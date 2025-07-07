Кабмин в нарушение закона отклонил решение конкурсной комиссии о новом главе БЭБ. Это срывает обязательства перед МВФ и ЕС, - Железняк

В понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что это решение Кабмина нарушает закон о БЭБ и срывает обязательства Украины по МВФ и ЕС.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти продажные коррупционные м*** в нарушение закона решили отклонить решение конкурсной комиссии и типа повторно провести конкурс на главу БЭБ. Это чистая манипуляция и срывает наши обязательства относительно МВФ и ЕС. Сделано всем правительством единогласно по указанию ОП и лично Зеленского. Потому что выбранный кандидат от НАБУ для них есть риск разоблачения всех схем, которые те настроили. Все. У меня нет слов, кроме того, что чистое преступление и надеюсь когда-то все, проголосовавшие за это на заседании правительства, понесут прямую уголовную ответственность за это... Вот вам и все желание власти бороться с коррупцией", - заявил нардеп.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

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