Генералам та полковнику РФ, які командували обстрілами правобережжя Херсонщини, повідомлено про підозру, - СБУ

Зібрано доказову базу на чотирьох генералів та полковника російської армії, які причетні до масованих обстрілів деокупованої частини Херсонщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про:

екскомандувача угруповання військ "Днепр" збройних сил РФ генерал-полковника Олега Макаревича (перебував на посаді до осені 2023 року);

начальника штабу-першого заступника командувача угруповання військ "Днепр" ЗС РФ генерал-майора Володимира Омельяновича;

командувача 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва;

начальника штабу-першого заступника командувача 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ генерал-майора Віктора Бедрика;

начальника ракетних військ та артилерії 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ полковника Миколу Горайчука.

Слідством встановлено, що перебуваючи на посаді протягом січня-жовтня 2023 року, вони командували артилерійськими ударами по цивільних будівлях правобережжя Херсонської області.

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"Рашисти здійснювали прицільний вогонь по житловій забудові, школах, лікарнях та критичній інфраструктурі. Для ведення обстрілів окупанти використовували реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та буксировані гаубиці великого калібру.

Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 113 місцевих жителів, серед них – троє дітей. Ще понад 280 людей, разом із неповнолітніми, отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ударів війська РФ завдавали із тимчасово окупованих територій лівобережжя Херсонщини.

Наразі їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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