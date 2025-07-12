"Зеленский приказал закрыть Шабунина на Ставке верховного главнокомандующего", - ZN.ua

Вопрос относительно главы ЦПК Виталия Шабунина президент Украины Владимир Зеленский поднимал на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ZN.ua.

Там убеждены, что обыски Государственного бюро расследований у главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также сообщение ему о подозрении - маркерное событие, которое четко определяет линию поведения власти до и после атаки на Бюро экономической безопасности.

"Да, к Виталию Шабунину есть вопросы. Да, он бывает слишком категоричным и эмоционально резким. Его стиль работы нравится не всем, как, впрочем, и не все могут предъявить обществу такие результаты своей деятельности.

Да, вероятно, в ситуации с получением военной зарплаты Шабунин поступил не правильно. Если он не имел юридической возможности не получать ее - стоило направлять эти средства на поддержку фронта.

Так, Шабунин допускал ошибки и в кадровом лоббировании - не всегда выбирал лучших кандидатов. Как, например, в случае с нынешним министром обороны Рустемом Умеровым. Потому что "не воровать" - недостаточный критерий для назначений на высокие государственные должности. Эти люди должны быть еще и профессионалами, потому что иногда вреда от некомпетентности - больше, чем от коррупции", - говорится в заявлении медиа.

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В то же время, как отмечается, нельзя забывать: все, что делал Шабунин, не имело целью собственное обогащение. Это видно из его образа жизни, семьи, принципов. Его деятельность всегда была направлена на благо общества. Если и были ошибки - то в борьбе за тех, кого он даже не знал. А не за "своих".

Поэтому все, что сегодня происходит вокруг конкурса на главу БЭБ, вокруг Шабунина (а эти события не случайно разворачиваются параллельно) - не о БЭБ и не о Шабунине. Это - о давнем, глубоко скрытом желании нескольких смен коррумпированной и непрофессиональной власти расправиться с теми, кого раньше не могли уничтожить только из-за наличия действующей внешней поддержки. Такой поддержкой был Вашингтон. Как основа для продвижения свободы слова, законности, борьбы с коррупцией, прозрачных выборов, построения эффективности институтов и равенства всех перед законом", - отмечают в ZN.ua.

Сегодня, когда ни гражданское общество, ни медиа больше не чувствуют четкой поддержки США, потому что команде Дональда Трампа абсолютно безразличны ценности, которые ранее были краеугольными, власть в Украине наконец позволила себе быть собой. И все эти люди просто становятся теми, кем они есть на самом деле - хищниками. Которым открыли дверцу клетки.

"И это заденет всех - и независимые медиа, и общественные организации, и всю антикоррупционную вертикаль: НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК. Они - следующие. Потому что теперь цель - свести счеты со всем, что хоть когда-то поднимало флаги с надписями: "демократия", "открытость", "антикоррупция", "свободные выборы". И война стала удобным фоном для реализации истинных желаний власти.

К сожалению, и историю с Бюро экономической безопасности, и беспрецедентную ситуацию с обысками у Виталия Шабунина без решения суда невозможно списать на "эксцесс исполнителя". Потому что каждый день, когда Шабунин находился в своей части, офицеры имели приказ фотографировать его "за тяжелой работой" и отправлять эти фото на Банковую. Именно по нему президент Зеленский поднимал вопрос на Ставке", - добавляют в ZN.ua.

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Также журналисты издания убеждены, что без прямого давления со стороны Зеленского глава СБУ Василий Малюк никогда бы не подписал ничем необоснованное письмо в конкурсную комиссию в отношении Александра Цивинского. Но именно это письмо стало основанием для позиции Кабинета министров, который проголосовал за совершенно произвольное решение об отмене результатов конкурса.

"Эта антидемократическая рыба гниет с головы.

Пока Россия отгрызает у нас села, на всей остальной территории власть отгрызает права и свободы - а значит, и перспективу Украины быть не Россией", - резюмирует издание.

Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.