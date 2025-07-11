Порошенко об обысках у Шабунина: Это наступление на антикоррупционные структуры тех, кто наживается на войне

Петр Порошенко считает обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина частью наступления на антикоррупционные структуры тех, кто наживается на войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Можно по-разному относиться к деятельности Виталия Шабунина, но при любых обстоятельствах у нас происходил диалог. Я благодарен ему за помощь в создании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине во времена моей каденции", - отметил политик.

"Но обыски у Виталия я расцениваю значительно шире. Как проявление тотального наступления власти и нанятой ею портновской судебно-правоохранительной мафии на антикоррупционные органы с целью прикрыть тех, кто зарабатывает на войне. Это часть одного большого процесса. Как и срыв назначения нового главы БЭБ, и феерический законопроект слуг об амнистии всем, кто совершил преступления на оборонных закупках... Но это, к сожалению, и часть процесса построения в Украине авторитарного режима, что является угрозой нашему европейскому выбору", - предостерегает Порошенко.

"Это вызов, который требует наших совместных усилий вместе с гражданским обществом и зарубежными партнерами", - считает лидер "ЕС".

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Фракция "Европейская Солидарность" также требует перезагрузки ГБР, которое превратилось в репрессивный орган власти. Об этом говорится в заявлении фракции:

"Европейская Солидарность" требует немедленной перезагрузки ГБР, которое из правоохранительного органа превратилось в Государственное Бюро расправ с оппозицией, критиками власти, бизнесом и неугодными Банковой.

ГБР, имеющее 100% бронь от мобилизации, в полном составе исчезло из Киева в страшные дни февраля 2022 года, эмигрировав на Закарпатье и Львовщину. После деоккупации Киева ГБРовцы вернулись в столицу и приступили к любимому делу - зачистке нелояльных к ОП.

Вручение подозрения и обыски в доме общественного активиста, военнослужащего ВСУ Виталия Шабунина - еще одно позорное дело из череды других, цель которых исключительно одна: закрыть всем рот, запугать, заставить молчать о коррупции и злоупотреблениях власти, авторитарных тенденциях и откате от реформ.

С 2018 года "ЕС" неоднократно обращала внимание общества и неправительственных организаций на грязную роль ГБР в политически мотивированных делах, давление на оппозицию и ее лидера, журналистов, активистов. Именно ГБР по пасквилям Портнова - Деркача возбудило более 100 уголовных дел против лидера оппозиции Петра Порошенко, именно следователи ГБР устраивают внесудебные обыски у семей оппозиции, кошмарили семью Нины Южаниной. Теперь пришли и к общественным активистам. Это ГБР держит в заложниках боевых командиров и простых сотрудников УГО, требуя от них фальшивых показаний по сфабрикованным делам.

Мы требуем отставки руководителя ГБР, отчета перед парламентом, принятия законопроекта о запрете внесудебных обысков (соответствующий проект зарегистрировала наша фракция).

Очевидно, что за произволом ГБР стоит Офис Президента. Каждое новое подобное дело отдаляет Украину от победы, от членства в ЕС и НАТО, потому что подрывает доверие к власти и разрушает единство, которое так нужно стране.

"ЕС" выражает солидарность и поддержку В. Шабунину и его семье, потому что за сфабрикованным делом стоит исключительно одно - месть за критику власти. Мы не всегда соглашались с позицией Виталия, он много и часто безосновательно критиковал и нашу команду, но то, что сейчас позволяет себе ГБР, - это политическая расправа над критиками власти".

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