РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости Поставки оружия для Украины Помощь Украине от НАТО
1 149 6

Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала о поставках боеприпасов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия для Украины через НАТО, о котором объявил президент США Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Фиала сообщил порталу Publico.

Премьер-министр Чехии пояснил, что его страна будет помогать другим способом и сосредотачивается на собственной инициативе по боеприпасам.

"Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например через инициативу по боеприпасам. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможности присоединения к этому проекту", - пояснил он.

Также читайте: Премьер Чехии Фиала написал письмо Фицо с призывом не блокировать санкции против РФ, - СМИ

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Автор: 

оружие (10336) Чехия (1758) закупки (787) Фиала Петр (83)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перший тромба послал.
показать весь комментарий
15.07.2025 20:37 Ответить
Почалось...
показать весь комментарий
15.07.2025 20:40 Ответить
Были бы деньги а оружие чехи и у других производителей закупят,тем более в ЕС на 300 млрд. арестованных активов.
показать весь комментарий
15.07.2025 20:42 Ответить
Як правило, американська зброя для армії США та Ізраїля продається по ціні разів в два дешевше ніж експортні поставки для інших країн.
показать весь комментарий
15.07.2025 20:45 Ответить
Видно Трамп виставив такі цінники, що в Європі прозріли.
показать весь комментарий
15.07.2025 20:50 Ответить
Ця вся НАТА як лебідь, рак і щука. Залишається тільки молитися щоб Сосія з Китаєм,північною кореєю і Іраном не полізли на Європу
показать весь комментарий
15.07.2025 20:55 Ответить
 
 