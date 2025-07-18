Отдал приказ бомбить гражданские дома во время боев за Киев: Сообщено о заочном подозрении генералу РФ Чайко. АУДИО

Задокументированы новые преступления экс-командующего Восточного военного округа вооруженных сил РФ генерал-полковника Александра Чайка, установлено, что он отдал приказ бомбить гражданские дома в поселке Тетеревское Вышгородского района в Киевской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, выяснено, что находясь в должности, в марте 2022 года рашист приказал задействовать боевую авиацию и артиллерию по поселку Тетеревское Вышгородского района Киевской области. Для осуществления атак оккупанты использовали авиабомбы, в частности ФАБ-500, а также снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-27 "Ураган" и неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Удалось получить аудиоперехват, где Чайко отдает подчиненным боевой приказ на применение тяжелого вооружения по гражданским объектам украинского поселка.

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Установлено, что за 8 дней массированных ударов по населенному пункту враг уничтожил 73 дома. Во время обстрелов погибли двое местных жителей.

В СБУ напомнили, что год назад Чайко сообщили о подозрении за преступный приказ бомбить фугасными авиабомбами многоквартирные дома в Бородянке Киевской области в марте 2022 года.

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"На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили рашисту о новом подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности", - добавили в СБУ.