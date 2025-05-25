Українці з початку року сплатили понад 4,3 мільярда податку на нерухомість

Власники нерухомості в Україні за перші чотири місяці 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 17,8% більше, ніж торік, коли було сплачено 3,67 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Зокрема, серед топ-платників:

Київ – 911,6 млн грн;

Київська область – 434,5 млн грн;

Дніпропетровська – 428 млн грн;

Львівська – 408,6 млн грн.

Цей податок сплачують фізичні особи, які є власниками:

квартир понад 60 кв. м;

будинків понад 120 кв. м;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

Раніше повідомлялося, що ціни на житло в Україні за рік зросли на 11,2%.

До того стало відомо, що загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, у 2024 році зросла до 9,76 млн квадратних метрів, що на 21,1% більше порівняно з 2023 роком.