Цивинский: Для меня принципиально важно выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для отклонения моей кандидатуры на должность главы БЭБ
Александр Цивинский прокомментировал решение Кабинета министров отклонить его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Цивинского.
"Борьба продолжается. Как стало известно из некоторых Telegram-каналов, 07 июля 2025 года Кабинет Министров Украины отклонил мою кандидатуру на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Отклонение состоялось якобы по вопросам безопасности на основании материалов, предоставленных Службой безопасности Украины. Как гражданин, как служащий правоохранительного органа, который успешно проходил 10 лет все проверки СБУ, как человек, который с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и проходил службу в ГУР МО, для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для соответствующего решения (с учетом того, что я имею допуск к гостайне).", - подчеркнул он.
Он отметил, что его позиция по этой ситуации следующая:
- Решение КМУ (упомянутое в Telegram) не соответствует закону. Ожидаю публикации официального решения или подтверждения опубликованной информации официальными лицами.
- Обратился к КМУ, конкурсной комиссии и СБУ с целью получения всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности. После получения соответствующих данных подробно прокоммуницирую.
"Главное - мое намерение превратить БЭБ в самостоятельный и добропорядочный орган только усилилось. Отдельная благодарность всем за поддержку", - резюмировал Цывинский.
Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
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безугла! твій вихід!
"Гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов підтвердив, що його дружина отримала російський паспорт. За його словами, цей документ їй потрібен, щоб навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму."
Джерело: https://censor.net/ua/n3456102
Ось і сам назвав причину-чому.
Та і перед тим чи проходив співбесіду у ерма?
Якщо ні,то також причина.
Пан Цивінський ніби з дуба впав? БЕЗПЕКОВІ ПИТАННЯ для зелених мерзотників ознаяє тільки одне - безпека для їхніх срак - все. Не безпека України, не безпека громадян - тільки безпека для клінічних ворюг і зрадників, які захопили владу в Україні.
А якесь НЕЗАЛЕЖНЕ беб - це для ЄрмаЗеленського і всієї цієї шобли - таки небезпека, на відміну від рашистів, на яких Єрмак гарує 24/7.
І кого обідєть посмелі? Мєня!
МЄНЯ!!!
1.Дружина Баканова, за 10 років проживання в Україні, так і не отримала український паспорт.
2.Брат Подоляка, вже дохлий к@ц@п ГРУшник з медалькою за СВО.
3.Батько Єрмачка, ФСБшник.
4.Батьки Сирського.
Вони всі живуть в Україні і всі поголовно "щирі українці" млять?!
В СБУ до цих персонажів запитань не виникало?
Вони на безпеку України не впливають?!
Учора ввечері Уряд вирішив не виконувати закон про БЕБ і відмовився призначати очільника Бюро, обраного на відкритому конкурсі за участі незалежних експертів.
Змушена звернути увагу КМУ на частину 16 статті 15 закону, відповідно до якої Кабінет міністрів по завершенню роботи конкурсної комісії має єдине повноваження - упродовж 10 днів призначити директора БЕБ з кандидатів, поданих комісією.
Повноважень просити конкурсну комісію добрати інших кандидатів, бо переможець конкурсу «не підходить», у Кабінету міністрів немає.
Більше того, конкурсна комісія ознайомилась із листами СБУ щодо кандидатів перед ухваленням свого рішення. Повноважень ставити під питання рішення конкурсної комісії КМУ також не має.