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Украинец из Днепра угрожал подорвать школы в Чехии и Словакии: его действия могла финансировать РФ

Украинец угрожал заминировать школы в Чехии и Словакии

Совместная группа украинских, чешских и словацких полицейских задержала мужчину, подозреваемого в отправке с сентября 2024 года сообщений о заминировании школ в Чехии и Словакии. Его деятельность, вероятно, финансировалась Россией.

Об этом сообщили в Чешской службе безопасности и разведки (BIS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

"Вчера специальная группа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в отправке электронных писем с угрозами в сотни школ в Чехии в прошлом году", - сообщила BIS на социальной платформе X.

Там отметили, что, по предварительной информации, задержанный совершил атаки на "ряд" других европейских государств.

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"Деятельность задержанного, вероятнее всего, финансировалась субъектом из России", - сообщила BIS, не предоставляя дальнейших подробностей.

Западные страны все чаще находятся в состоянии повышенной готовности к гибридным кампаниям России, предусматривающим дезорганизацию, саботаж или шпионаж - обвинения, которые Москва отрицает.

Reuters напомнило, что электронные письма с угрозами сорвали начало учебного года для десятков тысяч детей в Чехии и Словакии с сентября 2024 года.

Словацкая полиция сообщила в Facebook, что Словакия, Чехия и Украина сформировали следственную группу по этому делу, а операция по задержанию подозреваемого состоялась рано утром в городе Днепр.

Словацкие правоохранители также сообщили о проведении обысков в квартире украинца.

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минирование (1446) Словакия (1026) теракт (2334) украинцы (3886) Чехия (1759)


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По справам людини можна сказати чи він українець , чи ні ...
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16.07.2025 19:04 Ответить
Українець? Точно українець?
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16.07.2025 19:04 Ответить
"могла фінансувати РФ"
Нє, мля! Не фсб. То буди марсіани. Це ж в марсіан президент - стукач з кдб і це ж марсіанам треба розхитувати Європу і створювати українцям негативний імідж...
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16.07.2025 19:11 Ответить
Якіж вони імбецили ці .... не бажаю матюкатись навіть.
Поїде в Україну сидіти за тероризм.
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16.07.2025 19:17 Ответить
Його в Україні затримали👆
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16.07.2025 20:32 Ответить
 
 