Жінка збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі. Її затримала СБУ. ФОТО

В Одесі затримано російську агентку, яка намагалася підірвати обласний ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

Служба безпеки завчасно викрила ворожий задум, затримавши агентку РФ, коли та прямувала з вибухівкою до ТЦК.

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"Фігуранткою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП. За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання жінки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Агентці РФ загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією.

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