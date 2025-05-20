Ціни на житло в Україні за рік зросли на 11,2%, – Держстат

За підсумками січня-березня 2025 року індекс цін на житло в Україні становить 111,2%, тоді як за аналогічний період торік показник складав 116%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, на первинному ринку ціни на житло за підсумками першого кварталу 2025 року сповільнили зростання до 14,8% проти 17,6% у першому кварталі минулого року.

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири – на 15,1%. Зростання цін на однокімнатні та трикімнатні становило 14,4%.

На вторинному ринку ціни сповільнили зростання до 9,3% у січні-березні 2025 року проти 15,3% за аналогічний період торік.

Зростання цін на однокімнатні квартири становило 9%, двокімнатні – 9,7%, трикімнатні – 9,4%.

Порівняно з попереднім кварталом ціни на житло зросли на 3,9%, при цьому на первинному ринку – на 4,3%, на вторинному – на 3,6%.

У першому кварталі 2025 року ціни на "первинці" зросли на однокімнатні квартири на 4,4% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, на двокімнатні та трикімнатні – на 4,2%. На вторинному ринку ціни зросли на 3,7%, 3,5% і 3,7% відповідно.

У Держстаті зазначили, що ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.

Раніше повідомлялося, що обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за минулий рік збільшився на 23,5% порівняно з 2023 роком – до 204,7 млрд грн.

До того стало відомо, що загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, у 2024 році зросла до 9,76 млн квадратних метрів, що на 21,1% більше порівняно з 2023 роком.