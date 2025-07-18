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Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
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Віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ: Повідомлено заочну підозру генералу РФ Чайку. АУДIО

Задокументовано нові злочини екскомандувача Східного військового округу збройних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка, встановлено, що він віддав наказ бомбардувати цивільні будинки у селищі Тетерівське Вишгородського району в Київській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з’ясовано, що перебуваючи на посаді, у березні 2022 року рашист наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та некеровані авіаційні ракети С-8.

Вдалося отримати аудіоперехоплення, де Чайко віддає підлеглим бойовий наказ на застосування важкого озброєння по цивільних об’єктах українського селища.

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Встановлено, що за 8 днів масованих ударів по населеному пункту ворог знищив 73 будинки. Під час обстрілів загинуло двоє місцевих жителів.

У СБУ нагадали, що рік тому Чайку повідомили про підозру за злочинний наказ бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки у Бородянці на Київщині у березні 2022 року.

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"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили рашисту про нову підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", - додали в СБУ.

Автор: 

Київська область (4160) СБУ (13134) генерал (75) Вишгородський район (22) Тетерівське (1)


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Какая АтвратітьЄльная, кацапскАя рожа...
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18.07.2025 17:47 Відповісти
З українським прізвищем - Чайко ,чи знову наші ура-патріоти напишуть про яничарів .манкуртів .зрадників і т.д ,а чи не забагато зрадників в української нації ?
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18.07.2025 19:17 Відповісти
Конча-Заспу, нє?
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18.07.2025 17:50 Відповісти
То святе , путлєр заборонив зачіпати.
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18.07.2025 19:18 Відповісти
Каждого оккупанта будем судеить?

Вместо того, чтобы воевать, они бумажки перекладывают, еще и прокурорам работа будет и судьям. Хорошо устроились.
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18.07.2025 18:16 Відповісти
 
 