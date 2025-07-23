Семья полковника СБУ Прокопенко купила пентхаус в центре Киева с террасой стоимостью 15 миллионов во время войны, - расследование

Теща начальника управления Службы безопасности в Хмельницкой области Алексея Прокопенко купила пентхаус площадью 179,5 квадратов в столичном ЖК бизнес-класса "Шевченковский" в феврале 2025 года.

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рыночная стоимость жилья, расположенного на двух верхних этажах новостройки с собственной террасой с видом на город, достигает $360 тыс., но теща полковника СБУ Светлана Борис приобрела имущественные права на него за 4,5 миллиона гривен.

Также теща Прокопенко в феврале 2025 года приобрела паркоместо в этом же ЖК рыночной стоимостью почти $40 тысяч. Таким образом, только в этом доме Светлана Борис скупила имущества на примерно $400 тыс. (более 16 миллионов гривен).

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Кроме Киева она покупала недвижимость в тех городах, где служил ее зять.

Так, в 2019 году Алексей Прокопенко стал заместителем начальника управления СБУ в Одесской области, а затем, в 2021-м, перешел на руководящую должность в Крымское управление. Его теща в 2022 году купила две квартиры в одесских ЖК бизнес-класса - в ЖК Avinion за $50 тыс. и в ЖК "Олимпийский" за $63 тыс.

Последнее помещение женщина продала в конце февраля 2025 года, а взамен купила небольшую квартиру в ЖК "Счастливый" в Хмельницком стоимостью около $40 тыс., где сейчас служит ее зять.

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В то же время она не живет ни в одном из тех городов, где покупала недвижимость, а вместе с мужем живет в старом доме в Нежине.

Родители спецслужащего имеют собственное жилье в селе под Киевом. Но с тех пор как их сын начал служить в столице, у них начала появляться еще и недвижимость в киевских ЖК.

Так, отец полковника СБУ после выхода на пенсию в 2015 году оформил на себя квартиру площадью 53,2 кв. м в ЖК комфорт-класса "Британский квартал" за $14 тыс., хотя ее реальная рыночная стоимость тогда достигала $36 тысяч.

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В 2016 году он инвестировал $56 тысяч в нежилое помещение в ЖК "Барселона" площадью 88,5 квадратов.

Мать полковника СБУ - 73-летняя Надежда Прокопенко, в мае 2022 года купила Tesla Model 3 2019 года выпуска стоимостью около $20 тыс. Она также с 2013 года имеет квартиру в ЖК Royal House в Киеве, которая официально обошлась ей в $32 тысячи.

Сам Прокопенко на просьбу объяснить состояние родственников заявил, что уже развелся со своей женой. Но это произошло летом этого года, после того, как его теща накупила элитной недвижимости на сотни тысяч долларов.

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Дорогое состояние родственников полковник СБУ объяснил их сбережениями. В частности, якобы теща Прокопенко с 2002 до 2022 года занималась оптовой торговлей продуктами, хотя согласно ее зарегистрированному ФЛП Светлана Борис торговала в розницу. В прошлом году женщина начала торговать одеждой и якобы заработала 2,15 млн грн, но этих средств также не хватило бы на пентхаус в центре Киева.

Итак, родственники полковника СБУ накупили имущества на примерно $600 тысяч. Причем некоторые из них работали на государственной службе и за свои заработные платы не смогли бы позволить себе ценных покупок.

Комментарий пресс-службы СБУ:

"Недвижимое и движимое имущество, принадлежащее бывшей теще (включая ее квартиру в Киеве), отцу и матери указанного сотрудника СБУ, было приобретено ими за свой счет. Чиновник спецслужбы не имеет отношения к покупке указанных объектов недвижимости и авто, которые не являются и не были в его пользовании. В частности, бывшая теща указанного сотрудника более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью в области оптово-розничной торговли. Например, в течение 2024 года она получила официальный доход в размере 2 млн 150 тыс. грн, с которых уплатила соответствующие налоги. Что касается отца указанного сотрудника СБУ, он находится на пенсии. До этого он работал на различных должностях с достойным уровнем финансового обеспечения. Нежилое помещение, находящееся в его собственности, было приобретено в 2016 году на стадии инвестирования. Мать чиновника СБУ также находится на пенсии, более 25 лет проработав на различных должностях в ПАО "Укртелеком". Квартира небольшой площади (41,1 кв. м), которая находится в ее собственности, была куплена на стадии инвестирования в 2011 году, а официально зарегистрирована на нее в 2013 году. Учитывая все вышеперечисленное, а также принципы объективной подачи информации и журналистских стандартов, просим максимально точно осветить эту официальную позицию СБУ", - отметили в службе.

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