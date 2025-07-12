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Новости Подозрение Шабунину
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"Зеленский приказал закрыть Шабунина на Ставке верховного главнокомандующего", - ZN.ua

Виталий Шабунин

Вопрос относительно главы ЦПК Виталия Шабунина президент Украины Владимир Зеленский поднимал на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ZN.ua.

Там убеждены, что обыски Государственного бюро расследований у главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также сообщение ему о подозрении - маркерное событие, которое четко определяет линию поведения власти до и после атаки на Бюро экономической безопасности.

"Да, к Виталию Шабунину есть вопросы. Да, он бывает слишком категоричным и эмоционально резким. Его стиль работы нравится не всем, как, впрочем, и не все могут предъявить обществу такие результаты своей деятельности.

Да, вероятно, в ситуации с получением военной зарплаты Шабунин поступил не правильно. Если он не имел юридической возможности не получать ее - стоило направлять эти средства на поддержку фронта.

Так, Шабунин допускал ошибки и в кадровом лоббировании - не всегда выбирал лучших кандидатов. Как, например, в случае с нынешним министром обороны Рустемом Умеровым. Потому что "не воровать" - недостаточный критерий для назначений на высокие государственные должности. Эти люди должны быть еще и профессионалами, потому что иногда вреда от некомпетентности - больше, чем от коррупции", - говорится в заявлении медиа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленский строит коррупционный авторитаризм во время военного положения", - ЦПК о подозрении Шабунину

В то же время, как отмечается, нельзя забывать: все, что делал Шабунин, не имело целью собственное обогащение. Это видно из его образа жизни, семьи, принципов. Его деятельность всегда была направлена на благо общества. Если и были ошибки - то в борьбе за тех, кого он даже не знал. А не за "своих".

Поэтому все, что сегодня происходит вокруг конкурса на главу БЭБ, вокруг Шабунина (а эти события не случайно разворачиваются параллельно) - не о БЭБ и не о Шабунине. Это - о давнем, глубоко скрытом желании нескольких смен коррумпированной и непрофессиональной власти расправиться с теми, кого раньше не могли уничтожить только из-за наличия действующей внешней поддержки. Такой поддержкой был Вашингтон. Как основа для продвижения свободы слова, законности, борьбы с коррупцией, прозрачных выборов, построения эффективности институтов и равенства всех перед законом", - отмечают в ZN.ua.

Сегодня, когда ни гражданское общество, ни медиа больше не чувствуют четкой поддержки США, потому что команде Дональда Трампа абсолютно безразличны ценности, которые ранее были краеугольными, власть в Украине наконец позволила себе быть собой. И все эти люди просто становятся теми, кем они есть на самом деле - хищниками. Которым открыли дверцу клетки.

"И это заденет всех - и независимые медиа, и общественные организации, и всю антикоррупционную вертикаль: НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК. Они - следующие. Потому что теперь цель - свести счеты со всем, что хоть когда-то поднимало флаги с надписями: "демократия", "открытость", "антикоррупция", "свободные выборы". И война стала удобным фоном для реализации истинных желаний власти.

К сожалению, и историю с Бюро экономической безопасности, и беспрецедентную ситуацию с обысками у Виталия Шабунина без решения суда невозможно списать на "эксцесс исполнителя". Потому что каждый день, когда Шабунин находился в своей части, офицеры имели приказ фотографировать его "за тяжелой работой" и отправлять эти фото на Банковую. Именно по нему президент Зеленский поднимал вопрос на Ставке", - добавляют в ZN.ua.

Также читайте: "Подозрение Шабунину - давление и политическое преследование за критику власти": "Голос", "ЕС", Transparency International и представители СМИ выступили в защиту главы ЦПК

Также журналисты издания убеждены, что без прямого давления со стороны Зеленского глава СБУ Василий Малюк никогда бы не подписал ничем необоснованное письмо в конкурсную комиссию в отношении Александра Цивинского. Но именно это письмо стало основанием для позиции Кабинета министров, который проголосовал за совершенно произвольное решение об отмене результатов конкурса.

"Эта антидемократическая рыба гниет с головы.

Пока Россия отгрызает у нас села, на всей остальной территории власть отгрызает права и свободы - а значит, и перспективу Украины быть не Россией", - резюмирует издание.

Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

журналистика (3328) Шабунин Виталий (543) ГБР (3105) подозрение (529)


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Топ комментарии
+48
Як всі були проти Пороха в 2019 - то піввареника доїдали, то "ЧОМУ МИ НЕ ГОЛАДІЯ?"

А тепер

- прав нема
- свобод нема
- економіки нема
- молоді нема - 17 річні дівчата і хлопці уже в ЕС
- інваліди є
- вбиті є
- з нації з 44 млн лише 28 і це оптимістична оцінка
- відкриють кордони буде всі 20
- етнос майже знищений

Отак 1 серіал знищив найбільший етнос після німецького, найбільший словянський етнос в принципі. Шикарно шо тут
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12.07.2025 12:56 Ответить
+37
Ze вирішил підти протореним шляхом януковича? Крадій-піськограй іде по стопам шапкокрадія?
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12.07.2025 12:57 Ответить
+32
Главное чтобы не Порошенко. Я не говорю что он идеальный, но сами видите что в итоге происходит.
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12.07.2025 12:55 Ответить
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Главное чтобы не Порошенко. Я не говорю что он идеальный, но сами видите что в итоге происходит.
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12.07.2025 12:55 Ответить
Трагічне і комічна у всьому цьому, що " " на каждого мудреца, длаольно простотты".
І Дзеркало Тижня і Шабунін із різних причин, робили все, щоб привести до влади МОНОПОЛЬНУ ВЛАДУ Зеленьського.
Начеб то розумні люди і повинні булиб прорахувати на один крок вперд. Ні, емоції, попереду.
То ж саме було із Лккашенком. Дууже поважні люди в Україні топили за" повалення Лкїукашенко"
Ніхто із розумних людей не прорахував наступний крок- попада5ня Лукашенко у повну залежність від кремля, було дуже вагомим фактором для карло- пу розпочати широку війну проти України. Навіть для сьогодні- обстріли Волині і Заходу у цілому йдуть із Білорусі, диктатор якої, пискнути не може.
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12.07.2025 13:16 Ответить
влада підвищує зарплати суддям, чиновникам, поліцаям і іншим ухилянтам які ховаються в тилу, а на дрони для фронту гроші повинні збирати волонтери з людей? Це державна зрада. Якщо простих ухилянтів саджають на п'ять років за те що не хочуть йти на фронт то тих хто розкрадає гроші з бюджету або саботує виділення коштів для фронту повинні садити на пожиттєве ув'язнення.
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12.07.2025 13:54 Ответить
Їх посилають у ув'язненя послами в теплі країни.
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12.07.2025 14:29 Ответить
Як раз в 2019 році було ГОЛОВНЕ щоб залишився Порошенко, і путін використовув все можливе щоб цього не сталось. І мудрий нарід не підвів - втомився від війни, захотів поржать і взагалі "какая разница"
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12.07.2025 13:22 Ответить
У 19му Порошенко сам недооцінив суперника.
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12.07.2025 14:52 Ответить
Там без шансів, хіба що відміна виборів
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12.07.2025 15:00 Ответить
За Порошенком - відповідна політична партія з відповідною ідеологією з характерним рухівським проукраїнським консервативним правоцентризмом. І це головне. А те, що в нього був помятий піджак, чи в нього активів на мільярд баксів (до речі, задекларованих зі сплаченими в повному обсязі податків) - це вже несуттєво. Нема ідеальних людей, і нема ідеальних політиків, від слова "зовсім"
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12.07.2025 13:24 Ответить
Недолюдовіг та його недокардиналрішелʼє розлютилися
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12.07.2025 12:55 Ответить
😂😂😂😂😂
Ятак розумію ZN була присутня на ставці. В якості кого? Прослуховуючого апарату?
Ну, вже всяку ху...ню вигадують саме заради закріплення касти людей на яких «один закон для всіх» не має поширюватись в жодному разі!)
ZN та інші «антикорупціонери» та «доброчесні» ви або труси вдягніть.або хрестик зніміть.
Свята мостова зі своїм святим гриценком, який залишив армію без зброї і скоротив її майже вдвічі - ідіть нах...й, це в кращому випадку, а в справедливому - на лаву підсудних!!!!
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12.07.2025 14:00 Ответить
Як всі були проти Пороха в 2019 - то піввареника доїдали, то "ЧОМУ МИ НЕ ГОЛАДІЯ?"

А тепер

- прав нема
- свобод нема
- економіки нема
- молоді нема - 17 річні дівчата і хлопці уже в ЕС
- інваліди є
- вбиті є
- з нації з 44 млн лише 28 і це оптимістична оцінка
- відкриють кордони буде всі 20
- етнос майже знищений

Отак 1 серіал знищив найбільший етнос після німецького, найбільший словянський етнос в принципі. Шикарно шо тут
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12.07.2025 12:56 Ответить
Всі збагатились, хто тримав свої рахунки в доларах, і досі тримає.
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12.07.2025 14:28 Ответить
Діти лейтінанта Шмідта.
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12.07.2025 12:57 Ответить
Ze вирішил підти протореним шляхом януковича? Крадій-піськограй іде по стопам шапкокрадія?
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12.07.2025 12:57 Ответить
Беріть вище. На ставці тільки Віссаріонич приймав рішення. Цікава епоха. Цікаве життя. Особливо в Україні, де на фоні війни будується дещо, що нагадує Оруелла.
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12.07.2025 14:08 Ответить
Яке ж воно бридке. і нице....
Леприкон, має бути знищений, а бож вони знищать нас.....
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12.07.2025 12:59 Ответить
ухахаха
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12.07.2025 12:59 Ответить
Боротьба жаб з гадюками.
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12.07.2025 12:59 Ответить
А жертви українці...
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12.07.2025 13:23 Ответить
кловун перетворив Україну з умовно бананової республіки в бананову республіку це фініш і вирок
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12.07.2025 13:01 Ответить
" не можна забувати: усе, що робив Шабунін", та памятаємо все, як він зробив все, щоб привезти до влади зелену шоблу, до речі, отримувати фіктивни зарплатню - це ще не корупція?
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12.07.2025 13:02 Ответить
антикорупціонерам можна, бо задовбуть антикорупційними "розслідуваннями"
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12.07.2025 13:39 Ответить
ні не можна
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12.07.2025 13:57 Ответить
Потужний рівень рішень Ставки
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12.07.2025 13:05 Ответить
Поклавши руку на серце - те що інкримінують шабуніну на порядок достовірніше ніж те що він сам закидав Порошенку.
Тому хай жере...
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12.07.2025 13:05 Ответить
Згоден, але є одне "але"
Такі рішення нашого Найвеличнішого і його гопкомпанії свідчать про те, що починаючи з травня 2019 року країна успішно прогресує від "Ферми тварин" до "1984".
І це мене особисто зовсім не тішить.
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12.07.2025 13:43 Ответить
якби це на нас напряму чи опосередковано не відбивалося - то так..
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12.07.2025 14:08 Ответить
"Так, до Віталія Шабуніна є запитання. Джерело: https://censor.net/ua/n3562901
В мене запитання лише одне - для чого Шабунін отримував військове забезпечення - якщо він не служив ?
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12.07.2025 13:06 Ответить
Він сам собі платить військове забезпечення?
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12.07.2025 15:00 Ответить
Поки ворог поступово захоплює територію України - ставка верховного говнокомандуючого займається не боротьбою з ворогом, а переслідуванням критиків влади і опозиції.
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12.07.2025 13:08 Ответить
Яке ж лайно той в.о.президента
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12.07.2025 13:08 Ответить
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12.07.2025 13:12 Ответить
Добре що твоя пуста згнили мізки ще у зародку
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12.07.2025 14:15 Ответить
А хтось думав що на Ставці оборону держави розглядають? Це не в пріоритеті.
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12.07.2025 13:09 Ответить
"Зеленський наказав закрити Шабуніна на Ставці верховного головнокомандувача" - тобто в приміщенні, де проводиться так звана Ставка?
А тепер увага! Правильний заголовок: «"Закрити" Шабуніна Зеленський наказав на Ставці верховного головнокомандувача».
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12.07.2025 13:17 Ответить
Я про це теж написав нижче. І такий вінегрет зі слів в кожній новині. Як казав мій викладач "Штани, лопухи, ремінець, папірець. Замість сказати - треба до туалету"
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12.07.2025 13:38 Ответить
отакі писакт і такі антикорупціонери, ціну жабуні набивають, і хто б їм сказав, які питання обговорюють на Ставці, ну це ж смішно.
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12.07.2025 13:46 Ответить
В ситуації "держава-це Я", питання доречне
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12.07.2025 13:21 Ответить
а чого це лише одне Дзеркало тижня висловлює свою позицію? А інші ЗМІ?
Чи Цензор інші ЗМІ не моніторить?
А, якщо моніторить, то назвіть тих, які висвітлюють, говорять в в своїх програмах про переслідування Шабуніна, Буткевича, перд цим Южаніної, перед нею Порошенка і т.д.; а також назовіть тих, хто замовчує.

Наприклад, я моніторю телебачення. І заявляю, що забанені в Т2 5-тий, Прямий та Еспресо, а також канал КМДА "Київ-24" про це говорять в повний голос. А всі телемарафетні, а також Садового "24" - мовчать, ніби їх не стосується.
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12.07.2025 13:09 Ответить
Їх (інших телеканалів) також стосується, тому власне і "активно мовчать".
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12.07.2025 13:19 Ответить
і це тільки "середина літа". вгодованість зєлінодєрмачних курчат по осені будуть рахувати.
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12.07.2025 13:13 Ответить
Місце ЗЕлупні в історії України
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12.07.2025 13:20 Ответить
Засуетилось жульё, Шабунин он тип хлипкий, шкуру свою спасать будет и сдаст ВСЕХ.
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12.07.2025 13:23 Ответить
Тут перечислили заслуги Шабуньки, але забули головну - він був одним з основних медіа- гівнометів на Порошенко. Він свідомо писав брехню проти Порошенко, він не був одурений, як пересічний виборець зєлєнскава.
Тому, знищення цього хробака це справедливість, по дебільному, але справедливо
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12.07.2025 13:29 Ответить
ніхто не каже, що святий, але аж шкури ліз так гидив, так хотів вислужитись перед зе
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12.07.2025 13:48 Ответить
В сенсі «перед зе»?
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12.07.2025 15:02 Ответить
Вітаю вас зебілятка ми у Білорусії 2
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12.07.2025 13:34 Ответить
Ми навіть не в Белорусіі ( там немає війни )
ми в глибокій сра@ці , з цією бандою крадіїв , які
хочуть закрити всім рота !!
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12.07.2025 13:40 Ответить
Мені все одно на того Шабуніна, але хрипата гнида зовсім знахабніла, без берегів.
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12.07.2025 13:38 Ответить
Зеленський дуже мстива і злобна істота
( істота тому , що язик не повертається назвати його президентом)
Ніколи він стане ним , так як замало здорового глузду
і здорових мізків !!
Це Янукович і його банда помер два , тільки набагато гидкіша 😠

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12.07.2025 13:38 Ответить
Зелене лайно мстиве...
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12.07.2025 13:40 Ответить
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. М'ясні штурми та загранотряди на фронті і фізичне знищення своїх опонентів може стати реальністю в Україні.
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12.07.2025 13:40 Ответить
як ти бачиш це "протистояння"? знову на Майдан? як думаєш, що буде?
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12.07.2025 14:10 Ответить
і далі - а що, це "прсоті люди" - народ - обманений, розгарбований - має якісь повноваження, приймає рішення, рішення його виконуються - чи НА КОМУ насправді ВІДПОВІДАЛЬНІСТь - тобто ХТО ВИНЕН - і ХТО має "протистояти новому диктатору Зеленському" - яке не ВР, КабМін, поліція, ДБР, СБУ??? але НІт. саме ВОНИ ВСІ ПІДТРИМУ,ЮТь диктатуру та тоталітаризм зеленої плісняви!
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12.07.2025 14:12 Ответить
Вони штучно для цього збирають ставки головнокомандувача.
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12.07.2025 13:41 Ответить
Это что получается,там вся ставка готова выполнить любой приказ квартала не думая ни о чем,чем тогда закончится эта война с такой ставкой и такими ставочниками?
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12.07.2025 13:42 Ответить
Зелені падлюки це жовтенята Бандюковича!! Скільки років нам жити в такій обстановці я не знаю. Бо не видно кінця війні. В усякому разі поки в Кремлі сидить хан ******** Золотої Орди!! Тож і наш хан нікуди не подінеться. А біди він вже наробив багато і чогось думаю, що наробить ще більще в майбутньому.
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12.07.2025 13:47 Ответить
Скільки СМОРОДУ з НІЧОГО !!!
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12.07.2025 13:52 Ответить
іноді шкоди від некомпетентності - більше, ніж від корупції ... та а хто ж цих некомпетентних та хабарників на посади призначає? 🤬
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12.07.2025 14:01 Ответить
народ же... звісно що народ! і "ухилянти"! вон иу всьому винні! до гадалки не ходи...!
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12.07.2025 14:13 Ответить
Шабуніну треба було підстрахуватися , ясно шо він шось серьозне накопав, проти ОПи ...може розуми вистачило, приховати матерял ?!!! пора запускати в міжнародні ЗМІ ...бо ця пад* о 🤡 здає українську теріторію шогодинно !!!
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12.07.2025 14:05 Ответить
Месть мафии ермака-зеленского-татарова против антикорупційних структур. Только появилась возможности - сразу принялись мстить и ликвидировать структури.
Ця мафія вже буде вбивати - як було при встановленні путінської диктатури!
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12.07.2025 14:12 Ответить
Де ж кінець тієї прірви...
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12.07.2025 14:31 Ответить
Немаю жодних ілюзій щодо персони Шабуніна.Але краще хоч "якісь" антикрорупційні організації,ніж ніяких...
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12.07.2025 14:35 Ответить
Не Ставка а Сходка
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12.07.2025 14:47 Ответить
Якщо на ставку виносяться такі питання, то це ні ставка, в період війни, а проста сходка заробітчан при владі
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12.07.2025 14:49 Ответить
уявляєте, яке цинічне, дрібне, мстиве падло керує країною, якщо воно на ставці опікується тим, щоб тиснути та задрачувати ту людину, яка йому особисто не до вподоби, бо каже правду про мародерство, яке це хрипате зелене падло покриває та масштабує ...
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12.07.2025 14:52 Ответить
Збулись мої передбачення після виборів у 2019 році,коли я говорила,чим закінчиться це шапіто! Так мені докоряли,що я не хочу перемін! Так от ми маємо переміни,багато з нас не виживе після них!
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12.07.2025 15:28 Ответить
 
 