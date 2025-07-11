Порошенко об обысках у Шабунина: Это наступление на антикоррупционные структуры тех, кто наживается на войне
Петр Порошенко считает обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина частью наступления на антикоррупционные структуры тех, кто наживается на войне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Можно по-разному относиться к деятельности Виталия Шабунина, но при любых обстоятельствах у нас происходил диалог. Я благодарен ему за помощь в создании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине во времена моей каденции", - отметил политик.
"Но обыски у Виталия я расцениваю значительно шире. Как проявление тотального наступления власти и нанятой ею портновской судебно-правоохранительной мафии на антикоррупционные органы с целью прикрыть тех, кто зарабатывает на войне. Это часть одного большого процесса. Как и срыв назначения нового главы БЭБ, и феерический законопроект слуг об амнистии всем, кто совершил преступления на оборонных закупках... Но это, к сожалению, и часть процесса построения в Украине авторитарного режима, что является угрозой нашему европейскому выбору", - предостерегает Порошенко.
"Это вызов, который требует наших совместных усилий вместе с гражданским обществом и зарубежными партнерами", - считает лидер "ЕС".
Фракция "Европейская Солидарность" также требует перезагрузки ГБР, которое превратилось в репрессивный орган власти. Об этом говорится в заявлении фракции:
"Европейская Солидарность" требует немедленной перезагрузки ГБР, которое из правоохранительного органа превратилось в Государственное Бюро расправ с оппозицией, критиками власти, бизнесом и неугодными Банковой.
ГБР, имеющее 100% бронь от мобилизации, в полном составе исчезло из Киева в страшные дни февраля 2022 года, эмигрировав на Закарпатье и Львовщину. После деоккупации Киева ГБРовцы вернулись в столицу и приступили к любимому делу - зачистке нелояльных к ОП.
Вручение подозрения и обыски в доме общественного активиста, военнослужащего ВСУ Виталия Шабунина - еще одно позорное дело из череды других, цель которых исключительно одна: закрыть всем рот, запугать, заставить молчать о коррупции и злоупотреблениях власти, авторитарных тенденциях и откате от реформ.
С 2018 года "ЕС" неоднократно обращала внимание общества и неправительственных организаций на грязную роль ГБР в политически мотивированных делах, давление на оппозицию и ее лидера, журналистов, активистов. Именно ГБР по пасквилям Портнова - Деркача возбудило более 100 уголовных дел против лидера оппозиции Петра Порошенко, именно следователи ГБР устраивают внесудебные обыски у семей оппозиции, кошмарили семью Нины Южаниной. Теперь пришли и к общественным активистам. Это ГБР держит в заложниках боевых командиров и простых сотрудников УГО, требуя от них фальшивых показаний по сфабрикованным делам.
Мы требуем отставки руководителя ГБР, отчета перед парламентом, принятия законопроекта о запрете внесудебных обысков (соответствующий проект зарегистрировала наша фракция).
Очевидно, что за произволом ГБР стоит Офис Президента. Каждое новое подобное дело отдаляет Украину от победы, от членства в ЕС и НАТО, потому что подрывает доверие к власти и разрушает единство, которое так нужно стране.
"ЕС" выражает солидарность и поддержку В. Шабунину и его семье, потому что за сфабрикованным делом стоит исключительно одно - месть за критику власти. Мы не всегда соглашались с позицией Виталия, он много и часто безосновательно критиковал и нашу команду, но то, что сейчас позволяет себе ГБР, - это политическая расправа над критиками власти".
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які результати його діяльності?
Не пам'ятаю чи є хоч одна заява цього антикорупціонера у правоохоронні органи щодо порушення владою законів. А от ********* - це скільки завгодно.
А коли під грант, та й ще з Держдепу, сам щось нариєш, і відосик з текстом забацаєш - о, це вже пачка купюр, і не гривень...
Наскільки я знаю - числився у Кличка на Київ-24
Але не в Бутусова.
Всі журналісти в Бутусова відмічаються окремими статтями в розділі "Резонанс". Буткевича там нема, і не було. Шкода, що в Бутусова не наведено списку редакції...
А те що блоги... Так блоги його і Марини - не спеціально для цензора. Вони - десь по іншим соцмережам, і місцеві редактори їх тут тегають.
Хоча: є декілька авторів блогів, які пишуть спецом дл розділу "Блоги" цензора. Деякі цікаво писали, але нажаль,пішли: Кочетков, Клочко, вже тавно нема тут їх текстів.
тому не пишіть нісенітниці
Але знаю, що в Буткевича є свій ютуб.
Можливо, Цензор ютуб Буткевича ставить також по договору?
Ну, не знаю.
Ще раз: в Бутусова нема списку редколегії.
І т ому будуть суперечки.
Звичайно, те, що їхні теки появляються тут в розділі "блоги" - то це з їхнього дозволу, скоріш за все, письмового" Тому і фраза "активно висвітлює ключові події в Україні та світі на платформі "Цензор.НЕТ"" - иоже бути. Але оригінал, зазвичай з інших соцмереж, скоріш за все, з FB
але, я бачив як розмовляв бутусов на марафоні.
саме, тоді я відкрив для себе бутусова. потім бачив його на фронті, поки безугла не заборонила.
про буткевича, мало шо знаю, і не горю жєланієм багато знати.
пішов воювати і добре.
піздіти не треба, що квіточка зростала не для цього.
кожного дня людолови привозять посполитих на дврз.
щось ще, чи тема закрита?
Тупо висери ображенки.
ти любиш буткевича, я ні.
ми у різних світах.
Респект!
Це ще одна ганебна справа, що стає поряд із вилученням клістронів у бойових розрахунків на позиціях ППО ЗСУ напередодні рашистської навали. Бо із цією навалою триває інша - корумпційної мафії при владі.
шабуня святой, що повстав проти темряви!
Але тут йдеться про нецільове і непропорційне задіяння правоохоронного органу у політичних розбірках під час війни зі смертельним ворогом.
не до вас особисто, до всіх.
звідки ви всі взялися? з андромеди час назад телепортувалися?
тридцять років україна як гімно в ополонці.
мєнти потрібні будь якій владі! і будь яка влада юзає мєнтів на свій розсуд.
посполиті, мають єдину можливість, радіти справедливості!! бо несправедливість, кожного дня, кожної години, на кожному кроці.
шабуня усцикався від щастя бути при зелених дегенератах мародерах? добро пожаловать!
буткевич гавнюкал на всіх захищаючи тцк? добро пожаловать!
Про те, що дійде саме до цього, розумні люди казали ще у 2019. Хібащо ЗЄ придумав кидати незгодних не до буцигарні, а на убой на фронт.
І це вдвічі ганебно, що влада використовує мобілізацію, як покарання зводячи на нуль будь-яку мотивацію. "Потрапив у ЗСУ - невдаха або ворог влади".
Переслідування журналістів- утиски свободи слова.
А тепер здогадаймося з одного разу, чому українцям не світить ЄС та НАТО?