Ціни на житло в Україні за рік зросли на 11,2%, – Держстат

За підсумками січня-березня 2025 року індекс цін на житло в Україні становить 111,2%, тоді як за аналогічний період торік показник складав 116%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, на первинному ринку ціни на житло за підсумками першого кварталу 2025 року сповільнили зростання до 14,8% проти 17,6% у першому кварталі минулого року.

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири – на 15,1%. Зростання цін на однокімнатні та трикімнатні становило 14,4%.

На вторинному ринку ціни сповільнили зростання до 9,3% у січні-березні 2025 року проти 15,3% за аналогічний період торік.

Зростання цін на однокімнатні квартири становило 9%, двокімнатні – 9,7%, трикімнатні – 9,4%.

Порівняно з попереднім кварталом ціни на житло зросли на 3,9%, при цьому на первинному ринку – на 4,3%, на вторинному – на 3,6%.

У першому кварталі 2025 року ціни на "первинці" зросли на однокімнатні квартири на 4,4% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, на двокімнатні та трикімнатні – на 4,2%. На вторинному ринку ціни зросли на 3,7%, 3,5% і 3,7% відповідно.

У Держстаті зазначили, що ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.

Раніше повідомлялося, що обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за минулий рік збільшився на 23,5% порівняно з 2023 роком – до 204,7 млрд грн.

До того стало відомо, що загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, у 2024 році зросла до 9,76 млн квадратних метрів, що на 21,1% більше порівняно з 2023 роком.

житло (625) нерухомість (570) ціни (3672) Держстат (1450)
20.05.2025 20:33 Відповісти
Да, в декабре 2024 года в России объем непроданного жилья в строящихся домах достиг 53 036 тыс. кв. м. Это составляет 46% от общего объема застройщиков. Продажи в декабре составили 35 480 тыс кв. м, или 31% от запланированного объема
Так шо подмойся засранец или майкой подотрись...
20.05.2025 21:23 Відповісти
Не треба клеїти дурня, побудували 107, продали 53, в грудні продали на 31% від запланованого, т.е. 69% запланованого нерозпроданих осель
20.05.2025 22:35 Відповісти
Из пленок комарницкого, бизнес партнёра клычка, мы знаем, шо себестоимость строительства 1м2 жилья- 275$/м2, а народу продают не менее 1000$/м2, а им ещё мало!!!!🤮
20.05.2025 21:17 Відповісти
Агов, уточніть, в яких регіонах)
20.05.2025 21:21 Відповісти
Звичайна мафія і грабунок без меж.
Ціни за межею безумства!
Будинок на 50 кв в занедбаному селі Київщини коштує вчетверо дорожче ніж в Болгарії, і на 10% еидче ніж в пригороді Вроцлова.
20.05.2025 21:55 Відповісти
Everything comes to those , to whom the trumpet pipes. Погоду роблять на ринках в Україні мародери. Тому не дивуйтесь що ціни на житло в Україні ростуть. Це у тих що не купують нічого грошей нема, а у тих що купують гроші є.
21.05.2025 10:36 Відповісти
Так «зросли», шо я аж продавши двушку десь на Закарпатті можу купити дві такі на Лівому березі ))
21.05.2025 13:23 Відповісти

