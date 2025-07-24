Поджигал энергообъекты "Укрзализныци" и автомобили военных на Буковине: агент РФ приговорен к 15 годам, - СБУ
Предатель, который по заказу ФСБ совершал поджоги в Черновицкой области, получил 15 лет заключения. Его главными "целями" были энергообъекты "Укрзализныци" и авто Сил обороны.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что задание РФ выполнял 23-летний житель Северодонецка, который после начала полномасштабной войны переехал на Буковину и начал искать "легкие заработки" на телеграмм-каналах. Его "заметили" и впоследствии завербовали российские спецслужбисты.
По указанию оккупантов предатель сначала выполнил "тестовые" поручения, в частности рисовал провокационные граффити на стенах зданий. Впоследствии агент приступил к выполнению основных задач. Сначала он поджег релейный шкаф на железнодорожной линии, а затем начал отслеживать и пытался уничтожить служебный автомобиль воина ВСУ.
Как отмечается, в обоих случаях предатель фиксировал возгорание на телефонную камеру для "отчетности" перед ФСБ, надеясь получить деньги от оккупантов.
Российского агента задержали "по горячим следам", когда он попытался скрыться с места происшествия после поджога военного авто.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) Уголовного кодекса Украины.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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Ця діяльність щодо порушення норм Конституції, у «ТУРБОРЕЖИМІ», групи осіб з урядового кварталу, тягне на 💯%, по статтях ККУ, на державний заколот!!!
Витяг з Конституції України:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Не утримувати ж його, за рахунок Українців, яким він, гадив, на догоду прутню московському??!