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

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