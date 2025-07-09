"ЕС" требует от власти назначить законно избранного на конкурсе главу БЭБ, - Порошенко

Петр Порошенко заявил, что правительство должно назначить главой БЭБ Александра Цивинского - победителя конкурса в соответствии с действующим законодательством.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик подчеркнул, что сорванное назначение разрушает доверие западных партнеров и вредит инвестиционным перспективам Украины.

"Кабинет Министров, нарушив закон, нарушив наши международные обязательства и как государства, и как правительства, которое это обещало международным партнерам, не выполнил четкое требование законодательства и отказался назначать руководителем БЭБ победителя открытого и прозрачного конкурса с участием иностранных экспертов, который победил - детектива НАБУ Александра Цивинского. Причина лишь одна: вместо независимого органа, который сможет расследовать преступления в сфере экономики, пытаются создать очередной ручной карательный орган для расправы со страной, с демократией, с оппозицией, с бизнесом. Для нас это абсолютно неприемлемо. И особый цинизм этого, что это они делают прямо накануне Ukraine Recovery Conference, конференции по восстановлению Украины, которая в эти дни стартует в Риме", - заявил Порошенко.

"Мы официально требуем от правительства немедленно созвать заседание и утвердить кандидатуру Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности. Хотя как оппозиционная фракция мы это делаем очень нечасто, мы выражаем ему полное доверие, полную поддержку, присоединяемся к позициям поддержки, которые высказаны нашими партнерами, и требуем остановить нарушение закона. Если господин Александр Цывинский примет решение в суде оспаривать отказ в назначении, который с нарушением закона приняло украинское правительство, мы готовы предоставить ему полную поддержку - юридическую, политическую, информационную, международную", - сказал лидер "ЕС".

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Он также отметил, что представители фракции зарегистрируют проект постановления Верховной Рады Украины с требованием немедленно утвердить на заседании правительства Александра Цивинского руководителем БЭБ.

"Мы официально обращаемся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, регистрации в ЕРДР для того, чтобы установить, кто именно совершил самоуправство, позволил себе, вопреки закону, не назначать Александра Цивинского, и привлечь их к уголовной ответственности. Действия Кабинета Министров, которые, я имею основания это утверждать, вдохновлены Офисом Президента, должны получить тщательную и справедливую международную оценку наших партнеров. К сожалению, это нанесет очень серьезный ущерб Украине и нашему сотрудничеству с партнерами, потому что первое, к чему это приводит, это подрывает доверие не просто к украинской власти, а доверие к Украинскому государству", - отметил Порошенко.