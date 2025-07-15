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Чехія не купуватиме американську зброю для України за планом Трампа, - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про постачання боєприпасів

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі в проєкті США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО, про який оголосив президент США Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду", про це Фіала повідомив порталу Publico.

Прем'єр-міністр Чехії пояснив, що його країна допомагатиме в інший спосіб і зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту", — пояснив він.

Також читайте: Прем’єр Чехії Фіала написав листа Фіцо із закликом не блокувати санкції проти РФ, - ЗМІ

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Автор: 

зброя (7618) Чехія (1673) закупівлі (3492) Фіала Петр (109)


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Топ коментарі
+7
Распределение ролей: украинцам - умирать, Европе - платить, Америке - богатеть.
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15.07.2025 20:59 Відповісти
+5
Перший тромба послал.
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15.07.2025 20:37 Відповісти
+5
Ця вся НАТА як лебідь, рак і щука. Залишається тільки молитися щоб Сосія з Китаєм,північною кореєю і Іраном не полізли на Європу
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15.07.2025 20:55 Відповісти
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Перший тромба послал.
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15.07.2025 20:37 Відповісти
А що, не треба було?
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15.07.2025 21:23 Відповісти
Почалось...
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15.07.2025 20:40 Відповісти
Были бы деньги а оружие чехи и у других производителей закупят,тем более в ЕС на 300 млрд. арестованных активов.
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15.07.2025 20:42 Відповісти
Як правило, американська зброя для армії США та Ізраїля продається по ціні разів в два дешевше ніж експортні поставки для інших країн.
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15.07.2025 20:45 Відповісти
Видно Трамп виставив такі цінники, що в Європі прозріли.
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15.07.2025 20:50 Відповісти
Ця вся НАТА як лебідь, рак і щука. Залишається тільки молитися щоб Сосія з Китаєм,північною кореєю і Іраном не полізли на Європу
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15.07.2025 20:55 Відповісти
Здесь еще одна причина Трамп сильно подмочил репутацию американского ВПК своими выкрутасами с поставками оружия и многие заказчики ушли к другим производителям.
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15.07.2025 21:14 Відповісти
Распределение ролей: украинцам - умирать, Европе - платить, Америке - богатеть.
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15.07.2025 20:59 Відповісти
чехи непогану мають навару на ***********.накуя їм ще щось ?
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15.07.2025 21:15 Відповісти
Ну на нет и суда нет. *** вам тогда, а не дотации от Евросоюза.
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15.07.2025 21:16 Відповісти
Після основних "страшних" заяв бариги Трумпа, обіцяних ще з минулого тижня і вчора озвучених, в радісно-істеричних дописах та коментах недолугого товариства звучить рефреном - добрий дядько Сем Трумпович дасть Україні зброю. Не знаю чому, але все це товариство чомусь не здатне помітити, що ніякого "дасть" не буде! Буде "продасть" і не нам, а якби то союзникам по НАТО. А вже ті передадуть куплене ЗСУ. І коли це відбудеться, ніхто не знає. Навіть сам Трумп з магівцями з свого кабінету. Коротше, загальна атмосфера в інформаційному просторі, як в Одесі, в якій в таких випадках кажуть, - усьо буде харашо, тільки коли і кому невідомо.

Споживаючи всю цю придурочну інформацію, подумалось, що європейці, як сусіди України, хоч і не всі, намагаються допомогти нам погасити пожежу, запалену мерзенним сусідом підоРашкою, а США в особі Трумпа та його гегсетів замість того, щоб дати європейцям воду, ПРОДАЮТЬ її, наживаючись на нашій біді.
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15.07.2025 21:21 Відповісти
Чехи доволі серйозні люди і бачать, що з Трампом на однім гектарі сідати не треба. Тому діють правильно.
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15.07.2025 22:14 Відповісти
 
 