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Новости Приговоры за государственную измену Поджоги авто военных
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Поджигал энергообъекты "Укрзализныци" и автомобили военных на Буковине: агент РФ приговорен к 15 годам, - СБУ

Агент РФ приговорен к 15 годам

Предатель, который по заказу ФСБ совершал поджоги в Черновицкой области, получил 15 лет заключения. Его главными "целями" были энергообъекты "Укрзализныци" и авто Сил обороны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что задание РФ выполнял 23-летний житель Северодонецка, который после начала полномасштабной войны переехал на Буковину и начал искать "легкие заработки" на телеграмм-каналах. Его "заметили" и впоследствии завербовали российские спецслужбисты.

По указанию оккупантов предатель сначала выполнил "тестовые" поручения, в частности рисовал провокационные граффити на стенах зданий. Впоследствии агент приступил к выполнению основных задач. Сначала он поджег релейный шкаф на железнодорожной линии, а затем начал отслеживать и пытался уничтожить служебный автомобиль воина ВСУ.

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Как отмечается, в обоих случаях предатель фиксировал возгорание на телефонную камеру для "отчетности" перед ФСБ, надеясь получить деньги от оккупантов.

Российского агента задержали "по горячим следам", когда он попытался скрыться с места происшествия после поджога военного авто.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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поджог (1113) СБУ (20228) ФСБ (1949)


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А як активізувалося відомство малюка, після того, як він обісрався своїми заявами про скандальний закон!
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24.07.2025 19:11 Ответить
Таки «неловко» і негоже, Малюку, (він же,не якийсь там, бананов з кулінічем), так обмазатися, отим зкацапленим лайном, стефанчуків+зеленського з Оманським ларьочником!
Ця діяльність щодо порушення норм Конституції, у «ТУРБОРЕЖИМІ», групи осіб з урядового кварталу, тягне на 💯%, по статтях ККУ, на державний заколот!!!
Витяг з Конституції України:

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
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24.07.2025 19:19 Ответить
1000%
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24.07.2025 19:22 Ответить
Тепер, головне, щоб ніхто не заважав, отому московському лайну, вчинити прикре самогубство!!!
Не утримувати ж його, за рахунок Українців, яким він, гадив, на догоду прутню московському??!
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24.07.2025 19:22 Ответить
 
 