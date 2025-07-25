42-летний продавец колясок помогал рашистам обстреливать Харьков, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан информатор ФСБ, который корректировал российские удары по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Агент должен был искать и передавать координаты мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Так россияне надеялись уничтожить противовоздушную оборону областного центра, чтобы максимально сосредоточиться на атаках по гражданской инфраструктуре харьковчан.

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"Исполнителем заказов рф оказался 42-летний местный продавец детских колясок, который попал во внимание фсб, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии. Чтобы скорректировать удары рашистов, информатор во время воздушной тревоги выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраинах города, откуда следил за работой ПВО.

Находясь на "наблюдательном пункте", он обозначал координаты потенциальных целей на гугл-картах и передавал их куратору через анонимные чаты", - говорится в сообщении.

Для поражения военных объектов оккупанты планировали задействовать ракетное вооружение и сверхтяжелые управляемые авиабомбы.

СБУ вовремя разоблачила агента РФ и задержала его по месту жительства. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

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Во время обысков в квартире задержанного изъят телефон с доказательствами его контактов с оккупантами.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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