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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Цивинский: Для меня принципиально важно выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для отклонения моей кандидатуры на должность главы БЭБ

Александр Цивинский

Александр Цивинский прокомментировал решение Кабинета министров отклонить его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Цивинского.

"Борьба продолжается. Как стало известно из некоторых Telegram-каналов, 07 июля 2025 года Кабинет Министров Украины отклонил мою кандидатуру на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Отклонение состоялось якобы по вопросам безопасности на основании материалов, предоставленных Службой безопасности Украины. Как гражданин, как служащий правоохранительного органа, который успешно проходил 10 лет все проверки СБУ, как человек, который с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и проходил службу в ГУР МО, для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для соответствующего решения (с учетом того, что я имею допуск к гостайне).", - подчеркнул он.

Он отметил, что его позиция по этой ситуации следующая:

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  1. Решение КМУ (упомянутое в Telegram) не соответствует закону. Ожидаю публикации официального решения или подтверждения опубликованной информации официальными лицами.
  2. Обратился к КМУ, конкурсной комиссии и СБУ с целью получения всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности. После получения соответствующих данных подробно прокоммуницирую.

"Главное - мое намерение превратить БЭБ в самостоятельный и добропорядочный орган только усилилось. Отдельная благодарность всем за поддержку", - резюмировал Цывинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в нарушение закона отклонил решение конкурсной комиссии о новом главе БЭБ. Это срывает обязательства перед МВФ и ЕС, - Железняк

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Автор: 

Бюро экономической безопасности (218) Цивинский Александр (1)


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Топ комментарии
+12
Небезпека для розкрадання Зе-шоблом України.
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08.07.2025 21:55 Ответить
+7
Даний кандидат не прлйшов головної перевірки-не поцілував перстень на руці єрмака
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08.07.2025 21:58 Ответить
+7
нібито з безпекових питань

Пан Цивінський ніби з дуба впав? БЕЗПЕКОВІ ПИТАННЯ для зелених мерзотників ознаяє тільки одне - безпека для їхніх срак - все. Не безпека України, не безпека громадян - тільки безпека для клінічних ворюг і зрадників, які захопили владу в Україні.

А якесь НЕЗАЛЕЖНЕ беб - це для ЄрмаЗеленського і всієї цієї шобли - таки небезпека, на відміну від рашистів, на яких Єрмак гарує 24/7.
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08.07.2025 22:11 Ответить
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хіхіхіхі.....
безугла! твій вихід!
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08.07.2025 21:53 Ответить
Небезпека для розкрадання Зе-шоблом України.
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08.07.2025 21:55 Ответить
Таварісчь! Прєкратітє аньтісімітізь! На вас чекає новий Закон про антисемітизм і тюрма!!!
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08.07.2025 22:12 Ответить
Можливо те що батько проживає в рф? Хоча для "зе-манди", це було би ключовим аргументом для призначення...
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08.07.2025 21:56 Ответить
У Сирського і батько, і мати на роZії, ще й затяті путіністи, але це не муляє Зермакам.
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08.07.2025 22:17 Ответить
Дружина корєша Умерова Жумаділова отримала царський паспорт вже після окупації Криму. І все Ок!

"Гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов підтвердив, що його дружина отримала російський паспорт. За його словами, цей документ їй потрібен, щоб навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму."
Джерело: https://censor.net/ua/n3456102

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08.07.2025 22:26 Ответить
* цапський паспорт
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08.07.2025 22:41 Ответить
А нагадайте мені, де проживаютб на даний час родичі Сирського? У цьому випадку ризиків ніхто не бачить? Цікаво, чому?
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08.07.2025 22:20 Ответить
"Головне-мій намір....",це ї є по їхньому "безпекові оцінки".
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08.07.2025 21:57 Ответить
Даний кандидат не прлйшов головної перевірки-не поцілував перстень на руці єрмака
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08.07.2025 21:58 Ответить
Не цілував Червону Шапку Єрмака 😁
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08.07.2025 22:11 Ответить
"Головне - мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган".
Ось і сам назвав причину-чому.
Та і перед тим чи проходив співбесіду у ерма?
Якщо ні,то також причина.
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08.07.2025 22:02 Ответить
То питай - міністри які ваші пред"яви? - Єрмак шо не так? - а то почав насипати - я - сякий - такий
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08.07.2025 22:02 Ответить
нібито з безпекових питань

Пан Цивінський ніби з дуба впав? БЕЗПЕКОВІ ПИТАННЯ для зелених мерзотників ознаяє тільки одне - безпека для їхніх срак - все. Не безпека України, не безпека громадян - тільки безпека для клінічних ворюг і зрадників, які захопили владу в Україні.

А якесь НЕЗАЛЕЖНЕ беб - це для ЄрмаЗеленського і всієї цієї шобли - таки небезпека, на відміну від рашистів, на яких Єрмак гарує 24/7.
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08.07.2025 22:11 Ответить
Обідєлі!
І кого обідєть посмелі? Мєня!
МЄНЯ!!!
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08.07.2025 22:19 Ответить
Молодой Не Бедный Чиновник!Плачется!ВОЙНА,В,СТРАНЕ?,!Парик одень пугаеш всех ФАНТОМАС!
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08.07.2025 22:24 Ответить
Кабмін це звичайна ширма, яка нікуя не вирішує без "благословення" з Банкової!

1.Дружина Баканова, за 10 років проживання в Україні, так і не отримала український паспорт.
2.Брат Подоляка, вже дохлий к@ц@п ГРУшник з медалькою за СВО.
3.Батько Єрмачка, ФСБшник.
4.Батьки Сирського.
Вони всі живуть в Україні і всі поголовно "щирі українці" млять?!
В СБУ до цих персонажів запитань не виникало?
Вони на безпеку України не впливають?!
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08.07.2025 22:25 Ответить
Всі ці шмигалі розуміють що іх першими візьмуть за дупу.
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08.07.2025 22:27 Ответить
А відповідь дуже проста: "не свій".
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08.07.2025 22:40 Ответить
Самі гілку зрізали на якій сиділи. Хто спішить той людей смішить чули мабуть. Подивітесь скільки у владі є сумнівних людей до них чомусь питань не виникає. Виходить хлопець той з набу їм незручний
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08.07.2025 22:43 Ответить
Анастасія Радіна

Учора ввечері Уряд вирішив не виконувати закон про БЕБ і відмовився призначати очільника Бюро, обраного на відкритому конкурсі за участі незалежних експертів.

Змушена звернути увагу КМУ на частину 16 статті 15 закону, відповідно до якої Кабінет міністрів по завершенню роботи конкурсної комісії має єдине повноваження - упродовж 10 днів призначити директора БЕБ з кандидатів, поданих комісією.

Повноважень просити конкурсну комісію добрати інших кандидатів, бо переможець конкурсу «не підходить», у Кабінету міністрів немає.

Більше того, конкурсна комісія ознайомилась із листами СБУ щодо кандидатів перед ухваленням свого рішення. Повноважень ставити під питання рішення конкурсної комісії КМУ також не має.
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08.07.2025 22:52 Ответить
Татаров вибрав, а Дерьмак зарубав. Все по чапаєвські.
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08.07.2025 23:04 Ответить
 
 