"Зеленський наказав закрити Шабуніна на Ставці верховного головнокомандувача", - ZN.ua

Питання щодо голови ЦПК Віталія Шабуніна президент України Володимир Зеленський порушував на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ZN.ua.

Там переконані, що обшуки Державного бюро розслідувань у голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, а також повідомлення йому про підозру - маркерна подія, яка чітко окреслює лінію поведінки влади до і після атаки на Бюро економічної безпеки.

"Так, до Віталія Шабуніна є запитання. Так, він буває надто категоричним і емоційно різким. Його стиль роботи подобається не всім, як, втім, і не всі можуть пред'явити суспільству такі результати своєї діяльності.

Так, імовірно, у ситуації з отриманням військової зарплати Шабунін вчинив не правильно. Якщо він не мав юридичної можливості не отримувати її - варто було спрямовувати ці кошти на підтримку фронту.

Так, Шабунін припускався помилок і в кадровому лобіюванні - не завжди обирав найкращих кандидатів. Як, наприклад, у випадку з нинішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. Бо "не красти" - недостатній критерій для призначень на високі державні посади. Ці люди повинні бути ще й професіоналами, бо іноді шкоди від некомпетентності - більше, ніж від корупції", - йдеться у заяві медіа.

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Водночас, як зазначається, не можна забувати: усе, що робив Шабунін, не мало на меті власне збагачення. Це видно з його способу життя, родини, принципів. Його діяльність завжди була спрямована на благо суспільства. Якщо й були помилки - то у боротьбі за тих, кого він навіть не знав. А не за "своїх".

Тому все, що сьогодні відбувається довкола конкурсу на голову БЕБ, довкола Шабуніна (а ці події не випадково розгортаються паралельно) - не про БЕБ і не про Шабуніна. Це - про давнє, глибоко приховане бажання кількох змін корумпованої та непрофесійної влади розправитися з тими, кого раніше не могли знищити тільки через наявність діючої зовнішньої підтримки. Такою підтримкою був Вашингтон. Як основа для просування свободи слова, законності, боротьби з корупцією, прозорих виборів, побудови ефективності інституцій і рівності всіх перед законом", - наголошують у ZN.ua.

Сьогодні, коли ні громадянське суспільство, ні медіа більше не відчувають чіткої підтримки США, бо команді Дональда Трампа абсолютно байдуже до цінностей, які раніше були наріжними, влада в Україні нарешті дозволила собі бути собою. І всі ці люди просто стають тими, ким вони є насправді - хижаками. Яким відчинили дверцята клітки.

"І це зачепить усіх - і незалежні медіа, і громадські організації, і всю антикорупційну вертикаль: НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК. Вони - наступні. Бо тепер мета - звести рахунки з усім, що хоч колись піднімало прапори з написами: "демократія", "відкритість", "антикорупція", "вільні вибори". І війна стала зручним тлом для реалізації справжніх бажань влади.

На жаль, і історію з Бюро економічної безпеки, і безпрецедентну ситуацію з обшуками у Віталія Шабуніна без ухвали суду неможливо списати на "ексцес виконавця". Бо кожного дня, коли Шабунін перебував у своїй частині, офіцери мали наказ фотографувати його "за важкою роботою" і надсилати ці фото на Банкову. Саме щодо нього президент Зеленський порушував питання на Ставці", - додають у ZN.ua.

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Також журналісти видання переконані, що без прямого тиску з боку Зеленського голова СБУ Василь Малюк ніколи б не підписав нічим необґрунтований лист до конкурсної комісії щодо Олександра Цивінського. Але саме цей лист став підставою для позиції Кабінету міністрів, який проголосував за цілковито свавільне рішення про скасування результатів конкурсу.

"Ця антидемократична риба гниє з голови.

Поки Росія відгризає в нас села, на всій іншій території влада відгризає права й свободи - а отже, й перспективу України бути не Росією", - резюмує видання.

Нагадаємо, що критику Зеленського Шабуніну повідомлено про підозру за ухилення від військової служби та шахрайство.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.