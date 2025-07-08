Цивинский: Для меня принципиально важно выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для отклонения моей кандидатуры на должность главы БЭБ

Александр Цивинский прокомментировал решение Кабинета министров отклонить его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Цивинского.

"Борьба продолжается. Как стало известно из некоторых Telegram-каналов, 07 июля 2025 года Кабинет Министров Украины отклонил мою кандидатуру на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Отклонение состоялось якобы по вопросам безопасности на основании материалов, предоставленных Службой безопасности Украины. Как гражданин, как служащий правоохранительного органа, который успешно проходил 10 лет все проверки СБУ, как человек, который с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и проходил службу в ГУР МО, для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для соответствующего решения (с учетом того, что я имею допуск к гостайне).", - подчеркнул он.

Он отметил, что его позиция по этой ситуации следующая:

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Решение КМУ (упомянутое в Telegram) не соответствует закону. Ожидаю публикации официального решения или подтверждения опубликованной информации официальными лицами. Обратился к КМУ, конкурсной комиссии и СБУ с целью получения всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности. После получения соответствующих данных подробно прокоммуницирую.

"Главное - мое намерение превратить БЭБ в самостоятельный и добропорядочный орган только усилилось. Отдельная благодарность всем за поддержку", - резюмировал Цывинский.

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Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).