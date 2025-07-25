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Новости Обстрелы Харькова
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Рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Есть пострадавший (обновлено)

Россияне обстреляли Харьков 25 июля 2025 года

Российские войска нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Удар по Харькову КАБом", - отметил он.

По данным СМИ, в городе прогремел взрыв.

Воздушные силы предупредили о пуске КАБ на Харьков.

По предварительной информации под ударом оказался Индустриальный район.

Есть информация об одном пострадавшем в результате обстрела Индустриального района.

Позже стало известно, что КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются.

Также читайте: 42-летний продавец колясок помогал рашистам обстреливать Харьков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28691) Харьков (7682) КАБ (413) Харьковская область (1331) Харьковский район (454)


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