Українець з Дніпра погрожував підірвати школи в Чехії та Словаччині: його дії могла фінансувати РФ

Спільна група українських, чеських та словацьких поліціянтів затримала чоловіка, підозрюваного у надсиланні з вересня 2024 року повідомлень про замінування шкіл у Чехії та Словаччині. Його діяльність, ймовірно, фінансувалася Росією.

Про це повідомили у Чеській службі безпеки та розвідки (BIS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Вчора спеціальна група затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного у надсиланні погрозливих електронних листів до сотень шкіл у Чехії минулого року", - повідомила BIS на соціальній платформі X.

Там зазначили, що, за попередньою інформацією, затриманий здійснив атаки на "низку" інших європейських держав.

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"Діяльність затриманого, найімовірніше, фінансувалася суб'єктом з Росії", - повідомила BIS, не надаючи подальших подробиць.

Західні країни все частіше перебувають у стані підвищеної готовності до гібридних кампаній Росії, що передбачають дезорганізацію, саботаж або шпигунство – звинувачення, які Москва заперечує.

Reuters нагадало, що загрозливі електронні листи зірвали початок навчального року для десятків тисяч дітей у Чехії та Словаччині з вересня 2024 року.

Словацька поліція повідомила у Facebook, що Словаччина, Чехія та Україна сформували слідчу групу у цій справі, а операція з затримання підозрюваного відбулася рано вранці у місті Дніпро.

Словацькі правоохоронці також повідомили про проведення обшуків у помешканні українця.

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