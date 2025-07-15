Чехія не купуватиме американську зброю для України за планом Трампа, - Фіала

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі в проєкті США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО, про який оголосив президент США Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Фіала повідомив порталу Publico.

Прем'єр-міністр Чехії пояснив, що його країна допомагатиме в інший спосіб і зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту", — пояснив він.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.