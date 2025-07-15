Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по плану Трампа, - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия для Украины через НАТО, о котором объявил президент США Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Фиала сообщил порталу Publico.

Премьер-министр Чехии пояснил, что его страна будет помогать другим способом и сосредотачивается на собственной инициативе по боеприпасам.

"Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например через инициативу по боеприпасам. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможности присоединения к этому проекту", - пояснил он.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.