Українці з початку року сплатили понад 4,3 мільярда податку на нерухомість
Власники нерухомості в Україні за перші чотири місяці 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 17,8% більше, ніж торік, коли було сплачено 3,67 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.
Зокрема, серед топ-платників:
- Київ – 911,6 млн грн;
- Київська область – 434,5 млн грн;
- Дніпропетровська – 428 млн грн;
- Львівська – 408,6 млн грн.
Цей податок сплачують фізичні особи, які є власниками:
- квартир понад 60 кв. м;
- будинків понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
Раніше повідомлялося, що ціни на житло в Україні за рік зросли на 11,2%.
До того стало відомо, що загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, у 2024 році зросла до 9,76 млн квадратних метрів, що на 21,1% більше порівняно з 2023 роком.
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