РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9908 посетителей онлайн
Новости Обыски у Шабунина
1 337 55

Порошенко об обысках у Шабунина: Это наступление на антикоррупционные структуры тех, кто наживается на войне

дбр

Петр Порошенко считает обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина частью наступления на антикоррупционные структуры тех, кто наживается на войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Можно по-разному относиться к деятельности Виталия Шабунина, но при любых обстоятельствах у нас происходил диалог. Я благодарен ему за помощь в создании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине во времена моей каденции", - отметил политик.

"Но обыски у Виталия я расцениваю значительно шире. Как проявление тотального наступления власти и нанятой ею портновской судебно-правоохранительной мафии на антикоррупционные органы с целью прикрыть тех, кто зарабатывает на войне. Это часть одного большого процесса. Как и срыв назначения нового главы БЭБ, и феерический законопроект слуг об амнистии всем, кто совершил преступления на оборонных закупках... Но это, к сожалению, и часть процесса построения в Украине авторитарного режима, что является угрозой нашему европейскому выбору", - предостерегает Порошенко.

"Это вызов, который требует наших совместных усилий вместе с гражданским обществом и зарубежными партнерами", - считает лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует от власти назначить законно избранного на конкурсе главу БЭБ, - Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" также требует перезагрузки ГБР, которое превратилось в репрессивный орган власти. Об этом говорится в заявлении фракции:

"Европейская Солидарность" требует немедленной перезагрузки ГБР, которое из правоохранительного органа превратилось в Государственное Бюро расправ с оппозицией, критиками власти, бизнесом и неугодными Банковой.

ГБР, имеющее 100% бронь от мобилизации, в полном составе исчезло из Киева в страшные дни февраля 2022 года, эмигрировав на Закарпатье и Львовщину. После деоккупации Киева ГБРовцы вернулись в столицу и приступили к любимому делу - зачистке нелояльных к ОП.

Вручение подозрения и обыски в доме общественного активиста, военнослужащего ВСУ Виталия Шабунина - еще одно позорное дело из череды других, цель которых исключительно одна: закрыть всем рот, запугать, заставить молчать о коррупции и злоупотреблениях власти, авторитарных тенденциях и откате от реформ.

С 2018 года "ЕС" неоднократно обращала внимание общества и неправительственных организаций на грязную роль ГБР в политически мотивированных делах, давление на оппозицию и ее лидера, журналистов, активистов. Именно ГБР по пасквилям Портнова - Деркача возбудило более 100 уголовных дел против лидера оппозиции Петра Порошенко, именно следователи ГБР устраивают внесудебные обыски у семей оппозиции, кошмарили семью Нины Южаниной. Теперь пришли и к общественным активистам. Это ГБР держит в заложниках боевых командиров и простых сотрудников УГО, требуя от них фальшивых показаний по сфабрикованным делам.

Мы требуем отставки руководителя ГБР, отчета перед парламентом, принятия законопроекта о запрете внесудебных обысков (соответствующий проект зарегистрировала наша фракция).

Очевидно, что за произволом ГБР стоит Офис Президента. Каждое новое подобное дело отдаляет Украину от победы, от членства в ЕС и НАТО, потому что подрывает доверие к власти и разрушает единство, которое так нужно стране.

"ЕС" выражает солидарность и поддержку В. Шабунину и его семье, потому что за сфабрикованным делом стоит исключительно одно - месть за критику власти. Мы не всегда соглашались с позицией Виталия, он много и часто безосновательно критиковал и нашу команду, но то, что сейчас позволяет себе ГБР, - это политическая расправа над критиками власти".

Также читайте: Критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество

Автор: 

Порошенко Петр (19634) Шабунин Виталий (543) ГБР (3098) Европейская Солидарность (1066)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Шабунін не ангел, але щось знайшов. Товсте...
показать весь комментарий
11.07.2025 20:49 Ответить
+7
Юрій Бутусов, Віталій Шабунін, Богдан Буткевич. Кого наступного корупційно-мародерсько-диверсійний підрозділ фсб руками татарівських тонтон-макутів відтягне від мікрофону та ефіру щоби не заважали вигризати воюючу державу зсередини?
показать весь комментарий
11.07.2025 20:57 Ответить
+5
Заважає красти Зе-банді.
показать весь комментарий
11.07.2025 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шабунін не ангел, але щось знайшов. Товсте...
показать весь комментарий
11.07.2025 20:49 Ответить
На Юзика намекаешь?
показать весь комментарий
11.07.2025 20:51 Ответить
1.Кабмін досі не надав жодного документа щодо конкурсу на посаду директора БЕБ, - Цивінський

Олександр Цивінський досі не отримав жодних відповідей, рішень чи матеріалів щодо відхилення його кандидатури на посаду директора БЕБ.

2 У Раді Європи стурбовані санкціями української влади проти Порошенка

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті наголосив, що воєнний стан не може бути виправданням для згортання демократії, переслідування політичних опонентів і запровадження проти них позасудових санкцій, а також тиску на медіа.
3Повідомлено про заочну підозру Сергію Курченку та іншим російським ділкам, які "привласнили" українські підприємства на ТОТ, - СБУ- це родич по дружині Сергія ПРитули?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:43 Ответить
С Шабунина антикоррупционер как из Промокашки скрипач Петя, ты хоть не пались так..
показать весь комментарий
11.07.2025 20:49 Ответить
Рюзкє, що тобі треба на українському форумі? Тут воткі нєт...
показать весь комментарий
11.07.2025 21:12 Ответить
Та то шо у тебя нет водки то таке хуже шо у тебя мозгов нет..
показать весь комментарий
11.07.2025 21:17 Ответить
Ага, как с игруна хером на рояле президент
показать весь комментарий
11.07.2025 21:14 Ответить
Ніхто не зрівняється з Серый Вовк в боротьбі з корупцією!!!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:26 Ответить
і нехай зелені соплі шось векнуть. Позитивні - фас!
показать весь комментарий
11.07.2025 20:53 Ответить
Прямо над тобою такий.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:03 Ответить
Заважає красти Зе-банді.
показать весь комментарий
11.07.2025 20:54 Ответить
і, як назаважав?
які результати його діяльності?
показать весь комментарий
11.07.2025 20:56 Ответить
Ну як... Просто лайномет.

Не пам'ятаю чи є хоч одна заява цього антикорупціонера у правоохоронні органи щодо порушення владою законів. А от ********* - це скільки завгодно.
показать весь комментарий
11.07.2025 20:58 Ответить
ну так заробляти потрібно. Заява - і що? Як мінімум розслідування офіційних держорганів. Як правило - з висновком "частково підтіерджено, на виних накладено стягнення".

А коли під грант, та й ще з Держдепу, сам щось нариєш, і відосик з текстом забацаєш - о, це вже пачка купюр, і не гривень...
показать весь комментарий
11.07.2025 21:08 Ответить
Шо є, те і є...Крім пустодзвонства, ніхера...хай чмокає
показать весь комментарий
11.07.2025 21:09 Ответить
Гранты..
показать весь комментарий
11.07.2025 20:59 Ответить
Юрій Бутусов, Віталій Шабунін, Богдан Буткевич. Кого наступного корупційно-мародерсько-диверсійний підрозділ фсб руками татарівських тонтон-макутів відтягне від мікрофону та ефіру щоби не заважали вигризати воюючу державу зсередини?
показать весь комментарий
11.07.2025 20:57 Ответить
не порівнюй бутусова, з буткевичем і тим більше з шабунею?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:00 Ответить
Ти ж в курсі, що Буткевич журналіст ЦензорНет, а Бутусов його Головний редактор?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:07 Ответить
з якого це дива Буткевич - журналіст на Цензорі?
Наскільки я знаю - числився у Кличка на Київ-24
показать весь комментарий
11.07.2025 21:09 Ответить
І що? Одна з площадок де він був ведучим.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:12 Ответить
Буткевич у Кличка - може і так.
Але не в Бутусова.
Всі журналісти в Бутусова відмічаються окремими статтями в розділі "Резонанс". Буткевича там нема, і не було. Шкода, що в Бутусова не наведено списку редакції...
А те що блоги... Так блоги його і Марини - не спеціально для цензора. Вони - десь по іншим соцмережам, і місцеві редактори їх тут тегають.
Хоча: є декілька авторів блогів, які пишуть спецом дл розділу "Блоги" цензора. Деякі цікаво писали, але нажаль,пішли: Кочетков, Клочко, вже тавно нема тут їх текстів.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:22 Ответить
Буткевич вів ютуб канал "цензор.нет".
тому не пишіть нісенітниці
показать весь комментарий
11.07.2025 21:25 Ответить
О! в ютуб я не ходок! Тут спорити не буду.
Але знаю, що в Буткевича є свій ютуб.
Можливо, Цензор ютуб Буткевича ставить також по договору?
Ну, не знаю.
Ще раз: в Бутусова нема списку редколегії.
І т ому будуть суперечки.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:28 Ответить
Богдан Буткевич, відомий журналіст та аналітик, активно висвітлює ключові події в Україні та світі на платформі "Цензор.НЕТ". В останні новини входить його аналіз почергової мобілізації в Росії, приватизацію заводів, конфіскованих у росіян, та культурні події, як благодійні концерти. Журналіст не втрачає нагоди гостро критикувати дії агресора і звертає увагу на реакції світової спільноти на події в Україні, наголошує на важливості інформаційної війни в ******** конфліктах. Буткевич є автором різноманітних репортажів і інтерв'ю, що розкривають нюанси української і міжнародної політики. Слідкуйте за оновленнями на тему Богдана Буткевича на Цензор.НЕТ, де він продовжує відстежувати і аналізувати головні новини року.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:14 Ответить
вище пояснив.
Звичайно, те, що їхні теки появляються тут в розділі "блоги" - то це з їхнього дозволу, скоріш за все, письмового" Тому і фраза "активно висвітлює ключові події в Україні та світі на платформі "Цензор.НЕТ"" - иоже бути. Але оригінал, зазвичай з інших соцмереж, скоріш за все, з FB
показать весь комментарий
11.07.2025 21:25 Ответить
Ну я його більш-менш дивися. І він неодноразово казав, що Бутусов його шеф у редакції Цензор.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GfMIztdKIVU ОПЕРАЦІЯ "ТЦК". Для чого РФ цілеспрямовано б'є по будівлях ТЦК? || Цензор.НЕТ
показать весь комментарий
11.07.2025 21:17 Ответить
Редакція Цензор.НЕТ може не поділяти позицію авторів. Відповідальність за матеріали в розділі "Блоги" несуть автори текстів.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:10 Ответить
Він не просто блогер, а саме журналіст Цензор. Нет.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:11 Ответить
насправді мені абсолютно похер.
але, я бачив як розмовляв бутусов на марафоні.
саме, тоді я відкрив для себе бутусова. потім бачив його на фронті, поки безугла не заборонила.
про буткевича, мало шо знаю, і не горю жєланієм багато знати.
пішов воювати і добре.
піздіти не треба, що квіточка зростала не для цього.
кожного дня людолови привозять посполитих на дврз.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:16 Ответить
"Нє чітал, но осуждаю".
показать весь комментарий
11.07.2025 21:17 Ответить
нехай, так.
щось ще, чи тема закрита?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:19 Ответить
Та ні. Просто це підтверджує нульову цінність всього, що було тобою написано вище.
Тупо висери ображенки.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:23 Ответить
я ж сказав, шо нехай так.
ти любиш буткевича, я ні.
ми у різних світах.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:26 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2025 21:00 Ответить
Свого часу він рятував ЗЕ.Саме він підтримав не на часі.Допоміг врятувати-отримав подяку
показать весь комментарий
11.07.2025 21:07 Ответить
Дякую,Петр Алексеевич!
Респект!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:04 Ответить
Це щоби зафіксувати факт правопопушень, начебто допущених Шабуніним, які йому тепер вміняє ДБР, потрібно було відкрити НСРД, здійснювати цілодобове стеження трьома бригадами оперативників впродовж як мінімум пів року, спалити тонни бензину, виплатити мільйони зарплат задіяного у цьому фарсі апарату правоохоронного органу, замість того, щоби слідкувати за справжніми копупціонерами і розкрадачами бюджету при владі.
Це ще одна ганебна справа, що стає поряд із вилученням клістронів у бойових розрахунків на позиціях ППО ЗСУ напередодні рашистської навали. Бо із цією навалою триває інша - корумпційної мафії при владі.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:05 Ответить
дада!
шабуня святой, що повстав проти темряви!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:11 Ответить
Ваш скепсис справедливий. І має під собою підстави.
Але тут йдеться про нецільове і непропорційне задіяння правоохоронного органу у політичних розбірках під час війни зі смертельним ворогом.
показать весь комментарий
11.07.2025 21:33 Ответить
ну, їй богу!
не до вас особисто, до всіх.
звідки ви всі взялися? з андромеди час назад телепортувалися?
тридцять років україна як гімно в ополонці.
мєнти потрібні будь якій владі! і будь яка влада юзає мєнтів на свій розсуд.
посполиті, мають єдину можливість, радіти справедливості!! бо несправедливість, кожного дня, кожної години, на кожному кроці.
шабуня усцикався від щастя бути при зелених дегенератах мародерах? добро пожаловать!
буткевич гавнюкал на всіх захищаючи тцк? добро пожаловать!
показать весь комментарий
11.07.2025 21:46 Ответить
тіпа пеця не наживається на війні
показать весь комментарий
11.07.2025 21:11 Ответить
Факти приведете?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:35 Ответить
Петро Олексійович Вальцман?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:40 Ответить
Та на війні наживаються сотні і сотні тисяч - виборів немає ні загальнодержавних, ні місцевих, сотні тисяч чиновників залишаються на своїх посадах починаючи від Зеленського і закінчуючи старостами сіл. Фінансування МВС виросло в 4 рази від початку повномасштабної війни, а штат залишився приблизно той самий. Сотні тисяч тилових, штабних та інших примазаних служать в ЗСУ фактично ходячи як на звичайну роботу і получають десятки тисяч гривень. ТЦК просто купаються в доларах, прикордонники теж. Одним словом думаю біля 1 мільйона чоловік получають пряму вигоду від війни
показать весь комментарий
11.07.2025 21:12 Ответить
Давайте чесно.

Про те, що дійде саме до цього, розумні люди казали ще у 2019. Хібащо ЗЄ придумав кидати незгодних не до буцигарні, а на убой на фронт.

І це вдвічі ганебно, що влада використовує мобілізацію, як покарання зводячи на нуль будь-яку мотивацію. "Потрапив у ЗСУ - невдаха або ворог влади".
показать весь комментарий
11.07.2025 21:22 Ответить
Перепощу анекдот у Вовнянко, на одному опорніку зустрілися Шабунін, Бігус і Буткевич, а сержант їх запитує, ну що воїни, побороли Баригу?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:24 Ответить
Краще класика не скажеш: "Щури попереду, позаду - таргани і **********. І вся ця ********* нєчисть з усіх боків повзе на Україну. Тримайся, друже, я передбачаю, що таргани всіх ********** поїдять, а пацюки закусять тарганами, і самі здохнуть. Це - закон природи. Ще Дарвін бородатий нас учив, що всі потвори врешті-решт зникають. Натомість все красиве і розумне, як ми з тобою, залишається. То ж нах%й песимізм!"
показать весь комментарий
11.07.2025 21:32 Ответить
Санкції проти Порошенка- порушення прав людини.
Переслідування журналістів- утиски свободи слова.

А тепер здогадаймося з одного разу, чому українцям не світить ЄС та НАТО?
показать весь комментарий
11.07.2025 21:34 Ответить
потому, что все президенты- свинярчуки
показать весь комментарий
11.07.2025 21:38 Ответить
честнейший президент свинярчуков
показать весь комментарий
11.07.2025 21:37 Ответить
 
 