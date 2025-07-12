"Зеленский приказал закрыть Шабунина на Ставке верховного главнокомандующего", - ZN.ua
Вопрос относительно главы ЦПК Виталия Шабунина президент Украины Владимир Зеленский поднимал на заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ZN.ua.
Там убеждены, что обыски Государственного бюро расследований у главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также сообщение ему о подозрении - маркерное событие, которое четко определяет линию поведения власти до и после атаки на Бюро экономической безопасности.
"Да, к Виталию Шабунину есть вопросы. Да, он бывает слишком категоричным и эмоционально резким. Его стиль работы нравится не всем, как, впрочем, и не все могут предъявить обществу такие результаты своей деятельности.
Да, вероятно, в ситуации с получением военной зарплаты Шабунин поступил не правильно. Если он не имел юридической возможности не получать ее - стоило направлять эти средства на поддержку фронта.
Так, Шабунин допускал ошибки и в кадровом лоббировании - не всегда выбирал лучших кандидатов. Как, например, в случае с нынешним министром обороны Рустемом Умеровым. Потому что "не воровать" - недостаточный критерий для назначений на высокие государственные должности. Эти люди должны быть еще и профессионалами, потому что иногда вреда от некомпетентности - больше, чем от коррупции", - говорится в заявлении медиа.
В то же время, как отмечается, нельзя забывать: все, что делал Шабунин, не имело целью собственное обогащение. Это видно из его образа жизни, семьи, принципов. Его деятельность всегда была направлена на благо общества. Если и были ошибки - то в борьбе за тех, кого он даже не знал. А не за "своих".
Поэтому все, что сегодня происходит вокруг конкурса на главу БЭБ, вокруг Шабунина (а эти события не случайно разворачиваются параллельно) - не о БЭБ и не о Шабунине. Это - о давнем, глубоко скрытом желании нескольких смен коррумпированной и непрофессиональной власти расправиться с теми, кого раньше не могли уничтожить только из-за наличия действующей внешней поддержки. Такой поддержкой был Вашингтон. Как основа для продвижения свободы слова, законности, борьбы с коррупцией, прозрачных выборов, построения эффективности институтов и равенства всех перед законом", - отмечают в ZN.ua.
Сегодня, когда ни гражданское общество, ни медиа больше не чувствуют четкой поддержки США, потому что команде Дональда Трампа абсолютно безразличны ценности, которые ранее были краеугольными, власть в Украине наконец позволила себе быть собой. И все эти люди просто становятся теми, кем они есть на самом деле - хищниками. Которым открыли дверцу клетки.
"И это заденет всех - и независимые медиа, и общественные организации, и всю антикоррупционную вертикаль: НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК. Они - следующие. Потому что теперь цель - свести счеты со всем, что хоть когда-то поднимало флаги с надписями: "демократия", "открытость", "антикоррупция", "свободные выборы". И война стала удобным фоном для реализации истинных желаний власти.
К сожалению, и историю с Бюро экономической безопасности, и беспрецедентную ситуацию с обысками у Виталия Шабунина без решения суда невозможно списать на "эксцесс исполнителя". Потому что каждый день, когда Шабунин находился в своей части, офицеры имели приказ фотографировать его "за тяжелой работой" и отправлять эти фото на Банковую. Именно по нему президент Зеленский поднимал вопрос на Ставке", - добавляют в ZN.ua.
Также журналисты издания убеждены, что без прямого давления со стороны Зеленского глава СБУ Василий Малюк никогда бы не подписал ничем необоснованное письмо в конкурсную комиссию в отношении Александра Цивинского. Но именно это письмо стало основанием для позиции Кабинета министров, который проголосовал за совершенно произвольное решение об отмене результатов конкурса.
"Эта антидемократическая рыба гниет с головы.
Пока Россия отгрызает у нас села, на всей остальной территории власть отгрызает права и свободы - а значит, и перспективу Украины быть не Россией", - резюмирует издание.
Напомним, что критику Зеленского Шабунину сообщено о подозрении за уклонение от военной службы и мошенничество.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І Дзеркало Тижня і Шабунін із різних причин, робили все, щоб привести до влади МОНОПОЛЬНУ ВЛАДУ Зеленьського.
Начеб то розумні люди і повинні булиб прорахувати на один крок вперд. Ні, емоції, попереду.
То ж саме було із Лккашенком. Дууже поважні люди в Україні топили за" повалення Лкїукашенко"
Ніхто із розумних людей не прорахував наступний крок- попада5ня Лукашенко у повну залежність від кремля, було дуже вагомим фактором для карло- пу розпочати широку війну проти України. Навіть для сьогодні- обстріли Волині і Заходу у цілому йдуть із Білорусі, диктатор якої, пискнути не може.
Ятак розумію ZN була присутня на ставці. В якості кого? Прослуховуючого апарату?
Ну, вже всяку ху...ню вигадують саме заради закріплення касти людей на яких «один закон для всіх» не має поширюватись в жодному разі!)
ZN та інші «антикорупціонери» та «доброчесні» ви або труси вдягніть.або хрестик зніміть.
Свята мостова зі своїм святим гриценком, який залишив армію без зброї і скоротив її майже вдвічі - ідіть нах...й, це в кращому випадку, а в справедливому - на лаву підсудних!!!!
А тепер
- прав нема
- свобод нема
- економіки нема
- молоді нема - 17 річні дівчата і хлопці уже в ЕС
- інваліди є
- вбиті є
- з нації з 44 млн лише 28 і це оптимістична оцінка
- відкриють кордони буде всі 20
- етнос майже знищений
Отак 1 серіал знищив найбільший етнос після німецького, найбільший словянський етнос в принципі. Шикарно шо тут
Леприкон, має бути знищений, а бож вони знищать нас.....
Тому хай жере...
Такі рішення нашого Найвеличнішого і його гопкомпанії свідчать про те, що починаючи з травня 2019 року країна успішно прогресує від "Ферми тварин" до "1984".
І це мене особисто зовсім не тішить.
В мене запитання лише одне - для чого Шабунін отримував військове забезпечення - якщо він не служив ?
А тепер увага! Правильний заголовок: «"Закрити" Шабуніна Зеленський наказав на Ставці верховного головнокомандувача».
Чи Цензор інші ЗМІ не моніторить?
А, якщо моніторить, то назвіть тих, які висвітлюють, говорять в в своїх програмах про переслідування Шабуніна, Буткевича, перд цим Южаніної, перед нею Порошенка і т.д.; а також назовіть тих, хто замовчує.
Наприклад, я моніторю телебачення. І заявляю, що забанені в Т2 5-тий, Прямий та Еспресо, а також канал КМДА "Київ-24" про це говорять в повний голос. А всі телемарафетні, а також Садового "24" - мовчать, ніби їх не стосується.
Тому, знищення цього хробака це справедливість, по дебільному, але справедливо
ми в глибокій сра@ці , з цією бандою крадіїв , які
хочуть закрити всім рота !!
( істота тому , що язик не повертається назвати його президентом)
Ніколи він стане ним , так як замало здорового глузду
і здорових мізків !!
Це Янукович і його банда помер два , тільки набагато гидкіша 😠
Ця мафія вже буде вбивати - як було при встановленні путінської диктатури!