До 15 років засуджено агента РФ, який підірвав авто прокурора у Дніпрі, - СБУ

Агента російських спецслужб, який вчинив теракт проти співробітника прокуратури у Дніпрі, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ зазначили, що агента та його спільника затримали "по гарячих слідах" 6 червня цього року. Тоді внаслідок цього злочину правоохоронець дістав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було повністю знищено.

Встановлено, що засудженим агентом виявився 30-річний житель Полтавщини, якого РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких заробітків".

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За вказівкою куратора фігурант спочатку встановив стеження за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

Так, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

У СБУ додали, що стосовно його спільника триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали двох російських агентів, які підірвали авто прокурора. Їм повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту. Виконуючи інструкції куратора, вони заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів м. Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.