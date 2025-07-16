Украинец из Днепра угрожал подорвать школы в Чехии и Словакии: его действия могла финансировать РФ
Совместная группа украинских, чешских и словацких полицейских задержала мужчину, подозреваемого в отправке с сентября 2024 года сообщений о заминировании школ в Чехии и Словакии. Его деятельность, вероятно, финансировалась Россией.
Об этом сообщили в Чешской службе безопасности и разведки (BIS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
"Вчера специальная группа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в отправке электронных писем с угрозами в сотни школ в Чехии в прошлом году", - сообщила BIS на социальной платформе X.
Там отметили, что, по предварительной информации, задержанный совершил атаки на "ряд" других европейских государств.
"Деятельность задержанного, вероятнее всего, финансировалась субъектом из России", - сообщила BIS, не предоставляя дальнейших подробностей.
Западные страны все чаще находятся в состоянии повышенной готовности к гибридным кампаниям России, предусматривающим дезорганизацию, саботаж или шпионаж - обвинения, которые Москва отрицает.
Reuters напомнило, что электронные письма с угрозами сорвали начало учебного года для десятков тысяч детей в Чехии и Словакии с сентября 2024 года.
Словацкая полиция сообщила в Facebook, что Словакия, Чехия и Украина сформировали следственную группу по этому делу, а операция по задержанию подозреваемого состоялась рано утром в городе Днепр.
Словацкие правоохранители также сообщили о проведении обысков в квартире украинца.
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Нє, мля! Не фсб. То буди марсіани. Це ж в марсіан президент - стукач з кдб і це ж марсіанам треба розхитувати Європу і створювати українцям негативний імідж...
Поїде в Україну сидіти за тероризм.