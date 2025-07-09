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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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"ЕС" требует от власти назначить законно избранного на конкурсе главу БЭБ, - Порошенко

порошенко

Петр Порошенко заявил, что правительство должно назначить главой БЭБ Александра Цивинского - победителя конкурса в соответствии с действующим законодательством.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик подчеркнул, что сорванное назначение разрушает доверие западных партнеров и вредит инвестиционным перспективам Украины.

"Кабинет Министров, нарушив закон, нарушив наши международные обязательства и как государства, и как правительства, которое это обещало международным партнерам, не выполнил четкое требование законодательства и отказался назначать руководителем БЭБ победителя открытого и прозрачного конкурса с участием иностранных экспертов, который победил - детектива НАБУ Александра Цивинского. Причина лишь одна: вместо независимого органа, который сможет расследовать преступления в сфере экономики, пытаются создать очередной ручной карательный орган для расправы со страной, с демократией, с оппозицией, с бизнесом. Для нас это абсолютно неприемлемо. И особый цинизм этого, что это они делают прямо накануне Ukraine Recovery Conference, конференции по восстановлению Украины, которая в эти дни стартует в Риме", - заявил Порошенко.

"Мы официально требуем от правительства немедленно созвать заседание и утвердить кандидатуру Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности. Хотя как оппозиционная фракция мы это делаем очень нечасто, мы выражаем ему полное доверие, полную поддержку, присоединяемся к позициям поддержки, которые высказаны нашими партнерами, и требуем остановить нарушение закона. Если господин Александр Цывинский примет решение в суде оспаривать отказ в назначении, который с нарушением закона приняло украинское правительство, мы готовы предоставить ему полную поддержку - юридическую, политическую, информационную, международную", - сказал лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цывинский: Для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для отклонения моей кандидатуры на должность главы БЭБ

Он также отметил, что представители фракции зарегистрируют проект постановления Верховной Рады Украины с требованием немедленно утвердить на заседании правительства Александра Цивинского руководителем БЭБ.

"Мы официально обращаемся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, регистрации в ЕРДР для того, чтобы установить, кто именно совершил самоуправство, позволил себе, вопреки закону, не назначать Александра Цивинского, и привлечь их к уголовной ответственности. Действия Кабинета Министров, которые, я имею основания это утверждать, вдохновлены Офисом Президента, должны получить тщательную и справедливую международную оценку наших партнеров. К сожалению, это нанесет очень серьезный ущерб Украине и нашему сотрудничеству с партнерами, потому что первое, к чему это приводит, это подрывает доверие не просто к украинской власти, а доверие к Украинскому государству", - отметил Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19632) Европейская Солидарность (1065) Бюро экономической безопасности (221) Цивинский Александр (2)


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Топ комментарии
+7
Портновщина та мертвечуківщина, з Оманським рішалою пивних ларьків, знищують Україну, як і прутінщина, з помічниками ригоАНАЛІВ!
Сирійці, ті дієво, з подібним лайном займаються, щоб Рецедивів не пішло!
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09.07.2025 20:00 Ответить
+6
Крихітка Цахес буде пАтужно проти!
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09.07.2025 20:06 Ответить
+3
А ще він дамбіл бамбас
І з'їв брата
А з привата крали інші.
Хто саме, зможеш дізнатися з розслідування Pandora Papers.
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09.07.2025 20:15 Ответить
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09.07.2025 20:10 Ответить
Пусть этот полупоц расскажет как он китайского шпиона Петра Крумханзла ПриватБанком поставил руководить и тот всю клиентскую базу ПриватБанка слил китайцам и слинял живым и здоровым со страны!
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09.07.2025 20:54 Ответить
Адміни, пацієнт перелогінився, викликайте санітарів.))
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09.07.2025 20:56 Ответить
А ще він дамбіл бамбас
І з'їв брата
А з привата крали інші.
Хто саме, зможеш дізнатися з розслідування Pandora Papers.
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09.07.2025 20:15 Ответить
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09.07.2025 20:18 Ответить
Методичку фсб, уже замінили, а рот московіта, так і продовжує, гадити, по старій! Щетельней треба, орки! Десь ще, про Ліпєцкую хвабріку забув, йолоп!
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09.07.2025 20:25 Ответить
ще один москаль требує. мову вчи хайлобидлота.
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09.07.2025 20:30 Ответить
Портновщина та мертвечуківщина, з Оманським рішалою пивних ларьків, знищують Україну, як і прутінщина, з помічниками ригоАНАЛІВ!
Сирійці, ті дієво, з подібним лайном займаються, щоб Рецедивів не пішло!
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09.07.2025 20:00 Ответить
Крихітка Цахес буде пАтужно проти!
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09.07.2025 20:06 Ответить
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09.07.2025 20:16 Ответить
Гонтарєву свою мабуть забув з якою мародерив
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09.07.2025 20:18 Ответить
вафліст, приведи пару прикладів - бо люди дурні - нічого не занають. Обґрунтуй - рокзрий дурникам очі.
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09.07.2025 20:27 Ответить
Сосні ху✓ца козломордий 😀
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09.07.2025 20:29 Ответить
В тебе мозок змародерили?
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09.07.2025 20:47 Ответить
По собі міяєш ...?
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09.07.2025 21:27 Ответить
Тепер точно не призначать...
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09.07.2025 20:35 Ответить
і не збирались. Тому опозиції гріх не використати черговий пройоб влади, тим більше, пов'язаний з порушенням законодавства.
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09.07.2025 21:53 Ответить
Прошурозсудити. Поважаю Порошенко, усю його команду а тепер ось цей крик зневаги до обраного й самої комісії від великого політтехнолога Єрмакомарафону - ЗАГОРОДНЬОГО

Додам -ЄС та Порошенко підтримували й Умєрова коли його Єрмак висував на міністра ховаючи від розслідування ВАКС на посту керівника Держмайнаі .
Посилання на ютуб з Загороднім нижче.
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09.07.2025 20:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I99HcVYkgFY
Загородній на 24 каналі
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09.07.2025 20:37 Ответить
1.ВАКС нічого не розслідує, він виносить ухвали, вироки по результатам слідства НАБУ і САП.
2..У цій чинній владі злодіїв колишніх ригів, кого не признач - всі стають нечистими на руку, як мінімум - недолугими керівниками.
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09.07.2025 21:59 Ответить
Кляте єс якісь реформи вимагає.
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09.07.2025 20:46 Ответить
Синків , з Лондону , поверни для початку ... а потім вже щось вимагати будеш !
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09.07.2025 21:26 Ответить
вчергове обізвалася портновська сволота запісьом. До шефа, видно, кортить.
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09.07.2025 22:01 Ответить
Не призначили переможця конкурсу-будем скоріше в ЄС(Європейському Союзі).
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09.07.2025 21:36 Ответить
 
 