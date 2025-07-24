Поджигал энергообъекты "Укрзализныци" и автомобили военных на Буковине: агент РФ приговорен к 15 годам, - СБУ

Предатель, который по заказу ФСБ совершал поджоги в Черновицкой области, получил 15 лет заключения. Его главными "целями" были энергообъекты "Укрзализныци" и авто Сил обороны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что задание РФ выполнял 23-летний житель Северодонецка, который после начала полномасштабной войны переехал на Буковину и начал искать "легкие заработки" на телеграмм-каналах. Его "заметили" и впоследствии завербовали российские спецслужбисты.

По указанию оккупантов предатель сначала выполнил "тестовые" поручения, в частности рисовал провокационные граффити на стенах зданий. Впоследствии агент приступил к выполнению основных задач. Сначала он поджег релейный шкаф на железнодорожной линии, а затем начал отслеживать и пытался уничтожить служебный автомобиль воина ВСУ.

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Как отмечается, в обоих случаях предатель фиксировал возгорание на телефонную камеру для "отчетности" перед ФСБ, надеясь получить деньги от оккупантов.

Российского агента задержали "по горячим следам", когда он попытался скрыться с места происшествия после поджога военного авто.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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