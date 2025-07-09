"ЕС" требует от власти назначить законно избранного на конкурсе главу БЭБ, - Порошенко
Петр Порошенко заявил, что правительство должно назначить главой БЭБ Александра Цивинского - победителя конкурса в соответствии с действующим законодательством.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Политик подчеркнул, что сорванное назначение разрушает доверие западных партнеров и вредит инвестиционным перспективам Украины.
"Кабинет Министров, нарушив закон, нарушив наши международные обязательства и как государства, и как правительства, которое это обещало международным партнерам, не выполнил четкое требование законодательства и отказался назначать руководителем БЭБ победителя открытого и прозрачного конкурса с участием иностранных экспертов, который победил - детектива НАБУ Александра Цивинского. Причина лишь одна: вместо независимого органа, который сможет расследовать преступления в сфере экономики, пытаются создать очередной ручной карательный орган для расправы со страной, с демократией, с оппозицией, с бизнесом. Для нас это абсолютно неприемлемо. И особый цинизм этого, что это они делают прямо накануне Ukraine Recovery Conference, конференции по восстановлению Украины, которая в эти дни стартует в Риме", - заявил Порошенко.
"Мы официально требуем от правительства немедленно созвать заседание и утвердить кандидатуру Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности. Хотя как оппозиционная фракция мы это делаем очень нечасто, мы выражаем ему полное доверие, полную поддержку, присоединяемся к позициям поддержки, которые высказаны нашими партнерами, и требуем остановить нарушение закона. Если господин Александр Цывинский примет решение в суде оспаривать отказ в назначении, который с нарушением закона приняло украинское правительство, мы готовы предоставить ему полную поддержку - юридическую, политическую, информационную, международную", - сказал лидер "ЕС".
Он также отметил, что представители фракции зарегистрируют проект постановления Верховной Рады Украины с требованием немедленно утвердить на заседании правительства Александра Цивинского руководителем БЭБ.
"Мы официально обращаемся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, регистрации в ЕРДР для того, чтобы установить, кто именно совершил самоуправство, позволил себе, вопреки закону, не назначать Александра Цивинского, и привлечь их к уголовной ответственности. Действия Кабинета Министров, которые, я имею основания это утверждать, вдохновлены Офисом Президента, должны получить тщательную и справедливую международную оценку наших партнеров. К сожалению, это нанесет очень серьезный ущерб Украине и нашему сотрудничеству с партнерами, потому что первое, к чему это приводит, это подрывает доверие не просто к украинской власти, а доверие к Украинскому государству", - отметил Порошенко.
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І з'їв брата
А з привата крали інші.
Хто саме, зможеш дізнатися з розслідування Pandora Papers.
Сирійці, ті дієво, з подібним лайном займаються, щоб Рецедивів не пішло!
Додам -ЄС та Порошенко підтримували й Умєрова коли його Єрмак висував на міністра ховаючи від розслідування ВАКС на посту керівника Держмайнаі .
Посилання на ютуб з Загороднім нижче.
Загородній на 24 каналі
2..У цій чинній владі злодіїв колишніх ригів, кого не признач - всі стають нечистими на руку, як мінімум - недолугими керівниками.