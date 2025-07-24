Підпалював енергооб’єкти "Укрзалізниці" та авто військових на Буковині: агента РФ засуджено до 15 років, - СБУ

Зрадник, який на замовлення ФСБ вчиняв підпали у Чернівецькій області, отримав 15 років ув’язнення. Його головними "цілями" були енергооб’єкти "Укрзалізниці" та авто Сил оборони.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що завдання РФ виконував 23-річний мешканець Сіверськодонецька, який після початку повномасштабної війни переїхав на Буковину і почав шукати "легкі заробітки" на телеграм-каналах. Його "помітили" і згодом завербували російські спецслужбісти.

За вказівкою окупантів зрадник спочатку виконав "тестові" доручення, зокрема малював провокаційні графіті на стінах будівель. Згодом агент приступив до виконання основних завдань. Спершу він підпалив релейну шафу на залізничній лінії, а потім почав відстежувати і намагався знищити службовий автомобіль воїна ЗСУ.

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Як зазначається, в обох випадках зрадник фіксував загоряння на телефонну камеру для "звітності" перед ФСБ, сподіваючись отримати гроші від окупантів.

Російського агента затримали "по гарячих слідах", коли він спробував втекти з місця події після підпалу військового авто.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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