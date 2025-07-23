Генералам и полковнику РФ, командовавшим обстрелами правобережья Херсонщины, сообщено о подозрении, - СБУ

Собрана доказательная база на четырех генералов и полковника российской армии, причастным к массированным обстрелам деоккупированной части Херсонщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Это:

экс-командующий группировкой войск "Днепр" вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Макаревич (находился в должности до осени 2023 года);

начальник штаба-первого заместителя командующего группировкой войск "Днепр" ВС РФ генерал-майор Владимир Омельянович;

командующий 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ генерал-лейтенант Аркадий Марзоев;

начальник штаба-первого заместителя командующего 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ генерал-майор Виктор Бедрик;

начальник ракетных войск и артиллерии 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ полковник Николай Горайчук.

Следствием установлено, что, находясь в должности в течение января-октября 2023 года, они командовали артиллерийскими ударами по гражданским зданиям правобережья Херсонской области.

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"Рашисты осуществляли прицельный огонь по жилой застройке, школах, больницах и критической инфраструктуре. Для ведения обстрелов оккупанты использовали реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы крупного калибра.

В результате вражеских атак погибли, по меньшей мере. 113 местных жителей, среди них - трое детей. Еще более 280 человек, вместе с несовершеннолетними, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Установлено, что удары войска РФ наносили с временно оккупированных территорий левобережья Херсонщины.

В данное время им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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