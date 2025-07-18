Женщина собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе. Ее задержала СБУ. ФОТО
В Одессе задержана российский агент, пытавшаяся взорвать областной ТЦК и СП.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеский замысел, задержав агента РФ, когда та направлялась со взрывчаткой в ТЦК.
"Фигуранткой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбисты. По их инструкции агент прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовым СВП. По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике", - говорится в сообщении.
Во время задержания женщины на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной.
В данное время ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Агенту РФ грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.
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