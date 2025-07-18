На 15 лет осужден агент РФ, который взорвал автомобиль прокурора в Днепре, - СБУ
Агент российских спецслужб, совершивший теракт против сотрудника прокуратуры в Днепре, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
В СБУ отметили, что агента и его сообщника задержали "по горячим следам" 6 июня этого года. Тогда в результате этого преступления правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было полностью уничтожено.
Установлено, что осужденным агентом оказался 30-летний житель Полтавщины, которого РФ завербовала через телеграм-каналы по поиску "легких заработков".
По указанию куратора фигурант сначала установил слежку за прокурором и отчитывался о его графике дня и маршрутах передвижения. Затем агент заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль прокурора и осуществил фото- и видеофиксацию последствий теракта.
Так, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ добавили, что в отношении его сообщника продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Днепре задержали двух российских агентов, которые взорвали авто прокурора. Им сообщили о подозрении в совершении террористического акта. Выполняя инструкции куратора, они заложили самодельное взрывное устройство в определенном месте вблизи автомобиля прокурора в одном из районов г. Днепра. Впоследствии активировали взрывчатку и установили вблизи места теракта устройство дистанционного наблюдения и управления.
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