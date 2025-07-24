Підпалював енергооб’єкти "Укрзалізниці" та авто військових на Буковині: агента РФ засуджено до 15 років, - СБУ
Зрадник, який на замовлення ФСБ вчиняв підпали у Чернівецькій області, отримав 15 років ув’язнення. Його головними "цілями" були енергооб’єкти "Укрзалізниці" та авто Сил оборони.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що завдання РФ виконував 23-річний мешканець Сіверськодонецька, який після початку повномасштабної війни переїхав на Буковину і почав шукати "легкі заробітки" на телеграм-каналах. Його "помітили" і згодом завербували російські спецслужбісти.
За вказівкою окупантів зрадник спочатку виконав "тестові" доручення, зокрема малював провокаційні графіті на стінах будівель. Згодом агент приступив до виконання основних завдань. Спершу він підпалив релейну шафу на залізничній лінії, а потім почав відстежувати і намагався знищити службовий автомобіль воїна ЗСУ.
Як зазначається, в обох випадках зрадник фіксував загоряння на телефонну камеру для "звітності" перед ФСБ, сподіваючись отримати гроші від окупантів.
Російського агента затримали "по гарячих слідах", коли він спробував втекти з місця події після підпалу військового авто.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) Кримінального кодексу України.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ця діяльність щодо порушення норм Конституції, у «ТУРБОРЕЖИМІ», групи осіб з урядового кварталу, тягне на 💯%, по статтях ККУ, на державний заколот!!!
Витяг з Конституції України:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Не утримувати ж його, за рахунок Українців, яким він, гадив, на догоду прутню московському??!