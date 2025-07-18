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Новости Фото Взрывы в ТЦК Попытка теракта Теракт в Одессе
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Женщина собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе. Ее задержала СБУ. ФОТО

В Одессе задержана российский агент, пытавшаяся взорвать областной ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеский замысел, задержав агента РФ, когда та направлялась со взрывчаткой в ТЦК.

Женщина в Одессе хотела взорвать ТЦК Задержана СБУ

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"Фигуранткой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбисты. По их инструкции агент прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовым СВП. По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике", - говорится в сообщении.

Во время задержания женщины на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной.

Женщина в Одессе хотела взорвать ТЦК Задержана СБУ

В данное время ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Агенту РФ грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Смотрите также: Готовили теракты против военных: задержаны шесть агентов ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Одесса (7981) Одесская область (3730) СБУ (20198) теракт (2335) ТЦК (672) Одесский район (238)


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Топ комментарии
+8
А чи не міг би вибух статися на безпечній відстані у рюкзаку прямо на жінці?
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18.07.2025 10:11 Ответить
+8
Потрібно негайно вводити смертну кару за диверсію чи тероризм у разі загибелі однієї чи більше людини. Як тимчасову міру покарання на час дії режиму воєнного стану. Що, до речі, дозволяється Конвенцією з прав людини.
От тоді бажаючих заробити на подібних акціях стане на кілька порядків менше.
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18.07.2025 10:19 Ответить
+8
А за розкрадання воєнного бюджету смертну кару не треба? нє?
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18.07.2025 10:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Для цього треба Камаз вибухівки
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18.07.2025 10:10 Ответить
А чи не міг би вибух статися на безпечній відстані у рюкзаку прямо на жінці?
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18.07.2025 10:11 Ответить
цицьката терористка з Луцька
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18.07.2025 10:13 Ответить
Потрібно негайно вводити смертну кару за диверсію чи тероризм у разі загибелі однієї чи більше людини. Як тимчасову міру покарання на час дії режиму воєнного стану. Що, до речі, дозволяється Конвенцією з прав людини.
От тоді бажаючих заробити на подібних акціях стане на кілька порядків менше.
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18.07.2025 10:19 Ответить
А за розкрадання воєнного бюджету смертну кару не треба? нє?
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18.07.2025 10:39 Ответить
Точно. І обов'язково внести до цієї категорії тих хабарників та казнокрадів, що повинні в виготовленні бракованих мін та оборонних споруд "на папері". Через їхні дії/бездіяльність вже загинули тисячі людей.
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18.07.2025 10:52 Ответить
мухи летять на тєлєграм.
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18.07.2025 10:20 Ответить
вони впевнені, що можуть впливати на мух.
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18.07.2025 10:26 Ответить
Що в Одесі немає кого вербувати там місцеві прекрасно орієнтуються де розташовані ТЦК та й спілкується вона українською мовою-щось дуже дивний "сценарій" на кшталт а-ля квартал-95
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18.07.2025 10:43 Ответить
Вважаєте, ця подія з розряду "замах на Стерненка"?
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18.07.2025 10:54 Ответить
*********, погано в цьому те що тебе мамка висрала головою об кахвель а мала би одразу у смітник.
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18.07.2025 11:44 Ответить
Щось там на Волині вариться! Який вже раз за останній місяць читаю: той терорист приїхав з Волині, ця терористка - з Волині, якісь волинські газетки цитують з антиукраїнськими ІПСО...
Ой, не подобається мені ця тенденція! Може, хто зверне увагу?!
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18.07.2025 11:32 Ответить
Зоя космодемьянская для обосцаной вати🤪
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18.07.2025 12:07 Ответить
 
 