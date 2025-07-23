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Новости Военные преступления россиян
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Генералам и полковнику РФ, командовавшим обстрелами правобережья Херсонщины, сообщено о подозрении, - СБУ

Генералам и полковнику РФ сообщено о подозрении

Собрана доказательная база на четырех генералов и полковника российской армии, причастным к массированным обстрелам деоккупированной части Херсонщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Это:

  • экс-командующий группировкой войск "Днепр" вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Макаревич (находился в должности до осени 2023 года);
  • начальник штаба-первого заместителя командующего группировкой войск "Днепр" ВС РФ генерал-майор Владимир Омельянович;
  • командующий 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ генерал-лейтенант Аркадий Марзоев;
  • начальник штаба-первого заместителя командующего 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ генерал-майор Виктор Бедрик;
  • начальник ракетных войск и артиллерии 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ полковник Николай Горайчук.

Следствием установлено, что, находясь в должности в течение января-октября 2023 года, они командовали артиллерийскими ударами по гражданским зданиям правобережья Херсонской области.

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"Рашисты осуществляли прицельный огонь по жилой застройке, школах, больницах и критической инфраструктуре. Для ведения обстрелов оккупанты использовали реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы крупного калибра.

В результате вражеских атак погибли, по меньшей мере. 113 местных жителей, среди них - трое детей. Еще более 280 человек, вместе с несовершеннолетними, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Установлено, что удары войска РФ наносили с временно оккупированных территорий левобережья Херсонщины.

В данное время им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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Автор: 

армия РФ (20110) СБУ (20221)


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Моєму "родичу", батьку "падпалковника Рассийскай армии", прислали, з України, "папір": "Якщо ти і твої родичі з"являться в Україні - просто повісимо... Без суду... (ми з цим "тілом" училися в одній школі... А дядько його жінки був кумом мого батька...А я - чоловік його рідної сестри ... Яка відріклася від такої "рідні" вже давно...) оТ І СИДИ НА ТАКІЙ "ГРИМУЧІЙ СУМІШІ"...
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23.07.2025 14:18 Ответить
 
 