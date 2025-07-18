Жінка збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі. Її затримала СБУ. ФОТО
В Одесі затримано російську агентку, яка намагалася підірвати обласний ТЦК та СП.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.
Служба безпеки завчасно викрила ворожий задум, затримавши агентку РФ, коли та прямувала з вибухівкою до ТЦК.
"Фігуранткою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП. За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника", - йдеться в повідомленні.
Під час затримання жінки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Агентці РФ загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією.
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