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Семья полковника СБУ Прокопенко купила пентхаус в центре Киева с террасой стоимостью 15 миллионов во время войны, - расследование

Семья полковника СБУ купила элитную недвижимость во время войны

Теща начальника управления Службы безопасности в Хмельницкой области Алексея Прокопенко купила пентхаус площадью 179,5 квадратов в столичном ЖК бизнес-класса "Шевченковский" в феврале 2025 года.

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рыночная стоимость жилья, расположенного на двух верхних этажах новостройки с собственной террасой с видом на город, достигает $360 тыс., но теща полковника СБУ Светлана Борис приобрела имущественные права на него за 4,5 миллиона гривен.

Также теща Прокопенко в феврале 2025 года приобрела паркоместо в этом же ЖК рыночной стоимостью почти $40 тысяч. Таким образом, только в этом доме Светлана Борис скупила имущества на примерно $400 тыс. (более 16 миллионов гривен).

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Жилой комплекс

Кроме Киева она покупала недвижимость в тех городах, где служил ее зять.

Так, в 2019 году Алексей Прокопенко стал заместителем начальника управления СБУ в Одесской области, а затем, в 2021-м, перешел на руководящую должность в Крымское управление. Его теща в 2022 году купила две квартиры в одесских ЖК бизнес-класса - в ЖК Avinion за $50 тыс. и в ЖК "Олимпийский" за $63 тыс.

Последнее помещение женщина продала в конце февраля 2025 года, а взамен купила небольшую квартиру в ЖК "Счастливый" в Хмельницком стоимостью около $40 тыс., где сейчас служит ее зять.

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В то же время она не живет ни в одном из тех городов, где покупала недвижимость, а вместе с мужем живет в старом доме в Нежине.

Родители спецслужащего имеют собственное жилье в селе под Киевом. Но с тех пор как их сын начал служить в столице, у них начала появляться еще и недвижимость в киевских ЖК.

Так, отец полковника СБУ после выхода на пенсию в 2015 году оформил на себя квартиру площадью 53,2 кв. м в ЖК комфорт-класса "Британский квартал" за $14 тыс., хотя ее реальная рыночная стоимость тогда достигала $36 тысяч.

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В 2016 году он инвестировал $56 тысяч в нежилое помещение в ЖК "Барселона" площадью 88,5 квадратов.

Мать полковника СБУ - 73-летняя Надежда Прокопенко, в мае 2022 года купила Tesla Model 3 2019 года выпуска стоимостью около $20 тыс. Она также с 2013 года имеет квартиру в ЖК Royal House в Киеве, которая официально обошлась ей в $32 тысячи.

Сам Прокопенко на просьбу объяснить состояние родственников заявил, что уже развелся со своей женой. Но это произошло летом этого года, после того, как его теща накупила элитной недвижимости на сотни тысяч долларов.

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Дорогое состояние родственников полковник СБУ объяснил их сбережениями. В частности, якобы теща Прокопенко с 2002 до 2022 года занималась оптовой торговлей продуктами, хотя согласно ее зарегистрированному ФЛП Светлана Борис торговала в розницу. В прошлом году женщина начала торговать одеждой и якобы заработала 2,15 млн грн, но этих средств также не хватило бы на пентхаус в центре Киева.

Итак, родственники полковника СБУ накупили имущества на примерно $600 тысяч. Причем некоторые из них работали на государственной службе и за свои заработные платы не смогли бы позволить себе ценных покупок.

Комментарий пресс-службы СБУ:

"Недвижимое и движимое имущество, принадлежащее бывшей теще (включая ее квартиру в Киеве), отцу и матери указанного сотрудника СБУ, было приобретено ими за свой счет. Чиновник спецслужбы не имеет отношения к покупке указанных объектов недвижимости и авто, которые не являются и не были в его пользовании. В частности, бывшая теща указанного сотрудника более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью в области оптово-розничной торговли. Например, в течение 2024 года она получила официальный доход в размере 2 млн 150 тыс. грн, с которых уплатила соответствующие налоги. Что касается отца указанного сотрудника СБУ, он находится на пенсии. До этого он работал на различных должностях с достойным уровнем финансового обеспечения. Нежилое помещение, находящееся в его собственности, было приобретено в 2016 году на стадии инвестирования. Мать чиновника СБУ также находится на пенсии, более 25 лет проработав на различных должностях в ПАО "Укртелеком". Квартира небольшой площади (41,1 кв. м), которая находится в ее собственности, была куплена на стадии инвестирования в 2011 году, а официально зарегистрирована на нее в 2013 году. Учитывая все вышеперечисленное, а также принципы объективной подачи информации и журналистских стандартов, просим максимально точно осветить эту официальную позицию СБУ", - отметили в службе.

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Киев (25906) коррупция (8593) недвижимость (824) СБУ (20221)


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Топ комментарии
+10
Малюк так навалював за корупцію в інших структурах, шо забув про братиків
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23.07.2025 22:57 Ответить
+6
це саме те некорупційне СБУ зельоної гниди малюка
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23.07.2025 22:55 Ответить
+5
Кросівок жіть нє запрєтіш. Ні, про корупцію ми не знаємо, все перебільшують.
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23.07.2025 22:52 Ответить
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Чесне слово
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23.07.2025 22:51 Ответить
Кросівок жіть нє запрєтіш. Ні, про корупцію ми не знаємо, все перебільшують.
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23.07.2025 22:52 Ответить
Але НАБУ і САП вже підпорядковуються Зеленому лайну, і не варто очікувати що будуть посадки.

І винні у цьому 73 % кончених зе.....дЕби....ов
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23.07.2025 22:55 Ответить
За посадки відповідають суди.
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23.07.2025 22:57 Ответить
Так судова реформа давно ж відбулася ! Порошенко: "Очікую, що наступного тижня ВР завершить судову реформу". ВIДЕО14.09.17
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23.07.2025 23:01 Ответить
Максим Н. а хто буде розслідувати ? Ніхто, бо ​ як казав Зеленский "На 100% мой человек".
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23.07.2025 23:07 Ответить
За посадки завжди відповідали лісгоспи.
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23.07.2025 23:48 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ - Желеэзняк
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23.07.2025 22:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=211s

година тому ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ нардеп Жалізняк
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23.07.2025 23:00 Ответить
а раніше було інакше?
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23.07.2025 23:31 Ответить
це саме те некорупційне СБУ зельоної гниди малюка
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23.07.2025 22:55 Ответить
а Малюк тоді і каже "Я не для цього хороню своїх хлопців" Джерело: https://censor.net/ua/n3564747
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23.07.2025 23:00 Ответить
кгб, сбу як би не називалося підпорядковується мафії пархатого Кала
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23.07.2025 23:40 Ответить
Малюк так навалював за корупцію в інших структурах, шо забув про братиків
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23.07.2025 22:57 Ответить
Наступну новину порібно про статки когось з НАБУ чи САП. Впевнений, там не менше маєтків. А дальше або чергова беззуба революція, або кров у кожній родині але з результатом європеізації населення з подальшим будівництвом європейської України.
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23.07.2025 22:58 Ответить
НАБУ що скаже з цього приводу ?
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23.07.2025 22:58 Ответить
Малюк мовчить.

У нього половина таких полковників?
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23.07.2025 22:58 Ответить
Половина не палится так
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23.07.2025 23:04 Ответить
мовчить бо це бидло яке очолює сбу нічого не вирішує, так як і клован
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23.07.2025 23:43 Ответить
Ага, а друга половина полковників-яких кацапські кілери посеред дня вбивають. Але ж тих згадувати вже якось незручно, коли про нових пишуть.
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23.07.2025 23:54 Ответить
Понеслось
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23.07.2025 22:58 Ответить
Паша Кириленко теж казав що мама малину продавала
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23.07.2025 22:58 Ответить
ой як невдобно получілось.
малюк тільки премію отримав, а тут кляті журналюгі.
ще й буржуї зе!гніду на швабру насадили. українці на вулиці вивалили. і чіпати не можна, бо сцикотно.
от що робити?
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23.07.2025 22:59 Ответить
Схоже на "прощальний привіт" від НАБУ
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23.07.2025 23:05 Ответить
Такі гроші заробляються топ-правоохоронцями на кришуваннях.
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23.07.2025 23:00 Ответить
Це друге, ви нічого не розумієте...
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23.07.2025 23:02 Ответить
Они просто малиной и чесноком засаживали весь огород, из года в год. На эти пенёнзы и купили сыну погоны, дальше дело техники.
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23.07.2025 23:02 Ответить
А якщо хтось прийду з обшуками, хоча зараз навряд чи...

То треба як радив Малюк " Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", - додав голова СБУ."
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23.07.2025 23:03 Ответить
​"На 100% мой человек", - Зеленский
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23.07.2025 23:05 Ответить
Уже злодіям можна не ховатись.
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23.07.2025 23:06 Ответить
Думаєте вони закони порушують, виконуючи накази Єрмака, за зарплатню?
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23.07.2025 23:06 Ответить
Мо-лод-ці. Може 25 відсотків від кладу, або лотерея, або купили біт-коїни 10 років тому, або теща не їла з 1980 року, накопичувала фінанси, дав гроші знайомий мільйонер на 100 років без відсотків...та і взагалі, яка вже різниця. А хто буде питати?
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23.07.2025 23:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qVOM0D-7j4I

Зеленський не хоче до Ростова. Президент задкує у справі НАБУ і САП
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23.07.2025 23:08 Ответить
За інформацією з власних джерел Суспільне Хмельницький, до управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Олексій Прокопенко був переведений на початку 2023 року, за кілька місяців до звільнення Тараса Цюцюри https://suspilne.media/khmelnytskiy/486676-zelenskij-zvilniv-nacalnika-sbu-u-hmelnickij-oblasti/ указом президентавід 25 травня.

До переведення на Хмельниччину Олексій Прокопенко був заступником начальника управління Служби безпеки України в Одеській області, курував економічний напрямок діяльності. (с)
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23.07.2025 23:10 Ответить
Та вже абсолютно ясно, що все сбушне кодло - то суцільні вороги українського народу.
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23.07.2025 23:14 Ответить
Господи, коли це все скінчиться...коли нажеруться і вдавляться Охрініло...де та карма.
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23.07.2025 23:14 Ответить
Негайно провести обшуки в hromadske!
Всіх під арешт за розголошення державної таємниці, що всі вони одинакові хабарники: що СБУ, що менти поліцаї, що судді, що прокурори, що депутати.

Яка нах боротьба з корупцією???
Вони за боневтіка горою стануть!!!
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23.07.2025 23:14 Ответить
Зрозуміло, що в ряди СБУ затесався корупціонер-хабарник.
Потрібно все це незрозуміло з яких джерел куплене майно арештувати та конфіскувати, як неправомірною набуті активи. А ймовірного хабарника звільнити з органу та судити за відмивання неправомірною отриманих коштів і майна
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23.07.2025 23:14 Ответить
Після скандалу НАБУ дало "обратку".

Як у зоряних війнах : "Імперія завдає удару у відповідь"
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23.07.2025 23:20 Ответить
15 млн грн🤣 зебили негодують😵‍💫
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23.07.2025 23:26 Ответить
Журналісти які це все нарили працюють на рашиське ІПСО. Їх треба дуже жорско заарештувати, та судити за державну зраду.
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23.07.2025 23:33 Ответить
тепер вже можно, пентхауси вже під омофором №12414.
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23.07.2025 23:43 Ответить
Що ви до бідного полкана приє...лися??? Воно все життя тяжко працює, світла білого не бачить, а ви його так мордою в землю!!!! А що на це пане Малюк відповість??? Це ж падло у нього працює???
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23.07.2025 23:46 Ответить
Та з таким талановитим начальником СБУ Тетяна Крупа могла вести свій "бізнес" в м. Хмельницкий аж до самої смерті.
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23.07.2025 23:55 Ответить
 
 