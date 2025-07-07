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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Кабмин в нарушение закона отклонил решение конкурсной комиссии о новом главе БЭБ. Это срывает обязательства перед МВФ и ЕС, - Железняк

Заседание Кабмина

В понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что это решение Кабмина нарушает закон о БЭБ и срывает обязательства Украины по МВФ и ЕС.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти продажные коррупционные м*** в нарушение закона решили отклонить решение конкурсной комиссии и типа повторно провести конкурс на главу БЭБ. Это чистая манипуляция и срывает наши обязательства относительно МВФ и ЕС. Сделано всем правительством единогласно по указанию ОП и лично Зеленского. Потому что выбранный кандидат от НАБУ для них есть риск разоблачения всех схем, которые те настроили. Все. У меня нет слов, кроме того, что чистое преступление и надеюсь когда-то все, проголосовавшие за это на заседании правительства, понесут прямую уголовную ответственность за это... Вот вам и все желание власти бороться с коррупцией", - заявил нардеп.

скрин

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Читайте также: Кабмин отказался назначить победителя конкурса новым директором БЭБ: просят другие кандидатуры

Автор: 

Кабмин (14045) Железняк Ярослав (442) Бюро экономической безопасности (215)


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Топ комментарии
+4
Зелені мерзотники рулять. У прірву....
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07.07.2025 22:41 Ответить
+1
Кому як не Железняку не знати, що ВР приймає закони лише з гарантією післяплати(гранти/кредити) за них від ЄС, а КабМін дотримується зобов'язань за точно таким же сценарієм?
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07.07.2025 22:41 Ответить
+1
Це означає, що Уряд правий?
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07.07.2025 22:54 Ответить
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Янукович хотів у ЄС, а потім перехотів...
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07.07.2025 22:40 Ответить
Янукович хотів у ЄС, а потім перехотів...
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07.07.2025 22:40 Ответить
Железняк холуй пінчука
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07.07.2025 22:41 Ответить
Це означає, що Уряд правий?
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07.07.2025 22:54 Ответить
Кому як не Железняку не знати, що ВР приймає закони лише з гарантією післяплати(гранти/кредити) за них від ЄС, а КабМін дотримується зобов'язань за точно таким же сценарієм?
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07.07.2025 22:41 Ответить
Зелені мерзотники рулять. У прірву....
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07.07.2025 22:41 Ответить
та да пята точка у 🤡 підгоряє ...ну у нього є шанс ,мобілізувати свої % ще раз ...і зробити їх по другому колу...
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07.07.2025 22:42 Ответить
3.14дараси, одним словом!
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07.07.2025 22:43 Ответить
Зелєнскій нєвінаватий!Он нє знаєт!!!!!
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07.07.2025 22:55 Ответить
А є якісь "зобов'язання перед МВФ і ЄС", які не стосуються кадрових питань і не підвищують ціни і тарифи?
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07.07.2025 22:58 Ответить
За таке гроші не дають...
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07.07.2025 23:09 Ответить
Видно дійсно щось у консерваторії негаразд....
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07.07.2025 23:15 Ответить
Коррупционеров нужно сажать на скамью подсудимых,а не требовать от них не требовать себе долю от хабарей бэба,идиоты рулят везде.
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07.07.2025 23:16 Ответить
 
 