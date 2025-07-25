Рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Есть пострадавший (обновлено)
Российские войска нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Удар по Харькову КАБом", - отметил он.
По данным СМИ, в городе прогремел взрыв.
Воздушные силы предупредили о пуске КАБ на Харьков.
По предварительной информации под ударом оказался Индустриальный район.
Есть информация об одном пострадавшем в результате обстрела Индустриального района.
Позже стало известно, что КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются.
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