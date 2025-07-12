"Зеленський будує корупційний авторитаризм під час воєнного стану", - ЦПК про підозру Шабуніну

Підозра голові ЦПК Віталію Шабуніну є показовим покаранням, щоб продемонструвати, що влада може зробити будь-що і з будь-ким в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Центр протидії корупції пише у колонці на "УП".

У заяві ЦПК зазначають, що Зеленський будує корупційний авторитаризм у час воєнного стану, і справа щодо Шабуніна є нічим іншим, як показовим покаранням, аби продемонструвати, що влада може зробити будь-що і з будь-ким в країні – як би абсурдно це не виглядало.

Також зазначається, що Банкова через підконтрольне Татарову Держбюро розслідувань (ДБР) та анонімні Telegram-канали прагне перетворити Віталія Шабуніна на "ухилянта" та "шахрая".

ДБР оголосило підозру Шабуніну за "ухилення від несення військової служби" та "шахрайство" (за ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу). Паралельно відбулися обшуки у Віталія за місцем проходження служби східніше Чугуєва та у Києві в будинку, де зараз проживає його родина. Всі ці обшуки відбулися без ухвали суду, з численними порушеннями та без участі адвокатів. Слідчі вилучили телефон у Віталія, дружини та навіть телефон і планшет у малолітніх дітей.

ЦПК наголошує, що підозрі ДБР вже більше року передували системні спроби через провладні Telegram-канали дискредитувати Віталія саме за тими ж обвинуваченнями, які ДБР вказала в офіційній комунікації. Тому детально на них зосередимося.

Також наголошується, що Шабунін добровільно офіційно мобілізувався до лав Збройних Сил з початку повномасштабного вторгнення 25.02.2022. Брав участь в обороні Києва, після відступу росіян навесні служив в ТрО в частині, яка дислокувалася на Київщині. Проходив службу і на Донеччині, і в Києві. Останні місяці - на Харківщині.

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Кожного разу він перебував за місцем дислокації того підрозділу, де відповідно до військових наказів свого керівництва проходив військову службу.

Як наголошують у ЦПК, обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Віталій був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Обвинувачення ДБР абсолютно абсурдні, оскільки він був відряджений до НАЗК відповідно до наказу, який як солдат просто не міг не виконувати. Невиконання наказу - пряме порушення закону.

"Знову ж таки, на той час його підрозділ ТрО дислокувався у Сухолуччі, тому закид ДБР і підконтрольних владі Telegram-каналів про те, що він міг "ухилятися від військової служби на передовій", є безглуздим. Після завершення відрядження в НАЗК Віталій разом зі своїм підрозділом поїхав на Донеччину та проходив військову службу там", - йдеться у заяві.

Під час відрядження в НАЗК Віталій займався просуванням антикорупційних змін та реформ, у тому числі в оборонному секторі. Він зокрема займався відновленням електронного декларування, плануванням та розробкою рішень щодо зменшення зловживань в оборонних закупівлях, які пізніше після сумнозвісного скандалу з "яйцями по 17 грн" були прийняті на законодавчому рівні.

"Шахрайські дії" з боку Шабуніна, на думку ДБР, полягають в тому, що, перебуваючи у відрядженні в НАЗК, Віталій отримував грошове забезпечення військовослужбовця та нібито заволодів цими коштами шляхом обману.

"Оскільки Віталій виконував наказ командування про відрядження до НАЗК, то немає жодних підстав стверджувати про будь-яке заволодіння будь-якими коштами. Це була офіційна зарплата військовослужбовця", - наголошують у ЦПК.

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Шабунін отримував стандартні військові виплати: 20 тисяч грн грошового забезпечення та додаткову винагороду (не "бойові") у 30 тисяч грн, що була на той час передбачена для всіх без винятку військовослужбовців незалежно від місця служби (постанова Кабінету Міністрів України #168 від 28.02.2022 року в чинній на кінець 2022 – початок 2023 редакції).

Сума, якою, на думку ДБР, незаконно заволодів Шабунін, завдавши "матеріальної шкоди державному бюджету в особі військової частини" - 224 249,49 грн, з яких. 183 811,06 грн - це грошове забезпечення військовослужбовця, а 40 438,43 грн – це сплачене ЄСВ.

"Як нараховане та сплачене військовою частиною до бюджету ЄСВ можна розцінити як збитки для державного бюджету - лишається абсурдною загадкою", - акцентують увагу у ЦПК.

У підозрі Віталію Шабуніну немає жодного слова про буцімто незаконне використання Віталієм авто 2005 року випуску, придбаного для нього як для військовослужбовця благодійним фондом.

Проте ДБР абсолютно маніпулятивно згадує про це в своєму офіційному релізі аналогічно анонімнимTelegram-каналам.

Раніше і сам Віталій, і благодійники, які фінансували придбання цього авто на імʼя Шабуніна як фізичної особи, вже пояснювали законність цих дій.

За даними ЦПК, під час проведення слідчих дій адвокати, яким вдалося прибути вже постфактум, зафіксували численні порушення з боку ДБР:

Насамперед, усі обшуки проводилися без жодних ухвал суду, хоча розслідування розпочате ще в грудні 2023 року. Жодних аргументів і підстав для проведення невідкладного обшуку без ухвали суду слідчі не навели;

Як в будинку в Києві, так і на Харківщині обшуки були організовані таким чином, аби адвокати не мали змоги прибути вчасно та вжити всіх заходів для дотримання прав, слідчі навмисно не чекали адвокатів;

Під час обшуку на Харківщині вилучення більшості техніки та предметів не було зафіксовано на відео. Слідчі ДБР вилучили, зокрема, техніку невідомого походження, яка могла бути підкинута. Не виключено, що це зробили для організації в майбутньому провокацій та дискредитаційних кампаній;

Слідчі вилучили ряд предметів, які не мають жодного стосунку до суті кримінального провадження (особисту техніку дружини та дітей, годинник Віталія);

Після прибуття адвокатів та їхніх спроб зафіксувати процес – ДБР погрожувало вилучити телефони у самих адвокатів.

Представники ДБР завершили слідчі дії лише сьогодні вночі. Вони повідомили, що клопотатимуть про запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання. Час судового розгляду поки не відомий.

Наразі Шабунін перебуває на Харківщині за місцем військової служби.

"Ми переконані, що окрім незаконного переслідування обшуки є спробою з боку влади також отримати доступ до інформації про діяльність Центру протидії корупції. Ми очікуємо на подальші провокації. Нагадаємо, що ухвали з цього кримінального провадження систематично незаконно потрапляють в публічний доступ, включно з персональними даними Віталія та членів його родини", - резюмували у ЦПК.