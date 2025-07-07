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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Кабмін в порушення закону відхилив рішення конкурсної комісії щодо нового голови БЕБ. Це зриває зобов’язання по МВФ та ЄС, - Железняк

Засідання Кабміну

У понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що це рішення Кабміну порушує закон про БЕБ та зриває зобовʼязання України по МВФ та ЄС.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці продажні корупційні м*** в ПОРУШЕННЯ закону вирішили відхилити рішення конкурсної комісії та типу повторно провести конкурс на голову БЕБ. Це чиста маніпуляція і зриває наші зобовʼязання по МВФ та ЄС. Зроблено всім урядом одноголосно по вказівці ОП і особисто Зеленського. Тому що обраний кандидат від НАБУ для них є ризик викриття всіх схем, які ті набудували. Все. У мене немає слів окрім того, що чистий злочин і сподіваюсь колись всі хто за це проголосували на засіданні Уряду понесуть пряму кримінальну відповідальність за це……Ось вам і все бажання влади боротися з корупцією", - заявив нардеп.

скрин

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Читайте також: Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури

Автор: 

Кабмін (14197) Железняк Ярослав (575) Бюро економічної безпеки (671)


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Топ коментарі
+9
Зелені мерзотники рулять. У прірву....
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07.07.2025 22:41 Відповісти
+3
Це означає, що Уряд правий?
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07.07.2025 22:54 Відповісти
+1
Янукович хотів у ЄС, а потім перехотів...
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07.07.2025 22:40 Відповісти
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Янукович хотів у ЄС, а потім перехотів...
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07.07.2025 22:40 Відповісти
Янукович хотів у ЄС, а потім перехотів...
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07.07.2025 22:40 Відповісти
Железняк холуй пінчука
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07.07.2025 22:41 Відповісти
Це означає, що Уряд правий?
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07.07.2025 22:54 Відповісти
Кому як не Железняку не знати, що ВР приймає закони лише з гарантією післяплати(гранти/кредити) за них від ЄС, а КабМін дотримується зобов'язань за точно таким же сценарієм?
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07.07.2025 22:41 Відповісти
Зелені мерзотники рулять. У прірву....
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07.07.2025 22:41 Відповісти
та да пята точка у 🤡 підгоряє ...ну у нього є шанс ,мобілізувати свої % ще раз ...і зробити їх по другому колу...
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07.07.2025 22:42 Відповісти
3.14дараси, одним словом!
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07.07.2025 22:43 Відповісти
Зелєнскій нєвінаватий!Он нє знаєт!!!!!
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07.07.2025 22:55 Відповісти
А є якісь "зобов'язання перед МВФ і ЄС", які не стосуються кадрових питань і не підвищують ціни і тарифи?
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07.07.2025 22:58 Відповісти
За таке гроші не дають...
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07.07.2025 23:09 Відповісти
Видно дійсно щось у консерваторії негаразд....
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07.07.2025 23:15 Відповісти
Коррупционеров нужно сажать на скамью подсудимых,а не требовать от них не требовать себе долю от хабарей бэба,идиоты рулят везде.
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07.07.2025 23:16 Відповісти
вы не понимаете, это другое
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07.07.2025 23:25 Відповісти
Вот ета паварот... Так, чекаємо трампівської поведінки від ЄС. Нє, не порошенківської, а еуропейської - ви, суки догрались
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07.07.2025 23:48 Відповісти
 
 