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Новини Фото Вибухи в ТЦК Спроба теракту Теракт в Одесі
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Жінка збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі. Її затримала СБУ. ФОТО

В Одесі затримано російську агентку, яка намагалася підірвати обласний ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

Служба безпеки завчасно викрила ворожий задум, затримавши агентку РФ, коли та прямувала з вибухівкою до ТЦК.

Жінка в Одесі хотіла підірвати ТЦК Затримала СБУ

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"Фігуранткою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП. За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання жінки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої.

Жінка в Одесі хотіла підірвати ТЦК Затримала СБУ

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Агентці РФ загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією.

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Автор: 

Одеса (5566) Одеська область (3386) СБУ (13134) теракт (1049) ТЦК та СП (722) Одеський район (247)


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Топ коментарі
+12
А за розкрадання воєнного бюджету смертну кару не треба? нє?
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18.07.2025 10:39 Відповісти
+10
Потрібно негайно вводити смертну кару за диверсію чи тероризм у разі загибелі однієї чи більше людини. Як тимчасову міру покарання на час дії режиму воєнного стану. Що, до речі, дозволяється Конвенцією з прав людини.
От тоді бажаючих заробити на подібних акціях стане на кілька порядків менше.
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18.07.2025 10:19 Відповісти
+9
А чи не міг би вибух статися на безпечній відстані у рюкзаку прямо на жінці?
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18.07.2025 10:11 Відповісти
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Для цього треба Камаз вибухівки
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18.07.2025 10:10 Відповісти
А чи не міг би вибух статися на безпечній відстані у рюкзаку прямо на жінці?
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18.07.2025 10:11 Відповісти
цицьката терористка з Луцька
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18.07.2025 10:13 Відповісти
Потрібно негайно вводити смертну кару за диверсію чи тероризм у разі загибелі однієї чи більше людини. Як тимчасову міру покарання на час дії режиму воєнного стану. Що, до речі, дозволяється Конвенцією з прав людини.
От тоді бажаючих заробити на подібних акціях стане на кілька порядків менше.
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18.07.2025 10:19 Відповісти
А за розкрадання воєнного бюджету смертну кару не треба? нє?
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18.07.2025 10:39 Відповісти
За розкрадання військового бюджету при Зеленському тільки одне покарання - підвищення на посаді.
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18.07.2025 13:28 Відповісти
Точно. І обов'язково внести до цієї категорії тих хабарників та казнокрадів, що повинні в виготовленні бракованих мін та оборонних споруд "на папері". Через їхні дії/бездіяльність вже загинули тисячі людей.
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18.07.2025 10:52 Відповісти
мухи летять на тєлєграм.
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18.07.2025 10:20 Відповісти
Так: Бутусов, Кротевич, Кухарчук
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18.07.2025 10:24 Відповісти
вони впевнені, що можуть впливати на мух.
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18.07.2025 10:26 Відповісти
Що в Одесі немає кого вербувати там місцеві прекрасно орієнтуються де розташовані ТЦК та й спілкується вона українською мовою-щось дуже дивний "сценарій" на кшталт а-ля квартал-95
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18.07.2025 10:43 Відповісти
Вважаєте, ця подія з розряду "замах на Стерненка"?
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18.07.2025 10:54 Відповісти
Невиключено...
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18.07.2025 12:46 Відповісти
*********, погано в цьому те що тебе мамка висрала головою об кахвель а мала би одразу у смітник.
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18.07.2025 11:44 Відповісти
Щось там на Волині вариться! Який вже раз за останній місяць читаю: той терорист приїхав з Волині, ця терористка - з Волині, якісь волинські газетки цитують з антиукраїнськими ІПСО...
Ой, не подобається мені ця тенденція! Може, хто зверне увагу?!
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18.07.2025 11:32 Відповісти
Зоя космодемьянская для обосцаной вати🤪
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18.07.2025 12:07 Відповісти
 
 