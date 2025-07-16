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Українець з Дніпра погрожував підірвати школи в Чехії та Словаччині: його дії могла фінансувати РФ

Українець погрожував замінувати школи в Чехії та Словаччині

Спільна група українських, чеських та словацьких поліціянтів затримала чоловіка, підозрюваного у надсиланні з вересня 2024 року повідомлень про замінування шкіл у Чехії та Словаччині. Його діяльність, ймовірно, фінансувалася Росією.

Про це повідомили у Чеській службі безпеки та розвідки (BIS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Вчора спеціальна група затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного у надсиланні погрозливих електронних листів до сотень шкіл у Чехії минулого року", - повідомила BIS на соціальній платформі X.

Там зазначили, що, за попередньою інформацією, затриманий здійснив атаки на "низку" інших європейських держав.

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"Діяльність затриманого, найімовірніше, фінансувалася суб'єктом з Росії", - повідомила BIS, не надаючи подальших подробиць.

Західні країни все частіше перебувають у стані підвищеної готовності до гібридних кампаній Росії, що передбачають дезорганізацію, саботаж або шпигунство – звинувачення, які Москва заперечує.

Reuters нагадало, що загрозливі електронні листи зірвали початок навчального року для десятків тисяч дітей у Чехії та Словаччині з вересня 2024 року.

Словацька поліція повідомила у Facebook, що Словаччина, Чехія та Україна сформували слідчу групу у цій справі, а операція з затримання підозрюваного відбулася рано вранці у місті Дніпро.

Словацькі правоохоронці також повідомили про проведення обшуків у помешканні українця.

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Автор: 

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По справам людини можна сказати чи він українець , чи ні ...
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16.07.2025 19:04 Відповісти
Українець? Точно українець?
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16.07.2025 19:04 Відповісти
Від тих,хто голосував за ЗЕ очікувати можно що завгодно,а їх більшість .Українці,мудрі бляха муха
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16.07.2025 19:14 Відповісти
"могла фінансувати РФ"
Нє, мля! Не фсб. То буди марсіани. Це ж в марсіан президент - стукач з кдб і це ж марсіанам треба розхитувати Європу і створювати українцям негативний імідж...
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16.07.2025 19:11 Відповісти
Якіж вони імбецили ці .... не бажаю матюкатись навіть.
Поїде в Україну сидіти за тероризм.
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16.07.2025 19:17 Відповісти
 
 